A ciência sendo questionada novamente: recentemente a saúde, agora a economia

“Não existe partido político no Brasil. O único partido com cabeça, corpo e membros é o PT. O resto é uma cooperativa de deputados que se juntam nas eleições”,

de LULA // na contramão da “frente ampla” anunciada na campanha.

In – Verão: alfaiataria clara

Out – Verão: alfaiataria escura

Olho no Nobel

Embora não cesse de disparar sua metralhadora giratória em várias direções – de Roberto Campos Neto aos deputados, na cena doméstica – o presidente Lula parece ter ressuscitado, no plano internacional, sua tentativa de ganhar o Nobel da Paz, habilitando-se como negociador entre EUA e Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden não levou adiante essa conversa e Lula lembrou seu trabalho entre americanos e iranianos em torno dos arsenais nucleares (na época, Estados Unidos o deixaram falando sozinho). Agora, prepara viagem à China: quer deixar o presidente Xi Jinping bonzinho.

“COISO”

Na semana passada, Lula foi ao interior de Sergipe e prometeu entregar 14 mil obras – todas iniciadas em governos anteriores – e fez elogios a Renan Filho, ministro dos Transportes e filho do senador Renan Calheiros (MDB). O presidente participou da retomada das obras de duplicação da BR-101 no estado sergipano e só esqueceu de falar, em seu discurso que a obra se arrastou por três gestões petistas sem ser concluída. E de quebra, chamou Bolsonaro de “coiso”.

Recusado

Há poucos dias, João Santana e Mônica Moura, ex-marqueteiros do PT envolvidos na Lava Jato, tiveram recurso negado pelo Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). O casal foi multado pela Receita depois das investigações apontarem sonegação de pagamentos na eleição de 2014. As multas da Polis, empresa dos dois, superam R$ 21 milhões e envolvem tributos como CSLL, PIS e Cofins. Membros da 1ª turma da Câmara Superior do Carf votaram por unanimidade contra o recurso da Polis (o caso corria no órgão desde 2019).

MEMÓRIA

Lula ainda batalha para “retirar bolsonaristas infiltrados no governo” e está exigindo uma cobrança pública do ministro Rui Costa (Casa Civil) para mapear adversários internos. Quando Bolsonaro assumiu a Presidência, no dia seguinte Onyx Lorenzoni (ex-ministro Casa Civil) exonerou 320 servidores “de orientação ideológica antagônica”. Na sequência, o governo estendeu a medida para outras pastas e exonerou, de uma pancada só, 3,4 mil servidores.

Energia no Nordeste

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, negocia com a direção da Petrobras, agora sob gestão de Jean Paul Prates, o fornecimento de gás para a instalação de quatro térmicas na Zona de Processamento de Exportação do estado. Não é o único. O governador da Paraíba, João Azevedo, também costura com a empresa a garantia de entrega do combustível para a construção de duas termelétricas. As tratativas envolvem o uso de instalações flutuantes no litoral dos dois estados com unidades de liquefação e armazenamento de gás natural.

A nova embaixadora

A grife italiana Fendi está de olho no Brasil, mesmo com poucas lojas no país. No ano passado nomeou a modelo e estilista Sasha Meneghel como embaixadora da marca no Brasil.

E, agora, acaba de escolher outro nome para compor a equipe de embaixadoras brasileiras: a cantora Iza. Só que representantes da marca dizem que a escolha não foi por acaso.

O motivo é que a cantora em 2021 foi apontada pela revista Time como uma das principais personalidades da próxima geração e como ela se tornou uma das mais importantes vozes contra o racismo no Brasil.

Como representante da grife Iza viajará pela primeira vez para Itália e disse que a expectativa está alta. A técnica do The Voice Brasil, garante que sempre foi ligada à moda e faz uma confissão: “Sou muito consumista. Eu amo moda. Acho que moda é uma forma de expressão.

Para mim, moda é arte. Amo arte, amo me expressar, amo comunicação, sou formada em comunicação, e sempre levo esse braço do meu trabalho muito a sério”. Sobre a exposição de sua vida pessoal desabafa: “Acho muito louca essa exposição que rola em relação à minha vida porque tento ser o mais discreta possível, sempre fui assim.

Quero muito que as pessoas se interessem pelo meu trabalho, essa é a minha prioridade, mas entendo que o resto também faz parte”.

Confissão ou tropeção

Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro comparou-se ao personagem Johnny Bravo do conhecido desenho animado da televisão. Na época, bolsonaristas mais lúcidos acharam que ele tropeçou na comparação.

Nesses dias, seu filho e senador Flávio Bolsonaro, que apostava que o pai retornaria ao Planalto, não deixou por menos: “Johnny Bravo voltará”. No material do canal Cartoon Network, há uma descrição do personagem: óculos escuros, roupas pretas apertadas, dá golpes de karatê, sente muita atração pelas mulheres, mas é sempre rejeitados e está sempre arrumando os cabelos.

É extremamente vaidoso, egocêntrico, inconveniente, não é muito inteligente, não é alguém para se espelhar e é um fracassado de primeira.

Rainha do baile

Comemorando 100 anos de existência o Hotel Copacabana Palace, começou os festejos com seu tradicional baile de carnaval, após uma lacuna de dois anos, por causa da pandemia. E a escolhida como “rainha do baile” foi a modelo Izabel Goulart.

O tema do evento não poderia ser outro “Túnel do Tempo 1923-2123” que celebrou momentos e personalidades que fizeram parte dos 100 anos de história, além de imaginar e criar expectativas para os próximos 100. Izabel comemorou e fez uma síntese do que acha do evento: “Apesar de ser um grande evento tradicional do Rio, o Baile do Copa é relevante no Brasil e no mundo, capaz de traduzir as raízes e costumes das festividades carnavalescas”.

Gripe aviária

O Ministério da Agricultura vai reforçar o esquema de vigilância sanitária nas fronteiras. E pretende também emitir um alerta aos governos estaduais em regiões de divisa recomendando a adoção de procedimentos semelhante.

A ameaça da gripe aviária chegou perto do território brasileiro, com os primeiros casos no Uruguai e Argentina. As ações profiláticas do Ministério da Agricultura se somam as outras medidas adotadas pelos frigoríficos, entre as quais suspensão de visitas em aviários. Detalhe: jamais foi registrado um caso de gripe aviária no Brasil.

Até marmitas

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) apresentou representação contra Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Pede que seja investigado suposto esquema de desvio de verbas envolvendo gastos com alimentação pela Presidência da República. O senador sugere haver inconsistências nos gastos, como uma única lanchonete de Manaus que vendeu R$ 42 mil em refeições num único dia. Há outro caso envolvendo restaurante de pequeno porte em Boa Vista que teria fornecido 654 marmitas e 2.964 lanches à Presidência em outubro de 2021.

Duas mulheres

Há uma disputa na cena política nacional entre duas primeiras-damas de Lula e Jair Bolsonaro – a atual, Janja, e ex, Michelle. Rosângela da Silva, a Janja, participa de reuniões ministeriais, sai em fotos de encontros presidenciais, indica nomes para o segundo escalão, dá palpites no cotidiano do maridão (e ele escuta) e diz que suas inspirações são Evita Peron e Michele Obama.

Michelle Bolsonaro comanda o PL Mulher, sairá em viagem pelo país (olho nas eleições municipais de 2024) e diz que “está aprendendo porque Deus me deu sabedoria para ajudar o Brasil” (e com salário de R$ 33,7 mil mensais).

SÓ FORA DO SUS

Rita Lee recebeu diagnóstico de câncer no pulmão em maio de 2021, em exames de rotina. Era um tumor maligno no pulmão esquerdo e o tratamento feito no Albert Einstein (ela tem plano de saúde) combinou radioterapia a imunoterapia.

Em abril de 2022, anunciava-se a remissão do câncer. Tratamento igual no SUS pode demorar 20 anos, segundo médicos oncológicos. Pacientes não tem acesso ao diagnóstico molecular e acesso à terapia alvo e à imunoterapia é limitada. No Ministério da Saúde não há nenhum sinal desses progressos.

MISTURA FINA

O PLANALTO prepara a primeira grande campanha publicitária do governo Lula. A ideia é usar o relançamento do Bolsa Família como mote para embrulhar as medidas mais importantes nos primeiros 60 dias de gestão. O governo vai bater bumbo, sobretudo, em relação às iniciativas de maior impacto social, como a recriação do Minha Casa, Minha Vida e o pagamento dos R$ 600 aos beneficiários do próprio Bolsa Família.

NO programa de governo apresentado por Lula na campanha, registrado no TSE, havia um item dedicado “a uma política de valorização do salário-mínimo”. O aumento de 18 reais para “recuperar o poder de compra dos trabalhadores” e “dinamizar a economia” acabou constrangendo até mesmo petistas muito chegados ao presidente. Os 18 reais são uma fração do recente aumento de R$ 7 mil para ministros do STF. Por outro lado, trabalhadores de baixa renda viram serem aumentados os salários de Lula, deputados e senadores para quase R$ 47 mil.

O GOVERNO Lula planeja retomar neste ano 37,5 mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, que estavam paralisadas. A ideia é que os trabalhos em 10,8 mil casas sejam reiniciados nos primeiros 100 dias de governo e as outras 26,7 mil unidades concluídas até o final do ano. existem ainda 186 mil unidades habitacionais não concluídas e desse total, 83 mil empreendimentos estão com as obras totalmente paralisadas.

A COTEMINAS começará a pagar salários atrasados aos funcionários de Minas Gerais ainda esta semana. Os trabalhadores temem demissões devido as informações de que as fábricas do estado poderão ser fechadas. O grupo fundado pelo ex-vice-presidente da República José Alencar vive tempos difíceis. No último balanço publicado até agora, a Coteminas reportou um prejuízo de R$ 151 milhões no primeiro semestre de 2022, mais do que o triplo das perdas registradas entre janeiro e junho de 2021.

DEPOIS de muita negociação, PP e União Brasil acertaram a formação da federação que representará maior bancada na Câmara e a segunda do Senado. O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP e o vice-presidente do União Brasil serão copresidentes da aliança, que terá 108 deputados (superando o PL, que tem 99) e 15 senadores, atrás apenas do PSD com 16.

SÉRGIO Moro conseguiu sua primeira vitória no Senado, com pouco menos de um mês na Casa. Ele conquistou 27 assinaturas necessárias para pedir o desarquivamento do projeto de lei que trata da prisão após condenação em segunda instância. E comemorou em suas redes sociais. “Conseguimos o apoio de 27 valorosos senadores e senadoras para desarquivar o projeto de lei já aprovado na CCJ que prevê a prisão em segunda instância. Um primeiro passo. Tenho certeza de que outros se somarão a esta luta”.

