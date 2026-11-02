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Citação histórica

Stephen Hawking: "Somos apenas uma espécie avançada de macacos em um planeta insignificante"

A comparação não pretendia reduzir o valor do pensamento humano.

João V. Valença

02/11/2026 - 17h48
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O físico britânico Stephen Hawking deixou uma marca que segue provocando reflexão sobre o lugar da humanidade no cosmos. Numa frase que une evolução, astrofísica e cosmologia, ele descreveu a espécie humana como primatas evoluídos vivendo num planeta modesto. A comparação não pretendia reduzir o valor do pensamento humano, da tecnologia ou da curiosidade científica.

O contraste apontava para outra direção: a vida nasceu numa estrela comum, cercada por bilhões de galáxias que compõem um Universo de escala quase impossível de imaginar.

O que a genética diz sobre macacos e humanos

Ler a palavra "macacos" costuma levar a uma conclusão equivocada, como se a ciência defendesse que descendemos diretamente dos macacos que existem hoje. Não é isso que a evolução humana estabelece.

Primatas e seres humanos dividem ancestrais comuns situados num passado remoto, fruto de um processo lento de adaptação e seleção natural espalhado por milhões de anos. Fósseis, comparações genéticas e observação de comportamento animal sustentam essa árvore genealógica, repleta de ramos que surgiram, mudaram de forma e, em muitos casos, desapareceram.

Caminhar sobre duas pernas foi um divisor de águas na história dos hominínios, abrindo caminho para um novo tipo de relação com o ambiente. Ferramentas, fala elaborada e capacidade de cooperação em grupo vieram depois, ampliando o alcance do gênero Homo sem apontar para nenhuma escada rumo à perfeição.

A escala da Via Láctea e o lugar da Terra

Calcular a distância entre galáxias, medir a massa de uma estrela ou detectar ondas gravitacionais exige instrumentos que vão muito além da percepção cotidiana. A Via Láctea sozinha reúne centenas de bilhões de estrelas, e o planeta que habitamos ocupa apenas uma posição discreta nesse conjunto.

Esse é o ponto central da provocação de Hawking: existe uma diferença entre o valor que a Terra tem para quem vive nela e a grandeza física que ela representa dentro do Universo. Reconhecer essa distância não diminui a experiência humana, apenas a coloca em perspectiva.

Desde os anos 1970, Hawking se dedicou a investigar buracos negros, chegando à conclusão de que eles não retêm absolutamente tudo em seu interior — uma ideia que desafiou consensos da física da época.

Décadas depois, em 07 de novembro de 2020, uma previsão derivada dessa teoria sobre buracos negros foi finalmente confirmada, mostrando o alcance duradouro do trabalho do físico.

Cosmologia não torna a humanidade irrelevante

Expansão do Universo, matéria escura, energia escura e as condições que se seguiram ao Big Bang formam o núcleo de estudo da cosmologia. Diante de números tão grandes, pode parecer natural concluir que uma espécie de primatas não teria importância nenhuma nesse cenário.

Só que existe outra leitura possível para essa mesma escala. O cérebro moldado pela evolução humana foi capaz de projetar telescópios, construir detectores de ondas gravitacionais e formular modelos matemáticos que tentam explicar o próprio Universo que o originou.

Hawking também deixou claro que a capacidade humana de compreender esse Universo é justamente o que nos torna especiais — não o contrário. Viver num planeta sem alternativa próxima disponível impõe uma responsabilidade concreta sobre recursos naturais, clima e biodiversidade, temas que não têm substituto em nenhum outro mundo ao alcance.

Mais de 50 anos de pesquisa em física teórica e cosmologia moldaram a visão que Hawking deixou sobre o papel da humanidade no cosmos. A mesma curiosidade que levou à descoberta sobre buracos negros continua orientando o modo como cientistas tentam decifrar o que existe além do que os olhos humanos conseguem ver.

Filosofia

A reflexão de Platão: "O amor é uma espécie de loucura"

Para Platão, é a beleza percebida no outro.

02/11/2026 16h49

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Foto: Efrem Efre/Pexels

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Para Platão, o amor é uma forma de loucura de origem divina, que ultrapassa a razão comum dos seres humanos e liga a alma a uma dimensão mais elevada. No diálogo Fedro, essa loucura não aparece como algo prejudicial, mas como um impulso capaz de inspirar transformações e conduzir à sabedoria, elevando o espírito humano.

