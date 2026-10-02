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Filosofia

"Talvez a maior prisão": a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre viver para agradar os outros

Filósofo alemão produziu a obra Aforismos para a Sabedoria de Vida.

João V. Valença

02/10/2026 - 15h39
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Viver fingindo estar bem só para não desapontar quem acredita nessa versão pode se transformar em uma prisão sem grades. Manter essa fachada por anos torna cada vez mais difícil admitir, até para si mesmo, que algo precisa mudar. Esse incômodo raramente nasce do medo de romper um casamento, deixar um emprego ou corrigir um erro antigo.

Muitas vezes, nasce da imaginação do que os outros vão pensar quando a verdade vier à tona.

Uma frase que ecoa o pensamento de Schopenhauer

A ideia de que a maior prisão seria sustentar uma vida infeliz só para parecer perfeita aos olhos alheios é associada ao pensamento do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, embora não exista registro de que ele tenha escrito essas palavras exatamente assim.

O conceito dialoga com suas reflexões sobre vaidade, reputação e o peso que a opinião de terceiros ganha nas escolhas de cada um.

Na obra "Aforismos para a Sabedoria de Vida", o filósofo separa três planos da existência humana: aquilo que a pessoa é de fato, aquilo que ela possui e a imagem que projeta para quem observa de fora. Esse terceiro plano ajuda a explicar por que tanta gente escolhe preservar as aparências em vez de buscar satisfação real.

Quando a imagem pesa mais que o bem-estar

Um casamento elogiado por todos pode não fazer mais bem a quem vive nele há tempos. Uma trajetória profissional vista como exemplo de sucesso pode esconder a vontade diária de abandonar tudo e recomeçar do zero em outra área.

O mesmo acontece com quem sustenta um padrão de consumo caro apenas para não contrariar a reputação de prosperidade construída ao longo dos anos. Reconhecer dificuldades financeiras, nesses casos, soa como expor uma falha diante de todos, e não apenas resolver um problema privado.

O elogio recebido que vira obstáculo

Receber reconhecimento por uma determinada imagem costuma tornar mais difícil abrir mão dela depois. Revelar uma crise conjugal pode soar, para quem sempre admirou aquele casal, como uma traição à história contada por anos a fio.

Trocar de profissão depois de ser tratado como referência na área pode parecer fracasso aos olhos de quem só enxergou o lado vitorioso dessa trajetória. Quem sempre exibiu uma rotina invejável acaba sentindo que precisa justificar qualquer sinal de que, por dentro, nem tudo vai bem.

O papel das redes sociais nesse cenário

Nunca existiu tanta facilidade para editar o que o mundo vê da própria vida quanto agora. É possível publicar a viagem e esconder as dívidas que vieram com ela, mostrar a conquista profissional e guardar em silêncio o cansaço que a acompanhou.

Essa seleção não torna falsa a parte exposta, mas reforça que nenhum recorte mostra uma existência completa. Ao reforçar essa versão editada por certo tempo, muitas pessoas passam a se sentir obrigadas a continuar correspondendo a ela, como se tivessem um compromisso silencioso com a própria plateia.

O limite entre insatisfação e necessidade de ruptura

Nenhum relacionamento, carreira ou rotina permanece perfeito o tempo inteiro, e admitir uma fase difícil não significa que seja preciso romper imediatamente com tudo. A visão de pessoas próximas também continua tendo valor e não precisa ser descartada por completo.

O ponto de atenção surge quando o único motivo para seguir em frente é não decepcionar quem observa de fora. A pergunta é: se ninguém mais soubesse de uma escolha, a decisão continuaria exatamente a mesma?

Filosofia

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"

Filósofo prussiano do século XVIII é autor de múltiplas citações.

02/10/2026 17h05

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Immanuel Kant, filósofo prussiano do século XVIII, é autor de múltiplas citações que circulam até hoje. Entre elas estão uma sobre inteligência e incerteza e outra sobre castigo infantil. Mas a que ganha força renovada entre estudiosos é a que relaciona a ocupação intensa à percepção de estar vivo.

A frase "Quanto mais ocupados estamos, mais agudamente sentimos que estamos vivos" relaciona o nível de atividade de uma pessoa à intensidade de sua consciência sobre a existência. A ideia ganha relevância diante do ritmo acelerado da vida moderna e distingue o tempo estruturado com propósito das horas que passam sem objetivo claro.

Quando a mente se concentra em ocupações específicas, a experiência cotidiana ganha definição. A atenção contínua transforma o simples passar do tempo em sinal de vitalidade. Nessa perspectiva, projetos, tarefas e metas diárias não apenas ocupam o calendário, e também tornam o presente mais nítido e consciente.

