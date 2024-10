A decisão mais importante

CLÁUDIO HUMBERTO

Oposição pede que PF investigue queda de Lula

A mal explicada queda do presidente Lula, no sábado (19), virou um requerimento da oposição para que a Polícia Federal investigue o que de fato ocorreu, após as diferentes versões plantadas pelo Planalto. A iniciativa é do deputado Evair de Melo (PP-ES), intrigado com a “falta de clareza” sobre os fatos. “A necessidade de investigação detalhada surge a partir de indícios de que a comunicação oficial a respeito do acidente pode ter sido manipulada”, diz o documento à direção-geral da PF.

Versões

Evair de Melo alega ser preciso saber o real estado de saúde de Lula, além de esclarecer se foi escorregão, pé de banco quebrado etc...

Hospital das estrelas

O deputado cobra investigação sobre uso de recursos públicos para Lula ser atendido e se tratar no caríssimo Sírio-Libaneis. SUS? Nem pensar.

E a conta?

Ainda na tarde desta terça (22), Lula voltou ao Sírio-Libaneis para mais exames. O parlamentar do Progressistas quer reparação ao erário.

Nada a esconder

“A clareza das informações é fundamental para a confiança da população”, disse Evair à coluna, ao cobrar transparência na apuração.

DF e Estados se rebelam contra DPVAT malandro

Os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), decidiram não cobrar dos cidadãos o seguro obrigatório DPVAT, que, extinto em 2019 no governo Bolsonaro (PL), foi ressuscitado por Lula (PT) com a sigla SPVAT, no valor de até 60 reais, após forte lobby das seguradoras para recuperar o faturamento bilionário. Lula tenta empurrar para o DF e Estados o desgaste político da cobrança, mas, após Santa Catarina, DF e MG ontem disseram “não”.

Jogada malandra

A malandragem ficou clara no convênio da Caixa: o SPVAT cobrado em janeiro de 2025 seria escondido, embutido no IPVA ou no licenciamento.

‘Comissão’ ilegal

O governo oferece aos Estados “comissão” de 1%, inadmissível entre entes públicos, do seguro tomado dos cidadãos sem que saibam disso.

Vai que é sua

Esperam-se adesões à decisão dos três Estados, que mandam o recado para Lula: se ele tem interesse na cobrança do SPVAT, que a faça.

Queda, versão XIII

A inesgotável fábrica de versões do Planalto produziu mais uma, com ordem de divulgação imediata pelos engajados: Lula caiu enquanto “cortava a unha do pé”. Tomando banho sentado num banquinho?

‘Moeda do Brics’ é lorota

A hipocrisia da tal “moeda do Brics” esbarra no levantamento do Banco Central e da Tradings Economics indicando que essa turma gosta é de acumular reservas cambiais em dólares. Só a China já juntou US$3,2 trilhões, Rússia e Índia R$600 bilhões cada e Brasil US$360 bilhões.

Desculpa de amarelo

Em coletiva , ontem, os “movimentos sociais” aparelhados pela esquerda brasileira, a mais atrasada do planeta, culparam o “bloqueio econômico” dos EUA, 60 anos depois, pelo apagão de energia na ditadura cubana.

Quem vencerá

O Paraná Pesquisas (SP-05509/2024) apurou que 62,4% dos eleitores paulistanos apostam na vitória do atual prefeito Ricardo Nunes, independentemente da intenção de votos. Boulos tem 29,7%.

Apostas em Fortaleza

A corrida pela prefeitura de Fortaleza (CE) estreou na plataforma de bets Polymarket. Segundo apostas até esta terça (22), André Fernandes (PL) tem 68% de chances de vitória contra 31% do petista Evandro Leitão.

Pujança paulista

Sob gestão de Tarcísio de Freitas (Rep), São Paulo registrou recorde de empresas abertas em setembro: 21.663 novos empreendimentos. É o maior saldo líquido mensal de toda a série histórica, iniciada em 1998.

Governo de uma nota só

A senadora Damares Alves (Rep-DF) denunciou ordem do governo Lula (PT) para retirar da pauta projeto de lei que isenta de imposto de renda os cidadãos com doenças raras: “não aguento mais o descaso”.

Pesquisa vs. Aposta

A média das pesquisas presidenciais Real Clear Politics nos EUA aponta vantagem de Kamala Harris sobre Donald Trump: 49,1% a 48,5%. Nas apostas, a média RCP aponta Trump com 60,1% de chance de vitória.

Pensando bem...

...tem queda que evita mico.

PODER SEM PUDOR

Autêntico ‘pele vermelha’

Visitando Washington, em 1991, o ex-deputado baiano Benito Gama se deparou no Museu de História Natural com indígena americano genuíno mostrando sua dança típica, ao som de tambor, e gritando “uh-uh-uh-uh”, como nos filmes do velho oeste. Ele já caminhava para outro setor, quando o índio se aproximou e cochichou, em perfeito português: “Não vá embora sem falar comigo...” Era um cearense que viveu na Bahia. Trabalhava em Washington como motorista do embaixador da Argentina e, à noite, fazia bico como índio.



