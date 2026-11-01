Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Reflexão e Filosofia

Sófocles, autor de Édipo Rei: "Uma palavra nos liberta de todo o peso e sofrimento da vida"

A ideia condensa em uma única linha algo que atravessa culturas.

João V. Valença

01/11/2026 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Uma reflexão atribuída ao dramaturgo grego Sófocles trata do que importa diante das dificuldades. Segundo a tradição, uma única palavra seria capaz de aliviar todo o fardo e toda a dor que a vida impõe: o amor.

A frase pertence à peça Édipo em Colono, de Sófocles, um dos nomes centrais do teatro grego do período clássico. O trecho aparece na linha 616 da obra, quando a ideia do afeto surge como força capaz de suavizar o peso da existência humana.

A ideia condensa em uma única linha algo que atravessa culturas e séculos sem perder o sentido: a noção de que o afeto pode redimir o sofrimento humano.

Quem foi o autor do verso

Nascido em Colono, nos arredores de Atenas, o dramaturgo veio de família abastada e cresceu no apogeu cultural grego sob Péricles. Ele chegou a viver mais de nove décadas — algo raro para a época — e testemunhou de perto a transformação de Atenas em referência de pensamento e arte.

Essa longevidade permitiu que acompanhasse décadas de disputas, guerras e mudanças na organização da cidade, cenário que atravessa boa parte de seus textos. A obra do escritor costuma colocar reis, heróis e figuras de destaque social diante de decisões difíceis, expondo as consequências do orgulho, da culpa e, em certos momentos, da redenção pelo afeto.

Édipo em Colono narra os últimos momentos de um herói marcado pela tragédia, cercado de perdas e culpas que o acompanham até o fim. Nesse cenário de sofrimento acumulado, a menção ao afeto surge como contraponto e sugere que mesmo o maior peso encontra alívio em algo simples e humano.

Uma trajetória que uniu arte e política

Aos 16 anos, ainda adolescente, ele foi escolhido para liderar um coro de jovens em comemoração à vitória da frota grega contra os persas na Batalha de Salamina. O convite reconhecia tanto sua habilidade musical quanto sua presença marcante diante do público.

Ao contrário de colegas que deixaram a cidade em algum momento, ele permaneceu sempre em Atenas, dividindo a escrita teatral com funções de peso na vida pública.

Atuou como responsável pelo tesouro da cidade e foi escolhido duas vezes como estrategista militar. Nesse período, serviu ao lado do próprio Péricles. Essa combinação rara entre criação artística e responsabilidade administrativa ajudou a consolidar sua influência na sociedade ateniense e refletiu nas próprias peças que escrevia, que frequentemente debatiam questões de poder, justiça e moralidade.

O recorde nos festivais de teatro

Estima-se que o dramaturgo tenha escrito 123 peças ao longo da vida, das quais apenas sete sobreviveram. Mesmo com as perdas ao longo dos séculos, o que restou basta para explicar por que seu nome segue citado ao lado de Ésquilo e Eurípedes entre os fundadores da tragédia grega.

Nas Grandes Dionisíacas, o principal festival teatral de Atenas, ele conquistou 24 vitórias e nunca terminou abaixo do segundo lugar.

Esse desempenho consolidou sua reputação como o mais premiado entre os autores trágicos da época. A consistência com que suas peças venciam refletia não apenas a qualidade da dramaturgia, mas também a profunda compreensão que possuía dos conflitos humanos e das emoções que movem as pessoas.

Seus prêmios reconheciam um trabalho que equilibrava a beleza formal com a profundidade psicológica dos personagens.

Por que a frase ainda ecoa hoje

A reflexão permanece atual por sua simplicidade: pessoas de épocas e culturas diferentes podem reconhecer no afeto uma resposta ao sofrimento da existência. O verso não oferece uma solução material nem uma fórmula técnica, mas reconhece que a conexão humana e o amor possuem peso equivalente ao das adversidades.

Essa perspectiva, formulada na Antiguidade clássica, continua ressoando porque toca numa verdade que transcende contextos históricos específicos.

Reflexão

Gabriel García Márquez: "A uma criança, lhe daria asas, mas deixaria que aprendesse a voar sozinha"

O poema reflete sobre as diferentes fases da existência.

01/11/2026 15h00

Compartilhar

Continue Lendo...

Uma das reflexões mais lembradas atribuídas a Gabriel García Márquez começou a circular pelas redes sociais e por caixas de e-mail em 2000, quando o ganhador do Nobel colombiano enfrentava dificuldades de saúde.

O texto reflexivo, conhecido como "A Marionete", apresentava-se como uma carta de despedida dirigida aos amigos do autor e era repleto de versos que tocavam fundo no coração de quem lia. Milhões de pessoas reproduziram aquelas linhas melancólicas e cheias de ternura, imaginando tratar-se da própria voz de García Márquez — como se fossem suas últimas palavras antes de partir.

