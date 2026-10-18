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Palavras de um gênio

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "A ausência tem um peso que nem mesmo mil cartas podem aliviar"

Essa verdade inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história

Henrique Cesaretti

18/10/2026 - 12h27
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O amor inspira a humanidade há séculos na busca de seus propósitos mais profundos. Trata-se de uma emoção que cativa e estimula todos os que a vivem intensamente, seja de forma romântica, amistosa ou sentimental. Para que prospere de verdade, porém, o sentimento não pode existir sozinho. Compreensão, assertividade e empatia são valores inegociáveis em qualquer vínculo amoroso.

Mesmo quando todos esses elementos estão presentes, a relação pode não se sustentar solidamente no tempo. Uma relação pode não se sustentar solidamente ao longo do tempo se faltar algo essencial: o contato próximo e físico que o amor exige para se desenvolver plenamente.

O peso da ausência

Essa verdade universal inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história. O poeta Pablo Neruda, laureado com o Nobel de Literatura, deixou registrado em um de seus reputados versos que a ausência tem um peso que nem mil cartas podem aliviar, revelando uma intuição profunda sobre a natureza do afeto humano.

O carinho físico e a presença são fundamentais para que qualquer relacionamento evolua rumo a um projeto compartilhado. A convivência e a segurança emocional que ela proporciona são pilares sobre os quais o sentimento floresce e se solidifica no tempo.

Presença nos tempos de distância

As palavras de Neruda adquirem significado renovado na era das redes sociais, quando pessoas separadas por milhares de quilômetros podem interagir instantaneamente. Embora a comunicação digital funcione como recurso temporário valioso, ela não substitui a presença compartilhada no mesmo espaço físico. A demonstração de afeto, aquela que se recebe e se oferece pessoalmente, permanece irreplicável pela tecnologia.

O que o poeta compreendeu é que nenhuma quantidade de palavras-escritas, digitadas ou digitadas-consegue suprir a necessidade humana de proximidade. A distância, por mais bem tolerada que seja, deixa um vazio que transcende a comunicação. Reconhecer essa limitação é reconhecer uma verdade fundamental sobre como nos conectamos enquanto seres humanos.

Ciência

Onda de 17,6 metros no Pacífico surpreende cientistas ao atingir quase o triplo do previsto

Superou drasticamente as expectativas de tamanho.

18/10/2026 13h00

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Foto: lucas andreatta/Pexels

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Cientistas registraram um fenômeno raro no oceano Pacífico: uma onda de 17,6 metros próximo a Ucluelet, na costa canadense, que superou drasticamente as expectativas de tamanho. O que tornou o evento extraordinário não foi apenas a altura absoluta, mas a proporção descomunal em relação às condições do mar naquele momento.

A onda foi captada em 17 de novembro de 2020 por uma boia de monitoramento da MarineLabs posicionada perto da ilha de Vancouver. Pesquisadores da Universidade de Victoria analisaram os dados e publicaram suas conclusões na revista Scientific Reports, trazendo novas evidências sobre a riqueza dos fenômenos oceânicos extremos.

Por que essa onda foi tão excepcional

A altura significativa — conceito-chave para entender a comparação — é medida pela média do terço das ondas mais altas de um período. Naquele novembro, essa referência ficou em torno de seis metros. A onda observada, com seus 17,6 metros, ultrapassou essa medida em quase três vezes, criando uma desproporcionalidade que raramente ocorre na natureza.

Para visualizar o tamanho: a distância vertical entre o vale e o pico daquela onda equivaleria a um prédio de cinco ou seis andares. Essa escala gigantesca em contraste com o padrão do mar local deixou os pesquisadores intrigados sobre quais mecanismos oceanográficos teriam gerado tamanha anomalia.

O histórico das ondas anômalas

Fenômenos extremos desse tipo recebem o nome de ondas anômalas. Um exemplo célebre ocorreu em 1995, quando a onda Draupner atingiu 25,6 metros próximo à Noruega — altura ainda maior que a do Canadá. Contudo, a Draupner media pouco mais que o dobro da altura significativa naquele instante, diferença proporcional menor que a observada em 2020.

A ocorrência canadense, portanto, representa um caso extremo até entre os extremos, demonstrando que o oceano ainda guarda surpresas capazes de desafiar os padrões estatísticos estabelecidos.

