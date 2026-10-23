Virginia Woolf: "Não se pode pensar bem e amar bem, se não se tiver jantado bem" - Foto: Reprodução

Virginia Woolf abordou, há quase um século, a relação entre alimentação, bem-estar físico, capacidade de concentração e qualidade de vida. A alimentação é uma necessidade fundamental do ser humano, mas sua importância vai além de satisfazer a fome, e a reflexão da escritora britânica continua vigente.

A reflexão aparece em "Uma habitação própria", ensaio publicado em 1929 que se tornou referência da literatura feminista.

Woolf usou uma comparação simples, mas potente, para mostrar como as condições materiais, incluindo a nutrição, definem oportunidades. Ela descreveu um almoço farto em uma universidade masculina, com vários pratos e vinho, em contraste com uma ceia modesta em uma instituição educativa feminina, com porções pequenas e alimentos básicos.

O contraste entre duas mesas

Na primeira refeição que Woolf descreveu, observou conversas animadas e um ambiente que favorecia o fluxo de ideias. Na segunda, o clima era menos estimulante e as pessoas menos engajadas.

Com essa comparação, a escritora mostrou que a privação alimentar não era apenas física. Ela minava a criatividade e o bem-estar das mulheres que buscavam desenvolver o intelecto em condições iguais às dos homens.

A ironia do ensaio aponta para uma realidade: a falta de acesso a uma nutrição adequada que prejudicava as mulheres universitárias continua afetando populações ao redor do mundo.

A malnutrição como obstáculo global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirma que a desigualdade alimentar permanece um dos principais desafios da saúde pública contemporânea. Mulheres, lactentes, crianças e adolescentes figuram entre os grupos mais vulneráveis às consequências da malnutrição em suas múltiplas formas — não apenas a carência de nutrientes, mas também o acesso inadequado a alimentos nutritivos.

A Organização afirma que os primeiros 1.000 dias de vida, período que vai da concepção aos dois anos, definem trajetórias de crescimento, desenvolvimento e saúde por décadas. Pessoas em situação de pobreza enfrentam maior risco de malnutrição.

O ciclo se perpetua porque a desnutrição encarece os custos de saúde, reduz a produtividade e freia o crescimento econômico, mantendo gerações em situação de vulnerabilidade.

Impactos concretos da alimentação inadequada

A desnutrição na primeira infância está associada a maior mortalidade, doenças infecciosas recorrentes e prejuízos no desenvolvimento psicomotor. Estudos indicam que mais de 150 milhões de crianças no mundo sofrem atraso no crescimento por causa da alimentação inadequada, e o problema se perpetua de uma geração para outra.

Dietas inadequadas são responsáveis pela morte de um em cada cinco adultos no mundo, segundo dados de saúde global. O dado mostra como a reflexão de Woolf vai além do âmbito intelectual: a alimentação inadequada afeta diretamente a sobrevivência e a qualidade de vida.

Quase um século depois da reflexão de Woolf, a questão continua atual: não é possível pensar bem, amar bem ou dormir bem quando não se comeu bem. A escritora deixou um legado que reforça a urgência de combater todas as formas de malnutrição.

Como os serviços de saúde podem identificar e ajudar crianças desnutridas

Fazer busca ativa de crianças desnutridas nas comunidades, especialmente em famílias vulneráveis, além de acolher casos que chegam espontaneamente aos postos de saúde

Identificar as causas da desnutrição de cada criança e avaliar o risco para classificar a gravidade

Criar um plano de tratamento individual para cada caso (Projeto Terapêutico Singular)

Conectar a família com outros setores e políticas sociais que podem ajudar, como programas de transferência de renda e apoio alimentar

Acompanhar o estado nutricional das crianças regularmente usando sistemas de vigilância, com atenção especial aos filhos de famílias beneficiárias de programas de assistência social

Promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, seguido de alimentação complementar saudável, e mantê-lo até os 2 anos

Fornecer suplementação de ferro, ácido fólico e vitamina A para prevenir deficiências nutricionais específicas

Woolf estava realmente falando sobre política quando descreveu duas refeições diferentes?

Sim, e ao contrastar o almoço abundante em uma universidade masculina com a ceia modesta em uma instituição educativa feminina, Virginia Woolf não observava apenas a diferença entre as porções. Usava a mesa como metáfora para mostrar como as condições materiais, incluindo a nutrição, determinam oportunidades de vida.

A privação alimentar não era apenas um incômodo físico: minava a criatividade e o bem-estar intelectual das mulheres que tentavam estudar nas mesmas condições que os homens. Assim, Woolf denunciava a desigualdade alimentar como uma forma de desigualdade política e social.