Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"A Amazonia não é feita só de fauna e flora. Não adianta ficar de romantismo e achar que vamos...

...preservar a floresta se o povo que vive nela estiver passando fome", de Helder Barbalho, governador do Pará, endossando discurso de Lula na COP30, em Belém. 

Giba Um

Giba Um

12/11/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado federal Tiririca (Francisco Everardo Oliveira Silva) saiu do PL e se filiou ao PSD. E também trocou São Paulo pelo Ceará, seu estado. E está avisando que fará "um mandato sensacional "com apoio do novo partido Tiririca foi eleito pela primeira vez em 2010.

MAIS: na época se tornou o deputado mais votado do país, com mais de 1,3 milhão de votos. Manteve sua atuação política durante anos em São Paulo, mas agora quer fortalecer a legenda no Ceará. É uma conquista de Gilberto Kassab: Tiririca é "um puxador de votos”

"Pulinho"

O presidente Lula adora momentos especiais que sirvam para fotógrafos de plantão em eventos: na semana passada, na hora de retratar todos os governantes que participariam da COP30 entrelaçou mãos com os que estavam mais próximos mas a "corrente" parou depois uns três ou quatro. De quebra, levantou polegares, uma de suas marcas. Em outra ocasião, quando foi cumprimentar Daniel Chapo, presidente de Moçambique, deu um "pulinho": o visitante tem 2,04m de altura e Lula, 1,68m. Já o francês Emmanuel Macron faz outro estilo: jantou ao lado de Daniela Mercury, conversou durante uma hora e avisou: "E já marcamos um encontro em Paris". 

Cemitério de lei

Presidente da Comissão que discute a PEC da Segurança, o deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) revelou que, só neste ano, a Câmara aprovou 40 projetos para reforçar o combate à criminalidade, mas encaminhado ao Senado, foram para a gaveta. Especialista em segurança e policial federal por 35 anos, Mendes destacou que os projetos seriam muito úteis e endureceriam penas. " Senado tem sido um cemitério de leis de combate ao crime". E lembrou que a PEC da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2016 por 399 votos, é ignorada pelo Senado até hoje.

Filho escolhido

Malgrado o governador Tarcísio de Freitas continue repetindo, publicamente, que concorrerá à sua reeleição em São Paulo, depois da guerra das 121 mortes, há quem aposte que ele voltou a falar sobre a disputa presidencial com os mais chegados para desespero dos governadores pré-candidatos ao Planalto. Tarcísio também tem falado com o Centrão e com o senador Flávio Bolsonaro, especialmente depois dos novos ataques de Eduardo Bolsonaro. Tarcísio estaria bem-informado sobre a decisão de Bolsonaro para bater o martelo no nome escolhido para a disputa presidencial: nada menos do que o próprio Flavio, antes cotado para ser vice do governador de São Paulo.

"Duas vezes"

O veterano jornalista bolsonarista Augusto Nunes tem se esforçado no que se pode chamar de "campanha com exemplo", nas redes sociais. Defende que Bolsonaro, depois de terminados os recursos, não pode ir cumprir pena na Papuda, "tanto por ser ex-presidente, quanto a seus problemas de saúde", acrescentando que seus inimigos "gozam de seu intermitente soluço" que considera um sofrimento. De outro lado, usa o exemplo da prisão de outro ex-presidente da época: "Lula ficou numa sala da Polícia Federal com cama, mesa para comer, chuveiro quente, TV e namorada duas vezes por semana".

Mais um

Não é apenas o iate luxuoso Iana 3 que a comitiva de Lula usa para curtir a temporada no Pará. Como a comitiva é enorme - o que não chega a ser novidade - a tropa conta ainda com outro iate de apoio, o Paiva Neto, com mais suítes. E assim como aluguel e mais gastos do Iana 3 são classificados como “sigilosos", também a festa do Paiva Neto está sendo direcionada igualmente para o bloco de "gastos confidenciais".

Celebridades na pista

No domingo (9) aconteceu o 21º Grande Prêmio de Fórmula 1,  da temporada de 2025, no  Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os protagonistas da temporada de 2025 são praticamente os mesmos do ano passado (Max Verstappen, da Red Bull; Lando Norris, Mclaren;  Charles Leclerc, Ferrari; Oscar Piastri; Mclaren; George Russell, Mercedes; Lewis Hamilton- Ferrari) com alteração de um ou outro nome e de posição.  Numa corrida onde Lando Norris (McLaren) praticamente liderou de ponta a ponta, teve como companheiros de pódio Kimi Antonelli (Mercedes) em segundo lugar e Max Verstappen (RBR)  em terceiro.  

