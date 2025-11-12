"A Amazonia não é feita só de fauna e flora. Não adianta ficar de romantismo e achar que vamos...

O deputado federal Tiririca (Francisco Everardo Oliveira Silva) saiu do PL e se filiou ao PSD. E também trocou São Paulo pelo Ceará, seu estado. E está avisando que fará "um mandato sensacional "com apoio do novo partido Tiririca foi eleito pela primeira vez em 2010.

MAIS: na época se tornou o deputado mais votado do país, com mais de 1,3 milhão de votos. Manteve sua atuação política durante anos em São Paulo, mas agora quer fortalecer a legenda no Ceará. É uma conquista de Gilberto Kassab: Tiririca é "um puxador de votos”

"Pulinho"

O presidente Lula adora momentos especiais que sirvam para fotógrafos de plantão em eventos: na semana passada, na hora de retratar todos os governantes que participariam da COP30 entrelaçou mãos com os que estavam mais próximos mas a "corrente" parou depois uns três ou quatro. De quebra, levantou polegares, uma de suas marcas. Em outra ocasião, quando foi cumprimentar Daniel Chapo, presidente de Moçambique, deu um "pulinho": o visitante tem 2,04m de altura e Lula, 1,68m. Já o francês Emmanuel Macron faz outro estilo: jantou ao lado de Daniela Mercury, conversou durante uma hora e avisou: "E já marcamos um encontro em Paris".

Cemitério de lei

Presidente da Comissão que discute a PEC da Segurança, o deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) revelou que, só neste ano, a Câmara aprovou 40 projetos para reforçar o combate à criminalidade, mas encaminhado ao Senado, foram para a gaveta. Especialista em segurança e policial federal por 35 anos, Mendes destacou que os projetos seriam muito úteis e endureceriam penas. " Senado tem sido um cemitério de leis de combate ao crime". E lembrou que a PEC da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2016 por 399 votos, é ignorada pelo Senado até hoje.

Filho escolhido

Malgrado o governador Tarcísio de Freitas continue repetindo, publicamente, que concorrerá à sua reeleição em São Paulo, depois da guerra das 121 mortes, há quem aposte que ele voltou a falar sobre a disputa presidencial com os mais chegados para desespero dos governadores pré-candidatos ao Planalto. Tarcísio também tem falado com o Centrão e com o senador Flávio Bolsonaro, especialmente depois dos novos ataques de Eduardo Bolsonaro. Tarcísio estaria bem-informado sobre a decisão de Bolsonaro para bater o martelo no nome escolhido para a disputa presidencial: nada menos do que o próprio Flavio, antes cotado para ser vice do governador de São Paulo.

"Duas vezes"

O veterano jornalista bolsonarista Augusto Nunes tem se esforçado no que se pode chamar de "campanha com exemplo", nas redes sociais. Defende que Bolsonaro, depois de terminados os recursos, não pode ir cumprir pena na Papuda, "tanto por ser ex-presidente, quanto a seus problemas de saúde", acrescentando que seus inimigos "gozam de seu intermitente soluço" que considera um sofrimento. De outro lado, usa o exemplo da prisão de outro ex-presidente da época: "Lula ficou numa sala da Polícia Federal com cama, mesa para comer, chuveiro quente, TV e namorada duas vezes por semana".

Mais um

Não é apenas o iate luxuoso Iana 3 que a comitiva de Lula usa para curtir a temporada no Pará. Como a comitiva é enorme - o que não chega a ser novidade - a tropa conta ainda com outro iate de apoio, o Paiva Neto, com mais suítes. E assim como aluguel e mais gastos do Iana 3 são classificados como “sigilosos", também a festa do Paiva Neto está sendo direcionada igualmente para o bloco de "gastos confidenciais".

Celebridades na pista

No domingo (9) aconteceu o 21º Grande Prêmio de Fórmula 1, da temporada de 2025, no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os protagonistas da temporada de 2025 são praticamente os mesmos do ano passado (Max Verstappen, da Red Bull; Lando Norris, Mclaren; Charles Leclerc, Ferrari; Oscar Piastri; Mclaren; George Russell, Mercedes; Lewis Hamilton- Ferrari) com alteração de um ou outro nome e de posição. Numa corrida onde Lando Norris (McLaren) praticamente liderou de ponta a ponta, teve como companheiros de pódio Kimi Antonelli (Mercedes) em segundo lugar e Max Verstappen (RBR) em terceiro.

Infelizmente o brasileiro estreante Gabriel Bortoleto (Sauber), não conseguiu nem completar uma volta. Um dos pilotos mais queridos Lewis Hamilton (tem título de cidadão honorário do Brasil desde novembro de 2022), também abandonou a corrida na 37ª volta. O Hino Nacional deste ano foi conduzido pelo cantor Thiaguinho. Se na pista o quase previsível aconteceu, uma legião de celebridades movimentava os bastidores dos boxes e da área vip também, com encontro até de ex-casais. Entre tantos presentes estavam Kelly Piquet, Di Ferrero e Isabeli Fontana, Virginia Fonseca, Cauã Reymond, Bruna Biancardi, Pedro Scooby, Rayssa Leal, Caio Castro, Bruna Marquezine, Giulia Buscaccio, Jade Picon, Giovanna Lancellotti, Bella Campos, Mariana Goldfarb, Monique Alfradique, entre outros.

Quem sobe, quem desce

Às vésperas da reunião do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, protagonizou uma comédia de erros, segundo os analistas. Em sua fala no evento Bloomberg Green 30, na semana passada, Haddad estava irreconhecível. Com a feição cansada e longe de sua habitual serenidade, Haddad literalmente fuzilou Galípolo, como se o Banco Central fosse só de seu ex-secretário executivo na Fazenda e não de um colegiado, afirmando que era "inadmissível" a manutenção de uma taxa de juros de 15%, o que significava uma taxa real de 10%. A cena mostra inflação com tendência de baixa, segundo o boletim Focus, os recursos externos retornam ao país; o câmbio apreciou; os indicadores antecedentes da atividade econômica apontam para cima; e até a farra fiscal foi (na margem) contida. A indústria vinha se recuperando e voltou a descer a ladeira. Haddad poderia até ter razão. Mas o tom usado e o timing desastroso politizaram de tal forma a deliberação do Comitê que a decisão não poderia ser outra a não ser manter os juros, sob pena de desmoralizar o BC independente.

Contra a banca

Fernando Haddad abriu fogo contra a banca, afirmando que essa taxa somente serve às instituições financeiras, que as defendem com radicalidade. Para valer, Haddad simplesmente vocalizou Lula e não monologou tratados sobre política monetária. Ela sabia da decisão: o ministro e Galípolo se falam dia sim, dia não. O momento é que foi mal. A dura intervenção sinaliza uma possível fissura nas relações entre eles (foi Haddad que levou Galípolo para o BC). Foi uma derrota para o próprio Haddad, especialmente as apostas são de mais seis meses de 15% de Selic.

Um beleza especial

Dandara Queiroz, que é de Araçatuba, no interior de São Paulo, e foi criada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fez história na edição da São Paulo Fashion Week ao apresentar-se para dez marcas diferentes, tornando-se a modelo que mais desfilou durante esse evento. Além de sua carreira como modelo, Dandara atua como atriz, tendo participado da novela “No Rancho Fundo” e do especial “Falas da Terra”, veiculado pela TV Globo; ela também percorre o Brasil interpretando Maria Cabocla no musical “Torto Arado”. Agora, ela está dando os primeiros passos na música, trabalhando em seu álbum de estreia. Apesar de sua origem indígena, Dandara se sente um pouco desconfortável com esse rótulo. “Ninguém me chama de atriz e modelo. Todo mundo fala atriz indígena, modelo indígena”. Por esse e outros motivos se tornou ativista de causas indígenas : “Quero contribuir para o mundo, não quero status. Mas com liberdade financeira, para poder viajar para onde quiser. Sou assim, sou do mundão”. Em uma conversa com a revista Ela, Dandara compartilha que desenvolveu compulsão alimentar e bulimia após uma experiência profissional que não teve sucesso. Atualmente, está se tratando com terapia e acompanhamento médico.

Como funciona

Hoje, a equipe econômica funciona como Haddad , pensa com exatidão igual a ele. Não há choques, assim como não há no BC. Só que a gangorra é implacável: Gabriel Galípolo sobe, Fernando Haddad desce. Como funciona: o Copom tem nove membros: um presidente do BC e oito diretores. Desses oito, Lula indicou seis diretores. Tem, portanto, maioria. Só que esses oito têm sido unânimes em suas decisões e não deverão mudar. Nos tempos de Bolsonaro, eram quatro indicados pelo Capitão, quatro, não, mais Roberto Campos Neto.

Segunda mais quente 1

Belém, sede da primeira COP na Amazônia, enfrenta há duas décadas temperaturas 1,5°C acima de sua média, segundo estudo publicado pela Universidade Federal do Pará. Esse aumento de temperatura foi o limite estabelecido pelo Acordo de Paris para a média global a fim de evitar impactos mais severos das mudanças climáticas. A cúpula, portanto, não será apenas da floresta, mas de uma imersão literal que a COP30 tem o desafio de esfriar.

Segunda mais quente 2

"Belém está mais quente e menos ventilada. É um exemplo de mudança climática. Ficou mais difícil até dormir para a maioria da população, que não tem ar-condicionado", diz Everaldo Barreiros, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal do Pará. E esse presente tórrido deverá ser seguido por um futuro infernal. Uma pesquisa da ONG International CarbonPlan já havia projetado que Belém será a segunda cidade mais quente do mundo em 2050, atrás apenas de Pekanbaru, na Indonésia.

Mistura Fina

Gilberto Kassab, dono do PSD, que continua dizendo que Lula pode surpreender em 2026, ou seja, teria chance de vencer, ainda não definiu quem seu partido vai apoiar, mas deixa claro que "não será Lula". Diz que o PSD está entre Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD). Observadores mais lúcidos acham que Kassab fala "para inglês ver": ainda quer ser vice de Tarcísio.

Nem mesmo a blindagem aos convocados pela CPMI que investiga a roubalheira do INSS fez o relator, Alfredo Gaspar União-AL) perder tração na apuração da gatunagem. Promotor experiente, acelerou a condução dos trabalhos e protocolou, em quatro dias da semana passada, 160 novos requerimentos. Gaspar cita nomes ligados ao "Careca do INSS" e ao irmão de Lula, Frei Chico, com suspeita proteção. "Todos têm padrinhos políticos", ele garante.



Alfredo Gaspar diz ainda que a nova leva de requerimentos vai trazer novas novidades para as investigações mostrando que "estamos no caminho certo" E mais: Em alguns casos, já na quarta camada de afastamento de sigilo bancário e fiscal", explica o relator. Além de pedidos de convocação e convite, quebras de sigilos de comunicação e bancário, há até aquisição de jatinhos. As apurações indicam um estruturado esquema de desvio e lavagem de dinheiro, com consultorias, sindicatos, Bancas de advocacia e outros.

Nem tudo são contratempos para as delegações de estrangeiros na COP30: alguns imprevistas viram até alegria. A sede da Cúpula não ficou pronta e as reuniões bilaterais foram transferidas para o Museu Goeldi. Os visitantes se extasiaram com a exuberância do parque zoobotânico, habitado por aves raras, tamanduás e jacarés. E posaram sorridentes aos pés de uma sumaúma de 120 anos e 70 metros de altura.



Sumaúma é uma árvore gigante da Amazônia, chamada pelos indígenas de "Rainha da Floresta" ou "Mãe das Árvores". Tem raízes profundas que armazenam água que ajuda a irrigar vizinhos. Seus frutos contêm fibra leve usada para almofadas e colchões. Tem seiva usadas no tratamento de conjuntivite e malária e as folhas jovens podem ser consumidas em saladas. Em Belém, tem até um shopping center batizado de sumaúma.

In – Espaguete à carbonara

Out – Macarrão à putanesca