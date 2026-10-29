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Reflexão

Pai fundador dos EUA: "Desconfia dos pequenos gastos: são os arroios que formam os grandes rios"

Ele se tornou um dos maiores nomes do iluminismo.

João V. Valença

29/10/2026 - 17h38
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Benjamin Franklin foi um dos Pais Fundadores dos Estados Unidos, redator e signatário da Declaração de Independência e primeiro diretor-geral dos correios do país. Uma frase atribuída a ele orienta até hoje quem tenta organizar as próprias finanças: desconfiar dos pequenos gastos, porque, somados, eles formam os grandes rios de despesa no fim do mês.

A imagem usada por Franklin compara o dinheiro gasto aos poucos com pequenos cursos de água. Isolados, os arroios parecem insignificantes, mas se juntam sem que ninguém perceba e formam um rio caudaloso. O mesmo ocorre com um cafezinho, uma assinatura esquecida ou uma taxa bancária: sozinhos, parecem inofensivos.

Quem foi o autor da frase

Nascido em Boston, Franklin acumulou, ao longo da vida, funções como jornalista, editor, cientista, diplomata e inventor. Ele se tornou um dos maiores nomes do iluminismo nos Estados Unidos por unir produção intelectual e atuação política concreta.

Sua trajetória incluiu a oposição à Lei do Selo e o apoio à causa revolucionária contra a administração colonial britânica. Também ficou conhecido pelos experimentos com eletricidade e deixou contribuições nessa área que ultrapassam o campo da política e da economia.

Por que o pequeno gasto passa despercebido

O maior risco de um gasto pequeno é que ele não dói no bolso na hora. Diante de uma compra cara, a pessoa costuma pensar duas vezes antes de decidir.

Já diante de valores baixos, a mente tende a ignorar o efeito acumulado dessas escolhas. Café comprado na rua todos os dias, assinatura de streaming que ninguém usa mais e taxa bancária cobrada sem aviso são exemplos típicos de despesas que passam despercebidas.

O efeito bola de neve no orçamento

Cada um desses gastos, isolado, parece não fazer diferença alguma na conta bancária. O problema aparece quando vários deles se repetem juntos, mês após mês, sem que a pessoa registre o total gasto.

É esse acúmulo silencioso que compromete o orçamento ao final do período, mesmo que nenhuma despesa isolada pareça grave. Revisar com atenção os pequenos gastos recorrentes é o primeiro passo para entender para onde o dinheiro realmente está indo.

Citação histórica

Abraham Lincoln: "A força tudo conquista, mas sua vitória tem vida curta"

A frase se relaciona com a trajetória do 16º presidente americano.

29/10/2026 16h00

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Foto: Reprodução

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A reflexão atribuída a Abraham Lincoln — "A força tudo conquista, mas sua vitória tem vida curta" — resume os limites do poder baseado apenas na coerção.

A frase se relaciona com a trajetória do 16º presidente americano, que enfrentou o maior desafio político e militar de sua era: manter unida uma nação despedaçada pela guerra. A ideia central é que a dominação pela força, mesmo vitoriosa por algum tempo, não cria estruturas duradouras.

A imposição bruta — militar, política ou psicológica — pode derrotar adversários e impor controle imediato, mas esse domínio permanece frágil e sem raízes profundas.

A ilusão da vitória pela coerção

Conquistas baseadas apenas no medo tendem a desabar rapidamente, e a autoridade fundada exclusivamente na opressão não tem a legitimidade do respeito e do consenso. O subordinado obedece enquanto a força está presente, mas não desenvolve lealdade nem aceita de fato as decisões impostas.

Essa fragilidade aparece quando o poder enfraquece ou encontra resistência organizada. Sem princípios compartilhados ou justiça reconhecida, a estrutura de domínio desmorona. Lincoln compreendia que manter a união norte-americana apenas pela coerção militar condenaria o país a um ciclo permanente de conflito.

Da teoria à ação na Reconstrução

Durante a Era da Reconstrução — período que se seguiu ao fim da Guerra Civil, em 1865 — Lincoln buscou transformar essa filosofia em política concreta. Embora o arsenal do Norte prevalecesse militarmente, ele reconhecia que subjugar o Sul indefinidamente pela força fracassaria a longo prazo.

Sua abordagem privilegiava a reconciliação, baseada em princípios de justiça, liberdade e democracia duradoura. Em vez de punição perpétua, buscava integrar os estados separatistas por meio de reformas institucionais e do reconhecimento dos direitos de todos — sobretudo com a abolição da escravatura e o avanço da participação política da população negra.

Essa orientação refletia a convicção de que um país unido apenas pela ameaça não poderia prosperar nem ser verdadeiramente livre.

Como a coerção enfraquece a legitimidade do poder

Quem obedece apenas por medo da força não aceita genuinamente a autoridade. Segue ordens enquanto a ameaça está presente, mas não reconhece como legítima a imposição. Essa diferença entre obediência forçada e consentimento voluntário é decisiva: a primeira é frágil porque depende de vigilância constante; a segunda se sustenta na aprovação de quem obedece.

A estrutura de domínio baseada unicamente em coerção precisa manter a força ativa permanentemente. Assim que essa força enfraquece — seja por derrota militar, crise econômica ou oportunidade de resistência organizada — toda a edificação desaba. Justamente porque nunca havia raízes profundas de respeito ou princípios compartilhados que a sustentassem.