Infelizmente o brasileiro estreante Gabriel Bortoleto (Sauber), não conseguiu nem completar uma volta.  Um dos pilotos mais queridos Lewis Hamilton (tem título de cidadão honorário do Brasil desde novembro de 2022), também abandonou a corrida na  37ª volta. O Hino Nacional deste ano foi conduzido pelo cantor Thiaguinho. Se na pista o quase previsível aconteceu, uma legião de celebridades movimentava os bastidores dos boxes e da área vip também, com encontro até de ex-casais.  Entre tantos presentes estavam  Kelly Piquet, Di Ferrero e Isabeli Fontana, Virginia Fonseca, Cauã Reymond, Bruna Biancardi, Pedro Scooby, Rayssa Leal, Caio Castro, Bruna Marquezine, Giulia Buscaccio, Jade Picon, Giovanna Lancellotti, Bella Campos, Mariana Goldfarb,  Monique Alfradique, entre outros. 

Quem sobe, quem desce

Às vésperas da reunião do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, protagonizou uma comédia de erros, segundo os analistas. Em sua fala no evento Bloomberg Green 30, na semana passada, Haddad estava irreconhecível. Com a feição cansada e longe de sua habitual serenidade, Haddad literalmente fuzilou Galípolo, como se o Banco Central fosse só de seu ex-secretário executivo na Fazenda e não de um colegiado, afirmando que era "inadmissível" a manutenção de uma taxa de juros de 15%, o que significava uma taxa real de 10%. A cena mostra inflação com tendência de baixa, segundo o boletim Focus, os recursos externos retornam ao país; o câmbio apreciou; os indicadores antecedentes da atividade econômica apontam para cima; e até a farra fiscal foi (na margem) contida. A indústria vinha se recuperando e voltou a descer a ladeira. Haddad poderia até ter razão. Mas o tom usado e o timing desastroso politizaram de tal forma a deliberação do Comitê que a decisão não poderia ser outra a não ser manter os juros, sob pena de desmoralizar o BC independente.

Contra a banca

Fernando Haddad abriu fogo contra a banca, afirmando que essa taxa somente serve às instituições financeiras, que as defendem com radicalidade. Para valer, Haddad simplesmente vocalizou Lula e não monologou tratados sobre política monetária. Ela sabia da decisão: o ministro e Galípolo se falam dia sim, dia não. O momento é que foi mal. A dura intervenção sinaliza uma possível fissura nas relações entre eles (foi Haddad que levou Galípolo para o BC). Foi uma derrota para o próprio Haddad, especialmente as apostas são de mais seis meses de 15% de Selic. 

Um beleza especial

Dandara Queiroz, que é de Araçatuba, no interior de São Paulo, e foi criada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fez história na edição da São Paulo Fashion Week ao apresentar-se para dez marcas diferentes, tornando-se a modelo que mais desfilou durante esse evento. Além de sua carreira como modelo, Dandara atua como atriz, tendo participado da novela “No Rancho Fundo” e do especial “Falas da Terra”, veiculado pela TV Globo; ela também percorre o Brasil interpretando Maria Cabocla no musical “Torto Arado”. Agora, ela está dando os primeiros passos na música, trabalhando em seu álbum de estreia. Apesar de sua origem indígena, Dandara se sente um pouco desconfortável com esse rótulo. “Ninguém me chama de atriz e modelo. Todo mundo fala atriz indígena, modelo indígena”. Por esse e outros motivos  se tornou ativista de causas indígenas : “Quero contribuir para o mundo, não quero status. Mas com liberdade financeira, para poder viajar para onde quiser. Sou assim, sou do mundão”. Em uma conversa com a revista Ela, Dandara compartilha que desenvolveu compulsão alimentar e bulimia após uma experiência profissional que não teve sucesso. Atualmente, está se tratando com terapia e acompanhamento médico.

