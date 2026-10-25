Reflexão de Stephen Hawking para dias difícies: "Olhe para as estrelas, e não para os seus pés"

Cerca de 80 mil pessoas lotaram o Estádio Olímpico de Londres na cerimônia de abertura das Paralimpíadas, em 29 de agosto de 2012. Foi nesse momento que o físico teórico Stephen Hawking leu sua mensagem à plateia, logo após conduzir Miranda, personagem de A Tempestade, de William Shakespeare. O espetáculo Enlightenment, que abriu a cerimônia, tinha como pano de fundo imagens de estrelas e nebulosas projetadas no cenário.
Passadas mais de uma década, aquelas palavras ainda são lembradas como um retrato de superação diante das adversidades do corpo ou da própria existência. A reflexão circula até hoje porque ia além da retórica motivacional.
Hawking dedicou décadas à ciência enquanto enfrentava severas limitações físicas. Essa trajetória dava à mensagem uma credibilidade que nenhuma obra de autoajuda conseguiria reproduzir.
Uma trajetória contra as previsões médicas
Em 1963, aos 21 anos, Hawking recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Os médicos estimavam dois anos de vida, e ele viveu 55 anos além dessa previsão e trabalhou intensamente até morrer, em 2018. Esses anos cobriram praticamente toda sua carreira científica de relevância.
Entre 1979 e 2009, período em que esteve à frente da cátedra lucasiana de Matemática na Universidade de Cambridge, Hawking passou a se comunicar por meio de um sintetizador de voz, conforme a doença avançava. Ainda assim, não deixou de se debruçar sobre os mistérios dos buracos negros e da origem do universo, o que confere autenticidade à mensagem que deixou.
O que o discurso realmente pedia
Na abertura do espetáculo, a mensagem dirigida a atletas e espectadores de todo o planeta pedia curiosidade e disposição para entender o universo. Também enfatizava que, mesmo quando a vida se mostra dura, ainda existe espaço para conquistar algo.
Os pontos centrais eram simples: olhar para as estrelas; tentar entender o que se vê; perguntar o que faz o universo existir; ser curioso.
A reflexão não pedia para ignorar contas, prazos ou problemas concretos. O conselho era sobre equilíbrio — reconhecer os obstáculos sem deixar que eles dominem todo o campo de visão. Quem mantém o olhar fixo apenas no entrave mais imediato perde de vista o trajeto que ainda tem pela frente.
Passos pequenos que constroem a resistência
Registrar um objetivo por escrito ajuda a relembrar, nos dias pesados, por que vale continuar. Transformar metas grandes em etapas menores torna visível o avanço de cada dia — algo concreto quando o desânimo bate.
Alimentar a curiosidade com leitura, observação ou contato com conhecimento novo mantém viva essa disposição de olhar para cima. Conversar com pessoas que ampliem os horizontes, em vez de se concentrar apenas nas próprias ansiedades, reforça a mesma atitude. Não são gestos grandiosos, mas pequenas repetições que constroem a capacidade de resistência.
Admitir o cansaço faz parte do processo, desde que ele não governe as decisões que vêm depois. O que Hawking deixou como legado comprova que é possível manter o olhar erguido mesmo diante de barreiras físicas severas, e essa lição se aplica a qualquer pessoa que enfrente um obstáculo real.