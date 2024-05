Bombeiros de MS que atuaram no RS são homenageados

Evento

Mato Grosso do sul é destaque na pauta por ter a política de Estado Carbono Neutro até 2023 e por ser o celeiro do turismo sustentável global

Mato Grosso do Sul, reconhecido como celeiro do turismo sustentável global, será palco da segunda edição do seminário que debate ação climática no setor turístico e oportunidades de financiamento para empresas que visam reduzir e neutralizar emissões de carbono. O evento acontecerá na próxima segunda-feira (20), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), em parceria com a Green Initiative, o seminário será híbrido, contando com palestras presenciais e virtuais de diversos países, incluindo Espanha e Chile.

As atividades iniciarão às 9h e seguirão até às 17h, no auditório Germano Barros de Souza. O dia será dedicado à discussão de iniciativas de cooperação técnica e financiamento nacional e internacional para promover a agenda climática no turismo.

Serão apresentadas ações que auxiliam destinos e empresas turísticas na "descarbonização" do setor, visando a redução de emissões de gases de efeito estufa. Mato Grosso do Sul destaca-se pela política de Estado Carbono Neutro até 2023.

O evento contará com a presença de representantes da ONU Turismo, Ministério do Turismo, Embratur, Banco do Brasil, BNDES e BID. Destinado a lideranças estaduais e municipais, universidades, associações, trade turístico e público em geral, o seminário visa sensibilizar e apresentar iniciativas que possam impulsionar a sustentabilidade no turismo.

Data: 20 de maio

Horário: 9h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo