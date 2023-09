"A democracia é, por excelência, o regime do poder visível"

Giba UM

de LULA // analisando a cena política e se dedicando um autoelogio nas entrelinhas

“Não existe partido político no Brasil. O único partido com cabeça, tronco e membros é o PT”,

Analistas da área trabalhista estão lembrando que nem a China comunista cobra do trabalhador um imposto sindical obrigatório, que ganhou autorização do STF para ser ressuscitado como “contribuição assistencial”.

Mais: No país de Xi Jinping, taxas de sindicatos são cobradas das empresas. Elas pagam 2% do custo total da folha salarial ao sindicato que, por sua vez, não cobra dos trabalhadores. Menos ainda dos não-sindicalizados.

Mulheres de fora

O Ministério do Esporte deverá mesmo ir para as mãos do PP e sua titular, Ana Moses deverá se tornar a segunda mulher a ser desalojada do primeiro escalão do governo para dar lugar aos homens do Centrão. Em julho, Daniela Carneiro (União-RJ) deixou o Ministério do Turismo substituída por Celso Sabino, seu correligionário. Se Márcio França (PSB-SP) deixar a pasta de Portos e Aeroportos para Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e assumir a Ciência e Tecnologia, Luciana Santos deve ir para Mulheres no lugar de Cida Gonçalves, mais uma mulher fora do governo.

“MUITO RICOS”

Analistas estão apostando que o governo pode não ver a cor do dinheiro sonhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad ao resolver taxar Fundos Exclusivos dos “muito ricos”. Nessa área, há muito dinheiro de previdência privada, inclusive de grandes bancos, que até criam Fundos Exclusivos em razão ao benefício fiscal. Pela proposta do governo, esses fundos ficam fora da tributação. E aí cotistas “muito ricos” podem transformar seus Fundos Exclusivos em Fundos de Previdência Privada – e aí Haddad não põe a mão.

“Made in Brazil”

O BNDES terá papel importante para turbinar a operação Embraer no setor de Defesa, especialmente a partir da parceria com a sueca Saab. Há negociações para que o banco de fomento financie contratos de exportações do F-39 Gripen, “made in Brazil”. São as aeronaves militares que serão montadas na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto (SP), comercializadas conjuntamente pela empresa brasileira e pela Saab. O potencial de encomendas é de US$ 1,5 bilhão na América do Sul em três anos. A primeira parada deverá ser na Colômbia; depois Equador e Chile.

BATALHA DA SOJA

Enquanto Arthur Lira, presidente da Câmara, quer arrastar a Pasta da Agricultura para a reforma ministerial, Carlos Fávaro está no meio de uma batalha entre o agronegócio e o governo. Grandes produtores de soja, entre eles o ex-ministro Blairo Maggi, tem pressionado Fávaro a voltar atrás na redução da janela para o plantio da soja na safra 2023-2024. Em julho, o Ministério encurtou o período regulamentar da semeadora de 160 para 100 dias. A Aprosoja, influente entidade do agronegócio, vai levar o episódio à Justiça. Ou não, caso Fávaro resolva recuar.

Mais uma

Depois da Great Wall Motors e da BYD, mais um fabricante de carros elétricos chinês prepara para entrar no Brasil: é a Leapmotor, sediada na cidade de Hangzhou. A própria embaixada da China no Brasil comunicou ao vice-presidente Geraldo Alckmin do projeto da montadora por aqui. A partida se daria com a produção de um modelo muito popular, possivelmente o TO3, comercializado na China por cerca de US$ 13 mil. Fundada em 2015, a Leapmotor recebeu US$ 1,8 bilhão em aportes de 20 investidores chineses e fundos internacionais.