Como funciona

Hoje, a equipe econômica funciona como Haddad , pensa com exatidão igual a ele. Não há choques, assim como não há no BC. Só que a gangorra é implacável: Gabriel Galípolo sobe,  Fernando Haddad desce. Como funciona: o Copom tem nove membros: um presidente do BC e oito diretores. Desses oito, Lula indicou seis diretores. Tem, portanto, maioria. Só que esses oito têm sido unânimes em suas decisões e não deverão mudar. Nos tempos de Bolsonaro, eram quatro indicados pelo Capitão, quatro, não, mais Roberto Campos Neto. 

Segunda mais quente 1

Belém, sede da primeira COP na Amazônia, enfrenta há duas décadas temperaturas 1,5°C acima de sua média, segundo estudo publicado pela Universidade Federal do Pará. Esse aumento de temperatura foi o limite estabelecido pelo Acordo de Paris para a média global a fim de evitar impactos mais severos das mudanças climáticas. A cúpula, portanto, não será apenas da floresta, mas de uma imersão literal que a COP30 tem o desafio de esfriar.

Segunda mais quente 2

"Belém está mais quente e menos ventilada. É um exemplo de mudança climática. Ficou mais difícil até dormir para a maioria da população, que não tem ar-condicionado", diz Everaldo Barreiros, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal do Pará. E esse presente tórrido deverá ser seguido por um futuro infernal. Uma pesquisa da ONG International CarbonPlan já havia projetado que Belém será a segunda cidade mais quente do mundo em 2050, atrás apenas de Pekanbaru, na Indonésia.

Mistura Fina

Gilberto Kassab, dono do PSD, que continua dizendo que Lula pode surpreender em 2026, ou seja, teria chance de vencer, ainda não definiu quem seu partido vai apoiar, mas deixa claro que "não será Lula". Diz que o PSD está entre Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD). Observadores mais lúcidos acham que Kassab fala "para inglês ver": ainda quer ser vice de Tarcísio.

Nem mesmo a blindagem aos convocados pela CPMI que investiga a roubalheira do INSS fez o relator, Alfredo Gaspar União-AL) perder tração na apuração da gatunagem. Promotor experiente, acelerou a condução dos trabalhos e protocolou, em quatro dias da semana passada, 160 novos requerimentos. Gaspar cita nomes ligados ao "Careca do INSS" e ao irmão de Lula, Frei Chico, com suspeita proteção. "Todos têm padrinhos políticos", ele garante. 
 
Alfredo Gaspar diz ainda que a nova leva de requerimentos vai trazer novas novidades para as investigações mostrando que "estamos no caminho certo" E mais: Em alguns casos, já na quarta camada de afastamento de sigilo bancário e fiscal", explica o relator. Além de pedidos de convocação e convite, quebras de sigilos de comunicação e bancário, há até aquisição de jatinhos. As apurações indicam um estruturado esquema de desvio e lavagem de dinheiro, com consultorias, sindicatos, Bancas de advocacia e outros.

Nem tudo são contratempos para as delegações de estrangeiros na COP30: alguns imprevistas viram até alegria. A sede da Cúpula não ficou pronta e as reuniões bilaterais foram transferidas para o Museu Goeldi. Os visitantes se extasiaram com a exuberância do parque zoobotânico, habitado por aves raras, tamanduás e jacarés. E posaram sorridentes aos pés de uma sumaúma de 120 anos e 70 metros de altura.
 
Sumaúma é uma árvore gigante da Amazônia, chamada pelos indígenas de "Rainha da Floresta" ou "Mãe das Árvores". Tem raízes profundas que armazenam água que ajuda a irrigar vizinhos. Seus frutos contêm fibra leve usada para almofadas e colchões. Tem seiva usadas no tratamento de conjuntivite e malária e as folhas jovens podem ser consumidas em saladas. Em Belém, tem até um shopping center batizado de sumaúma.

In – Espaguete à carbonara
Out – Macarrão à putanesca

Cláudio Humberto

"Um circo para um monte de comunista se promover"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a COP30 de Lula, Janja e cia

10/11/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

80% dos que ganham até R$5 mil já não pagam IR

O governo Lula (PT) não divulga o número exato de pessoas que serão de fato beneficiadas pela tão alardeada “isenção do imposto de renda até R$5 mil por mês”. A conta é simples. A projeção do governo é que existem 10 milhões de pessoas na faixa de renda (R$3.001 a R$5.000) a beneficiadas pelo projeto de Lula e cia. Entretanto, o governo petista não revela quantas já têm deduções suficientes para já possuírem a “isenção na prática”. Especialistas como o Dr. Gabriel Vieira, advogado tributarista sócio do Grupo GSV, estimam que o número deve superar os 80%.

Para inglês ver

O tributarista Vieira estima que a maior parte dos que ganham até R$5 mil “de forma efetiva não sentirão financeiramente essa alteração”.

Muitas categorias

Deduções incluem contribuição previdenciária, dependentes, despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, com instrução, entre outras.

Maioria se encaixa

A taxa real em renda de R$5 mil, sem deduções, é 6,7% (R$335,15), segundo a Receita. Dois dependentes, por exemplo, deduzem R$379,18.

Outro exemplo

Quem ganha R$5 mil/mês e paga pensão alimentícia de R$350 já tem, na prática, a isenção do IR; 100% da pensão é descontada do imposto.

Até oposição não bolsonarista bate o PT nas redes

O aumento de gastos de Lula com as redes sociais tenta reverter a aversão desse ambiente ao PT. Até líderes da oposição sem sobrenome Bolsonaro já são mais relevantes que Lula et caterva. Sozinho, Nikolas Ferreira (PL-MG) já ganha de Lula. Somando-se a Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Jr e Ciro Gomes, são 68 milhões de seguidores contra 61,4 milhões de Lula os petistas Janja, Rui Costa, Haddad, Jaques Wagner, Camilo Santana e Gleisi, que têm 29 perfis e 25,8 milhões.

Tá difícil

Tarcísio de Freitas (Rep-SP) tem 11,7 milhões de seguidores, mais que Haddad, o petista de maior sucesso (8,15 milhões), sem contar Lula.

Perda importante

Recém-filiado ao PSDB-CE, Ciro Gomes tem 6,2 milhões de seguidores e volta a engordar a oposição a Lula, com promessa de aliança ao PL.

Levantamento

O Diário do Poder analisou 137 perfis de políticos nas seis principais redes sociais; YouTube, X, TikTok, Threads, Facebook e Instagram.

Objetivo simples

Ao criticar os custos exorbitantes até de lanchinhos na Conferência do Clima em Belém (PA), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concluiu: “a COP 30 é só um circo para um monte de comunista se promover”.

Legisladores pré-férias

A partir desta segunda-feira (10) faltam apenas 30 dias úteis (20 dias no Congresso) até o início oficial do recesso parlamentar, em 23 de dezembro. Mas deve começar mesmo na quinta-feira anterior, dia 18.

Grosseria

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), virou piada do dia no X após interromper discurso do presidente francês Emmanuel Macron, tentando inclusive tomar-lhe o microfone.

Muita fé

O levantamento é da Nexus, que apurou que 43% dos brasileiros veem a Seleção Brasileira como favorita ao título mundial no próximo ano. Outros 23% são mais modestos, acreditam que o time é “competitivo”.

Bye, bye

Está marcada para esta segunda-feira (10), às 15h, a deliberação do Conselho de Ética do União Brasil para expulsar Celso Sabino do partido por se recusar a largar a boquinha no Ministério do Turismo.

Apenas picaretagem

Lobby inescrupuloso dos cartórios impôs envio, para protesto, de contas de água, luz e celular até com poucos dias de atraso. A picaretagem é desnecessária porque a ameaça de ficar sem os serviços é mais forte que o protesto, mas a medida garantiu fatura milionária aos cartórios.

Na nossa conta

Messias Donato (Rep-ES) foi claro: “Lula mentiu de novo! Disse que ia dormir em barco simples, mas foi flagrado num iate de luxo com Janja”. A diária média é R$2,7 mil, o preço da suíte presidencial não foi revelado.

Deu em nada

Damares Alves (Rep-DF) analisou os documentos da CPMI do INSS e checou que nada leva a Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Previdência de Jair Bolsonaro. “A montanha pariu um rato”, concluiu a senadora.

Pensando bem...

...alegar “segurança nacional” para esconder gastos em iate de luxo deve ser o que o governo Lula entende por “defesa da democracia”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O sumiço de Severino

Durante uma votação polêmica, com oposição e situação em pé de guerra, o então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, sumiu do plenário de repente. Nem presidiu a sessão. Aos repórteres, ele explicaria depois, com a sutileza que nunca teve: “Fui fazer uma coisa que ninguém poderia fazer por mim... Vocês sabem.” Presidente da Câmara também faz xixi.

GIBA UM

"O terrorismo é um conceito ligado a projetos políticos, raça, religião"

[...] As facções são negócios: querem ganhar poder e dinheiro", de Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, bem definindo os blocos criminosos

10/11/2025 05h30

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Multilaser pretende recorrer à Justiça contra decisão do Conselho Administrativa de Recursos Fiscais (Carf), que confirmou autuações fiscais que somam cerca de R$ 1,1 bilhão. O julgamento, realizado em outubro, terminou empatado, com três votos favoráveis e três contrários à companhia.

MAIS: sendo decidido pelo voto de qualidade do presidente da turma. A penalidade decorre de questionamentos sobre o pagamento de tributos em operações de importação, envolvendo suposta subavaliação de preços de produtos eletrônicos.

Giba Um

Noite em pró da cultura

Na última quinta-feira, dia 6, ocorreu a 11ª edição da Festa MASP, um tradicional jantar beneficente em prol do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Realizado no emblemático Edifício Lina Bo Bardi, um marco da arquitetura moderna brasileira, o evento teve como tema "Histórias da Ecologia", destacando o compromisso do MASP com questões ambientais que permeiam sua programação atual.

A programação da noite foi dividida em duas etapas. Às 18h30, foi servido um elegante jantar preparado pelo renomado L'Épicerie, que reuniu 450 convidados entre celebridades, colecionadores, benfeitores e patrocinadores. Já às 22h, outros 450 participantes prestigiaram o coquetel, marcado por apresentações ao vivo. Alcione foi o destaque musical da noite e destinou seu cachê integralmente ao museu.

O evento também contou com o DJ Millos Kaiser animando os convidados. Para completar a atmosfera envolvente, Maneco Quinderé cuidou da iluminação, enquanto o estúdio The Force criou instalações imersivas especialmente para a ocasião. O evento marcou colaboração da Gucci como patrocinadora oficial da festa  -  após uma década sendo conduzida pela Chanel.

Além disso, a marca italiana se comprometeu a apoiar diversas iniciativas do MASP ao longo de pelo menos um ano. Entre os destaques da noite estiveram nomes célebres como Taís Araújo, Lázaro Ramos, Isis Valverde, Mariana Ximenes, Valentina Herszage, Bruna Marquezine, Carol Ribeiro, Sasha Meneghel, Donata Meirelles, Agnes Nunes, Schynaider Moura, João Guilherme, Alice Carvalho, Isabeli Fontana, e Camila Coutinho.

Essas personalidades se somaram a uma celebração que reconheceu as conquistas anuais do museu e buscou arrecadar fundos para promover suas iniciativas culturais e educacionais.

Janja aumenta até população

A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, está de volta, mais poderosa depois de ter seu nome no Diário Oficial da União como personagem oficial do governo (sem vencimentos, contudo). E, além de ter retornado às suas dancinhas públicas, incluindo eventos, vem discursando sobre os mais variados temas e até exibindo" que seu mestre mandar".

Traduzindo: cita numerosa variados mais produzidos por sua cabeça do que pelas estatísticas. Agora, às vésperas da COP30, ganhou repercussão mundial ao garantir que "a Amazônia tem quase 50 milhões de habitantes" e fala mais de 300 idiomas, números inexistentes segundo o IBGE. O instituto aponta que a Amazônia Legal tem 30,1 milhões de habitantes (20 milhões a menos do que o citado).

O Censo 2022 registra 295 idiomas nativos em todo o Brasil, não "mais de 300 apenas na Amazonia". Observadores bem-informados acham que a primeira-dama optou por uma retórica de exaltação, misturando militância ideológica com informações falsas, o que fragilizou o evento e causou incômodo entre os pesquisadores.

Dançarino

Nem tudo Janja copia do maridão: Lula agora também anda fazendo dancinha em público ao lado ou de mãos dados com sua mulher. E Janja quem diria chama atenção dele quando estão a sós, quando percebe que num discurso qualquer ele também chutou números.

Agora, o que está totalmente proibido em viagens e eventos nacionais ou internacionais é o uso de decotes por parte da primeira-dama. Recentemente, ela estreou nessa área, foi condenada em público pelos olhares fixos dele - e essa variante de moda fica condenada apenas a ocasiões mais íntimas (a hipótese foi acentuada por um assessor mais próximo sem maior repercussão). 