Para Platão, é a beleza percebida no outro que dá início a esse processo: contemplá-la faz a pessoa recordar a beleza verdadeira e nasce daí a vontade de ir além do que é físico. Dessa forma, desejo e espiritualidade caminham juntos — Platão não pretendia eliminar o desejo, e sim reorientá-lo para o conhecimento e para o aprimoramento filosófico.

Os quatro tipos de loucura

No Fedro, Platão organiza a loucura em quatro tipos distintos, cada um com características próprias: a profética, a iniciatória, a poética e a erótica, sendo esta última associada ao amor. Juntas, essas categorias compõem a visão platônica sobre estados de consciência que conduzem a alma a um patamar superior.

A loucura erótica, em particular, move a alma em direção à beleza e ao conhecimento absoluto. Platão propõe uma jornada espiritual que progride da atração física pela beleza corporal à contemplação das almas, das leis e das ciências e, finalmente, da Ideia pura de Beleza. O percurso não se afasta da razão; aprofunda-a.

Do pensamento antigo à transformação do significado

A expressão popular "amor platônico" surgiu séculos depois do próprio Platão. O termo exato amor platonicus foi cunhado pela primeira vez por Marsílio Ficino, filósofo humanista italiano, no século XV, quando traduzia e comentava as obras de Platão. Com esse termo, Ficino designava um amor voltado à mente e ao espírito, afastado das motivações carnais.

Para Ficino, a admiração mútua e espiritual entre dois pensadores fundamentava uma amizade profunda na busca conjunta pela verdade e por Deus. Naquele contexto renascentista, o conceito ainda preservava seu sentido metafísico e sua conexão com a filosofia platônica original.

A simplificação e o sentido moderno

Com o passar dos séculos, especialmente sob a influência da literatura romântica a partir do século XVII, o conceito perdeu seu sentido metafísico original e se simplificou. O significado deixou de designar a "busca pela verdade espiritual" e passou a representar o sentimento moderno: um amor perfeito, mas inacessível, impossível ou não correspondido.

O amor platônico contemporâneo existe apenas na mente ou na imaginação, divorciado de qualquer realização prática ou compartilhada. Essa distância entre o que Platão realmente pensava e o que a expressão representa agora revela como as ideias filosóficas se adaptam e se ressignificam ao passar pelas gerações, moldadas pelos valores e sensibilidades de cada época.

Como a beleza física dispara o processo de elevação espiritual

Platão não vê a atração pelo corpo como algo a ser rejeitado, mas como o ponto de partida de um mecanismo mais amplo. Quando alguém se sente atraído pela beleza física de outra pessoa, essa experiência desperta a memória da verdadeira beleza — aquela que existe além dos corpos, nas ideias eternas.

A beleza sensível, assim, abre caminho para reconhecer algo que a alma já conhece. A partir daí, o desejo não desaparece, mas muda de natureza. Deixa de ser apenas fome física e passa a alimentar a curiosidade pela beleza do caráter, pela inteligência e pela virtude da outra pessoa. Esse movimento contínuo — do corpo para a alma.

Da alma para as ideias abstratas — mantém a jornada espiritual em funcionamento e transforma cada atração em um degrau rumo ao conhecimento e à verdade.

Viva

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

Ele defendia a reflexão do quão importante é viver cada momento como se fosse o último

02/11/2026 16h12

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Imagem: autor não identificado/Wikimedia Commons

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O filósofo e escritor espanhol Miguel de Unamuno deixou uma reflexão sobre o tempo e a vida que permanece relevante até hoje. Sua máxima sintetiza essa visão: há que se viver cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade.

O pensamento convida a vivenciar cada dia com a urgência de quem sabe que o tempo é limitado, e cada hora com a profundidade de algo que não terminará nunca. A frase sintetiza uma preocupação central no pensamento unamuniano: o sentido da existência humana e a forma como cada pessoa assume suas decisões, emoções e pensamentos.

Para Unamuno, viver não era apenas passar pelo mundo, mas asumir conscientemente cada instante como parte de uma busca pessoal pelo significado.

