Que horas começa e termina o prazo de votação no 2º turno das Eleições 2026? - Imagem: Fernando Frazão/Agência Brasil

Neste domingo, 25 de outubro, os eleitores têm das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, para votar no 2º turno das Eleições 2026. Ao todo, 34,1 milhões de eleitores paulistas podem votar, distribuídos em 11 mil locais de votação pelo estado.

Caso haja eleitores aguardando quando o prazo terminar, o atendimento não é interrompido: todos que já estiverem na fila conseguirão votar. Confira abaixo as principais informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para orientar quem vai às urnas.

Quem pode votar neste turno

Faltar ao 1º turno não impede ninguém de participar da votação deste domingo, desde que o documento esteja em situação regular. A checagem pode ser feita pelo aplicativo e-Título — após o login, é só acessar "Mais opções" e depois "Consultar situação eleitoral" — ou pelo site do Autoatendimento Eleitoral, na aba "Consulta", opção "Situação do título".

Fica fora da votação quem teve o cadastro cancelado por ausência em três pleitos seguidos sem justificativa, já que cada turno conta como uma eleição distinta. Também não pode votar quem está com a situação suspensa, o que atinge, por exemplo, pessoas em serviço militar ou com condenação criminal definitiva.

A regularização só será possível após a reabertura do cadastro em 3 de novembro. Mesmo quem está com o documento cancelado pode justificar a ausência pelo Autoatendimento após o pleito, dispensando a multa caso o pedido seja aceito.

Obrigatoriedade e idade mínima

Cidadãos entre 18 e 70 anos têm obrigação de comparecer às urnas, enquanto analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos votam por opção própria. Para participar deste 2º turno, é preciso ter completado 16 anos até 4 de outubro, data do 1º turno, além de já estar cadastrado perante a Justiça Eleitoral.

Documentos aceitos na seção

Um documento oficial com foto garante acesso à urna — RG, CNH, certificado de reservista ou passaporte, inclusive em versão digital. O e-Título funciona como identificação válida quando o aplicativo mostra a foto do eleitor, recurso disponível para quem já tem biometria cadastrada, e pode ser baixado no próprio dia da votação.

A carteira de trabalho é aceita apenas na versão física, pois a digital não mostra a foto. Pelo mesmo motivo, certidões de nascimento e casamento não são aceitas para a votação.

Votação sem biometria coletada

Quem nunca passou pela coleta biométrica da Justiça Eleitoral não fica impedido de votar, bastando apresentar documento oficial com foto e manter o cadastro regularizado. A identificação pode ocorrer pela digital graças a parcerias entre a Justiça Eleitoral e outros órgãos, que permitem importar esses dados para o sistema usado na seção.

Apenas um cargo em disputa

O eleitorado paulista decide somente a disputa pela presidência da República neste 2º turno. Para não esquecer o número do candidato escolhido, o eleitor tem permissão para levar uma anotação própria até a cabine.

Dúvidas sobre a votação também podem ser esclarecidas com a Lina, ferramenta de inteligência artificial do TRE-SP disponível no site do Tribunal e pelo WhatsApp (11) 3.130-2.200. A Central de Atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias, pelo número 148.

Qualquer denúncia de boato ou conteúdo enganoso sobre o pleito também pode ser encaminhada ao Ministério Público Eleitoral ou à Secretaria de Comunicação Social do TRE-SP. Responsável por esclarecer dúvidas da imprensa e do público.

Com o fechamento das urnas às 17h, a apuração dos votos começa e o resultado da disputa pela Presidência deve ser conhecido ainda na noite deste domingo.

Quando a carteira de trabalho não serve para votar

A carteira de trabalho física é aceita como documento de identificação, mas a digital não funciona. O motivo é simples: só documentos com foto permitem a identificação na seção, e a versão digital da carteira não exibe a fotografia.

Pela mesma razão, certidões de nascimento e casamento — que também não têm foto — são rejeitadas na hora de votar, mesmo sendo documentos oficiais.