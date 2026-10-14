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Curiosidade da pesada

O homem mais pesado do mundo chegou a 635 kg e passou por transformação histórica

Homem entrou para a história da medicina ao chegar nesse peso

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 11h38
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Jon Brower Minnoch entrou para a história da medicina ao atingir aproximadamente 635 quilogramas, o maior peso oficialmente registrado em um ser humano. Nascido em 1941 em Bainbridge Island, Washington, Minnoch apresentava um caso extremo de obesidade mórbida que desafiou os limites conhecidos da fisiologia humana e transformou protocolos médicos em todo o mundo.

Os médicos enfrentaram um desafio clínico sem precedentes. Os equipamentos hospitalares não foram projetados para suportar aquele peso, e qualquer procedimento diagnóstico ou terapêutico envolvia riscos imediatos de colapso cardiovascular, parada respiratória ou lesões em órgãos internos.

Da adolescência ao maior peso registrado

Desde a adolescência, Minnoch apresentava ganho excessivo de peso, mas o quadro se agravou na idade adulta. A combinação de fatores genéticos, metabólicos e comportamentais levou a um ganho de peso que nenhum tratamento convencional conseguiu conter. Minnoch ultrapassou marcas que a medicina considerava biologicamente impossíveis.

O caso ganhou repercussão internacional pela dimensão extrema da obesidade e entrou para o Guinness World Records como o de maior peso oficialmente registrado. A documentação do caso abriu caminhos para novas pesquisas sobre obesidade mórbida, metabolismo desregulado e os limites da capacidade de sobrevivência humana.

 

Os obstáculos médicos de uma condição sem equipamento

Na época, praticamente nenhum equipamento hospitalar havia sido projetado para suportar um peso tão elevado. Molas de camas, balanças e estruturas de transferência precisavam ser adaptadas ou criadas do zero.

Sem instrumentos capazes de medir o peso com precisão, os médicos estimavam o peso corporal total com cálculos aproximados baseados em modelos teóricos. A medição se tornou um exercício matemático complexo.

As limitações de mobilidade de Minnoch agravavam cada desafio médico, e movimentá-lo envolvia riscos imediatos. Qualquer procedimento exigia planejamento detalhado, equipes multidisciplinares e inovações técnicas que ajudaram a criar protocolos ainda utilizados hoje em casos de obesidade extrema.

A transformação durante internação e o desfecho

Durante a internação hospitalar, Minnoch perdeu mais de 900 quilogramas, a maior perda de peso documentada até então na medicina. A redução marcou os estudos sobre metabolismo e demonstrou possibilidades antes consideradas impossíveis em casos de obesidade mórbida. Depois de deixar o hospital, porém, ele recuperou grande parte do peso perdido.

Minnoch faleceu em setembro de 1983, pesando aproximadamente 800 quilogramas. O caixão ocupou duas sepulturas no cemitério onde foi enterrado, o que ilustrava a dimensão de sua condição até o fim. Seus registros, fotografias e dados clínicos formam a base de estudos acadêmicos que perduram há décadas.

O legado científico que permanece vivo

Pesquisadores continuam analisando como o corpo humano conseguiu funcionar sob tal extremo, quais mecanismos fisiológicos mantiveram a vida e em que ponto o organismo se aproximava do colapso irreversível. O caso se tornou referência para estudos clínicos de obesidade mórbida e para a compreensão dos limites biológicos humanos.

A história de Jon Brower Minnoch permanece como documento da medicina e como prova de que o corpo humano pode surpreender por sua capacidade de resiliência, mesmo quando a lógica científica sugere o contrário.

Curiosidades

Enquanto homem correu 319 km em 24 horas, tubarão nadou 54 mil km e quebrou recorde

Macho chamado Milo atravessou oceanos.

14/10/2026 13h27

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Foto: Derek Keats/Pexels

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Durante quase uma década de rastreamento contínuo, um tubarão-baleia macho chamado Milo atravessou oceanos por mais de 54 mil quilômetros, estabelecendo um marco sem precedentes para a espécie. A trajetória revela como esses gigantes marinhos se deslocam entre continentes e retornam periodicamente a zonas de alimentação.

Monitorado desde 2017 por pesquisadores da Universidade Nova Southeastern e da Universidade de Rhode Island. Milo recebeu seu quinto transmissor por satélite em julho de 2026, permitindo uma continuidade de registro nunca antes alcançada para nenhum tubarão. Esse acompanhamento oferece insights valiosos sobre padrões migratórios e comportamento de repouso desses animais.

Para se ter uma ideia, o recorde oficial de maior distância percorrida por um homem é de 319,614 km, estabelecido em 24 horas de corrida contínua pelo atleta lituano Aleksandr Sorokin em 17 de setembro de 2022, em Verona, na Itália

De 2017 para cá: os cinco transmissores

O primeiro rastreador, instalado em 2017, funcionou apenas semanas Enquanto os pesquisadores refinavam a técnica. Dispositivos subsequentes foram fixados à nadadeira dorsal em 2018, 2020, 2023 e 2026, cada um fornecendo meses de dados sobre localização e profundidade de mergulho.

