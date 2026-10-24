Quer deixar o Brasil? Finlândia oferece emprego para quem gosta de gatos

Uma moradora de Hämeenlinna, na Finlândia, busca voluntários para cuidar de sua casa e de seu jardim em troca de hospedagem gratuita. A proposta inclui tomar conta de dois gatos idosos enquanto ela viaja de férias.

O anúncio foi publicado na Workaway, plataforma que conecta viajantes a anfitriões em várias partes do mundo, oferecendo pousada em troca de ajuda com tarefas domésticas. Entre as atividades previstas estão jardinagem, pequenos reparos na propriedade e cuidado de animais.

O que os voluntários vão fazer na Finlândia

A anfitriã busca pessoas com iniciativa para ajudar na manutenção da residência e das áreas externas. Como trabalha em horário comercial de segunda a sexta-feira, ela faz as tarefas à tarde e nos fins de semana.

Quem topar o convite pode organizar os próprios horários e escolher entre concentrar o trabalho em jornadas mais longas, liberando dias de folga. As principais tarefas incluem renovar canteiros e recuperar setores deteriorados do jardim. Pintar duas cercas pequenas, restaurar uma antiga sauna a lenha fora de uso e colaborar com a renovação de uma casa rodante dos anos 1970.

A manutenção geral da casa também está prevista, e a anfitriã avisa que prefere pessoas com experiência prévia para os serviços de reforma, porque nem sempre tem conhecimento técnico para ensiná-los.

O que a casa oferece em troca

A propriedade tem dois quartos, sauna, banheiro, dois lavabos, cozinha, sala de jantar e sala de estar. No verão, há também uma piscina externa aquecida, e quem preferir pode dormir em uma barraca no jardim.

A proposta é pensada para que o visitante conheça o cotidiano de uma casa finlandesa e troque vivências com a anfitriã, cozinhando, conversando e aprendendo sobre os costumes do país. Nos arredores da casa há trilhas para caminhada e lagos que ajudam a conhecer a paisagem da região.

Atrações perto de Hämeenlinna

A cidade abriga um castelo medieval e outros pontos turísticos, além de restaurantes, cinema, boliche e um complexo de piscinas cobertas. Os ônibus locais ligam o bairro ao centro urbano a cada 30 minutos.

A propriedade fica a cerca de quatro quilômetros do centro de Hämeenlinna, acessível por trem ou ônibus. Helsinque, Tampere e Lahti ficam a aproximadamente uma hora de distância. Quem tiver interesse pode acessar o site oficial da Workaway e procurar o perfil da anfitriã para checar condições da estadia e datas disponíveis.

O que torna Hämeenlinna um destino atraente além do trabalho voluntário

Além do trabalho voluntário, Hämeenlinna fica a cerca de uma hora de Helsinque, Tampere e Lahti, o que permite explorar a região nos dias de folga. A cidade tem um castelo medieval, restaurantes, cinema e um complexo de piscinas cobertas, sem que o visitante precise trocar de hospedagem.

Nos arredores da casa, há trilhas e dois lagos próximos. Os ônibus locais passam a cada 30 minutos, e a propriedade fica a quatro quilômetros do centro. Assim, o visitante pode alternar dias de trabalho concentrado com passeios pela cidade.