A divisão radical sobre como reconstruir: moderados versus revolucionários

Por trás da filosofia de Lincoln sobre reconciliação havia um debate político profundo. Os Republicanos Radicais exigiam "severo tratamento do Sul", enquanto Lincoln favorecia o "Plano de dez por cento" — uma readmissão mais rápida mediante juramento de lealdade. Essa discordância não era teórica: revelava duas visões opostas sobre se reconstruir significa punir ou integrar, se significa revolucionar ou restaurar.

Após a morte de Lincoln, o Presidente Andrew Johnson vetou legislação radical e perdoou "milhares de líderes Confederados", permitindo ainda que estados sulistas aprovassem os "Códigos Negros" — leis que "restringiam consideravelmente os direitos dos libertos".

Isso mostrou que a mera vitória militar não resolve o conflito de princípios: a questão de como fazer valer justiça e liberdade para os libertos seguiu em disputa política durante toda a Reconstrução, demonstrando que reconciliação exige mais que apenas cessar a violência.

Reflexão e Filosofia

Saramago, Nobel de Literatura: "A felicidade é estar em paz consigo mesmo"

Ele defendia que era preciso estar atento às realidades do mundo.

29/10/2026 14h51

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Para José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998, a felicidade era um estado interior de conciliação consigo mesmo. Em dezembro de 2008, em Granada, o escritor português falou sobre os deveres inseparáveis de sua obra e a satisfação com suas decisões. Para ele, estar em paz não significava viver sem erros.

Isso exigia atenção às realidades do mundo — aos fatos bons e, sobretudo, aos ruins — e disposição para agir mesmo diante da incerteza.

Atenção ao outro como caminho para a paz

Durante o balanço de atividades da fundação que leva seu nome, presidida pela jornalista e tradutora Pilar del Río, Saramago explicou que sua tarefa não terminava na escrita.

Conforme registrou a agência Europa Press, ele defendia que era preciso estar atento às realidades do mundo — aos acontecimentos bons e, sobretudo. Aos ruins — porque essa atenção era o caminho para alcançar a felicidade.

O romancista recusava a ideia de que errar fosse motivo de vergonha. Segundo ele, valia mais cometer um erro do que manter-se indiferente. Essa visão resumia sua convicção sobre responsabilidade pessoal: agir com consciência das próprias limitações era mais valioso do que a apatia.

Consciência dos atos e suas consequências

Saramago insistia que era preciso conhecer a si mesmo e evitar causar dano às pessoas ao redor, embora algum dano fosse inevitável. A serenidade pessoal não depende de uma vida sem falhas, mas da atenção às consequências dos atos e ao impacto daquilo que se faz.

Essa consciência deveria, segundo ele, ao menos reduzir o estrago. A felicidade, portanto, não era um prêmio pela perfeição, mas resultava do cuidado e da lucidez diante dos erros inevitáveis da existência.

Da infância humilde à literatura marcante

Nascido em 1922, em Azinhaga, numa família de camponeses sem terras, Saramago cresceu em Lisboa e teve os estudos interrompidos por dificuldades financeiras. Trabalhou como serralheiro mecânico antes de atuar como funcionário público, tradutor, editor e jornalista. Formou-se como escritor principalmente por meio de leituras em bibliotecas públicas.

Obras como Ensaio sobre a Cegueira, Memorial do Convento e Todos os Nomes consolidaram seu estilo, marcado pela alegoria, pela ironia e pela narrativa de tradição oral, e fizeram dele uma figura central da literatura portuguesa. Sua obra refletia os valores de responsabilidade social que também marcavam sua vida pública.

O desconforto com os próprios elogios

Mesmo após o reconhecimento internacional, Saramago nunca se sentiu à vontade com os elogios recebidos. Em Granada, conforme informou a Europa Press, ele descreveu como exagerado tudo dito a seu respeito, expressando genuíno desconforto com a exposição que carregava há muitos anos. O escritor comparava seu próprio nome a uma espécie de varinha mágica que precisava ser usada com equilíbrio.

Reconhecia que seria pouco — ou quase nada — sem as pessoas que trabalhavam para cumprir os objetivos da fundação. A afirmação reforçava sua ideia de que a paz vinha da conexão com o outro e da contribuição ao mundo.

A formação política que moldou sua visão de responsabilidade

A reflexão de Saramago sobre responsabilidade pessoal e felicidade estava ligada às suas convicções políticas e à sua experiência de vida. Ateu e iberista, ele foi membro do Partido Comunista Português e trabalhou como diretor-adjunto do Diário de Notícias. Em 1975, demitiu jornalistas que protestavam contra a linha editorial comunista.

Também foi um dos fundadores da Frente Nacional para a Defesa da Cultura, em 1992. Suas obras, marcadas pela alegoria, pela ironia e pela narrativa de tradição oral, refletiam essa preocupação com a justiça social.

Quando falava sobre estar atento às "realidades ruins do mundo", não dava um conselho abstrato: expressava a experiência de uma vida envolvida em questões de cultura, política e direitos humanos, traduzidas depois em romances como Memorial do Convento.

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