O contraste entre tempo estruturado e pausa desconectada

Kant contrapõe o tempo que intensifica a percepção de estar vivo às pausas sem foco ou direção. Essa noção contraria a ideia de que o descanso absoluto é a única forma de alcançar bem-estar.

Para o pensador, a percepção mais profunda da própria realidade ocorre durante o envolvimento com uma atividade concreta, seja uma investigação profissional, uma produção criativa ou um passatempo que exija dedicação.

A afirmação de Kant não prescreve quantas horas dedicar ao trabalho diário. Ela analisa como experimentamos o tempo, e o dilema contemporâneo não está em manter uma rotina frenética. Mas em discernir se as responsabilidades assumidas contribuem para uma presença ativa ou se apenas respondemos à inércia e ao sobrestímulo digital que limita a atenção.

Vida e legado intelectual de Kant

Nascido em 22 de abril de 1724 em Königsberg (antiga Prússia Oriental, atual Kaliningrado), Kant foi uma figura central da Ilustração europeia. Ele passou quatro décadas na Universidade de Königsberg e conquistou a cátedra de lógica e metafísica em 1770, após quinze anos como docente sem posto fixo.

Sua obra incluiu Crítica da Razão Pura (1781), Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Crítica da Razão Prática (1788) e Crítica do Discernimento (1790).

Falecido em 12 de fevereiro de 1804, Kant deixou um legado que ligou o empirismo ao racionalismo e estabeleceu bases conceituais da filosofia ocidental. Seu pensamento sobre tempo e consciência permanece ligado a questões da sociedade contemporânea, marcada por teletrabalho, redes sociais e conexão constante.

O filósofo prussiano convida a discernir o sentido do tempo investido em cada ocupação: se ele permite vivenciar plenamente a existência ou apenas preencher espaços vazios com atividade sem propósito.

Famosos

Aos 79 anos, guitarrista do Queen transforma fazenda em refúgio com mais de 100 mil árvores

Ele transformou uma antiga propriedade rural em uma floresta.

02/10/2026 16h44

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Brian May, de 79 anos, dedica parte do tempo longe dos palcos a um projeto ambiental que ocupa 157 acres de terra na Inglaterra. O guitarrista do Queen transformou uma antiga propriedade rural em Bere Regis, no condado de Dorset, em uma floresta voltada à preservação de espécies nativas.

O espaço já recebeu cerca de 101 mil árvores e arbustos desde que o plantio começou, em 2013. O resultado é visível: insetos, aves e pequenos mamíferos que haviam desaparecido da área durante os anos de uso agrícola voltaram a ocupar o terreno.

Uma fazenda que virou floresta

A transformação começou em setembro de 2013, quando o músico se juntou a moradores de Bere Regis para plantar a primeira muda do projeto. Na ocasião, cerca de 600 árvores e arbustos foram colocados na terra, dando início ao plano de recuperar os 157 acres antes usados para cultivo.

A iniciativa integra o trabalho da Save Me, organização fundada pelo próprio artista e voltada à proteção de animais. A meta inicial era ambiciosa: plantar mais de 100 mil árvores e arbustos nativos em 12 meses, revertendo os efeitos de anos de exploração agrícola intensiva sobre aquele pedaço de terra.

O retorno da vida silvestre ao local

Com o passar do tempo, a vegetação amadureceu e deu espaço a faixas de flores silvestres espalhadas pela propriedade. O objetivo nunca foi criar apenas uma floresta fechada, mas um mosaico de ambientes — áreas abertas, vegetação rasteira e bosques — capaz de abrigar espécies diferentes.

Em 2024, o site do próprio guitarrista descreveu o espaço como um refúgio permanente para a fauna local. Até aquele momento, o projeto já somava 101 mil árvores e arbustos nativos plantados, além de trechos de flores silvestres que ajudam a sustentar polinizadores e pequenos animais.

Um músico com formação científica

A ligação do guitarrista com temas ambientais não surge por acaso: antes de se dedicar à música em tempo integral. Ele chegou a interromper os estudos em astrofísica para seguir carreira com o Queen, banda que formou ao lado de Freddie Mercury, Roger Taylor e John Deacon. Décadas depois, voltou a concluir o doutorado, desta vez pelo Imperial College London.

Esse trânsito entre ciência e palco explica o cuidado técnico do projeto em Dorset, que combina plantio orientado com monitoramento ambiental contínuo.

Legado que ultrapassa os sucessos do Queen

Enquanto o nome do músico segue associado a clássicos como We Will Rock You. I Want It All e Who Wants to Live Forever, o projeto em Bere Regis mostra outra faceta de sua trajetória. A banda, que também emplacou álbuns como Queen II e o hit Bohemian Rhapsody, segue sendo lembrada como uma das mais influentes do rock.

Em Dorset, terras que deixaram de produzir plantações agora abrigam espécies que haviam desaparecido da região.

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