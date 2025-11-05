Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

surpresa

Muçulmano captura insatisfação com Trump e se elege prefeito de NY

Zohran Mamdani, de apenas 34 anos, é de origem asiática e derrotou inclusive o candidato mais ao centro do partido Democrata

Agência Estado

Agência Estado

05/11/2025 - 07h23
O democrata Zohran Mamdani foi eleito prefeito da cidade de Nova York nesta terça-feira, 4, apontou a projeção da Associated Press. Após uma campanha inusitada, o deputado estadual de 34 anos, se tornou o prefeito mais à esquerda da cidade em décadas ao derrotar o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa. Com 87% das urnas apuradas, ele tem 50,4% dos votos, contra 41,5% de Cuomo e 7,2% de Sliwa. A participação, com 2 milhões de eleitores, bateu recorde.

A vitória de Mamdani se soma a outros dois triunfos importantes dos democratas, nas eleições para governador em Nova Jersey e na Virgínia. Em ambos os casos, o partido obteve um desempenho melhor que na disputa entre Kamala Harris e Donald Trump e que nas eleições estaduais anteriores em 2021.

Com a vitória, Mamdani se torna o primeiro prefeito muçulmano de NY, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido na África. Ele também se tornará o prefeito mais jovem da cidade em mais de um século quando assumir o cargo em 1º de janeiro.

A ascensão improvável de Mamdani dá força à ala mais à esquerda do partido, que defende uma agenda mais radical em vez de se unir em torno de centristas na esperança de reconquistar os eleitores indecisos que abandonaram os democratas.

Democratas retomam terreno

A ascensão de Mamdani em NY foi duramente criticada durante a campanha pelo presidente Donald Trump, que o chamou de comunista, lunático e prometeu reduzir as verbas federais para a cidade caso ele seja eleito. A vitória dele e das duas mulheres eleitas em New Jersey e na Virgínia, no entanto, aumentou a esperança de que a oposição se fortaleça, de olho na renovação do Congresso em novembro do ano que vem.

Mikie Sherrill, de Nova Jersey, e da ex-deputada Abigail Spanberger, da Virgínia, foram vitais para mostrar o poder de mobilização democrata contra Trump, quase um ano após o início de seu tumultuado segundo mandato. Outra batalha eleitoral importante desta noite ocorre na Califórnia, onde eleitores estão decidindo se o Estado pode redesenhar seus distritos eleitorais para fortalecer a representação democrata na Câmara.

A disputa para governador em Nova Jersey foi acirrada, principalmente após o desempenho melhor do que o esperado de Trump no estado em 2024. Jack Ciattarelli, o republicano, emulou aspectos da retórica do presidente em um esforço para recriar sua base eleitoral, e a derrota pode refletir a dificuldade de mobilizar os apoiadores de Trump quando ele não está na cédula.

Spanberger, que se tornará a primeira governadora da Virgínia, optou por uma mensagem bipartidária em seu discurso de vitória. "Meu objetivo e minha intenção é servir a todos os virginianos", disse ela, que representa a ala moderada do partido.

Populismo de esquerda na Big Apple

Entre suas propostas estão o congelamento dos aluguéis da cidade, a criação de supermercados públicos, ônibus grátis em toda a cidade e creches gratuitas para nova-iorquinos de 6 semanas a 5 anos de idade. Mamdani também quer taxar os residentes que ganham acima de US$ 1 milhão de dólares anualmente com um imposto de 2% e aumentar a alíquota do imposto corporativo para 11,5%.

Mamdani conseguiu atingir uma grande parcela dos cidadãos de Nova York ao realizar uma campanha moderna e focada em questões econômicas. Ele participou de podcasts progressistas e conservadores, criou vídeos que viralizaram no Youtube e no TikTok e entrevistou pessoas na rua para entender as suas dificuldades.

Propostas ainda incertas

Apesar do entusiasmo de sua base de eleitores, Mamdani ainda não deixou claro como executar a maioria de suas propostas. Seus oponentes dizem que um governo Mamdani poderia ser um fracasso por conta de limites no orçamento e dificuldade para construir alianças.

