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Reflexão e Filosofia

René Descartes deixou uma reflexão: "Daria tudo o que sei pela metade do que ignoro"

A reflexão permanece atual em um mundo marcado pelo avanço científico.

João V. Valença

24/10/2026 - 14h07
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Reconhecer os próprios limites é uma das etapas mais importantes da busca pelo conhecimento. A frase atribuída a René Descartes, “Daria tudo o que sei pela metade do que ignoro”, expressa essa ideia ao sugerir que aquilo que ainda desconhecemos pode ser muito mais valioso do que as certezas que acumulamos ao longo da vida.

A reflexão permanece atual em um mundo marcado pelo avanço científico, pela inteligência artificial e pela circulação constante de informações. Mais do que acumular respostas, compreender a realidade exige reconhecer dúvidas, questionar convicções e permanecer disposto a aprender.

O que significa a frase de René Descartes sobre saber e ignorância?

A frase propõe uma reflexão sobre a dimensão do conhecimento humano e a importância de reconhecer aquilo que ainda não compreendemos. Em vez de tratar o saber como uma conquista definitiva, ela sugere que cada descoberta pode revelar novas perguntas e ampliar a percepção dos próprios limites.

Nessa interpretação, a ignorância não representa simplesmente a ausência de conhecimento, mas também o conjunto de questões que ainda precisam ser investigadas. Quanto mais alguém aprende sobre determinado assunto, maiores podem se tornar sua capacidade de identificar lacunas e perceber a complexidade do que antes parecia simples.

A ideia também está relacionada à humildade intelectual. Reconhecer que não sabemos tudo permite ouvir outras perspectivas, rever opiniões e abandonar explicações que já não encontram sustentação diante de novas evidências.

Como essa reflexão se relaciona com a filosofia de Descartes?

René Descartes foi um filósofo e matemático francês do século XVII, considerado uma das figuras centrais do racionalismo moderno. Seu trabalho procurou estabelecer fundamentos seguros para o conhecimento, valorizando a razão e a investigação rigorosa.

Uma das características mais conhecidas de sua filosofia é a dúvida metódica. Por meio dela, Descartes propunha questionar crenças e conhecimentos que pudessem conter incertezas, buscando identificar aquilo que resistisse a um exame cuidadoso.

Essa postura não significava rejeitar todo conhecimento de maneira permanente, mas utilizar a dúvida como instrumento para investigar e distinguir o que poderia ser considerado seguro daquilo que precisava ser revisto.

A frase atribuída ao filósofo dialoga com essa preocupação ao destacar que reconhecer as próprias limitações pode ser um passo necessário para avançar na compreensão da realidade. No entanto, essa afinidade temática não comprova, por si só, que Descartes tenha realmente pronunciado ou escrito a frase.

Por que reconhecer a própria ignorância pode ajudar a aprender?

Admitir que não sabemos alguma coisa permite transformar uma lacuna de conhecimento em um ponto de partida para a investigação. Quando uma pessoa acredita que já possui todas as respostas, pode deixar de questionar informações incompletas ou ignorar evidências que contradizem suas convicções.

Por outro lado, reconhecer dúvidas abre espaço para a curiosidade e para a revisão de ideias. Esse processo é importante tanto no desenvolvimento pessoal quanto em áreas como ciência, educação e pesquisa.

A disposição para aprender pode ser colocada em prática por meio de atitudes como:

  • Identificar o que ainda não compreendemos: reconhecer as lacunas ajuda a direcionar os esforços de aprendizagem.

  • Fazer perguntas relevantes: questionar explicações e investigar suas causas amplia a compreensão.

  • Consultar fontes confiáveis: buscar informações fundamentadas reduz o risco de reproduzir erros.

  • Revisar as próprias conclusões: novas evidências podem exigir mudanças de perspectiva.

  • Aceitar correções: reconhecer um equívoco permite avançar sem transformar uma opinião em uma certeza imutável.

Essas atitudes mostram que aprender não depende apenas da quantidade de informações acumuladas, mas também da capacidade de avaliar o que sabemos e identificar o que ainda precisa ser esclarecido.

Tecnologia

Jeff Bezos faz previsão sobre o futuro: "Haverá milhões de pessoas vivendo no espaço"

A previsão foi apresentada durante a Italian Tech Week.

24/10/2026 13h05

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A humanidade pode estar diante de uma transformação que mudaria a forma como vivemos fora da Terra. Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa aeroespacial Blue Origin, acredita que milhões de pessoas estarão vivendo no espaço nas próximas duas décadas. Para o empresário, porém, essa expansão não será necessariamente motivada pela necessidade de trabalhar, mas pelo desejo de explorar novas possibilidades de vida.

A previsão foi apresentada durante a Italian Tech Week, quando Bezos compartilhou sua visão sobre o futuro da exploração espacial e o avanço das tecnologias que podem tornar essa realidade possível.

“ Acredito que, nas próximas duas décadas, haverá milhões de pessoas vivendo no espaço. É assim que as coisas estão acontecendo rapidamente”, afirmou o empresário, que tinha 62 anos em 2026.

Por que Jeff Bezos acredita que milhões de pessoas viverão no espaço?

A previsão de Bezos está relacionada ao desenvolvimento de tecnologias que podem ampliar a presença humana para além da Terra. O empresário defende que o avanço da infraestrutura espacial permitirá criar ambientes nos quais as pessoas poderão viver por escolha própria, sem depender exclusivamente das condições encontradas em nosso planeta.

Em sua visão, a expansão não precisará ocorrer porque faltam oportunidades de trabalho na Terra. Pelo contrário, a expectativa é que muitas pessoas decidam viver fora do planeta por interesse, curiosidade ou preferência pessoal.

“ A maioria das pessoas viverá lá porque quer. Não precisamos de pessoas morando no espaço”, declarou Bezos ao explicar sua perspectiva sobre o futuro.

A ideia representa uma mudança na maneira de imaginar a exploração espacial. Em vez de limitar a presença humana a astronautas em missões temporárias, o empresário projeta um cenário no qual viver fora da Terra poderá se tornar uma alternativa para uma parcela significativa da população.

Curiosidades

Aos 45 anos, Fernando Alonso treina até 5 horas por dia e revela o segredo de sua rotina

O piloto da Aston Martin explicou que passou a priorizar a musculação.

24/10/2026 12h33

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Continuar competindo em alto nível depois dos 40 anos exige disciplina, preparação física e adaptações na rotina. Na Fórmula 1, em que os pilotos enfrentam forças intensas durante curvas e frenagens, manter a musculatura fortalecida é fundamental para suportar as exigências das corridas.

Aos 45 anos, Fernando Alonso mantém uma preparação física voltada às necessidades da categoria e ajustou a maneira como treina com o passar do tempo. O piloto da Aston Martin explicou que passou a priorizar a musculação em vez de dedicar tanto tempo aos exercícios cardiovasculares.

“Treinar aos 20 anos é diferente de treinar aos 40. A maior mudança é que agora faço muito menos cardio e muito mais musculação”, afirmou Alonso, ao comentar as adaptações em seu treinamento.

Por que Fernando Alonso mudou sua rotina de exercícios?

A mudança está relacionada à importância de preservar a massa muscular com o avanço da idade. A partir da vida adulta, a quantidade de músculo pode diminuir gradualmente, especialmente quando faltam estímulos adequados de força e hábitos saudáveis.

Alonso destacou que esse processo pode começar a ser percebido por volta dos 33 ou 34 anos. Por isso, o piloto considera importante dar mais espaço aos exercícios de fortalecimento em sua preparação.

A perda muscular, entretanto, não ocorre da mesma maneira para todas as pessoas. Idade, alimentação, nível de atividade física e outros fatores individuais influenciam esse processo.

No automobilismo, a musculação tem uma função que vai além da aparência física. O fortalecimento ajuda os pilotos a suportar as cargas impostas pelo carro e a manter o controle dos movimentos durante períodos prolongados de esforço.

Quantas horas por dia Fernando Alonso treina?

A quantidade de exercícios varia conforme a fase da temporada. Durante os períodos sem corridas, Alonso pode dedicar entre quatro e cinco horas diárias à preparação física, enquanto, durante o campeonato, a rotina costuma ser reduzida para aproximadamente duas horas por dia.

Essa diferença permite ajustar o treinamento às exigências do calendário e evitar o acúmulo excessivo de fadiga em meio às viagens, aos compromissos profissionais e às competições.

Entre as atividades que fazem parte de sua preparação estão:

  • Exercícios cardiovasculares: realizados de dois a três dias por semana, com atividades como ciclismo, natação ou corrida.

  • Musculação: praticada em três dias da semana, com atenção especial ao fortalecimento da parte superior do corpo.

  • Treinamento do pescoço: voltado à musculatura exigida pelas forças que atuam sobre a cabeça e o corpo dos pilotos durante as corridas.

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