O paradoxo de uma vida com urgência e eternidade

O filósofo espanhol estabelece uma aparente contradição em sua máxima. De um lado, convida a enfrentar cada dia com a consciência de que o tempo é finito — uma urgência que reconhece a mortalidade. Do outro, sugere habitar cada hora como se possuísse valor absoluto e infinito, como se fosse uma eternidade em si mesma.

Essa tensão não é uma incoerência, mas o cerne de sua proposta ética: viver com intensidade plena exige simultaneamente reconhecer a brevidade da existência e saborear a profundidade de cada momento. Não se trata de negar o fim, mas de transformar essa consciência em combustível para uma vida autêntica e responsável.

Por que o pensamento persiste através dos séculos

As palavras de Unamuno continuam circulando entre leitores interessados em filosofia, literatura e desenvolvimento pessoal porque abordam questões universais: a morte, a fé, a dúvida, a identidade e o tempo. Em uma era marcada pela pressa e pela distração constante, sua frase funciona como um chamado à lucidez e à presença.

A relevância do filósofo basco reside em sua capacidade de formular dilemas existenciais de maneira que ressoa com as preocupações humanas de qualquer período. Seu pensamento não oferece respostas fáceis, mas convida cada pessoa a confrontar-se com a responsabilidade de dar sentido à própria vida.

Durante sua carreira acadêmica, que começou como professor de grego na Universidade de Salamanca a partir de 1.891, Unamuno aprofundou essas reflexões através da docência e da escrita.

A obra que sintetiza sua filosofia

O principal ensaio filosófico de Unamuno, Do Sentimento Trágico da Vida , publicado em 1913, consolida essa visão sobre a existência. Nele, o pensador desenvolve as ideias que sua máxima resume: a necessidade de encarar a vida com consciência de sua finitude, transformando essa consciência em fonte de profundidade e autenticidade.

A trajetória de Unamuno foi marcada por seu envolvimento com a instituição educacional — serviu como reitor da Universidade de Salamanca em dois períodos: de 1900 a 1924 e de 1930 a 1936 — demonstrando que sua filosofia não era apenas teórica, mas conectada à prática de formar consciências e transmitir conhecimento.

Como a consciência da finitude transforma o modo de viver

Unamuno propõe que reconhecer que cada dia pode ser o último não é um exercício depressivo, mas um mecanismo que muda a qualidade da atenção. Quando você realmente absorve que o tempo é limitado, deixa de adiar decisões, de investir em ressentimentos pequenos ou de desperdiçar momentos em coisas que não importam. A urgência que vem dessa consciência funciona como um filtro: apenas o que tem peso verdadeiro permanece.

Ao mesmo tempo, tratar cada hora como eternidade inverte a lógica: em vez de correr para aproveitar o máximo, você desacelera e aprofunda. Essa profundidade torna o instante denso, pleno de significado. É o paradoxo funcionando como máquina: a pressa e a calma trabalham juntas para gerar uma vida de verdadeira intensidade, não de aceleração vazia.

O que essa visão muda na prática diária

Se você leva a sério a máxima de Unamuno, deixa de negociar consigo mesmo sobre quando começar a viver de verdade. Não há "depois que terminar o projeto", "quando ficar rico" ou "quando as coisas se acalmarem". Cada conversa com alguém que ama se torna potencialmente a última; cada decisão profissional ganha o peso de algo que importará para sempre. Isso não significa viver de forma irresponsável, mas sim assumir cada escolha como se fosse definitiva.

Na prática, significa também questionar constantemente o que você está fazendo neste exato momento. Vale a pena estar ansioso sobre algo que não controla? Faz sentido guardar uma mágoa? Essa reflexão contínua força a pessoa a viver com maior responsabilidade pessoal pela qualidade de sua própria existência.

Mas se vivo cada dia como se fosse o último, como planejar o futuro?

A máxima de Unamuno não nega a necessidade de planejamento, mas muda sua natureza. Em vez de planejar o futuro como fuga do presente, você planeja porque cada passo em direção a algo que importa é já um viver pleno. O estudante que se dedica aos estudos hoje não está sacrificando o presente pelo futuro — está vivendo intensamente a construção de algo significativo. A diferença está em não usar o futuro como desculpa para não viver agora, e não em ignorar que consequências existem.

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