Robert De Niro comprou uma fazenda, transformou o celeiro em estúdio e construiu pista de esqui

Robert De Niro guarda um dos maiores patrimônios imobiliários entre os atores de Hollywood, e boa parte dele está concentrada numa propriedade comprada em 1997 em Nova York. O ator pagou US$ 1,5 milhão por um terreno de 32 hectares na pequena localidade de Gardiner, no vale do Hudson.
Nos anos seguintes, ele adquiriu lotes vizinhos até ampliar a propriedade para quase 50 hectares. O que começou como uma casa de campo do século XVIII virou um complexo residencial com 6 quartos e 7 banheiros, além de outras construções para hóspedes.
Um celeiro virou estúdio de cinema
Na época da compra, o terreno abrigava apenas a construção original, sem estrutura de lazer. De Niro decidiu reformar um antigo celeiro de 1.300 metros quadrados, usado em atividades rurais.
Em vez de manter o uso agrícola, o ator transformou o espaço em um ambiente com academia, sala de boxe, salão de jogos e um estúdio de cinema na fazenda. Um segundo celeiro foi adaptado para funcionar como escritório.
Pista de esqui e quadra de tênis
A extensão do terreno permitiu a instalação de uma pista de esqui particular dentro da própria fazenda. A propriedade também ganhou quadra de tênis e outros espaços esportivos e recreativos.
A combinação de ambientes residenciais, esportivos e profissionais tornou a propriedade um refúgio para o ator, longe do centro de Nova York. A fazenda cresceu de 32 hectares, na aquisição inicial, para quase 50 e reflete o gosto de De Niro por transformar espaços simples em projetos elaborados e funcionais.