Stephen Hawking: "Somos apenas uma espécie avançada de macacos em um planeta insignificante"

O físico britânico Stephen Hawking deixou uma marca que segue provocando reflexão sobre o lugar da humanidade no cosmos. Numa frase que une evolução, astrofísica e cosmologia, ele descreveu a espécie humana como primatas evoluídos vivendo num planeta modesto. A comparação não pretendia reduzir o valor do pensamento humano, da tecnologia ou da curiosidade científica.

O contraste apontava para outra direção: a vida nasceu numa estrela comum, cercada por bilhões de galáxias que compõem um Universo de escala quase impossível de imaginar.

O que a genética diz sobre macacos e humanos

Ler a palavra "macacos" costuma levar a uma conclusão equivocada, como se a ciência defendesse que descendemos diretamente dos macacos que existem hoje. Não é isso que a evolução humana estabelece.

Primatas e seres humanos dividem ancestrais comuns situados num passado remoto, fruto de um processo lento de adaptação e seleção natural espalhado por milhões de anos. Fósseis, comparações genéticas e observação de comportamento animal sustentam essa árvore genealógica, repleta de ramos que surgiram, mudaram de forma e, em muitos casos, desapareceram.

Caminhar sobre duas pernas foi um divisor de águas na história dos hominínios, abrindo caminho para um novo tipo de relação com o ambiente. Ferramentas, fala elaborada e capacidade de cooperação em grupo vieram depois, ampliando o alcance do gênero Homo sem apontar para nenhuma escada rumo à perfeição.

A escala da Via Láctea e o lugar da Terra

Calcular a distância entre galáxias, medir a massa de uma estrela ou detectar ondas gravitacionais exige instrumentos que vão muito além da percepção cotidiana. A Via Láctea sozinha reúne centenas de bilhões de estrelas, e o planeta que habitamos ocupa apenas uma posição discreta nesse conjunto.

Esse é o ponto central da provocação de Hawking: existe uma diferença entre o valor que a Terra tem para quem vive nela e a grandeza física que ela representa dentro do Universo. Reconhecer essa distância não diminui a experiência humana, apenas a coloca em perspectiva.

Desde os anos 1970, Hawking se dedicou a investigar buracos negros, chegando à conclusão de que eles não retêm absolutamente tudo em seu interior — uma ideia que desafiou consensos da física da época.

Décadas depois, em 07 de novembro de 2020, uma previsão derivada dessa teoria sobre buracos negros foi finalmente confirmada, mostrando o alcance duradouro do trabalho do físico.

Cosmologia não torna a humanidade irrelevante

Expansão do Universo, matéria escura, energia escura e as condições que se seguiram ao Big Bang formam o núcleo de estudo da cosmologia. Diante de números tão grandes, pode parecer natural concluir que uma espécie de primatas não teria importância nenhuma nesse cenário.

Só que existe outra leitura possível para essa mesma escala. O cérebro moldado pela evolução humana foi capaz de projetar telescópios, construir detectores de ondas gravitacionais e formular modelos matemáticos que tentam explicar o próprio Universo que o originou.

Hawking também deixou claro que a capacidade humana de compreender esse Universo é justamente o que nos torna especiais — não o contrário. Viver num planeta sem alternativa próxima disponível impõe uma responsabilidade concreta sobre recursos naturais, clima e biodiversidade, temas que não têm substituto em nenhum outro mundo ao alcance.

Mais de 50 anos de pesquisa em física teórica e cosmologia moldaram a visão que Hawking deixou sobre o papel da humanidade no cosmos. A mesma curiosidade que levou à descoberta sobre buracos negros continua orientando o modo como cientistas tentam decifrar o que existe além do que os olhos humanos conseguem ver.