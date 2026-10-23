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Citação histórica

Princesa das Astúrias: "Amem a natureza, cuidem uns dos outros e ouçam Jimi Hendrix"

A mensagem central foi direta.

João V. Valença

23/10/2026 - 14h01
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Patti Smith, de 79 anos, pediu às novas gerações que amem a natureza, cuidem uns dos outros e ouçam Jimi Hendrix durante sua estada nas Astúrias. A poetisa participou de um encontro conduzido pelo poeta Daniel García Granda no Instituto Bernaldo de Quirós, em Mieres, após interpretar sua versão de "Dancing Barefoot" com professores e alunos.

Galardoada com o Prêmio Princesa das Astúrias de las Artes 2026, Smith se reuniu com 2.600 alunos de 67 centros educativos asturianos no Instituto Bernaldo de Quirós, em Mieres, como parte do programa Toma la palabra. A mensagem central foi direta: apaguem os celulares, protejam sua individualidade e construam um futuro consciente.

Em um mundo conectado e dominado pela velocidade digital, a artista americana convidou os jovens a redescobrir valores fundamentais: amor à natureza, solidariedade e autenticidade na música. Smith também abordou temas políticos e sociais e defendeu a capacidade de ação da sociedade civil diante de governos e instituições.

Uma voz que atravessa décadas

Aos 79 anos, com aniversário em 30 de dezembro, Smith mantém uma trajetória de independência criativa e rebeldia artística. Durante eventos em Oviedo e Mieres, citou referências da cultura espanhola, como Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, Roberto Bolaño e Pablo Picasso, cujas obras influenciaram sua formação desde a infância.

Sua fala aos alunos asturianos refletiu uma filosofia de vida construída ao longo de seis décadas de produção artística, na qual a liberdade individual sempre precedeu convenções comerciais ou sociais.

O reconhecimento internacional consolidou a cantora como referência para gerações que buscam autenticidade em um contexto de crescente padronização digital. Em Mieres, a entrega do prêmio se transformou em uma conversa sobre resistência à padronização e preservação da integridade pessoal.

O conselho às novas gerações

Ao destacar três pilares — natureza, cuidado com o outro e música genuína —, Smith abordou desafios enfrentados pelos jovens. Desconectar-se dos dispositivos digitais representa um ato de rebeldia contra a lógica dos algoritmos, que influencia escolhas, conteúdos e relacionamentos. Proteger a individualidade significa resistir à pressão das redes sociais por identidades padronizadas.

A referência a Jimi Hendrix reforça o chamado para que os jovens busquem autores que romperam com o convencional, criaram linguagens próprias e deixaram legados autênticos. Smith defende modelos que superem o caráter passageiro das tendências e mostrem que é possível construir carreiras e vidas baseadas em convicção, não em likes ou compartilhamentos.

O apelo também inclui uma dimensão ecológica: amar a natureza não é romantismo, mas reconhecer que o futuro depende de escolhas conscientes no presente. Em um planeta que enfrenta crises climáticas e ambientais, o conselho de Smith orienta decisões cotidianas, do consumo ao engajamento político.

O encontro como ponte geracional

O programa Toma la palabra reuniu 2.600 alunos de 67 centros educativos asturianos e permitiu que uma artista com mais de 60 anos de carreira falasse a adolescentes e jovens adultos em formação. Smith também visitou uma exposição de trabalhos escolares adaptados de seu livro "El libro de los días".

Ao final do encontro, interpretou "Peaceable Kingdom", acompanhada ao piano pelo músico Tony Shanahan. Esse tipo de diálogo direto entre criadores estabelecidos e novas gerações é raro na era das redes sociais, em que a comunicação costuma passar por filtros de plataformas comerciais.

A permanência de Patti Smith nas Astúrias, para celebrar o prêmio e compartilhar reflexões com estudantes, reforçou uma lição que as academias formais nem sempre transmitem: os maiores mestres costumam ser aqueles que viveram suas convicções. Pagaram o preço pela independência e podem oferecer um guia para quem está começando.

Ao encerrar seu encontro com os alunos de Mieres, a artista associou a verdadeira liberdade criativa ao desapego do reconhecimento fácil, da aprovação viral e da segurança que custa a própria alma. Esse é o legado que Patti Smith continua transmitindo: o futuro pertence aos que se atrevem a ser diferentes.

Reflexão e Filosofia

Virginia Woolf: "Não se pode pensar bem e amar bem, se não se tiver jantado bem"

A reflexão aparece em "Uma habitação própria".

23/10/2026 13h40

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Foto: Reprodução

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Virginia Woolf abordou, há quase um século, a relação entre alimentação, bem-estar físico, capacidade de concentração e qualidade de vida. A alimentação é uma necessidade fundamental do ser humano, mas sua importância vai além de satisfazer a fome, e a reflexão da escritora britânica continua vigente.

A reflexão aparece em "Uma habitação própria", ensaio publicado em 1929 que se tornou referência da literatura feminista.

Woolf usou uma comparação simples, mas potente, para mostrar como as condições materiais, incluindo a nutrição, definem oportunidades. Ela descreveu um almoço farto em uma universidade masculina, com vários pratos e vinho, em contraste com uma ceia modesta em uma instituição educativa feminina, com porções pequenas e alimentos básicos.

O contraste entre duas mesas

Na primeira refeição que Woolf descreveu, observou conversas animadas e um ambiente que favorecia o fluxo de ideias. Na segunda, o clima era menos estimulante e as pessoas menos engajadas.

Com essa comparação, a escritora mostrou que a privação alimentar não era apenas física. Ela minava a criatividade e o bem-estar das mulheres que buscavam desenvolver o intelecto em condições iguais às dos homens.

A ironia do ensaio aponta para uma realidade: a falta de acesso a uma nutrição adequada que prejudicava as mulheres universitárias continua afetando populações ao redor do mundo.

A malnutrição como obstáculo global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirma que a desigualdade alimentar permanece um dos principais desafios da saúde pública contemporânea. Mulheres, lactentes, crianças e adolescentes figuram entre os grupos mais vulneráveis às consequências da malnutrição em suas múltiplas formas — não apenas a carência de nutrientes, mas também o acesso inadequado a alimentos nutritivos.

A Organização afirma que os primeiros 1.000 dias de vida, período que vai da concepção aos dois anos, definem trajetórias de crescimento, desenvolvimento e saúde por décadas. Pessoas em situação de pobreza enfrentam maior risco de malnutrição.

O ciclo se perpetua porque a desnutrição encarece os custos de saúde, reduz a produtividade e freia o crescimento econômico, mantendo gerações em situação de vulnerabilidade.

Impactos concretos da alimentação inadequada

A desnutrição na primeira infância está associada a maior mortalidade, doenças infecciosas recorrentes e prejuízos no desenvolvimento psicomotor. Estudos indicam que mais de 150 milhões de crianças no mundo sofrem atraso no crescimento por causa da alimentação inadequada, e o problema se perpetua de uma geração para outra.

Dietas inadequadas são responsáveis pela morte de um em cada cinco adultos no mundo, segundo dados de saúde global. O dado mostra como a reflexão de Woolf vai além do âmbito intelectual: a alimentação inadequada afeta diretamente a sobrevivência e a qualidade de vida.

Quase um século depois da reflexão de Woolf, a questão continua atual: não é possível pensar bem, amar bem ou dormir bem quando não se comeu bem. A escritora deixou um legado que reforça a urgência de combater todas as formas de malnutrição.

