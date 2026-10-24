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Oportunidade nórdica

Quer deixar o Brasil? Finlândia oferece emprego para quem gosta de gatos

Se você gosta de gatos e quer deixar o Brasil, está é uma ótima oportunidade

Henrique Cesaretti

24/10/2026 - 15h27
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Uma moradora de Hämeenlinna, na Finlândia, busca voluntários para cuidar de sua casa e de seu jardim em troca de hospedagem gratuita. A proposta inclui tomar conta de dois gatos idosos enquanto ela viaja de férias.

O anúncio foi publicado na Workaway, plataforma que conecta viajantes a anfitriões em várias partes do mundo, oferecendo pousada em troca de ajuda com tarefas domésticas. Entre as atividades previstas estão jardinagem, pequenos reparos na propriedade e cuidado de animais.

O que os voluntários vão fazer na Finlândia

A anfitriã busca pessoas com iniciativa para ajudar na manutenção da residência e das áreas externas. Como trabalha em horário comercial de segunda a sexta-feira, ela faz as tarefas à tarde e nos fins de semana.

Quem topar o convite pode organizar os próprios horários e escolher entre concentrar o trabalho em jornadas mais longas, liberando dias de folga. As principais tarefas incluem renovar canteiros e recuperar setores deteriorados do jardim. Pintar duas cercas pequenas, restaurar uma antiga sauna a lenha fora de uso e colaborar com a renovação de uma casa rodante dos anos 1970.

A manutenção geral da casa também está prevista, e a anfitriã avisa que prefere pessoas com experiência prévia para os serviços de reforma, porque nem sempre tem conhecimento técnico para ensiná-los.

O que a casa oferece em troca

A propriedade tem dois quartos, sauna, banheiro, dois lavabos, cozinha, sala de jantar e sala de estar. No verão, há também uma piscina externa aquecida, e quem preferir pode dormir em uma barraca no jardim.

A proposta é pensada para que o visitante conheça o cotidiano de uma casa finlandesa e troque vivências com a anfitriã, cozinhando, conversando e aprendendo sobre os costumes do país. Nos arredores da casa há trilhas para caminhada e lagos que ajudam a conhecer a paisagem da região.

Atrações perto de Hämeenlinna

A cidade abriga um castelo medieval e outros pontos turísticos, além de restaurantes, cinema, boliche e um complexo de piscinas cobertas. Os ônibus locais ligam o bairro ao centro urbano a cada 30 minutos.

A propriedade fica a cerca de quatro quilômetros do centro de Hämeenlinna, acessível por trem ou ônibus. Helsinque, Tampere e Lahti ficam a aproximadamente uma hora de distância. Quem tiver interesse pode acessar o site oficial da Workaway e procurar o perfil da anfitriã para checar condições da estadia e datas disponíveis.

O que torna Hämeenlinna um destino atraente além do trabalho voluntário

Além do trabalho voluntário, Hämeenlinna fica a cerca de uma hora de Helsinque, Tampere e Lahti, o que permite explorar a região nos dias de folga. A cidade tem um castelo medieval, restaurantes, cinema e um complexo de piscinas cobertas, sem que o visitante precise trocar de hospedagem.

Nos arredores da casa, há trilhas e dois lagos próximos. Os ônibus locais passam a cada 30 minutos, e a propriedade fica a quatro quilômetros do centro. Assim, o visitante pode alternar dias de trabalho concentrado com passeios pela cidade.

Pressão da juventude

Theodor Kallifatides: "Os jovens de hoje sofrem um estresse que nós não experimentamos"

Segundo ele, a pressão vem da tecnologia que organiza quase tudo

24/10/2026 16h02

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Foto: Mikhail Nilov/Pexels

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A pressão que marca a vida de um jovem hoje não vem da política, vem da tecnologia que organiza quase tudo. É o que defende o escritor sueco de origem grega Theodor Kallifatides, de 88 anos, em entrevista recente.

Para ele, encontrar moradia, seguir os estudos e alcançar estabilidade formam um conjunto de barreiras que pesa de um jeito que sua geração nunca precisou enfrentar. O resultado, segundo o autor, é um tipo de desgaste emocional que marca o cotidiano de quem é jovem agora.

Uma tensão que não existia antes

Kallifatides reconhece que sua juventude também foi marcada por dificuldades reais, como pobreza e perseguição política. A diferença, na visão dele, é que esse cenário não incluía o controle tecnocrático que hoje atravessa praticamente toda decisão da vida adulta.

O escritor citou ainda o temor das mudanças climáticas, o risco de conflitos nucleares e as catástrofes naturais como preocupações que compõem o horizonte das novas gerações. Para ele, os jovens de hoje vivem num mundo mais hostil do que aquele em que cresceu — não porque o passado fosse simples. Mas porque a origem da angústia mudou de natureza.

Moradia, estudo e vida a dois

As dificuldades descritas por Kallifatides vão além do campo das ideias. Conseguir onde morar, manter os estudos e alcançar algum sossego são obstáculos concretos que, segundo ele, também dificultam a construção de relações afetivas duradouras.

Essa reflexão aparece ligada à novela "El amor", escrita originalmente em sueco em 1938 e publicada agora pela primeira vez em castelhano e catalão.

