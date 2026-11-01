Sófocles, autor de Édipo Rei: "Uma palavra nos liberta de todo o peso e sofrimento da vida"

Uma reflexão atribuída ao dramaturgo grego Sófocles trata do que importa diante das dificuldades. Segundo a tradição, uma única palavra seria capaz de aliviar todo o fardo e toda a dor que a vida impõe: o amor.

A frase pertence à peça Édipo em Colono, de Sófocles, um dos nomes centrais do teatro grego do período clássico. O trecho aparece na linha 616 da obra, quando a ideia do afeto surge como força capaz de suavizar o peso da existência humana.

A ideia condensa em uma única linha algo que atravessa culturas e séculos sem perder o sentido: a noção de que o afeto pode redimir o sofrimento humano.

Quem foi o autor do verso

Nascido em Colono, nos arredores de Atenas, o dramaturgo veio de família abastada e cresceu no apogeu cultural grego sob Péricles. Ele chegou a viver mais de nove décadas — algo raro para a época — e testemunhou de perto a transformação de Atenas em referência de pensamento e arte.

Essa longevidade permitiu que acompanhasse décadas de disputas, guerras e mudanças na organização da cidade, cenário que atravessa boa parte de seus textos. A obra do escritor costuma colocar reis, heróis e figuras de destaque social diante de decisões difíceis, expondo as consequências do orgulho, da culpa e, em certos momentos, da redenção pelo afeto.

Édipo em Colono narra os últimos momentos de um herói marcado pela tragédia, cercado de perdas e culpas que o acompanham até o fim. Nesse cenário de sofrimento acumulado, a menção ao afeto surge como contraponto e sugere que mesmo o maior peso encontra alívio em algo simples e humano.

Uma trajetória que uniu arte e política

Aos 16 anos, ainda adolescente, ele foi escolhido para liderar um coro de jovens em comemoração à vitória da frota grega contra os persas na Batalha de Salamina. O convite reconhecia tanto sua habilidade musical quanto sua presença marcante diante do público.

Ao contrário de colegas que deixaram a cidade em algum momento, ele permaneceu sempre em Atenas, dividindo a escrita teatral com funções de peso na vida pública.

Atuou como responsável pelo tesouro da cidade e foi escolhido duas vezes como estrategista militar. Nesse período, serviu ao lado do próprio Péricles. Essa combinação rara entre criação artística e responsabilidade administrativa ajudou a consolidar sua influência na sociedade ateniense e refletiu nas próprias peças que escrevia, que frequentemente debatiam questões de poder, justiça e moralidade.

O recorde nos festivais de teatro

Estima-se que o dramaturgo tenha escrito 123 peças ao longo da vida, das quais apenas sete sobreviveram. Mesmo com as perdas ao longo dos séculos, o que restou basta para explicar por que seu nome segue citado ao lado de Ésquilo e Eurípedes entre os fundadores da tragédia grega.

Nas Grandes Dionisíacas, o principal festival teatral de Atenas, ele conquistou 24 vitórias e nunca terminou abaixo do segundo lugar.

Esse desempenho consolidou sua reputação como o mais premiado entre os autores trágicos da época. A consistência com que suas peças venciam refletia não apenas a qualidade da dramaturgia, mas também a profunda compreensão que possuía dos conflitos humanos e das emoções que movem as pessoas.

Seus prêmios reconheciam um trabalho que equilibrava a beleza formal com a profundidade psicológica dos personagens.

Por que a frase ainda ecoa hoje

A reflexão permanece atual por sua simplicidade: pessoas de épocas e culturas diferentes podem reconhecer no afeto uma resposta ao sofrimento da existência. O verso não oferece uma solução material nem uma fórmula técnica, mas reconhece que a conexão humana e o amor possuem peso equivalente ao das adversidades.

Essa perspectiva, formulada na Antiguidade clássica, continua ressoando porque toca numa verdade que transcende contextos históricos específicos.