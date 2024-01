A cada dia o Mercosul fica mais complicado. Até agora, o governo não conseguiu aprovar no Congresso a continuidade do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (mecanismo diferenças entre os países do bloco).

Mais: os países membros do Mercosul se comprometeram a repassar cerca de R$ 100 milhões para o Fundo (a cota que cabe ao Brasil é de R$ 70 milhões). Só que a liberação desses recursos depende do aval do Congresso.

Tapete para

as veteranas

A 81ª edição do Globo de Ouro que aconteceu no hotel The Beverly Hilton em Beverly Hills, no domingo (7) teve de tudo, entre tantas coisas o constrangimento que o apresentador da cerimônia, o comediante Jo Koy causou em Taylor Swift quando numa brincadeira sem graça disse que a diferença entre a premiação e a NFL (campeonato de futebol americano) era que no evento esportivo tinha mais câmeras focadas na cantora. O grande campeão da premiação (que é conhecida como aquecimento para o Oscar) foi o filme Oppenheimer que levou 5 estatuetas das oito indicações. Já o filme Barbie que teve 9 indicações, ganhou apenas em duas e em nenhuma das principais categorias e uma das estatuetas foi para nova categoria de “Conquista de Bilheteria”. Entre tantas que passaram pelo tapete vermelho (primeiro do ano), entre apresentadores, convidadas e concorrentes, muitos aplausos foram voltados para as mulheres acima do 50 anos que esbanjaram elegância. Da esquerda para à direita estavam as veteranas Helen Mirren (78 anos); Merly Streep (74); a apresentadora Oprah Winfrey (69), a cantora e atriz Angela Basset (64); e as atrizes Jodie Foster (61) e Gillian Anderson (55) que ficou muito conhecida por protagonizar a série Arquivo X.



Gleisi conta

com proteção



Não chega a ser novidade o quanto o comportamento de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, chega a incomodar os quadros mais responsáveis do partido. Entre outros, estão nesse bloco Fernando Haddad, Rui Costa, Wellington Dias, Jaques Wagner e Aloízio Mercadante, só para começo de conversa. Haddad é o mais insatisfeito. As declarações, quase diárias, de Gleisi provocam sequelas em várias áreas do governo. Lula já foi informado do incômodo, mas finge que não é com ele. Gleisi é sua protegida duplamente. Primeiro, por gratidão: quando estava preso em Curitiba, ela fazia uma romaria diária na frente do prédio da Polícia Federal. Em segundo lugar, o fator Janja, que é amicíssima de Gleisi e escudo protetor da petista. E essa extrema amizade ameaça o Planalto. Depois do Ministério da Justiça, ela sonha com a Presidência.



Lições

de vida



333 A cantora e apresentadora Preta Gil posou para revista Ela e contou como foi o ano de 2023, que resumindo foi um ano de superações e lições de vida. “O ano foi de muito sofrimento. Em muitas horas, pensei: ‘Não vou aguentar...’. E, realmente, achei que não fosse suportar tanta dor, em todos os sentidos. Dor física, dor na alma, dor no coração. Fui salva pela minha fé e pelo amor dos meus amigos e da minha família”. E completou que este ano foi também um ano de livramentos: “Tive a oportunidade de me curar não apenas de um câncer, mas de alguns cânceres. Agradeço a Deus por ter me livrado de uma pessoa monstruosa com quem dividi a cama. Estava, literalmente, dormindo com o inimigo”.



“Gato”

O presidente Lula aproveitou a anestesia da cirurgia do quadril para se submeter a uma blefaroplastia, cirurgia plástica que elimina o excesso de pele nas pálpebras. Nos primeiros dias, os mais chegados não notaram muita diferença nos olhos presidenciais. Agora, com a área em pleno funcionamento, os mais observadores acham que os olhos ganharam um toque diferenciado que a primeira-dama Janja da Silva, que deu a ideia da cirurgia, chama de “olhos de gato”. O chefe do Governo encara como uma “declaração de amor”.



Cartão de visitas

Uma das primeira ações de Paulo Gonet ao fim do recesso do Judiciário será autorizar investigações sobre a proposta do então procurador Deltan Dallagnol de criar uma fundação com R$ 2,5 bilhões de recursos recuperados pela Lava Jato. No ano passado, o MP do Paraná enviou à PGR uma apuração preliminar sobre possíveis irregularidades na proposta. Para o governo petista, a abertura de um processo seria um cartão de visitas de Paulo Gonet na Procuradoria Geral da República.

Novo trem pagador

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) avaliam aumentar a transferência de recursos do FAT (Fundo de Ampara do Trabalhador) para a Previdência com objetivo de cobrir o déficit do INSS e bancar o pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. A medida certamente provocará atritos entre governo e lideranças sindicais com assento no Conselho do Codefat, que condenam o expediente. Essa prática começou em 2021 no governo Bolsonaro, quando Paulo Guedes tinha a seu favor o argumento da pandemia. Transferiu R$ 9,8 bilhões para o INSS que até hoje não devolveu pela União ao FAT.

FARRA PARLAMENTAR



Deputados federais gastaram em 2023, mais de R$ 1,2 bilhão para sustentar apenas seus gabinetes. Foram mais de R$ 207,4 milhões apenas com a cota de exercício da atividade parlamentar, o chamado “cotão”. Além disso, cada parlamentar recebeu R$ 41 mil por mês de salário (R$ 275 milhões para os 513 deputados) e R$ 118 mil com a “verba de gabinete” (R$ 727 milhões) que paga os salários dos contratados sem concurso. A verba de gabinete paga salário de até R$ 16 mil. A maior despesa paga pelo “cotão” é a de divulgação: R$ 78 milhões.

