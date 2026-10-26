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Tecnologia

Sem diploma, jovem passa 13 anos aprendendo pela internet e inventa carro voador antes da Tesla

Obstáculo do dia a dia o motivou a imaginar o meio de transporte.

João V. Valença

26/10/2026 - 17h28
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Ravi Tamta, morador do distrito de Almora, no estado indiano de Uttarakhand, construiu um veículo elétrico capaz de decolar na vertical sem precisar de pista. Ele nunca cursou engenharia e montou o projeto sozinho, estudando por conta própria pela internet.

A região onde Tamta vive tem estradas sinuosas e cheias de desníveis, o que torna qualquer deslocamento mais demorado. Esse obstáculo do dia a dia o motivou a imaginar um meio de transporte que dispensasse rodovias tradicionais.

Formação própria, sem faculdade de engenharia

A trajetória começou em 2015, quando Tamta decidiu se dedicar ao projeto mesmo sem formação técnica alguma. Ele havia se formado em Artes, mas trocou qualquer plano convencional de carreira por anos de testes e aprendizado digital sobre eletrônica e mecânica.

Sem laboratório especializado disponível, o inventor recorreu a tutoriais e materiais encontrados on-line para montar, peça por peça, o conhecimento que faltava. O apoio veio de casa: o pai, Harish Ram, trabalha como mecânico, e a família bancou o desenvolvimento das ideias do jovem.

O protótipo chamado HAPIDA Skynex

O veículo recebeu o nome de HAPIDA SKYNeX e nasceu dentro da empresa criada por Tamta, a Hapida Sky Private Limited. Em agosto de 2026, o prototipo completou um voo de teste considerado um marco importante do projeto.

A estrutura é leve, com cabine individual e cobertura transparente. A propulsão usa diversos motores elétricos combinados a hélices, em um esquema parecido com o de drones multirrotor, o que explica a capacidade de decolagem vertical.

Vantagens pensadas para áreas isoladas

Ao contrário de um carro comum, o aparelho foi projetado para subir e descer na vertical, dispensando qualquer pista de pouso. Essa característica é relevante em regiões montanhosas e localidades onde o acesso rodoviário é limitado.

O funcionamento depende de baterias e é voltado a trajetos curtos. Entre os usos cogitados estão o transporte em áreas remotas e o deslocamento de pessoas em situações de emergência — mas essas aplicações ainda são metas do projeto, não serviços já em operação.

Não é a primeira invenção do jovem

O carro voador se soma a uma lista de criações anteriores assinadas por Tamta. Ele já havia desenvolvido um calçado capaz de gerar energia para carregar celulares, uma bengala inteligente voltada a pessoas com deficiência visual e uma máquina para dividir bambu.

O protótipo já decolou, mas o caminho até um uso comercial de passageiros ainda depende de superar desafios técnicos relevantes. Mesmo assim, o projeto nascido das estradas de Almora já coloca o nome de Tamta entre os pioneiros da mobilidade aérea elétrica.

O que muda na prática se o veículo funcionasse comercialmente

Uma pessoa em uma região montanhosa poderia sair de sua casa e voar direto para um hospital em caso de emergência, sem depender de estradas sinuosas que alongam o trajeto. Em localidades onde construir ou manter rodovias é caro ou impossível, o veículo aéreo ofereceria uma alternativa real de mobilidade.

O impacto seria especialmente relevante em áreas remotas onde médicos, suprimentos ou resgate demandam horas de viagem por estrada.

Tecnologia internacional

Parece ficção científica: China apresenta robô humanoide que destrói carros e domina o kung fu

Exibições levantam questões críticas sobre os riscos de máquinas.,

26/10/2026 17h02

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Foto: Reprodução

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A empresa chinesa Unitree Robotics criou um robô humanoide capaz de deformar a lataria de um carro com chutes e executar movimentos de artes marciais com precisão assustadora. Chamado H2-X, o autômato demonstra capacidades físicas que parecem saídas de um filme de ficção científica, conforme vídeo divulgado pela companhia nesta semana.

As demonstrações mostram um humanoide lançando socos que danificam partes de veículos, realizando acrobacias aéreas e pousando em pé após se lançar de uma altura de quatro metros. Essas exibições levantam questões críticas sobre os riscos de máquinas tão poderosas operando em espaços onde pessoas circulam.

Especificações técnicas e capacidades do h2-x

O H2-X integra a linha de humanoides da Unitree e se baseia na plataforma H2, que mede aproximadamente 1,82 metros de altura e pesa cerca de 70 quilogramas. A estrutura possui articulações que permitem girar diferentes partes do corpo e executar movimentos coordenados com força sem precedentes nessa categoria de robôs.