A obra trata de escolhas pessoais. Desejos e das consequências de optar por um caminho em vez de outro — temas que, para o autor, ganham outro peso quando faltam condições materiais para sustentar uma vida em comum.

O amor como resposta à incerteza

Mesmo diante do cenário que descreve como mais difícil, Kallifatides defende que os vínculos humanos seguem tendo valor essencial. Para ele, o amor resiste mesmo quando o contexto social e econômico torna tudo mais complicado.

Em entrevista, o escritor afirmou que, quando a vida fica muito difícil, a necessidade de ter alguém para amar e ser amado se torna ainda mais forte. A frase sintetiza uma ideia central de sua obra: mesmo com as circunstâncias mudando, o desejo de dividir a existência com outra pessoa permanece.

Kallifatides constrói há décadas uma obra voltada a esse tipo de dilema, e sua leitura sobre o estresse das novas gerações propõe outra chave: não apenas uma questão pessoal, mas um reflexo direto das condições em que essas pessoas tentam construir o próprio futuro.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Confúcio sobre a amizade que ainda é valiosa 2.504 anos depois

Ideia continua relevante em uma época marcada pelas redes sociais.

24/10/2026 14h48

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Imagem gerada por IA

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A amizade verdadeira é um dos vínculos mais importantes da vida, mas nem sempre é fácil distinguir as relações sinceras daquelas sustentadas pela conveniência. Uma reflexão atribuída ao filósofo chinês Confúcio atravessou gerações justamente por abordar essa questão: é nas situações de sucesso e de dificuldade que podemos compreender melhor quem realmente está ao nosso lado.

Em uma época marcada pelas redes sociais, pela exposição da vida pessoal e pela facilidade de estabelecer novos contatos, essa ideia continua relevante. Ter muitos conhecidos não significa necessariamente contar com amizades profundas, construídas sobre confiança, respeito e lealdade.

O que Confúcio ensina sobre a amizade verdadeira?

Confúcio foi um pensador chinês que viveu entre 551 e 479 a.C. e influenciou profundamente a ética, a educação e as relações sociais no pensamento oriental. Suas reflexões valorizavam virtudes como a honestidade, o respeito, a responsabilidade e o compromisso com as outras pessoas.

A frase atribuída ao filósofo sobre conhecer os amigos por meio do sucesso e da desgraça expressa uma ideia simples: as circunstâncias podem revelar aspectos de uma relação que permanecem escondidos durante os períodos de tranquilidade.

Quando alguém conquista reconhecimento, melhora sua condição financeira ou passa a ocupar uma posição de destaque, pode atrair pessoas interessadas nas vantagens que essa nova realidade oferece. Da mesma forma, momentos de perda, dificuldades financeiras ou insegurança podem mostrar quais amigos permanecem presentes mesmo quando não há benefícios envolvidos.

A reflexão não significa que toda amizade será colocada à prova por grandes acontecimentos. Muitas vezes, são os pequenos gestos cotidianos que demonstram a sinceridade de um vínculo.

Por que a amizade verdadeira é tão importante?

Uma amizade genuína vai além da convivência agradável ou dos interesses compartilhados. Ela envolve confiança, respeito mútuo e disposição para oferecer apoio sem transformar cada gesto em uma oportunidade de obter algo em troca.

Amigos verdadeiros podem comemorar as conquistas uns dos outros sem competição e oferecer apoio durante os períodos difíceis sem julgar ou diminuir quem está sofrendo. Isso não significa que precisem concordar em tudo, mas que sejam capazes de preservar o respeito mesmo diante das diferenças.

Esses vínculos também contribuem para o bem-estar emocional, pois oferecem espaço para compartilhar preocupações, expressar sentimentos e enfrentar desafios com a sensação de não estar sozinho.

A qualidade de uma amizade, portanto, não depende apenas do tempo de convivência ou da frequência dos encontros. Ela também está relacionada à segurança emocional, à reciprocidade e à liberdade de ser quem se é, sem precisar demonstrar sucesso para merecer atenção.

Como identificar um amigo interesseiro no dia a dia?

Nem sempre é simples perceber quando alguém se aproxima por conveniência. Algumas atitudes, porém, podem servir de alerta quando se repetem e formam um padrão de comportamento.

Entre os sinais que merecem atenção estão:

  • Interesse concentrado em vantagens: a pessoa demonstra entusiasmo principalmente quando pode obter benefícios materiais, contatos profissionais ou acesso a determinados ambientes.

  • Presença apenas nos bons momentos: participa das comemorações e das conquistas, mas desaparece repetidamente quando surgem dificuldades.

  • Contato motivado por pedidos: as conversas acontecem quase sempre quando precisa de dinheiro, favores ou indicações.

  • Dificuldade em respeitar limites: reage mal quando você recusa um pedido ou não pode atender às suas expectativas.

  • Pouca reciprocidade: demonstra pouco interesse pelos seus sentimentos, problemas e conquistas, mantendo a relação centrada nas próprias necessidades.

Um comportamento isolado não é suficiente para definir o caráter de alguém. Pessoas podem se afastar temporariamente por motivos pessoais, enfrentar dificuldades próprias ou não saber como oferecer apoio. Por isso, é importante observar a frequência das atitudes e conversar antes de tirar conclusões definitivas.

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