O poema conquistava pela sensibilidade e pela forma como abordava a vida, a morte e o que realmente importa nos dias que nos restam.

O verdadeiro autor da obra

García Márquez esclareceu que o texto não era de sua autoria quando soube da atribuição equivocada, mais de dez anos antes da publicação desta matéria. O poema, chamado "La Marioneta", tinha outro autor: Johnny Welch, ventríloquo e dramaturgo mexicano que concebeu aquelas palavras muito antes de a internet transformar o poema em um fenômeno global.

Apesar do desmentido público de Gabo, a atribuição falsa não desapareceu. A obra continuou circulando sob seu nome e ressurgindo repetidamente, padrão que se intensificou após a morte do autor de "Cem Anos de Solidão". Welch também tentou corrigir o equívoco diversas vezes, mas a confusão se mostrou mais forte que a verdade.

A reação com humor de Gabo

García Márquez reagiu ao engano com bom humor, mas deixou clara sua posição. O que mais o incomodava não era a beleza do texto — que ele reconhecia como legítima — mas o estilo piegas e melodramático de "La Marioneta".

Para um escritor cuja obra era marcada pela precisão e pela ironia, aquele tom sentimental jamais corresponderia à sua maneira de escrever.

Seu incômodo maior era que as pessoas acreditassem que ele estivesse próximo da morte e se expressasse de forma tão abertamente sentimental. Gabo conhecia bem o próprio estilo e sabia que suas palavras finais — se as houvesse — soariam bem diferentes daquilo que o poema apresentava.

O trecho que todos conhecem

O verso mais difundido imagina o que o autor faria se Deus lhe concedesse mais um pedaço de vida. O poema também reflete sobre as diferentes fases da existência e o que cada uma merecia receber. A imagem que persiste é a de uma criança que receberia asas, mas aprenderia a voar sozinha — metáfora potente sobre liberdade e autonomia.

O texto segue com outras declarações sobre velhos e morte, esquecimento e a importância de valorizar a vida não pelo que custa, mas pelo que significa. Cada linha propõe uma forma diferente de olhar as coisas e de estar no mundo.

Essa universalidade explica o poder de "La Marioneta" na internet: as pessoas veem nele reflexões profundas que ressoam com suas próprias buscas por significado.

Por que a confusão persiste

A atribuição equivocada persiste porque conecta duas realidades: a genialidade reconhecida de García Márquez e a qualidade do poema. Quando algo tocante circula sem atribuição clara, as pessoas tendem a associá-lo a nomes consagrados. Welch não tinha a projeção global do autor colombiano, o que facilitou a confusão sobre a autoria.

A época do surgimento do poema coincidiu com preocupações reais sobre a saúde de García Márquez. O timing foi perfeito para alimentar a narrativa de que se tratava de sua despedida. Redes sociais e email ainda eram formas primitivas de comunicação, onde a verificação de fontes era ainda mais frágil que nos dias atuais.

A falta de filtros digitais contribuiu para que "La Marioneta" ganhasse força como obra do prêmio Nobel.

Hoje, décadas depois, o poema continua ressurgindo em momentos de perda e reflexão. Enquanto alguns leitores finalmente conhecem a verdade sobre Johnny Welch. Muitos outros ainda associam aqueles versos ao nome de García Márquez — um erro que resistiu às correções públicas e que segue vivo na memória coletiva da internet.

Reflexão e Filosofia

Edgar Allan Poe deixou uma reflexão sobre as quatro condições para ser feliz

Ideia contrasta com a tonalidade sombria de suas obras.

01/11/2026 14h16

Compartilhar

Continue Lendo...

O escritor norte-americano Edgar Allan Poe, figura central da literatura de mistério e horror, formulou uma reflexão profunda sobre a felicidade que contrasta com a tonalidade sombria de suas obras mais célebres.

Em seu conto "O Domínio de Arnheim", publicado em 1847, Poe apresenta quatro pilares que considera essenciais para alcançar a plenitude: vida ao ar livre, amor de mulher, ausência de ambição e a criação de um novo e belo ideal.

Essa proposição revela uma faceta contemplativa e romântica do pensamento do autor, frequentemente associado aos contos góticos e às narrativas que exploram o terror psicológico. A estrutura que Poe apresenta oferece uma visão de felicidade fundamentada na simplicidade e na elevação espiritual, bem distante das complexidades que marcam sua ficção.

O contato com a natureza como regeneração

O primeiro elemento — vida ao ar livre — aponta para o contato direto com a natureza como fonte regeneradora de paz, inspiração e cura emocional. Para Poe, o afastamento do ambiente urbano e a imersão no mundo natural representam um caminho para restaurar a saúde da alma e recuperar o equilíbrio interior.

