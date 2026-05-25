O resultado da última edição do Revalida (2025.2), exame organizado pelo INEP, trouxe um dado definitivo para quem planeja cursar medicina no exterior: a Universidad del Pacífico (UP) é a instituição que mais aprova médicos para o Brasil em toda a região de fronteira.
Os novos dados confirmam que a UP superou todas as universidades vizinhas em porcentagem de aprovação, tornando-se a escolha estratégica para o estudante que não quer apenas um diploma, mas a garantia de poder exercer a profissão em solo brasileiro.
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O segredo por trás dos números
A liderança da Pacífico no ranking de 2025.2 não é coincidência. A universidade implementou um modelo de ensino "espelho" do sistema brasileiro, focado em três pilares que explicam o sucesso recente:
- Liderança em Prática (Internato de 2 Anos): Enquanto a maioria das faculdades oferece apenas um ano de prática, a UP é a única na fronteira com 24 meses de Internato Rotatório. Isso garante que o aluno chegue à prova prática do INEP com o dobro de experiência clínica.
- Metodologia ECOE: O Exame Clínico Objetivo Estruturado (ECOE) é parte da rotina acadêmica. Os alunos são treinados em estações práticas que simulam exatamente o que enfrentarão na segunda fase do Revalida.
Dados Oficiais: Confira o desempenho acadêmico via Microdados do Revalida clicando aqui.
Segurança para o investimento
Para as famílias brasileiras, o custo de uma faculdade de medicina é um investimento de vida. Escolher a instituição que detém o maior índice de aprovação recente minimiza os riscos e os custos extras com cursinhos preparatórios após a graduação.
"Nossa missão é formar médicos prontos para o plantão. O resultado da prova 2025.2 apenas valida o que já sabíamos: nosso método de ensino é o mais eficiente da fronteira", afirma a coordenação da UP.
Matrículas 2026
Com o impacto positivo dos resultados de 2025.2, a procura por vagas na unidade de Pedro Juan Caballero (fronteira seca com Ponta Porã-MS) aumentou significativamente. A universidade oferece suporte completo para a migração e documentação de alunos brasileiros.