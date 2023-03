A escolha de atalhos requer cuidados

Cláudio Humberto

Deputado Kim Kataguiri (União-SP) lembra que o reajuste da merenda é obra do Congresso

Janja manda até na agenda de Lula, dizem petistas

Acusada pela oposição de “deslumbramento”, a primeira-dama Janja não se faz de rogada e exerce o poder de maneira inflexível, inclusive ao influenciar decisões de governo. De acordo com relato de petistas que já foram mais influentes, desde quando ela e o marido se deliciavam na suíte presidencial de um hotel de luxo de Brasília, madame controla tudo. Ela define até as pessoas que podem ter acesso ao presidente. O poder de Janja, queixam-se os petistas, tem afastado Lula da “companheirada”.

Leoa de chácara

O poder de Janja limita o espaço de petistas que ela não gosta, como Gleisi Hoffmann. A dúvida é se faz tudo combinado com o marido.

‘Você tem 3 minutos’

Até hoje, quando está por perto, Janja é quem escolhe aqueles que terão o supremo privilégio de falar com Lula e ainda fixa o tempo da audiência.

Tempo máximo

O tempo é determinado segundo a relevância que ela atribui ao visitante, mas ninguém é autorizado a passar mais de cinco minutos com Lula.

Prioridade

“Ei, você, agora é sua vez”, aponta ela ao escolhido, em meio a fila de notáveis, incluindo ministros, conforme relato de dois deles a esta coluna.

Juscelino Filho alugou jato do sogro em campanha

O enroladíssimo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que ocupa uma das fatias do União Brasil na Esplanada de Lula, usou um jatinho do sogro durante a campanha eleitoral que garantiu sua reeleição para deputado federal pelo estado do Maranhão em 2018. A aeronave é uma Piper Aircraft modelo PA34220T. O uso durante o período eleitoral custou R$40 mil. O sogrão de Juscelino é o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq) Fernando Fialho.

Aplicação rentável

Na mesma eleição, o sogrão injetou R$1 mil na campanha eleitoral do genro. O retorno com a cessão do jatinho rendeu bem mais.

Adora aviões

Juscelino está no centro de um escândalo após ser flagrado em um leilão de cavalos de raça em SP. Chegou ao estado em voo ‘urgente’ da FAB.

Cavalo alado

Além de voar, cavalo é outra paixão. O ministro fico dois anos sem apresentar projetos de lei, apareceu propondo criar o Dia do Cavalo.

Demora grita

O pedido de CPI para investigar o tombo de R$50 bilhões nas Americanas foi protocolado na sexta (10), após quase dois meses desde o início da coleta de assinaturas pelo deputado André Fufuca (PP-MA).

Nem três meses

O Índice de Confiança da Indústria, medido pela CNI, caiu, este mês, ao menor nível desde julho de 2020, auge da pandemia da covid. Está agora abaixo dos 50 pontos, oficialmente no nível de “desconfiança”.

Retaliação

Parlamentares da base de apoio de Lula tentam de tudo para esvaziar a CPI sobre os atos e 8 de janeiro, em Brasília. Após uma “blitz” de lulistas agir para abafar a CPI, agora ameaçam responder com “CPI das Joias”.

Haia, 20

Completa apenas 20 anos, neste fim de semana, a sessão inaugural da Corte Penal Internacional, em Haia (Holanda). O tribunal, vinculado à ONU, julga suspeitos de crimes contra os direitos humanos.

Big Brother sedento

Nova revelação da série de reportagens independentes sobre a relação promíscua entre os antigos controladores do Twitter e o governo norte-americano: menos de dois dias após tomar posse, o governo Joe Biden já mandava a rede social bloquear ou remover usuários e postagens.

Justiça

A Procuradoria-Geral da República se manifestou, na sexta (10), pelo fim do afastamento de Ibaneis de Rocha do governo do DF. Os procuradores não veem culpa do governador reeleito em 1º turno, no 8 de janeiro.

Influencer

No recém-aberto perfil do Instagram, o enrolado ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral escolheu poucos seguidores para acompanhar. Boa parte é de artistas de esquerda e políticos da Esplanada de Lula.

Privatiza

Seguidora de Daniel Freitas (PL-SC) não gostou da resposta do deputado ao pedido de reestatização da Eletrobras. “Não apoiarei. Sou totalmente a favor da privatização”, mandou na lata.

Pensando bem...

...após ameaça de CPI, 8 de janeiro voltou a ser apenas uma data.

PODER SEM PUDOR

Poço de mágoas

No afã de livrar do assédio dos repórteres, o então candidato do governo à presidência da Câmara, Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), deixou escapar: “O deputado João Paulo Cunha chega tarde à minha campanha...”. Referia-se ao então presidente da Câmara, que relutou em apoiá-lo. Mas depois, advertido por assessores, apressou-se em corrigir: “Eu quis dizer que ele chega à tarde para a minha campanha...”. Ah, bom.