Como os serviços de saúde podem identificar e ajudar crianças desnutridas

  • Fazer busca ativa de crianças desnutridas nas comunidades, especialmente em famílias vulneráveis, além de acolher casos que chegam espontaneamente aos postos de saúde
  • Identificar as causas da desnutrição de cada criança e avaliar o risco para classificar a gravidade
  • Criar um plano de tratamento individual para cada caso (Projeto Terapêutico Singular)
  • Conectar a família com outros setores e políticas sociais que podem ajudar, como programas de transferência de renda e apoio alimentar
  • Acompanhar o estado nutricional das crianças regularmente usando sistemas de vigilância, com atenção especial aos filhos de famílias beneficiárias de programas de assistência social
  • Promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, seguido de alimentação complementar saudável, e mantê-lo até os 2 anos
  • Fornecer suplementação de ferro, ácido fólico e vitamina A para prevenir deficiências nutricionais específicas

Woolf estava realmente falando sobre política quando descreveu duas refeições diferentes?

Sim, e ao contrastar o almoço abundante em uma universidade masculina com a ceia modesta em uma instituição educativa feminina, Virginia Woolf não observava apenas a diferença entre as porções. Usava a mesa como metáfora para mostrar como as condições materiais, incluindo a nutrição, determinam oportunidades de vida.

A privação alimentar não era apenas um incômodo físico: minava a criatividade e o bem-estar intelectual das mulheres que tentavam estudar nas mesmas condições que os homens. Assim, Woolf denunciava a desigualdade alimentar como uma forma de desigualdade política e social.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Cícero, filósofo: Os homens são como vinhos: a idade azeda os ruins e melhora os bons

O tempo não cria a qualidade, e apenas a amplifica e torna visível o que já existia.

23/10/2026 13h14

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A frase atribuída a Marco Túlio Cícero — "Os homens são como os vinhos: a idade azeda os ruins e melhora os bons" — relaciona envelhecimento, caráter e passagem do tempo. O pensador romano viveu entre 106 e 43 a.C, e a reflexão convida a repensar como se envelhece e o que define a verdadeira maturidade.

A frase resume ideias que Cícero desenvolveu sobre a importância de cultivar virtudes ao longo da vida. Para o filósofo romano, uma velhice bem vivida resultava de como cada pessoa moldava o caráter, não do simples acúmulo de experiências.

Cícero desenvolveu essas reflexões em "De Senectute", obra conhecida como "Acerca da Velhice".

Vinho e caráter: a metáfora da maturidade

A comparação com o vinho depende de uma ideia simples: um vinho de qualidade exige cuidados desde o cultivo até a elaboração e a conservação. Deixá-lo envelhecer, no entanto, não garante que melhore, e do mesmo modo, as pessoas revelam quem realmente são ao envelhecer.

O tempo não cria a qualidade, e apenas a amplifica e torna visível o que já existia.

Cícero considerava que o caráter construído durante a juventude e a vida adulta se manifesta plenamente na velhice. Os hábitos e as decisões tomadas ao longo da vida podem acentuar tanto as virtudes quanto os defeitos. Quem investiu em virtudes, sabedoria e bom convívio colhe uma maturidade rica e respeitada.

Quem negligenciou essas qualidades vê seus defeitos amplificados com o tempo — não porque o envelhecimento seja cruel, mas porque ele expõe as escolhas feitas.

A lição sobre como envelhecer bem

Para o orador romano, a velhice não era um fim triste, mas uma etapa que revelava o que a pessoa tinha construído de verdade durante toda a vida. Essa perspectiva contrasta com a ideia moderna de que o envelhecimento é um declínio inevitável, ideia que Cícero rejeitava.

O que importava não era apenas viver mais, mas viver bem, mantendo a integridade, o respeito e a sabedoria cultivados ao longo dos anos.

A qualidade do envelhecimento dependia, portanto, das escolhas feitas na juventude e no auge da vida. Quem se dedicava ao desenvolvimento moral e intelectual durante as décadas anteriores teria uma velhice digna; quem desperdiçava esse tempo colheria apenas remorso.

A obra "De Senectute" transformava a velhice de um período a ser temido em uma oportunidade de testemunhar a própria construção de caráter — o legado invisível que cada um deixa.

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