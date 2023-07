Como faço para pagar INSS retroativo? Existem regras?

atendimento primário

A nível Brasil, consultorias a distância ajudam UPAs a reduzir tempo de diagnóstico e de tratamento de infarto

Assunto pouco falado e de importância, o serviço de telemedicina já é oferecido em Campo Grande. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), seu programa de Teleinterconsulta está em 12 unidades da Atenção Primária, desde o início deste ano.

Ao Correio do Estado, a pasta informou que há oferta de atendimentos em cinco especialidades médicas.

Implantado em dezembro de 2021, no período de pandemia, o programa já atendeu centenas de pacientes.

Através da web conferência, o profissional de saúde utiliza estratégias de atendimento compartilhado entre paciente, médico assistente e especialista. A Capital foi a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a instituir o programa na Atenção Primária.

Como funciona

Segundo a Sesau, o paciente é atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, a própria unidade e o médico encaminham para este acompanhamento virtual.

Através da web conferência, o profissional de saúde utiliza estratégias de atendimento compartilhado entre paciente, médico assistente e especialista.

A Capital foi a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a instituir o programa na Atenção Primária.

Conforme informado pela prefeitura, hoje o Teleinterconsulta contempla mais de 100 mil pessoas. O quantitativo é referente a estimativa de usuários que são atendidos nas unidades onde o programa está implementado.

O programa prevê ainda a qualificação dos encaminhamentos para a atenção especializada, diminuição do tempo de espera para o atendimento especializado presencial, atuando na queda da demanda reprimida nos deslocamentos dos usuários, reduzindo gastos com transporte.

“Esse paciente é atendido no seu território, não tendo a necessidade de se deslocar a um centro especializado, que muitas vezes está a quilômetros da sua residência”, destaca o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites.

Onde encontrar

Inicialmente, o serviço foi implementado em duas unidades de saúde: USF Moreninhas e USF Tiradentes.

Posteriormente, foi expandido para outras dez unidades: USF Batistão, USF Coophavila II, USF Noroeste, USF Oliveira II, USF Santa Emília, USF Vida Nova , USF Jardim Itamaracá, USF Serradinho e USF Paulo Coelho Machado e USF Jardim Presidente.

Segundo a Sesau, a expectativa é, futuramente, ampliar a oferta de atendimentos especializados através da Teleinterconsulta para todas as 74 unidades de saúde que compõem a Atenção Primária.

A pasta informa, ainda, que a implantação do programa é fruto da parceria com o Laboratório de inovação na atenção primária à saúde (INOVAAPS) e o Laboratório de inovação tecnológica em saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS).

Telemedicina em outros locais do País

O uso da telemedicina para apoiar UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) pelo país tem conseguido reduzir o tempo do diagnóstico e do início do tratamento do infarto agudo do miocárdio e também já dá sinais de queda da mortalidade.

Um levantamento feito em 30 unidades mostra uma redução de 75% do tempo de realização do eletrocardiograma em uma pessoa que chega com dor torácica e outros sinais de infarto às unidades: de 55 minutos, em média, para 14 minutos. O preconizado são dez minutos.

Já entre a chegada do paciente com sintomas e o início da medicação passou de 130 para 57 minutos (queda de 56%). O ideal são 30 minutos.

Em média, 80% dos pacientes avaliados receberam remédios indicados em casos de síndrome coronariana aguda, como ASS, clopidogrel, heparina e estatinas. A meta é que 85% recebam.

A iniciativa é financiada pelo Ministério da Saúde e realizada por dois hospitais de São Paulo, o Hcor e a BP (A Beneficência Portuguesa de São Paulo), por meio do programa Proadi-SUS, financiado com recursos de imunidade tributária concedida a instituições filantrópicas de excelência.

Ao todo, participam do projeto 300 UPAs das cinco regiões do país, que são atendidas pelos serviços de telediagnóstico e de teleconsultoria desses hospitais. Essas unidades são hoje a porta de entrada da maioria dos pacientes com alguma urgência e a ideia é que o projeto ainda seja ampliado para outras localidades.

*Com informações da Folhapress