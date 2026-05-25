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Universidad Del Pacifico do Paraguai atinge liderança absoluta em aprovações no Revalida

Com o maior índice da fronteira na última prova oficial do INEP, instituição em Pedro Juan Caballero consolida-se como o caminho mais seguro para o CRM (conselho regional de medicina) brasileiro

da redação

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25/05/2026 - 00h00
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O resultado da última edição do Revalida (2025.2), exame organizado pelo INEP, trouxe um dado definitivo para quem planeja cursar medicina no exterior: a Universidad del Pacífico (UP) é a instituição que mais aprova médicos para o Brasil em toda a região de fronteira.

Os novos dados confirmam que a UP superou todas as universidades vizinhas em porcentagem de aprovação, tornando-se a escolha estratégica para o estudante que não quer apenas um diploma, mas a garantia de poder exercer a profissão em solo brasileiro.

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O segredo por trás dos números

A liderança da Pacífico no ranking de 2025.2 não é coincidência. A universidade implementou um modelo de ensino "espelho" do sistema brasileiro, focado em três pilares que explicam o sucesso recente:

  • Liderança em Prática (Internato de 2 Anos): Enquanto a maioria das faculdades oferece apenas um ano de prática, a UP é a única na fronteira com 24 meses de Internato Rotatório. Isso garante que o aluno chegue à prova prática do INEP com o dobro de experiência clínica.
  • Metodologia ECOE: O Exame Clínico Objetivo Estruturado (ECOE) é parte da rotina acadêmica. Os alunos são treinados em estações práticas que simulam exatamente o que enfrentarão na segunda fase do Revalida.

Dados Oficiais: Confira o desempenho acadêmico via Microdados do Revalida clicando aqui. 

Segurança para o investimento

Para as famílias brasileiras, o custo de uma faculdade de medicina é um investimento de vida. Escolher a instituição que detém o maior índice de aprovação recente minimiza os riscos e os custos extras com cursinhos preparatórios após a graduação.

"Nossa missão é formar médicos prontos para o plantão. O resultado da prova 2025.2 apenas valida o que já sabíamos: nosso método de ensino é o mais eficiente da fronteira", afirma a coordenação da UP.

Matrículas 2026

Com o impacto positivo dos resultados de 2025.2, a procura por vagas na unidade de Pedro Juan Caballero (fronteira seca com Ponta Porã-MS) aumentou significativamente. A universidade oferece suporte completo para a migração e documentação de alunos brasileiros.

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Sebrae Delas 2026 abre inscrições para fortalecer negócios comandados por mulheres

13/03/2026 00h00

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Programa de aceleração oferece três jornadas para mulheres em diferentes estágios do negócio e já impactou mais de 15 mil empreendedoras no estado

Estão abertas até o dia 31 de março de 2026 as inscrições para o ciclo 2026 do Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, programa de aceleração realizado pelo Sebrae/MS com foco no fortalecimento do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul. As interessadas podem se inscrever pelo site ms.sebrae.com.br.

Criado em 2019 no estado, o programa já atendeu mais de 15 mil mulheres. A iniciativa valoriza competências, comportamentos e habilidades femininas, promovendo a profissionalização dos negócios por meio de capacitações, oficinas, encontros, consultorias e mentorias.

Todo esse trabalho acompanha o potencial do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul, que atualmente reúne mais de 160 mil empreendedoras, o equivalente a 42% do total de empresários do estado.

Pesquisa realizada em dezembro de 2025 com participantes das três jornadas do programa Sebrae

Delas apontou resultados significativos: 88,2% das empreendedoras afirmaram sentir-se totalmente ou em grande parte preparadas para atingir seus objetivos após a participação; 97% ampliaram conexões profissionais relevantes; e 58,8% registraram aumento de faturamento.

Para a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, investir no fortalecimento das empreendedoras gera impacto concreto nos negócios. “No ciclo mais recente do programa, identificamos que 97% das participantes ampliaram conexões e que mais da metade registrou aumento de faturamento.

São empresas mais estruturadas, mulheres mais confiantes e negócios mais competitivos. Sabemos que a mortalidade de empresas lideradas por mulheres ainda é um desafio nos primeiros anos, mas programas como o Sebrae Delas mostram que é possível mudar essa realidade e ampliar as chances de sucesso”, disse.

Jornadas para diferentes momentos do negócio

O Sebrae Delas 2026 está estruturado em três jornadas, pensadas para atender diferentes estágios de maturidade empresarial. A Jornada Essencial, em formato híbrido, é voltada para mulheres em transição de carreira ou que estão iniciando um negócio, mesmo sem CNPJ. A trilha contempla imersões em modelagem de negócios, desenvolvimento de soft skills, encontros de negócios e mentorias individuais, totalizando 67 horas de atividades. O investimento é de 10 parcelas de R$ 75,30, somando R$ 753,00, com oferta de 100 vagas.

Já a Jornada Premium, realizada de forma presencial, é destinada a empresas formalizadas lideradas por uma ou duas mulheres que desejam aprimorar a gestão, ampliar mercado, aumentar vendas e fortalecer redes de relacionamento.

Com carga horária de 84 horas, o investimento é de 10 parcelas de R$ 233,00, totalizando R$ 2.330,00. Na modalidade Premium Duo, voltada a sócias da mesma empresa, o investimento é de 10 parcelas de R$ 303,00, totalizando R$ 3.030,00. Ao todo, são disponibilizadas 90 vagas.

A Jornada Global, também presencial, é direcionada a empresas formalizadas com interesse em internacionalização, seja para exportar produtos e serviços, importar insumos e equipamentos ou construir novas parcerias.

A trilha inclui capacitações em exportação, importação, ESG e formação de preço, consultorias especializadas, simulação de rodada internacional e missão empresarial à Argentina no segundo semestre de 2026. Com 129 horas de atividades, o investimento é de 10 parcelas de R$ 1.156,00, totalizando R$ 11.559,00, e são oferecidas 15 vagas.

Como participar

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, residentes em Mato Grosso do Sul, com negócio estabelecido no estado ou com ideia definida. Para a Jornada Essencial, não é necessário CNPJ, enquanto para as Jornadas Premium e Global é exigido CNPJ ou registro como profissional liberal ou produtora rural.

As participantes devem ter disponibilidade mínima de seis horas mensais para as atividades e mentorias e assinar termo de adesão no início da jornada. Para receber o certificado, é necessário participar de pelo menos 70% das ações de capacitação.
Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800 ou no site ms.sebrae.com.br.

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