Giba Um

Beleza ideal

A busca pela beleza ideal pode parecer uma manifestação de vaidade, mas, neste caso, trata-se puramente de matemática! Uma pesquisa conduzida pelo cirurgião britânico Julian De Silva, que foi inicialmente divulgada pelo jornal argentino La Nación, identificou as dez personalidades de Hollywood com os rostos que mais se aproximam da perfeição sob uma perspectiva científica.

O estudo fundamenta-se na proporção áurea, uma fórmula utilizada desde o Renascimento (inclusive por Leonardo da Vinci) para examinar o equilíbrio e a simetria de formas na natureza, na arte e, claro, nos rostos humanos. De maneira simples, é a integração ideal entre as diversas partes de um todo. Quando aplicada ao rosto, essa equação analisa, por exemplo, a distância entre os olhos, o comprimento do nariz, a forma dos lábios e a proporção do queixo.

Conforme os resultados da pesquisa, a atriz Jodie Comer ocupa o primeiro lugar por ter a simetria facial mais notável já registrada. De acordo com De Silva, ela obteve as maiores notas em relação ao nariz, lábios e na forma geral do rosto.  

A  atriz de “Killing Eve” e vencedora do Tony Awards por “Prima Facie”, lidera o ranking com 94,52%. Logo após, encontramos Zendaya, (94,37%), que apresenta traços marcantes e um equilíbrio quase perfeito, e Bella Hadid (94,35%), cujas características dos olhos e do queixo a fazem se destacar entre as mulheres mais belamente consideradas do mundo

Giba Um

Nunca pediu

O ex-ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, admitiu ter recebido R$ 60 mil de Felipe Macedo Gomes, empresário investigado por suspeita de fraude no INSS. A doação ocorreu durante a campanha de Onyx ao governo do Rio Grande do Sul(ele não ganhou).

O relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar, perguntou a relação entre Onyx e o empresário e ex-presidente da Amar Clube de Benefícios. Onyx declarou não conhecer Gomes e ressaltou que todos os repasses foram verificados pela equipe contábil:" Nunca pedi dinheiro para bandido".

Iate de luxo

O iate de luxo que hospeda Lula e Janja em Belém durante a COP30 consome entre 120 e 150 litros de diesel por hora quando está em navegação, o que equivale a aproximadamente 3,6 mil litros de combustível por dia. O que gera- incoerência do governo com o discurso ambiental que está sendo defendido La conferência global sobre mudanças climáticas e sustentabilidade que ocorre na capital do Pará.

O gasto elevado contrasta diretamente com os princípios de redução de emissões de carbono e transição energética limpa. A embarcação, com capacidade para hospedar  até 65 pessoas pertence a uma empresa de Manaus. A Marinha ofereceu embarcação própria, mas Lula achou que "não atendia as necessidades" da Presidência e ficou com a outra.

Pérola

"O terrorismo é um conceito ligado a projetos políticos, raça, religião. As facções são negócios: querem ganhar poder e dinheiro", 
de Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, bem definindo os blocos criminosos.

Boicote de Trump

Segundo analistas de plantão, Donald Trump não quis conhecer o carimbó, dança de roda típica do Nordeste do estado do Pará (já foi palco permanente de novela da Globo). Traduzindo: a ausência do presidente americano na COP30 e igualmente de quaisquer representantes, foi encarado como boicote e incontornável.

Participantes do grande evento entenderam como um ato de hostilidade aos principais temas do COP30. Lula disse que "forças extremistas" adotam "essas posições para obter ganhos eleitorais. Aliados regionais trataram de metralhar Trump.

Amigos ausentes

Diplomatas daqui e da maioria das delegações presentes acharam que a COP30, em termos de cúpula, estava “esvaziada". Afinal, figuras amigas do Brasil, como Xi Jinping (China), Nahendra Modi (Índia) e Cyril Ramaphosa (Índia) não deram as caras. E também o Papa Leão XIV, convidado pessoalmente por Lula, não saiu do Vaticano.

Os outros mandaram representantes - poucos, aliás. E à propósito: a nova reunião de homens principais do governo dos. Estados Unidos com os brasileiros, para Lula, "está irritando o presidente petista".

Resignação 1

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), que foi cogitado para Segurança Pública no governo de Bolsonaro, foi visitar o ex-presidente, na semana passada, em sua prisão domiciliar em Brasília. A conversa durou 50 minutos e Fraga achou que ele estava muito abatido, debilitado e não se falou de julgamento e proximidade cada vez mais de prisão na Papuda. "Foi uma visita entre amigos de 43 anos", disse o parlamentar.

Resignação 2

"Nem falamos sobre política, mas ele disse que os advogados estão cuidando disso". A fala de Bolsonaro para Fraga vai de encontro ao início da análise dos chamados "embargos de declaração", apresentados pela defesa para tentar diminuir a pena imposta de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022.

A 1ª Turma do STF já começou a julgar a petição e o colegiado deve formar maioria contra o pedido. "O que tinham de fazer comigo, já fizeram. O que mais podem fazer agora?", relatou o Capitão.com o apoio da família do Capitão

Agronegócio: mais fundos

A Desenvolve SP, agência de fomento do governo de São Paulo, está em conversações com duas gestoras de recursos com o objetivo de criar novos fundos de investimento para o agronegócio. Na mira, projetos nascentes que  combinem rastreabilidade, menor uso de insumos químicos, energia renovável e práticas de economia circular. A ideia é montar uma carteira com cerca de R$ 100 milhões em funding.

A Desenvolve SP já tem um FIDC criado em parceria com a Rio Bravo, de Gustavo Franco - o Rio Bravo Agro Recebíveis. O fundo, criado com R$ 70 milhões em recursos, aportou R$ 13 milhões na Raiar Orgânicos, maior produtora de ovos orgânicos do país.

Tietê-Paraná: concessão

O governo de São Paulo pretende conceder a Hidrovia Tietê-Paraná à iniciativa privada no primeiro semestre de 2026. A gestão Tarcísio de Freitas quer aproveitar o avanço das obras de derrocamento em Nova Avanhandava, já com mais de 80% de execução, para formatar o modelo de concessão, ainda a ser definido pode ser uma PPP ou concessão administrativa.

A ideia do governo é atrair operadores logísticos e investidores que já ampliando presença na região. É o caso da Louis Dreyfys, que inaugurou um terminal em Pederneiras, e da MRV Logística, que estuda atuar com embarcações próprias. 

Mistura Fina

Apesar da violência que assola o país, pesquisa da Quest revela que a segurança pública foi o tema de apenas 85 das 1.220 propostas legislativas votadas na Câmara em 2025 - 6,9% do total. O setor com mais propostas na Casa é o de ciência, tecnologia e comunicações, com 341 (27%). No ano da COP30, apenas 4,5% das propostas sobre meio ambiente e energia foram votadas pelos deputados. Pelo que se vê, nada de novo: é muita gente fazendo pouco.
 
A Shein planeja a construção de mais três centros de distribuição no Brasil. Um deles deverá ficar no Nordeste. É o ponto de partida de um processo de diversificação geográfica da rede logística da empresa no país. O conglomerado chinês de e-commerce tem cinco estruturas de armazenagem no Brasil, todas localizadas em São Paulo.
 
Além de ampliação do seu sistema logístico, a Shein também trabalha para consolidar sua integração com fornecedores parceiros locais, em linha com o programa de nacionalização lançado em 2023. A meta dos chineses é chegar ao fim de 2026 com cerca de dois mil fornecedores no Brasil. Hoje, tem pouco mais de mil. O grupo também está perto de bater a marca de 50 mil sellers em seu marketplace.

O SBT exibirá, a partir de hoje, no início da tarde, a novela mexicana "Esmeralda", uma das mais populares da teledramaturgia latina. É a primeira vez que será reapresentada. A escolha é uma resposta a um pedido antigo dos fãs de novelas mexicanas, que sempre se mostraram fiéis ao gênero. Quando foi exibida pela primeira vez, alcançou média de 14 pontos de audiência e ajudando a criar uma versão brasileira em 2004. Na época, foi considerada um fenômeno de audiência.

In – Mochila crinkle
Out – Mochila puffer

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3535, segunda-feira (10/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3535, segunda-feira (10/11)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3535, segunda-feira (10/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3535, segunda-feira (10/11): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6875, segunda-feira (10/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6875, segunda-feira (10/11)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio

5

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada
Economia

/ 1 dia

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)