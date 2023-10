O indígena Porfírio Benitez Romero, 25, foi fuzilado com 39 tiros em frente à sua casa, domingo (8), num bairro de Bella Vista Norte, cidade paraguaia do Departamento [mesmo que estado] de Amambay, perto da faixa de fronteira com Mato Grosso do Sul.

Investigadores paraguaios informaram à imprensa do país que acharam perto do corpo do indígena 67 cápsulas deflagradas de calibres 55.6 e 7.62, armas normalmente usadas por forças militares.

Os policiais disseram não descartar como linha de investigação o tráfico de droga, vingança ou a participação de integrantes do EPP, o conhecido Exército do Povo Paraguaio, que seria integrantes do grupo guerrilheiro de origem marxista que age no país há uns 15 anos.

Embora achados no local perto de 70 cápsulas, o exame de necropsia indicou que o indígena foi atingido 39 vezes. Ele estava em casa, ao lado da mulher quando três homens com roupas camufladas entraram. A vítima foi tirada à força do quarto e, logo que posto para fora do imóvel, fuzilado até que os atiradores percebem a morte do indígena..

Porfírio, segundo divulgou a imprensa paraguaia, estaria implicado num processo que apura homicídio doloso, intencional, no caso.

Informou, também, os investigadores desconfiam que a vítima seria um informante do EPP e teria sido executado pela própria organização. Roubo de gado e tráfico droga, com suposta participação do indígena, também têm sido investigados, segundo a polícia.

O EPP surge como suspeita porque teria de base de atuação perto da região onde ocorreu o crime. Policiais disseram ainda que em crimes praticados pelos supostos guerrilheiros as armas usam são as mesmas, ou seja, iguais as que as forças militares ou paramilitares empregam em conflitos.