Uma das características que mais se destaca é a autonomia estendida: segundo a companhia, a máquina consegue permanecer de pé por até oito horas. A capacidade de um soco que deforma a porta de um automóvel permite dimensionar a energia que o dispositivo transmite durante suas operações.

Desafios de segurança para convivência com humanos

O que poderia acontecer se uma máquina com tal força física executasse um movimento incorreto próximo a uma pessoa? A Unitree não esclareceu se as manobras exibidas foram autônomas, controladas remotamente ou executadas por sequências pré-programadas — apenas confirmou que o vídeo é genuíno e sem manipulação digital.

Para operar com segurança ao lado de pessoas, essas máquinas precisam de sistemas capazes de reconhecer obstáculos, detectar presença humana, controlar a intensidade dos movimentos e reagir a circunstâncias imprevistas. A coordenação necessária para executar um chute acrobático não garante que o robô funcione corretamente em um ambiente imprevisível.

Demonstrações preparadas, como as do vídeo, diferem dos desafios reais de um espaço com variáveis desconhecidas.

Possíveis aplicações em proteção e resgate

A Unitree apresentou o H2-X como ferramenta potencial de proteção pessoal e assistência em emergências. O vídeo mostra uma cena em que um homem armado com uma faca ameaça uma mulher — o humanoide se coloca entre os dois e executa uma manobra defensiva para neutralizar a agressão.

Outras sequências demonstram o robô levantando a parte dianteira de um carro para facilitar o resgate de uma pessoa presa embaixo e afastando um manequim da trajetória de um veículo em movimento. Essas aplicações indicam uma visão ampla dos usos potenciais da tecnologia além de tarefas industriais tradicionais.

A Unitree também incluiu no manual do robô recomendações de que os usuários o tratem com gentileza — sugerindo certa consciência sobre a natureza delicada de máquinas tão poderosas.

Mercado global de humanoides e perspectivas comerciais

A Unitree conquistou posição relevante no mercado internacional de robôs humanoides, tendo enviado mais de 5.500 máquinas em 2025, representando cerca de 39% do mercado mundial naquele período. Apesar dessa liderança, a companhia não confirmou planos para comercializar o H2-X nem divulgou preços para sua eventual aquisição.

Por enquanto, o H2-X existe apenas como protótipo, mantendo em aberto as questões sobre quando — e se — essa tecnologia chegará ao mercado comercial de forma responsável e regulada.

Como o H2-X consegue transmitir tanta força em seus movimentos

O robô possui 31 graus de liberdade distribuídos em suas articulações, o que significa que diferentes partes do corpo podem se mover de forma coordenada e independente. Essa quantidade de pontos de movimento permite que o H2-X execute sequências complexas — como um chute acrobático ou um soco — sem perder o equilíbrio, pois o robô pode ajustar simultaneamente braços, pernas, tronco e cabeça para manter a estabilidade durante cada ação.

Além da mobilidade, a força transmitida em um golpe depende de como a energia acumulada no corpo da máquina é liberada em uma única direção. Um soco capaz de deformar a porta de um carro ocorre porque toda essa coordenação muscular (feita por motores e atuadores) concentra a potência em um ponto específico — a mão — em um intervalo curtíssimo de tempo. Essa concentração de força em pouco espaço e tempo é o que causa o dano visível.

Oportunidade!

Quer deixar o Brasil? Praia paradisíaca na Baja California procura voluntários e oferece casa grátis

A proposta atrai quem deseja conhecer uma praia famosa pelas águas turquesas.

26/10/2026 16h33

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Foto: nappy/Pexels

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Um alojamento construído com contêineres marítimos na orla de La Paz. Baja California, está recrutando voluntários dispostos a trocar trabalho por hospedagem gratuita durante uma estadia em uma das regiões mais procuradas do México. O Peace Hostel busca pessoas para colaborar com recepção, limpeza, jardinagem e organização de eventos.

A proposta atrai quem deseja conhecer uma praia famosa pelas águas turquesas, areias brancas e pela paisagem que mistura deserto e mar. O estabelecimento funciona como um programa de intercâmbio cultural, integrando viajantes à rotina do local e oferecendo experiência internacional e aprendizado prático no dia a dia de um hostel.

O que o voluntariado oferece

Em troca do trabalho, o hostel oferece ao voluntário um dormitório compartilhado com outros colaboradores, além de banheiros e chuveiros compartilhados. O voluntário também tem acesso irrestrito à cozinha equipada e aos espaços comuns, além de internet, café, chá e água potável durante todo o dia. O período mínimo de compromisso é de um mês.

As tarefas variam conforme a capacidade de cada pessoa, e alguns voluntários trabalham com atendimento ao público, enquanto outros atuam na manutenção geral ou no paisagismo. Fotografia, produção de vídeos e gestão de redes sociais também são bem-vindas, especialmente para quem trabalha com a agência de excursões vinculada ao hostel.

Atividades recreativas como noites de salsa, fogueiras e torneios de ping pong integram a rotina do lugar.

Localização e características do alojamento

O Peace Hostel fica no centro de La Paz, a 10 minutos de caminhada do calçadão e próximo ao Museu de Antropologia. Os dormitórios foram feitos a partir de contêineres marítimos, uma construção pouco comum na região.

A inscrição é feita pela plataforma WorkAway, onde os candidatos encontram os detalhes da oportunidade. Não há uma quantidade fixa de horas de trabalho por dia: isso é definido em negociação direta com o hostel. Também não há exigência de nível de inglês ou de outro idioma, o que permite a participação de falantes de qualquer nacionalidade.

Pontos importantes antes de se candidatar

Passagens aéreas, transporte local, refeições não incluídas e despesas pessoais correm por conta do voluntário. Quem viaja do exterior precisa verificar a exigência de visto para entrar no México antes de se comprometer com o programa.

A região de La Paz oferece atrações além do hostel. Playa Balandra, a 30 minutos do centro, é conhecida pelas águas cristalinas de tom turquesa, areia clara e pela formação rochosa característica chamada El Hongo — um dos cartões-postais mais reconhecidos de Baja California Sur.

A praia integra uma área de proteção ambiental onde é possível fazer caiaque, snorkel, stand-up paddle e trilhas. O acesso tem limitação de visitantes por turno, exigindo consulta prévia.

Como o sistema de troca funciona na prática

O voluntariado no Peace Hostel funciona como uma negociação direta entre o voluntário e a administração do hostel. Não há um número fixo de horas de trabalho por dia: o período é combinado conforme a disponibilidade do voluntário e as necessidades do lugar.

Em troca de tarefas como recepção, limpeza, jardinagem ou gestão de redes sociais, o voluntário recebe um lugar para dormir, acesso à cozinha, internet e bebidas durante todo o dia. Uma conversa inicial clara pelo WorkAway ajuda as duas partes a encontrar um acordo adequado.

Esse formato se diferencia de programas rígidos porque considera as capacidades de cada pessoa. Quem não sabe cuidar de plantas pode trabalhar na recepção. Quem gosta de fotografia pode documentar a agência de excursões vinculada ao hostel. O hostel não exige um nível específico de inglês ou de outro idioma; a comunicação é definida conforme as possibilidades de cada parte.

Quando este voluntariado pode não ser a melhor opção

Quem espera trabalhar poucas horas por semana e aproveitar as praias o tempo todo pode se frustrar com a experiência. O compromisso mínimo é de um mês e exige dedicação às tarefas acordadas. Por isso, o programa não é indicado para quem busca máxima liberdade.

Viajantes que dependem de renda durante a viagem também não devem se candidatar: o programa oferece apenas hospedagem, sem salário ou remuneração.

Quem viaja do exterior também precisa considerar a exigência de visto para o México. Se seu país necessita de autorização prévia, o processo pode ser demorado e impedir sua participação. Da mesma forma, se você precisa de acomodação privada, banheiro exclusivo ou refeições incluídas, o dormitório compartilhado e a cozinha comunitária não atenderão suas necessidades.

A construção inusitada do hostel e sua importância na região

O Peace Hostel é o único alojamento de La Paz construído com contêineres marítimos, o que o torna um diferencial significativo na região. Essa abordagem de arquitetura sustentável e criativa é pouco comum em Baja California Sur, transformando o lugar em uma atração por si só.

Os dormitórios feitos a partir dessa estrutura oferecem um espaço funcional e inovador que reflete a criatividade do projeto e atrai voluntários interessados em viver em um ambiente fora do comum.

A localização central — a apenas 10 minutos a pé do calçadão e próximo ao Museu de Antropologia — posiciona o hostel como ponto estratégico para quem quer conhecer La Paz.

Isso significa que você trabalha em um lugar que é simultaneamente um negócio turístico e um ponto de contato cultural com a cidade, facilitando a imersão que o programa de intercâmbio cultural propõe.

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