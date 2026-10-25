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Ciência

Satélite russo se aproxima de outra espaçonave sem autorização e pode ter feito história

Precedente inédito no espaço

João V. Valença

25/10/2026 - 08h55
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Um satélite russo se aproximou de um equipamento comercial de observação da Terra operado pela empresa finlandesa-americana Iceye, em um movimento que pode ter estabelecido um precedente inédito no espaço.

O satélite Kosmos 2612 reduziu de forma abrupta sua distância até o Iceye-X36 em 15 de outubro, de 350 quilômetros para menos de 5 quilômetros já na madrugada do dia seguinte.

A aproximação chamou atenção porque o padrão observado é compatível com operações de encontro e proximidade — manobras feitas de propósito em órbita para reduzir a distância entre dois objetos. O episódio se diferencia porque não há indicação de que a empresa responsável pelo satélite comercial tivesse autorizado a manobra, segundo especialistas e empresas de monitoramento orbital.

A natureza da aproximação inédita

Jonathan McDowell, astrofísico e analista espacial, disse em uma publicação nas redes sociais que o caso pode representar a primeira vez que uma espaçonave se aproximou de outra sem consentimento prévio. A LeoLabs, empresa que rastreia lixo espacial e tráfego orbital, confirmou em comunicado que o comportamento exige acompanhamento contínuo.

Segundo a LeoLabs, o Kosmos 2.612 se aproximou a cerca de 500 metros do Iceye-X36 durante o evento, embora reconheça incerteza nas estimativas exatas de separação devido às manobras repetidas e à geometria de rastreamento complexa.

Depois da aproximação inicial, o satélite russo passou o fim de semana fazendo pequenos ajustes para manter uma posição relativa próxima ao outro equipamento, padrão que persiste sob observação.

O valor do satélite visado

O Iceye-X36 utiliza tecnologia de radar de abertura sintética, capaz de gerar imagens de alta resolução dia e noite, independentemente das condições climáticas.

Essa capacidade de monitoramento torna o satélite valioso para serviços de segurança nacional. Por isso, a constelação da Iceye presta apoio às Forças Armadas da Ucrânia com consciência situacional em prazos táticos, conforme acordo divulgado pela empresa em janeiro.

A Iceye informou que está ciente da aproximação e a monitora de perto. A empresa também afirmou que sua arquitetura de constelação foi pensada para resistir a esse tipo de evento sem perder continuidade. Um porta-voz da companhia não detalhou se o Iceye-X36 foi usado especificamente em operações militares ucranianas e não forneceu informações adicionais sobre o episódio.

Sinais anteriores e possíveis intenções

O episódio não teria sido o primeiro indício de interesse de espaçonaves militares russas pelos satélites da Iceye. Um relatório do Royal United Services Institute, instituto de pesquisa em defesa e segurança do Reino Unido, apontou em junho que quatro satélites controlados pela Rússia ajustaram suas órbitas em maio para se alinhar com o Iceye-X36.

As manobras demonstradas pelo Kosmos 2.612 poderiam ter servido para inspecionar, caracterizar, seguir ou potencialmente interferir com a espaçonave comercial. Potenciais objetivos incluem intimidação, interferência nas operações por "bloqueio" — técnica que usa ruído de rádio para impedir comunicação entre satélites — ou preparação para futuras operações contra-espaciais.

O general francês Jérôme Bellanger informou que a Rússia está expandindo seu programa de satélites caçadores co-orbitais, alguns com cargas secundárias que podem ser ejetadas.

O risco de escalada no espaço

O Center for Strategic & International Studies alertou que a atividade pode indicar o uso de armamento espacial cinético ou não cinético, ou terminar em colisão deliberada. A CNN Brasil entrou em contato com o Ministério da Defesa russo para comentar o episódio, mas não obteve resposta no momento da publicação.

Embora as capacidades demonstradas pelo Kosmos 2.612 não estabeleçam intenção hostil de forma definitiva, conforme alertou a LeoLabs, o leque de opções para proteção do satélite Iceye permanece atualmente limitado. O caso deve seguir sob observação contínua de empresas de monitoramento orbital enquanto autoridades internacionais avaliam as implicações dessa aproximação inédita para a segurança do tráfego espacial.

Como um satélite se posiciona para permanecer próximo a outro em órbita

O satélite Kosmos 2612 precisou primeiro sincronizar sua altitude com o alvo por meio de manobras com os motores. Segundo dados de monitoramento, ele alterou sua rota em 30 de setembro para chegar a uma órbita coplanar — ou seja, no mesmo plano — à do Iceye-X36.

Nessa órbita, manter-se próximo requer apenas pequenos ajustes periódicos e consome pouco combustível adicional. Isso contrasta com as mudanças orbitais iniciais, que exigem quantidade significativa de energia.

Uma vez em órbita coplanar, o satélite russo conseguiu reduzir a separação de 475 quilômetros para poucos metros em questão de dias. Esse posicionamento estratégico permite ao satélite perseguidor deslocar-se rapidamente com despesa mínima de combustível caso necessite executar operações adicionais, tornando a manobra de aproximação uma preparação eficiente para outras ações em órbita.

Por que a Rússia se aproximaria de um satélite comercial da Iceye?