Suas propostas poderiam custar mais de US$ 7 bilhões aos cofres da cidade, o que representaria 6% de aumento no orçamento de Nova York. Para pagar a conta, ele quer aumentar impostos sobre residentes ricos e empresas, uma medida que poderia significar o êxodo de empresários da cidade.

EXPECTATIVA

Lula diz que pode não sair acordo imediato de reunião com Trump

Encontro entre os dois presidentes está previsto para acontecer neste domingo, na Malásia

24/10/2025 07h12

Viagem de Lula começou na Indonésia e nesta sexta-feira está na Malásia, onde fica até o início da próxima semana

Viagem de Lula começou na Indonésia e nesta sexta-feira está na Malásia, onde fica até o início da próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, dia 24, que não espera um acordo imediato com o presidente Donald Trump, na reunião que farão domingo, dia 26, na Malásia.

O presidente afirmou que o encontro programado para o período da tarde de domingo em Kuala Lumpur precisará de uma sequência de negociação técnica e política, entre ministros do Brasil e secretários dos EUA.

"Se eu não acreditasse que fosse possível fazer um acordo, eu não participaria da reunião. Se bem que o acordo certamente não será feito amanhã, ou depois de amanhã quando eu me reencontro com ele. O acordo será feito pelos negociadores", disse Lula, em entrevista antes de decolar de Jacarta, na Indonésia, para Kuala Lumpur, capital malaia.

"Eu nunca participo de uma reunião que eu não acredito no sucesso da reunião. Eu só vou saber se ela é sucesso ou não se eu participar. Então eu vou participar da reunião na expectativa de que a gente tenha sucesso naquilo que o Brasil tem interesse "

Questionado pelo Estadão sobre o prazo que o Brasil considera razoável para um acerto, Lula afirmou que "quanto antes melhor".

"Se eu pudesse te dar uma resposta, eu te daria. Eu queria que fosse ontem, mas se for amanhã já está bom. Quanto mais rápido, melhor", respondeu.

Lula foi questionado insistentemente sobre setores econômicos em pauta, como minerais críticos (entre eles as terras raras), mas não respondeu sobre que proposta fará aos EUA.

O petista afirmou que a reunião está sendo aguardada há algum tempo e que o Brasil sempre esteve disponível para conversar. Os negociadores do lado brasileiro são os ministros.

Lula disse que houve um "certo truncamento" nas negociações, mas que depois do telefonema entre eles as coisas caminharam. O petista diz querer reconstituir uma relação civilizada com os EUA.

"Tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívocos nas taxações ao Brasil e quero discutir um pouco as punições dadas a ministros brasileiros da Suprema Corte que não têm nenhuma explicação."

Lula disse que fará uma reunião "sem frescura" com Trump, com objetividade e sinceridade. Ele citou como exemplos o preço da carne em alta nos EUA e a inflação sobre o café no mercado interno americano. O Brasil tem expectativa, nos bastidores, que esses produtos sejam retirados do tarifaço.

potencial

Brasil e Indonésia firmam acordos; Lula confirma candidatura em 2026

Os dois países somam 500 milhões de habitantes, mas a soma do comércio bilateral chegou a apenas US$ 6 bilhões em 2024

23/10/2025 07h28

Lula e o presidente Prabowo Subianto pretendem voltar a se encontrar nos próximos meses para firmar novos acordos comerciais

Lula e o presidente Prabowo Subianto pretendem voltar a se encontrar nos próximos meses para firmar novos acordos comerciais

O Brasil e a  Indonésia assinaram, na madrugada desta quinta-feira (23), uma série de memorandos e acordos de cooperação nas mais diversas áreas, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital do país, Jacarta.

Em declaração à imprensa, os presidentes dos dois países disseram ter visões e posicionamentos comuns com relação à situação em Gaza, à necessidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como sobre o papel do Brics na defesa dos interesses do sul global.

Ao confirmar que disputará as eleições presidenciais de 2026, Lula disse que novos encontros, entre ele e o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, ocorrerão para tornar a relação entre os dois países cada vez mais valorosa.

Segundo Lula, os acordos assinados pelos dois chefes de Estado caminham nessa direção, em especial para áreas como agricultura, energia, comércio, educação, defesa, ciência e tecnologia.