Novos modelos para prever riscos

Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida lideraram uma análise publicada em fevereiro de 2026 na revista Ocean Science, comparando registros reais de boias com simulações computacionais. O trabalho revelou que os modelos matemáticos tendiam a suavizar oscilações presentes nos dados observados, tornando-se incapazes de capturar adequadamente eventos extremos.

A pesquisa identificou um sinal de alerta: momentos antes de muitas ondas anômalas surgirem. Ocorre uma queda abrupta na razão entre os picos e os vales das ondas, seguida por uma elevação súbita. Reconhecer esse padrão ao longo do tempo pode alertar sobre condições favoráveis ao surgimento de fenômenos perigosos.

Melhorar os modelos com esses detalhes mais refinados torna possível avaliar melhor o risco que ondas extremas representam para embarcações e estruturas offshore.

Oportunidade voluntária

Noruega oferece moradia gratuita a voluntários dispostos a trabalhar 5 horas por dia em fazenda

Serão recebidas pessoas interessadas em aprender sobre agricultura, silvicultura e a cultura nórdica

18/10/2026 12h00

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Foto: Barnabas Davoti/Pexels

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Uma fazenda em Hillestad, localidade a cerca de 50 minutos de Oslo, na Noruega, oferece moradia, refeições e contato com a vida rural a voluntários dispostos a trabalhar entre 4 a 5 horas por dia. O anfitrião recebe pessoas interessadas em aprender sobre agricultura, silvicultura e a cultura nórdica.

O intercâmbio combina trabalho prático no campo com imersão cultural. Os voluntários têm alojamento e todas as refeições preparadas pelo anfitrião, que é chef de formação. Também podem conhecer a vida tradicional norueguesa por meio de atividades compartilhadas com a família local.

Que tarefas os voluntários realizam

O anfitrião voltou à fazenda familiar em 2017, depois de deixar o emprego na indústria de restauração. Desde então, trabalha com manejo florestal, manutenção de trilhas e cultivo de hortaliças para consumo próprio, e ele compartilha esse conhecimento com os participantes do programa.

As atividades variam conforme a estação e as demandas do local. Na primavera, os voluntários podem trabalhar na floresta com derrubada seletiva, desbastes e preparo de lenha. Na horta, ajudam no plantio, na capina e na colheita de vegetais.

Também há trabalhos de pintura, pequenas reformas nas construções e participação em um projeto de restauração de uma cabana na mata. O anfitrião mantém os caminhos florestais e planeja novas rotas de acesso. Embora a propriedade cultive cereais para venda, os voluntários não participam dessa atividade.

O que está incluído na experiência

O anfitrião disponibiliza dois quartos no segundo andar da residência, ambos com cama de casal e banheiro compartilhado. As refeições estão incluídas, e os hóspedes convivem com a família. Os pais do anfitrião vivem na propriedade vizinha e costumam participar dos jantares.

A experiência inclui atividades de intercâmbio cultural, e o anfitrião é chef de profissão e prepara pratos tradicionais noruegueses. Também oferece compartilhar conhecimentos de coquetelaria em um bar equipado na casa. Ele vive com seus dois cães, Trym e Heimdal, e aceita viajantes que levem seus próprios animais de estimação.

Como se candidatar

Os interessados podem acessar o site oficial do Workaway e buscar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições da hospedagem e os requisitos específicos. O perfil registra 36 comentários positivos de viajantes, e os participantes destacaram a amabilidade do anfitrião e a possibilidade de compartilhar atividades com a família dele.

Se eu levar meu cachorro, como funciona a convivência com os dois cães do anfitrião?

O anfitrião vive com seus dois cães, Trym e Heimdal, e está aberto a receber voluntários com animais de estimação. No entanto, o texto não detalha como essa convivência é organizada: quantos cães e gatos ele aceita, se há espaço separado para os animais, como são feitas as apresentações ou se existem restrições.

Antes de confirmar a candidatura no Workaway, o interessado deve verificar diretamente com o anfitrião as condições para levar seu animal, incluindo horários de passeio compartilhado. Alimentação e possíveis comportamentos dos cães que seja importante conhecer.

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