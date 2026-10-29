Pai fundador dos EUA: "Desconfia dos pequenos gastos: são os arroios que formam os grandes rios" - Foto: douglas miller/Pexels

Benjamin Franklin foi um dos Pais Fundadores dos Estados Unidos, redator e signatário da Declaração de Independência e primeiro diretor-geral dos correios do país. Uma frase atribuída a ele orienta até hoje quem tenta organizar as próprias finanças: desconfiar dos pequenos gastos, porque, somados, eles formam os grandes rios de despesa no fim do mês.

A imagem usada por Franklin compara o dinheiro gasto aos poucos com pequenos cursos de água. Isolados, os arroios parecem insignificantes, mas se juntam sem que ninguém perceba e formam um rio caudaloso. O mesmo ocorre com um cafezinho, uma assinatura esquecida ou uma taxa bancária: sozinhos, parecem inofensivos.

Quem foi o autor da frase

Nascido em Boston, Franklin acumulou, ao longo da vida, funções como jornalista, editor, cientista, diplomata e inventor. Ele se tornou um dos maiores nomes do iluminismo nos Estados Unidos por unir produção intelectual e atuação política concreta.

Sua trajetória incluiu a oposição à Lei do Selo e o apoio à causa revolucionária contra a administração colonial britânica. Também ficou conhecido pelos experimentos com eletricidade e deixou contribuições nessa área que ultrapassam o campo da política e da economia.

Por que o pequeno gasto passa despercebido

O maior risco de um gasto pequeno é que ele não dói no bolso na hora. Diante de uma compra cara, a pessoa costuma pensar duas vezes antes de decidir.

Já diante de valores baixos, a mente tende a ignorar o efeito acumulado dessas escolhas. Café comprado na rua todos os dias, assinatura de streaming que ninguém usa mais e taxa bancária cobrada sem aviso são exemplos típicos de despesas que passam despercebidas.

O efeito bola de neve no orçamento

Cada um desses gastos, isolado, parece não fazer diferença alguma na conta bancária. O problema aparece quando vários deles se repetem juntos, mês após mês, sem que a pessoa registre o total gasto.

É esse acúmulo silencioso que compromete o orçamento ao final do período, mesmo que nenhuma despesa isolada pareça grave. Revisar com atenção os pequenos gastos recorrentes é o primeiro passo para entender para onde o dinheiro realmente está indo.