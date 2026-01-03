Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

Mundo

Trump não obteve aval para bombardear Venezuela e ataque é ilegal, dizem congressistas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/01/2026 - 10h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Deputados e senadores americanos afirmaram que o presidente americano, Donald Trump, não obteve autorização do Congresso para a ação militar na Venezuela neste sábado, 3, o que faz o ataque ser considerado ilegal, de acordo com os parlamentares.

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela com bombardeios em Caracas e em outros três Estados, e capturaram o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa. Trump confirmou a informação em sua rede social, a Truth Social, e prometeu mais detalhes em coletiva de imprensa marcada para as 13h (horário de Brasília).

A deputada democrata Melanie Stansbury afirmou que o presidente americano não pode realizar ataques militares sem o aval do Congresso e conclamou seus pares a impedir a continuidade das ações do governo americano na Venezuela.

“Sejamos claros: esses ataques são ilegais. O presidente não tem autoridade para declarar guerra nem para realizar operações militares em grande escala sem o Congresso. O Congresso precisa agir para contê-lo. Imediatamente”, disse ela, em sua conta na rede social X (ex-Twitter).

O deputado democrata Jim McGovern também questionou a legalidade do ataque e criticou o uso de recursos públicos em mais uma ação militar, enquanto americanos sofrem com cortes em programas sociais.

“Sem autorização do Congresso - e com a grande maioria dos americanos contrária a uma ação militar -, Trump acabou de lançar um ataque injustificado e ilegal contra a Venezuela. Ele diz que não há dinheiro suficiente para a saúde dos americanos - mas, de alguma forma, temos recursos ilimitados para a guerra??“ provocou.

De volta

Mais 124 brasileiros repatriados dos EUA chegam ao Brasil

Em 2025, o programa "Aqui é Brasil" trouxe de volta ao País mais de 3 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade

01/01/2026 22h00

Compartilhar
Brasileiros deportados chegam ao Brasil

Brasileiros deportados chegam ao Brasil Raul Lansky/MDHC

Continue Lendo...

O governo do Brasil realizou, ontem, 31, mais uma operação de acolhimento humanitário de brasileiros repatriados dos Estados Unidos.

O voo, com 124 pessoas a bordo, pousou por volta das 20h no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), segundo informações divulgadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Desde o início do ano, o programa "Aqui é Brasil" já realizou 37 operações, garantindo o retorno de mais de 3 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade. É quase o dobro das 1,6 mil repatriações de 2024

Os brasileiros recebidos pelo governo brasileiros vêm majoritariamente dos Estados Unidos, segundo o ministério.

As deportações em massa foram uma das promessas de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com reflexos também para brasileiros, que já vinham assistindo ao crescimento de medidas do tipo ao longo dos últimos anos.

No caso da última repatriação, após a recepção inicial no aeroporto, parte do grupo foi encaminhada ao hotel que abriga a estrutura especial de atendimento, onde os repatriados receberam alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial, acompanhamento médico e psicológico, além de orientação e auxílio para o deslocamento até suas cidades de origem.

Segundo o ministério, aqueles que já contavam com familiares no local ou optaram por seguir viagem diretamente também foram acolhidos no próprio aeroporto. Além disso, três pessoas foram detidas pela Polícia Federal (PF) - MDHC não especificou os motivos.

Ao todo, foram repatriados, na operação mais recente, 108 homens desacompanhados, além de 15 mulheres desacompanhadas. Havia ainda um homem procurado pela Justiça, totalizando 124 pessoas.

O grupo mais numeroso é o de 40 a 49 anos, com 50 pessoas, seguido pela faixa de 18 a 29 anos, que reúne 35 registros, e pela de 30 a 39 anos, com 24 pessoas. As faixas etárias mais elevadas aparecem de forma menos expressiva. Não houve registro de crianças ou adolescentes.

O "Aqui é Brasil" é um programa de acolhimento humanitário coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em parceria com outros órgãos federais, como os ministérios das Relações Exteriores (MRE), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), da Saúde (MS) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

 

Mundo

Papa pede paz entre nações "ensanguentadas por conflitos e miséria"

Quarenta mil fiéis acompanharam a oração do Angelus na Praça São Pedro

01/01/2026 21h00

Compartilhar
Papa Leão XIV

Papa Leão XIV Foto; Divulgação

Continue Lendo...

Após celebrar sua primeira missa em 2026, o papa Leão XIV fez um apelo à paz no mundo, sobretudo entre “nações ensanguentadas por conflitos e miséria”.

“À medida que o ritmo dos meses se repete, o Senhor convida-nos a renovar o nosso tempo, inaugurando por fim uma era de paz e amizade entre todos os povos. Sem este desejo de bem, não faria sentido virar as páginas do calendário nem preencher as nossas agendas”, disse o pontífice a cerca de 40 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro, durante a oração do Angelus.

“Rezemos todos juntos pela paz. Antes de tudo, pela paz entre as nações ensanguentadas por conflitos e miséria, mas também pela paz nos nossos lares, nas famílias feridas pela violência e pela dor. Certos de que Cristo, nossa esperança, é o sol da justiça que jamais se põe, peçamos com confiança a intercessão de Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja”, completou.

Ao final da oração, Leão XIV lembrou que, desde 1º de janeiro de 1968, a data é lembrada como Dia Mundial da Paz e citou parte da mensagem que proferiu ao ser eleito novo pontífice: “A paz esteja com todos vocês”, convidando cristãos a iniciarem o novo ano desarmando corações, rejeitando toda forma de violência e manifestando apreço por iniciativas de promoção da paz em todo o mundo.

Em sua conclusão, ao recordar o oitavo centenário da morte de São Francisco, o papa concedeu sua bênção ao mundo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6917, sexta-feira (02/01)
loteria

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6917, sexta-feira (02/01)

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2870, sexta-feira (02/01)
loteria

/ 14 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2870, sexta-feira (02/01)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3577, sexta-feira (02/01)
loteria

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3577, sexta-feira (02/01)

4

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)
Economia

/ 2 dias

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)

5

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão
Cidades

/ 18 horas

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?