Ele lembrou que, nas últimas duas décadas, o comércio entre Brasil e Indonésia cresceu mais de três vezes, passando de US$ 2 bilhões para US$ 6,5 bilhões.

Mercado de meio bilhão de pessoas

“É quase inexplicável, para as nossas sociedades, como é que dois países importantes no mundo, como Indonésia e Brasil, com quase 500 milhões de habitantes, só tenham um comércio de US$ 6 bilhões. É pouco”, disse Lula.

“Por isso, vamos fazer um esforço muito grande para trabalhar muito para que Indonésia e Brasil se transformem em dois parceiros fundamentais na geografia econômica do mundo”, acrescentou ao afirmar que os dois países são “nações determinadas a assumir o lugar que nos corresponde em uma ordem em profunda transformação”.

De acordo com o Planalto, a Indonésia foi o quinto destino das exportações do agronegócio brasileiro em 2024. Segundo Lula, “são valores ainda tímidos” diante do potencial desses mercados consumidores.

Potencial de comércio

Em seu discurso, Prabowo disse que Brasil e Indonésia são duas forças econômicas cada vez maiores, que fortalecem o sul global. Segundo ele trata-se de uma “parceria estratégica e sinergética entre países complementares”, entre dois membros do Brics e do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do planeta.

“Hoje assinamos acordos significantes”, afirmou o presidente indonésio. Segundo ele, o comércio entre os dois países tem potencial para chegar a US$ 20 bilhões nos próximos anos.

A fim de “cultivar essa relação”, Prabowo disse que incluirá o português entre as línguas prioritárias do sistema educacional de seu país.

Gaza, ONU e Brics

Lula disse que, no atual cenário de acirramento do protecionismo, Brasil e Indonésia têm plenas condições de mostrar ao mundo a capacidade de defender interesses econômicos com diálogo e respeito mútuo. Acrescentou que os dois países compartilham de visões similares sobre a situação em Gaza.

“Nossos governos estão unidos contra o genocídio em Gaza e continuarão a defender a solução de dois Estados como único caminho possível para a paz no Oriente Médio”, afirmou Lula após ter ouvido de Prabowo que os dois países têm “comportamentos semelhantes em assuntos como os dos conflitos na Palestina e na Ucrânia”.

O presidente brasileiro reiterou seu posicionamento em defesa de uma reforma integral do Conselho de Segurança da ONU para resolver a “falta de representatividade e presente paralisia” da entidade.

Ele lembrou que Brasil e Indonésia coincidem em relação à “importância crescente do Brics como plataforma de defesa dos interesses de desenvolvimento do Sul Global”.

“Além disso, sabemos que não há desenvolvimento sustentável sem superar a fome e a pobreza. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a presidência brasileira do G20, contou desde o início com o apoio da Indonésia”, acrescentou o Lula.

Multilateralismo

Segundo Lula, o atual contexto da política e da economia mostra ser cada vez mais necessário que os países discutam suas similaridades, e uma relação comercial justa “é aquela em que os dois países ganham”.

“Indonésia e Brasil não querem uma segunda Guerra Fria. Nós queremos comércio livre. E, mais ainda: tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas”, acrescentou o presidente.

Para ele, essa liberdade de os dois países poderem usar das próprias moedas nas relações comerciais é algo que já devia ter acontecido.

“O século XXI exige que tenhamos a coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agir comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém”, argumentou.

“Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos. Emprego de qualidade, porque é para isso que fomos eleitos para representar o nosso povo”, completou.

Defesa, energia, mineração

Os dois presidentes manifestaram otimismo com relação às oportunidades comerciais, em especial no setor de defesa. “O Brasil possui sólida base industrial militar e está disposto a contribuir para as necessidades estratégicas da Indonésia, em particular de sua Força Área”, disse Lula.

“Na área de energia, dialogamos as experiências de gestão soberana de minerais críticos, que são essenciais na transição energética. A cooperação na área de mineração poderá avançar com maior institucionalidade no âmbito do memorando que nossos ministros de Minas e Energia assinaram”, acrescentou.

Eleições

Durante o discurso, Lula afirmou que se candidatará a um quarto mandato presidencial, e que, caso seja eleito, trabalhará para potencializar ainda mais as relações entre os dois países.

“Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Digo isso porque ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja por demais valorosa”.