Essa valorização do espaço aberto reflete uma compreensão de que a vida moderna, presa entre muros e obrigações, afasta o ser humano de uma verdade essencial. A natureza funciona, nessa perspectiva, como antídoto contra a alienação e o cansaço acumulado pelas rotinas cotidianas.

O amor profundo e a parceria emocional

O segundo pilar — amor de mulher — vai além do romance superficial ou da atração passageira. Poe refere-se à conexão afetiva profunda, à parceria emocional e ao vínculo que transcende o físico, estabelecendo uma base sólida para a existência humana. Nessa visão, o afeto genuíno sustenta e valida a vida.

A ênfase nessa forma de amor revela a importância que Poe atribuía aos laços humanos autênticos como elemento fundacional da felicidade, longe de relações superficiais ou interesseiras.

Desprendimento da ambição material

A ausência de qualquer ambição constitui o terceiro fundamento da filosofia de Poe. Aqui, o autor critica o desejo por status, riqueza ou poder, enxergando a ambição mundana como uma força que desvia a pessoa de sua verdadeira natureza e a aprisiona em ciclos de insatisfação constante.

Essa crítica à ganância e ao individualismo predatório antecipa reflexões modernas sobre o vazio que a perseguição infinita de bens materiais deixa no ser humano. Para Poe, a libertação da ambição era um requisito indispensável para a paz interior.

O propósito criativo como bússola existencial

O quarto e último pilar refere-se à necessidade de criar um novo e belo ideal — um propósito que transcenda o cotidiano e as necessidades imediatas. Para Poe, essa busca pode ser artística, criativa ou espiritual, funcionando como uma bússola que orienta a existência e confere significado às escolhas diárias.

A criação de algo belo ou a elevação espiritual trazem propósito à vida, transformando a rotina em jornada com rumo definido. Sem esse ideal, a existência fica vazia de direção, reduzida apenas à sobrevivência.

A filosofia diante da vida turbulenta

Essa filosofia, embora expressa em meados do século XIX, revela uma compreensão precoce da importância do equilíbrio entre o material e o espiritual, entre a ambição exterior e a realização interior. A proposta de Poe sugere que a verdadeira riqueza reside não em acúmulos, mas em conexões genuínas e propósito transcendente.

A vida pessoal de Poe — marcada por perdas, dificuldades financeiras e uma luta constante contra seus próprios demônios interiores — torna essa reflexão ainda mais tocante. O contraste entre sua filosofia de felicidade e a escuridão de sua trajetória sugere que o escritor buscava em suas palavras uma verdade que sua própria existência nem sempre conseguiu alcançar.

Nascido em Boston em 19 de janeiro de 1809. Poe conheceu desde cedo a adversidade, e suas reflexões sobre a felicidade podem ser lidas como um testamento espiritual de quem compreendeu profundamente tanto o sofrimento quanto a beleza.

Por que a natureza funciona como antídoto contra a ambição

A valorização que Poe faz da vida ao ar livre conecta-se ao contexto do Romantismo, movimento que surgiu como reação contra o racionalismo científico e a urbanização provocada pela Revolução Industrial. Para os românticos, a natureza representava justamente o oposto da vida urbana e regulada — era o espaço onde a emoção intensa e autêntica podia florescer, longe das restrições da razão e da sociedade.

Quando Poe propõe o contato com a natureza como primeiro pilar da felicidade, ele está alinhado a essa compreensão romântica: o espaço aberto permite que o indivíduo escape das pressões e das ambições materiais que a vida social impõe, restaurando uma forma de existência mais autêntica e emotiva.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Schopenhauer, filósofo: "O homem comum preocupa-se em passar o tempo; o inteligente, em como usá-lo"
Reflexão

/ 2 dias

Schopenhauer, filósofo: "O homem comum preocupa-se em passar o tempo; o inteligente, em como usá-lo"

2

Adeus ao vermelho e verde na decoração de Natal: a tendência para 2026 é mais moderna e elegante
Decoração natalina

/ 1 dia

Adeus ao vermelho e verde na decoração de Natal: a tendência para 2026 é mais moderna e elegante

3

Machado de Assis: "A amizade é como um círculo e como um círculo não tem começo nem fim"
Literatura

/ 2 dias

Machado de Assis: "A amizade é como um círculo e como um círculo não tem começo nem fim"

4

Victor Hugo, autor de Os Miseráveis: "A música expressa aquilo que não pode ser dito em palavras"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Victor Hugo, autor de Os Miseráveis: "A música expressa aquilo que não pode ser dito em palavras"

5

Resultado da Loteria Federal 6114-0 de hoje, domingo (01/11)
LOTERIA

/ 10 horas

Resultado da Loteria Federal 6114-0 de hoje, domingo (01/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma