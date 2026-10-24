Sócrates: "Um bom amigo se coloca à disposição para remediar o que quer que esteja faltando" - Foto: Isabel Ponce/Pexels

Sócrates considerava a amizade um tema digno de atenção por sua importância no dia a dia. Nos registros de Jenofonte, o filósofo grego descreveu as qualidades de um bom amigo e como essa relação sustenta quem recebe apoio.

A frase que resume essa visão aparece no livro II, capítulo 4, seção 6 de Recordações de Sócrates: um bom amigo se coloca à disposição para remediar tudo aquilo que lhe falta.

A afirmação revela um aspecto central da visão do filósofo: ele via os vínculos pessoais não como ornamento, mas como base para o desenvolvimento na vida privada e pública.

As formas concretas de ajuda entre amigos

Segundo os registros de Jenofonte, Sócrates apontava várias formas de um amigo agir na vida do outro. Um amigo compartilha gastos, oferece apoio quando surge o medo, trabalha para convencer terceiros em benefício do companheiro e acompanha o companheiro em momentos de dificuldade.

Essa disponibilidade não se limita aos bons momentos, e o amigo está presente na prosperidade e quando a vida traz reveses.

Para o filósofo, além da ajuda prática, a lealdade era central na amizade. Segundo Jenofonte, Sócrates afirmava que nada produz tanto prazer quanto as boas amizades. Ele sugeria que quem decide que a virtude consiste em superar os amigos em bondade e os inimigos em maldade encontrará um companheiro útil na busca de bons amigos.

A amizade comparada às capacidades do corpo humano

Jenofonte descreve como Sócrates recorria a comparações para ilustrar a importância da amizade. O filósofo usava capacidades físicas como metáfora para explicar como um amigo expande nossa própria capacidade de agir e ser no mundo. Um amigo funciona como extensão de nossas forças e habilidades.

O pensador também comparava a amizade ao cuidado que as pessoas dispensam às árvores frutais. Jenofonte observava que elas cuidam das árvores pelos frutos, mas negligenciam as amizades, embora os vínculos pessoais gerem muito mais valor. Essa reflexão se aprofunda na seção seguinte da obra, onde Sócrates aborda a questão do valor real que os amigos têm para cada um.

Jenofonte: o historiador que preservou o pensamento socrático

Jenofonte foi historiador e escritor grego nascido em Atenas por volta de 430 a.C, e falecido aproximadamente em 354 a.C. Ao documentar conversas e episódios do filósofo, Jenofonte preservou a conduta e os ensinamentos de Sócrates para a posteridade.

Seu trabalho é uma das principais fontes sobre o pensamento do filósofo grego. Sócrates foi condenado à morte em Atenas em 399 a.C, e nunca deixou escritos próprios.

Por essa razão, a maior parte do que se conhece sobre seu pensamento provém de testemunhas antigas, entre elas Jenofonte e Platão, que também incluiu Sócrates como personagem em seus diálogos.

Recordações de Sócrates aborda questões de conduta, relações pessoais e responsabilidades dos cidadãos. O trecho sobre amizade faz parte do segundo livro, e a edição em inglês está disponível na coleção Loeb Classical Library sob o título Memorabilia.

Por que Jenofonte decidiu registrar as reflexões de Sócrates sobre amizade

A Memorabilia não é apenas um registro desinteressado de conversas. Jenofonte escreveu a obra como uma defesa de Sócrates, uma apologia que respondia a acusações de que o filósofo corrompia a juventude e desrespeitava os deuses. Ao dedicar boa parte dos livros II e III a mostrar como Sócrates beneficiou seus amigos e muitos atenienses que o procuravam.

Jenofonte demonstrava na prática o tipo de influência que Sócrates exercia.

O trecho sobre amizade faz parte dessa estratégia, e não era apenas filosofia abstrata, mas um relato de como Sócrates agia com aqueles que o cercavam. Jenofonte oferecia exemplos edificantes das conversas e atividades do filósofo para provar que ele era uma força positiva para a comunidade, não um corruptor.

Por isso, incluir ensinamentos sobre amizade tinha um propósito maior: mostrar que Sócrates conhecia profundamente o que significa cuidar bem de outras pessoas.