Reencontrar Milo diversas vezes foi possível porque o animal volta regularmente à região da Península de Yucatán. No México, onde se concentra anualmente para alimentar-se de ovos e larvas de peixes próximos à superfície. Identificar tubarões-baleia individualmente é possível pelos padrões únicos de manchas no corpo e formato da nadadeira dorsal de cada indivíduo.

Os gigantes do Oceano e seus hábitos

Chegando a quase 19 metros de comprimento, os tubarões-baleia contam-se entre os maiores peixes existentes. Apesar da reputação de solitários que realizam migrações extensas, reúnem-se em grupos numerosos quando há abundância de alimento numa área específica.

Nos verões do Hemisfério Norte, centenas desses tubarões e raias-manta chegam ao Golfo do México e à costa norte do Atlântico próxima à Península de Yucatán. A presença abundante de espécies menores na região os atrai, e a temporada 2026 registrou centenas de avistamentos diários.

Flexibilidade entre viagens de longa distância

Milo percorreu o Golfo do México, o Caribe setentrional, águas ao leste das Bermudas e áreas a norte de Massachusetts ao longo de sua trajetória. Simultaneamente, demonstrou capacidade de permanecer durante meses em áreas relativamente reduzidas, alternando entre expedições oceânicas e períodos de menor deslocamento. Essa adaptação a diferentes ambientes e escalas geográficas distingue a espécie entre os peixes migratórios.

Conforme informado à Revista Galileu, dados de longo prazo como esses são fundamentais para compreender o ciclo de vida completo de animais tão longevos, informando estratégias de conservação mais eficazes para a espécie, que atualmente é classificada como vulnerável pela União Internacional para Conservação da Natureza.

Descoberta

Em 2017, eles adotaram um "gato estranho" e descobriram depois que era uma nova espécie felina

O animal havia sido recolhido ainda filhote.

14/10/2026 13h02

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Foto de Joël Sartore, National Geographic Photo Ark

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Um felino achado sozinho numa estrada boliviana em 2017 acabou se revelando, uma década mais tarde, a primeira espécie inédita de gato catalogada em mais de um século. O pequeno animal, batizado de Tigrino, foi levado ao refúgio Senda Verde, onde permanece até hoje. Ele serviu de base para uma descoberta científica que surpreendeu pesquisadores no mundo todo.

Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga boliviana, Exploradora da National Geographic e fundadora do Programa de Investigação de Felinos da Bolívia, foi avisada pelo refúgio assim que o animal deu entrada no local.

Características como o focinho pequeno e enrugado, as orelhas curtas e arredondadas, os bigodes longos e as manchas parecidas com as de um leopardo logo indicaram a ela que não se tratava de um gato doméstico. O animal havia sido recolhido ainda filhote por um morador da região, que o criou em casa por acreditar se tratar de um gato de raça comum.

Do mistério à identificação científica

No início, Nogales-Ascarrunz acreditou que se tratava da espécie Leopardus tigrinus, descrita em 1775 a partir de uma ilustração de um animal visto na Guiana Francesa. Porém, enquanto preparava um livro sobre espécies de felinos da Bolívia em 2019, notou que as rosetas do animal eram muito maiores que as do animal de referência.

Investigações genômicas posteriores revelaram que o felino era geneticamente distinto das espécies catalogadas até então. A análise comparativa, conduzida com o geneticista Eduardo Eizirik e o coautor Jonas Lescroart, examinou material genético de 38 felinos vindos de diversas regiões da América do Sul.

Os resultados apontaram uma divergência de cerca de 1,4 milhão de anos entre o L. tilcayo e as demais espécies, intervalo evolutivo próximo ao que separa os leões atuais dos extintos leões-das-cavernas.

O estudo foi divulgado em 17 de setembro de 2026 na revista Current Biology. O estudo descreveu formalmente a nova espécie como Leopardus tilcayo, nome que homenageia o termo usado pela população local para designar o animal. Trata-se de uma espécie até então desconhecida pela ciência, e não de uma subespécie já catalogada que passou a ser reclassificada.

Características e habitat do Leopardus tilcayo

O Leopardus tilcayo é um felino de tamanho reduzido, com aproximadamente 46 centímetros de comprimento e cerca de 1,4 quilo. Sua pelagem marrom-clara apresenta manchas escuras que formam padrões semelhantes a pequenas rosetas, e essas características dificultaram sua identificação inicial, inclusive entre pesquisadores.

O animal habita os bosques nublados dos Yungas, na encosta oriental dos Andes bolivianos. Esses ecossistemas têm grande diversidade biológica, e as variações de altitude e umidade criam condições únicas para diversas espécies de plantas e animais.

A descoberta aponta para a possibilidade de outras espécies de felinos pequenos ainda não catalogadas na região andina e em outras áreas pouco exploradas da América do Sul. Os pesquisadores conhecem pelo menos dois indivíduos vivos da espécie, o que indica que populações reduzidas podem persistir em habitats ainda não completamente mapeados.

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