Mudança de meta



O secretário da Política Econômica, Guilherme Mello, está reabrindo os trabalhos para fundamentar um novo ataque aos 3% da meta de inflação. Já encomendou papers a economistas e matemáticos para proporem um sistema que não seja draconiano e tenha alguma autenticidade. O argumento para o target de 3% parece ser justificado por ser próximo da média dos países desenvolvidos do G7 na América Latina – e claro que baseada em algum ponto da política monetária, nível de inflação e atividade econômica. O fato é que os magros 3% poderão manter a taxa de juros na faixa mínima de 7% a 8% no governo Lula inteiro.

ALMANAQUE

Fernando Haddad não é o primeiro titular da Fazenda a ser alvo do fogo amigo do PT, dizem os analistas. No governo Lula 1, Antônio Palocci ouviu críticas semelhantes ao manter o tripé econômico da era FHC. Na época Dilma Rousseff chegou a definir como “rudimentar” um planto para aumentar o superavit primário. Até o episódio do caseiro, Lula apoiava Palocci em todas as medidas. É o que Lula faz agora, com os elogios endereçados a Haddad.

Abertura na bolsa



O ministro Carlos Fávaro (Agricultura) conversou no final do ano passado, com empresários do agronegócios sobre o esvaziamento financeiro da Embrapa, considerada a estatal mais eficiente do governo. E prometeu estudar a abertura do capital da empresa em bolsa, desde que o setor privado fosse minoritário. É conversa para boi dormir: ele simplesmente não conversou com Lula sobre a ideia. O modelo de Fávaro é quase igual ao da privatização da Eletrobras. De bom, só a possibilidade da Embrapa captar mais recursos para suas vitoriosas pesquisas. Ninguém entende a falta de competente orçamento à empresa.



Fim das “saidinhas”

Está parado no Senado desde 2022 o projeto de lei que acaba com as “saidinhas” (ou “saidões”), aprovado com total amplo apoio na Câmara dos Deputados. O projeto estacionou na Comissão de Segurança do Senado, presidida por Sérgio Petecão (PSD-AC), no início de novembro de 2023 e desde então aguarda apenas ser pautada para votação. Em São Paulo, quase 400 presidiários que tiraram folga da cadeia foram presos por novos crimes. Detalhe: o relator da Comissão de Segurança é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), favorável ao fim das “saidinhas”.

COODERNADORA



Se a primeira-dama Janja da Silva vive se metendo nos ministérios, agora foi mais longe. A quase total coordenação do ato “Democracia Inabalada”, que marcou a passagem de um ano da tentativa de golpe no país, com autoridades dos Três Poderes, foi dela. Orientou os ministros e colocou quase todos (alguns faltaram) dizendo “Democracia” no vídeo produzido para a data. E até supervisionou material de informação de Jair Bolsonaro, em temporada em Angra dos Reis, onde tem sido visto a bordo de um jet-ski. A lista dos 500 convidados também passou por ela.

MISTURA FINA



NUMA entrevista a um documentário da GloboNews sobre atos extremistas, Lula disse que a primeira-dama Janja foi quem o convenceu de proibir o decreto do GLO (Garantia da Lei e da Ordem) no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram vandalizadas. “Foi a Janja que me alertou. Não aceita GLO porque é tudo que eles querem, é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu dou o governo para eles”.

SÓ integrantes do movimento golpista e coordenadores dos acampamentos é que tinham uma senha que, bem distribuída, significaria o avanço efetivo do ato antidemocrático. Era “Festa da Selma. No evento de ontem, no Salão Negro do Senado, acabou ganhando maior conhecimento entre os convidados. Bolsonaristas foram orientados a não fazer manifestações de ruas, mas poderiam dar outro nome à data: “Dia do Patriota” (as redes sociais estavam repletas posts, acrescido da frase “Eu sou patriota”.

A IDEIA é dos militares aposentados, só que as Forças Armadas não querem saber disso para não promover quaisquer interpretações. Contudo, correm preparativos discretos sobre os 60 anos, na primeira semana de abril, do golpe de 1964 – a favor e contra. A Casa Rui Barbosa, no Rio, é a primeira a avisar que promoverá debates e apresentações teatrais sobre o desembarque dos militares no poder.

INCONFORMADO em ver Guilherme Boulos (PSOL) em primeiro lugar nas pesquisas à prefeitura de São Paulo, o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes está partindo para o jogo mais pesado. Chama Boulos de “canalha” e acusa o rival de defender o ditador da Nicarágua, que “prende padres e incendeia igrejas” e que rotula Hamas de “movimento político”. Nunes ainda acusa Boulos de “usar a figura de um padre (Júlio Lancellotti) “para me atacar e se promover”.

CORREIOS, FedEx, DHL e similares deverão ganhar novo concorrente no Brasil. A uruguaia Soydelivery, especializada em logística e entregas expressas, está chegando. O início das operações deverá ser ainda no primeiro semestre de 2024. A Soydelivery quer se expandir na América do Sul com maior força. Até agora, a companhia já atua no Paraguai e Peru.

O MAGAZINE Luiza está montando uma plataforma com lojistas internacionais: trata-se de um e-commerce voltado exclusivamente à venda de produtos importados. No estilo “se não pode vencê-los, junte-se a eles”, essa pode ser a forma do Magazine Luiza recuperar parte da vendas perdidas para as grandes varejistas chinesas.

OS colecionadores devem ficar atentos à vida curta que deverá ter a moeda de R$ 0,05. Na reuniões do Banco Central o prazo de recolhimento da menor unidade monetária ainda não foi decidido, mas nos corredores do BC a informação é que não passará de 2025. Hoje, não existe nada no país que custe R$ 0,05.