Reconhecida como artista

A cantora Iza, que acaba de completar 33 anos (3 de setembro) é uma das capas da Harper’s Bazaar Brasil digital. Com o novo álbum Afrodhit segundo disco recém-lançado (já ficou no Top 3 da parada global do Spotify, no período de 4 a 6 de agosto) ela resume este novo trabalho: “Queria falar sobre minhas experiências, que giravam entre amor-próprio, se apaixonar de novo, desapaixonar e tédio. Ter essa consciência foi libertador para mim. Para poder criar, expor sentimentos dos quais a gente, geralmente, não se orgulha, como raiva e rancor”. Em entrevista, Iza também conta a experiência de estrear como atriz no filme Um Ano Inesquecível – Outono, de Lázaro Ramos. “Era uma paixão antiga, uma coisa que queria fazer e não tinha coragem. Foi um passo especial”. E garante que esta ação foi mais uma para ser reconhecida como artista, não só como cantora. “As pessoas colocam a gente em uma caixa. Muito legal fazer tudo o que se tem vontade. Mas eu tenho que estudar, me preparar, mas é uma coisa que senti prazer ao fazer”. Com a agenda cheia de show ela garante que não consegue ter um ritmo muito acelerado: “Tentei lançar mais coisas em menos tempo com a profundidade que tento dar aos meus trabalhos. E foi impossível no sentido emocional e mental. Fico super estressada. Não funciona”.



Caça ao tesouro

O Ministério Público junto ao Tribunal de Constas da União (TCU) pediu à Corte que determine a “devolução imediata” de todos os presentes dados por autoridades estrangeiras ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O MP solicitou ainda um levantamento total das peças. As peças constam de uma lista de 9.158 unidades recebidas durante os quatro anos de mandato do ex-chefe do Executivo. No final de março, também por determinação do órgão, Bolsonaro já havia devolvido um kit de joias, um pistola e um fuzil que recebeu em viagens ao exterior. Agora, o MP quer que o TCU exija a entrega de todos os itens que não incorporou ao acervo da Presidência. O subprocurador-geral Lucas Furtado acha que muitos presentes valiosos estariam escondidos em casas de parentes e amigos chegados e poderia estar sendo comercializado. O subprocurador também lembra, à propósito de presentes recebidos por presidentes, que Lula tem usado “como é de conhecimento” um relógio Piaget avaliado em R$ 80 mil, presente do ex-presidente da França Jacques Chirac. “Pode usar enquanto for presidente, mas não poderá dispor”. No final de suas duas primeiras gestões, Lula ficou com 434 presentes e devolveu 559, também por ação do TCU e pagou por itens desaparecidos. Dilma Rousseff ficou com 144 presentes e não devolveu nenhum: o restante foi para o acervo da Presidência.



Festa surpresa

O apresentador Luciano Huck também celebrou uma nova primavera no dia 3 de setembro. E para festejar a chegada dos 52 anos do marido, Angélica preparou uma festa surpresa em São Paulo, onde também aproveitou um dia no festival ‘The Town’. O apresentador foi realmente pego de surpresa, porque não acreditava que mais nada poderia acontecer, já que a família já tinha feito uma surpresa para ele no programa (previamente gravado). A festa teve direito a bolo personalizado e grande parte dos convidados usando uma máscara com seu rosto. Entre tantos que estavam presente uma das fotos registradas mostrou o casal (Angelica e Luciano) junto com a atriz Cláudia Raia e Xuxa Meneghel.



Com embaixadores

O Planalto e o Itamaraty articulam um encontro entre Lula e embaixadores estrangeiros. Na reunião, o presidente deverá bater na tecla dos assuntos que prefere como meio ambiente, transição energética e segurança alimentar. O evento teria também um valor simbólico. Na última vez que um presidente da República reuniu embaixadores no Planalto foi em 18 de julho de 2022, quando Jair Bolsonaro atacou o Supremo e a Justiça Eleitoral, lançando suspeitas sobre as urnas eletrônicas. 347 dias depois, ganhou inelegibilidade.



Primeirão

A quatro meses do ano terminar, Lula desbancou o terceiro lugar do FHC e reina absoluto no ranking de presidentes com maior número de viagens internacionais no primeiro ano de governo. Fernando Henrique fez 19 viagens em 1995, número já superado por Lula na ida a Angola em agosto. Seguindo para São Tomé e Príncipe Lula garantiu o bronze porque já ocupava o primeiro e segundo lugar. Ouro foi no governo Lula 2 com 36 viagens e prata no governo Lula 1, com 13 agendas internacionais. Agora, antes de operar o quadril, ele vai para Índia, Cuba e Estados Unidos.

História do chocolate

A Lacta e a Globoplay (plataforma de streaming do grupo Globo) firmaram uma parceria para contar a história do chocolate e os heróis que trabalham com a iguaria. Juntos produziram uma série de 5 capítulos batizada de Cocoa Life: O futuro está em cada pedacinho, que é comandada pelo ator e um dos queridinhos da gastronomia Rodrigo Hilbert. O tema revela o compromisso da marca com os agricultores que formam a cadeia produtiva de cacau, enfatizando a importância de uma rede mais sustentável e responsável. A produção também conta com alguns convidados como Zeca Camargo, Thiago Castanho e Iberê Thenório. Os dois primeiros capítulos já estão disponíveis na plataforma até para quem não é assinante.

PRÓXIMA PARADA

A expansão dos negócios no Nordeste é uma prioridade na estratégia do Mercado Livre. Agora, a companhia decidiu instalar mais um centro de distribuição na região no ano que vem e o local escolhido é o Ceará. A companhia já tem uma unidade de armazenamento na Bahia, em Lauro de Freitas e quer repetir a dose nas capitais do Ceará e de Pernambuco ainda no primeiro semestre do ano que vem. O Mercado Livre corre para ocupar território diante de investidas de poderosos chineses como Shein, Shopee e AliExpress.



MISTURA FINA

O EX-juiz Sérgio Moro tem confidenciado a aliados que está certo de que não perderá seu mandato de oito anos no Senado para qual foi eleito. Moro teria uma carta escondida na manga. Na condição de juiz, teria tido acesso a informações de autoridades e para ele, isso garantirá sua sobrevida no Senado. Se alguém lhe perguntar qualquer coisa sobre essa certeza, o senador dirá que desconhece essa história.

JAQUES Wagner, líder do governo no Senado, está mais do que inconformado com as mexidas que o presidente Lula está fazendo (e vai continuar) nos ministérios para garantir apoio no Congresso para as propostas governistas. E tem repetido que “é como um casamento falido, em que a pessoas tem duas opções, separar ou continuar casado”. E emenda “As duas são ruins, mas não tem saída, uma das duas decisões a pessoa precisa tomar”.

A 123 Milhas não pagou as indenizações e demais encargos das centenas de colaboradores demitidos nos últimos dias. Os trabalhadores dispensados não têm recebido nem mesmo uma previsão para quitação dos valores e podem ser jogados no balaio de recuperação judicial. A área de marketing foi a mais dizimada com 25 demissões numa semana. Nos últimos anos, a 123 Milhas tornou-se uma máquina de marketing, chegando a gastar em publicidade, em 2022, mais de R$ 1,1 bilhão (foi a segunda maior anunciante do país no ano passado).

A RECUPERAÇÃO judicial da Cervejaria Petrópolis virou uma guerra entre a companhia e o Santander. As tratativas estão travadas e os espanhóis recusam a proposta de deságio de 70% apresentada pela empresa de Walter Faria. O Santander acusa também a empresa de pressionar credores maiores para que aceitem o plano de recuperação. E, de quebra, o banco estaria vasculhando o patrimônio de Faria no Brasil e no exterior, achando que vai encontrar muita coisa.

AUTOR de novelas de sucesso como Tieta e Senhora do destino, Aguinaldo Silva, 80 anos, sem contrato com a Globo já há algum tempo, escreve sua biografia, que deverá ser editado pela Todavia. Nela, volta às lembranças desde criança, passando por sua militância a favor dos direitos do LGBT+. Na década de 70, chegou a editar o primeiro jornal gay do país, O Lampião, até chegar as novelas (e contrato milionário) com a Globo. Hoje, vive em Lisboa, onde tem um restaurante – e é um investidor.