As razões exatas permanecem incertas, mas especialistas listam vários objetivos potenciais. O satélite Iceye-X36 é valioso porque usa tecnologia de radar de abertura sintética capaz de gerar imagens de alta resolução dia e noite. Independentemente do clima — exatamente o tipo de capacidade que interessa a operações militares.

A constelação da Iceye tem sido usada para fornecer inteligência às Forças Armadas da Ucrânia em operações em tempo real. A aproximação russa poderia servir para inspecionar o equipamento, caracterizar suas capacidades, segui-lo, intimidar a empresa, interferir em suas comunicações através de "bloqueio" (ruído de rádio que interrompe sinais) ou simplesmente preparar-se para futuras operações contra-espaciais mais agressivas.

DEMOCRACIA

Flávio vota acompanhado da mulher, mãe e do governador eleito do RJ

Depois de votar no Rio de Janeiro, candidato vai a Brasília para acompanhar a apuração dos votos

25/10/2026 08h04

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Flávio Bolsonaro votou em uma escola municipal da Vila Isabel, na zona norte do Rio logo no começo da manhã

Flávio Bolsonaro votou em uma escola municipal da Vila Isabel, na zona norte do Rio logo no começo da manhã

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, votou em uma escola municipal em Vila Isabel, na zona norte do Rio, na manhã deste domingo, 25.

O candidato do PL chegou à escola por volta das 8h20 (horário de Brasília) e votou ao lado de aliados, como o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL). No local, afirmou ter feito uma "campanha limpa e alegre" e prometeu, se eleito, "colocar um grande time para reorganizar o Brasil, acabar com a violência". "Faça chuva ou faça sol, saiam para votar hoje", apelou ainda Flávio Bolsonaro.

O senador foi recebido por gritos de aliados e de manifestantes apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à a reeleição.

Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração dos votos em Brasília. O local ainda não foi divulgado.

Reflexão e Filosofia

Reflexão de Stephen Hawking para dias difícies: "Olhe para as estrelas, e não para os seus pés"

Hawking dedicou décadas à ciência enquanto enfrentava severas limitações físicas.

25/10/2026 08h02

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Cerca de 80 mil pessoas lotaram o Estádio Olímpico de Londres na cerimônia de abertura das Paralimpíadas, em 29 de agosto de 2012. Foi nesse momento que o físico teórico Stephen Hawking leu sua mensagem à plateia, logo após conduzir Miranda, personagem de A Tempestade, de William Shakespeare. O espetáculo Enlightenment, que abriu a cerimônia, tinha como pano de fundo imagens de estrelas e nebulosas projetadas no cenário.

Passadas mais de uma década, aquelas palavras ainda são lembradas como um retrato de superação diante das adversidades do corpo ou da própria existência. A reflexão circula até hoje porque ia além da retórica motivacional.

Hawking dedicou décadas à ciência enquanto enfrentava severas limitações físicas. Essa trajetória dava à mensagem uma credibilidade que nenhuma obra de autoajuda conseguiria reproduzir.

Uma trajetória contra as previsões médicas

Em 1963, aos 21 anos, Hawking recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Os médicos estimavam dois anos de vida, e ele viveu 55 anos além dessa previsão e trabalhou intensamente até morrer, em 2018. Esses anos cobriram praticamente toda sua carreira científica de relevância.

Entre 1979 e 2009, período em que esteve à frente da cátedra lucasiana de Matemática na Universidade de Cambridge, Hawking passou a se comunicar por meio de um sintetizador de voz, conforme a doença avançava. Ainda assim, não deixou de se debruçar sobre os mistérios dos buracos negros e da origem do universo, o que confere autenticidade à mensagem que deixou.

O que o discurso realmente pedia

Na abertura do espetáculo, a mensagem dirigida a atletas e espectadores de todo o planeta pedia curiosidade e disposição para entender o universo. Também enfatizava que, mesmo quando a vida se mostra dura, ainda existe espaço para conquistar algo.

Os pontos centrais eram simples: olhar para as estrelas; tentar entender o que se vê; perguntar o que faz o universo existir; ser curioso.

A reflexão não pedia para ignorar contas, prazos ou problemas concretos. O conselho era sobre equilíbrio — reconhecer os obstáculos sem deixar que eles dominem todo o campo de visão. Quem mantém o olhar fixo apenas no entrave mais imediato perde de vista o trajeto que ainda tem pela frente.

Passos pequenos que constroem a resistência

Registrar um objetivo por escrito ajuda a relembrar, nos dias pesados, por que vale continuar. Transformar metas grandes em etapas menores torna visível o avanço de cada dia — algo concreto quando o desânimo bate.

Alimentar a curiosidade com leitura, observação ou contato com conhecimento novo mantém viva essa disposição de olhar para cima. Conversar com pessoas que ampliem os horizontes, em vez de se concentrar apenas nas próprias ansiedades, reforça a mesma atitude. Não são gestos grandiosos, mas pequenas repetições que constroem a capacidade de resistência.

Admitir o cansaço faz parte do processo, desde que ele não governe as decisões que vêm depois. O que Hawking deixou como legado comprova que é possível manter o olhar erguido mesmo diante de barreiras físicas severas, e essa lição se aplica a qualquer pessoa que enfrente um obstáculo real.

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