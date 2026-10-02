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Reflexão

Psicólogo explica por que esperar que todos tratem você bem pode ser um erro

Rafael Santandreu oferece exemplos concretos desse padrão.

João V. Valença

02/10/2026 - 14h16
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Um comentário desagradável no trabalho, uma manobra imprudente de outro motorista ou uma discussão com alguém próximo podem arruinar o dia de muitas pessoas. Para o psicólogo Rafael Santandreu, porém, o verdadeiro problema não reside nesses episódios em si, mas na crença irracional de que todos deveriam sempre tratá-lo bem.

Santandreu identifica uma ideia especialmente prejudicial: a de que "todo mundo deveria me tratar bem o tempo todo". Essa expectativa transforma qualquer gesto desagradável em fonte de sofrimento desnecessário, alimentando um padrão de pensamento impossível de cumprir na prática.

O diálogo interno que perpetua a frustração

Quando um colega age com falta de consideração, quando alguém faz um comentário incômodo ou quando presenciamos uma injustiça, a primeira reação é interpretar o ocorrido como insuportável. Na verdade, explica Santandreu, o sofrimento nasce do diálogo interno que mantemos depois desses momentos — o que dizemos a nós mesmos sobre o que aconteceu.

O psicólogo oferece exemplos concretos desse padrão, e uma manobra perigosa de um motorista pode estragar horas da manhã. Um companheiro de trabalho demonstra pouca consideração e você passa o dia remoendo a situação. Uma pessoa próxima faz uma crítica que desencadeia uma reação desproporcional.

Em todos esses casos, o problema não é apenas o comportamento externo — é a expectativa invisível que você carrega de que a pessoa deveria ter agido de forma diferente.

Uma expectativa impossível de alcançar

Para Santandreu, essa forma de interpretar a realidade é improdutiva e não corresponde à forma como o mundo funciona. Em entrevista ao El Confidencial, o psicólogo disse que não é preciso que todo mundo trate você bem o tempo todo, porque isso é impossível.

Nem mesmo pessoas com grande visibilidade pública escapam desse fenômeno. Nem a rainha Letizia é tratada com educação por todos ao seu redor o tempo todo, diz o psicólogo. Qualquer pessoa, independentemente de sua posição ou reconhecimento, encontrará conflitos, críticas e comportamentos desagradáveis ao longo da vida.

A diferença está em como interpreta esses episódios e qual significado atribui a eles.

Por que a perfeição relacional não traz felicidade

Santandreu acrescenta que, mesmo que fosse possível viver em um ambiente onde todas as pessoas fossem constantemente amáveis, complacentes e agradáveis, isso ainda não garantiria felicidade, pois nos entediaria.

Com o tempo, porém, acabaríamos ansiando por relações mais autênticas e por pessoas que expressassem o que realmente pensam, ainda que isso significasse ouvir opiniões incômodas ou discordâncias. A felicidade, portanto, não está em alcançar uma perfeição impossível nas relações humanas, mas em aceitar a natureza genuína e imperfeita das interações.

Relativizar conflitos como caminho para o bem-estar

A proposta de Santandreu é substituir a expectativa irracional por um pensamento mais realista e benéfico para a saúde mental. Desejar ser tratado com respeito continua sendo um objetivo válido. Reconhecer que haverá pessoas injustas, comentários indelicados e desacordos é aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse.

Essa capacidade de relativizar os conflitos e entender que nem tudo que acontece é catastrófico abre espaço para a paz mental, mesmo em um mundo imperfeito e cheio de pessoas imperfeitas.

Recomeço

Eles chegaram de barco a uma ilha desabitada; 100 anos depois, ela virou um destino turístico

Tudo começou como um refúgio contra os mosquitos.

02/10/2026 14h00

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Foto: Gabriel Rissi/Pexels

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Em 1923, o pescador Juan Cuevas Ramírez desembarcou numa pequena ilha rochosa do Golfo da Califórnia, no México, para escapar das pragas de mosquitos da costa. O que começou como um refúgio contra os mosquitos se transformou, ao longo de um século, num centro de ecoturismo que atrai visitantes de todo o mundo.

Juan buscava uma porção de terra onde os mosquitos não fossem uma ameaça constante. Explorou diversas ilhas do Mar de Cortés até encontrar El Pardito, um ilhéu desabitado de apenas uma hectárea. Depois, voltou com sua esposa Paula para começar a vida na ilha.

Sobreviver sem água, sem recursos, sem volta

Os primeiros anos foram marcados pelo isolamento e pelas dificuldades naturais. A única forma de chegar à costa continental era remar numa canoa a vela, dominando os ventos para não derivar pelo oceano.

Para obter água doce, o casal precisava fazer viagens exaustivas até outras ilhas ou até a terra firme. O problema só diminuiu décadas depois, quando barcos levaram plantas desalinizadoras à ilha.

Para construir abrigo na rocha nua, Juan e Paula aprenderam a calcinar conchas de caracol e a fabricar cal artesanal, uma técnica construtiva local que seus descendentes herdaram e continuaram usando. À medida que a família crescia, levantavam pequenas casas de pedra e cal na superfície minúscula da ilha.

Uma família numerosa e histórias singulares

Ao longo das décadas, Juan e Paula tiveram nove filhos e ensinaram a cada um a pesca de várias espécies — conhecimento que servia tanto para alimentar a família quanto para comercializar fora do arquipélago.

Juan teve outros sete filhos com uma mulher de uma ilha vizinha. Paula também ajudou a criar essas crianças, em um modelo de convivência cooperativa.

As gerações seguintes perceberam que precisavam diversificar a economia sem perder a identidade. Os mais jovens decidiram permanecer em El Pardito e transformar o conhecimento acumulado sobre o ecossistema marinho em um negócio sustentável. O ecoturismo se tornou a alternativa econômica que preservou a vida construída na ilha.

Do isolamento ao destino global

Hoje, mais de 100 anos após aquela travessia inicial a remo e vela, El Pardito se tornou um assentamento familiar singular e um centro de ecoturismo na América Latina.

Passeios de lancha, mergulho com snorkel e relatos diretos da história da família transformaram a ilha em uma atração visitada por pessoas de todo o mundo. A trajetória de El Pardito mostra como a resiliência pode se tornar um legado duradouro.

Realização

Neymar tinha um sonho inusitado na infância e, aos 34 anos, finalmente o realizou

Em entrevista à Revistaquem, o atacante do Santos explicou a história.

02/10/2026 13h13

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Uma lembrança de infância virou produto nas prateleiras: Neymar lançou a Futi, sua primeira linha de biscoitos colecionáveis, que combina futebol e nostalgia. A marca nasceu de um episódio simples vivido ao lado da mãe, Nadine Gonçalves, quando o craque ainda era menino na Baixada Santista.

Em entrevista à Revistaquem, o atacante do Santos explicou que a história ganhou uma versão diferente do que realmente aconteceu. Segundo ele, nunca houve um projeto de vida para montar uma fábrica, foi uma reação espontânea a uma vontade comum de criança.

O pedido simples que virou símbolo

Ele contou que, quando pequeno, pediu à mãe para comprar uma bolacha, e ela não tinha como atender o pedido naquele momento. Diante da tristeza da mãe, respondeu com uma frase que carregaria consigo pelo resto da vida: prometeu que um dia teriam dinheiro para comprar uma fábrica inteira do produto.

Para Neymar, a promessa era uma forma de aliviar o momento difícil sem preocupar Nadine. Com o tempo, porém, a frase de criança ganhou outro peso e se transformou numa lembrança de afeto e superação dentro da família.

Da memória afetiva ao produto nas prateleiras

A nova linha nasceu de uma parceria entre a NR Sports e a Biscoitê. Para Neymar, o projeto é mais do que um produto comercial. Ele descreveu a iniciativa como uma maneira de reconectar sua trajetória no esporte com fragmentos da própria infância.

O sabor e a identidade visual dos biscoitos foram inspirados em recordações pessoais, ligadas à experiência de reunir a família e se divertir. O pacote também traz miniaturas no estilo Lego que recriam o atacante com camisas de clubes, como o Barcelona, e da Seleção Brasileira.

Uma história que atravessa anos de carreira

Neymar já havia relembrado o episódio da bolacha em declarações anteriores. Em conversa com Casemiro Miguel, contou que a mãe se emocionou por não conseguir atender ao pedido e precisou priorizar outros alimentos naquele momento.

Na ocasião, Neymar garantiu à mãe que um dia teria recursos suficientes para comprar uma fábrica de bolacha. A promessa foi uma forma de consolá-la sem deixá-la preocupada com as limitações financeiras daquele momento. Anos depois, Neymar reconhece que o episódio ainda mexe com suas emoções sempre que é lembrado.

Neymar também associa essa história às visitas ao Instituto Neymar Jr., projeto social que mantém na Baixada Santista. Para o jogador, revisitar essa memória reforça o caminho percorrido desde a infância até o topo do futebol mundial.

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