"A esquerda brasileira permaneceu estagnada no tempo, ficou presa a um tempo que mudou",

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, quer abrir mais um mercado para a proteína brasileira. Está mantendo tratativas com autoridades peruanas para garantir o credenciamento de mais frigoríficos para a venda da carne suína.

Mais: de olho na venda da proteína, JBS e BRF querem exportar o produto para o país vizinho. Em janeiro, o frigorifico Dom Porquito, do Acre, foi autorizado a fazer o primeiro embarque do produto, mas é apenas um aperitivo.

IN: Milkshake de Café

OUT: Milkshake de figo

Salário alto

Na segunda-feira (30), Michelle Bolsonaro foi a atração de um jantar que reuniu parlamentares em apoio à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado. Atendeu a pedidos de fotos e colocou o marido para falar no viva-voz do celular.

O partido comandado por Valdemar Costa Neto está alugando um escritório para ela em Brasília (ainda não sabe como vai pagar), onde ela assumirá o PL Mulher e receberá o salário mensal de R$ 39 mil.

Com receio de ser preso, Jair Bolsonaro chegou a fazer um apelo a Valdemar no ano passado, que não deixasse sua mulher desamparada financeiramente.

AUTOESTIMA

Desde que foi anunciada a primeira mulher nordestina a presidir a Fundação Nacional das Artes (Funarte), Maria Marighella diz que está disposta “a recuperar a autoestima dos artistas”.

Ela é neta do guerrilheiro Carlos Marighella, fundador da Aliança Libertadores Nacional, assassinado pela ditadura militar em 1969 e filha de Augusto, preso pela Operação Radar, comandada por Carlos Alberto Ustra, único militar declarado torturados pela Justiça – e o favorito de Bolsonaro.

Memória

Fernando Collor de Mello nomeou para o STF seu primo Marco Aurélio Mello. FHC nomeou Gilmar Mendes e Lula nomeou Dias Toffoli, advogado do PT que nunca fizera concurso para juiz. Dilma Rousseff nomeou Luiz Fux, que ajudou na nomeação de mulher de 35 anos a desembargadora do TJ-RJ: sua filha.

O primo de Collor deu telefonemas a desembargadores para que votassem numa mulher para o TRF (também era sua filha). Agora, a possível nomeação de Cristiano Zanin, advogado de Lula, para o STF, vem ganhando uma campanha contra nas redes sociais (seria para o lugar de Ricardo Lewandowski).

CHANCE PERDIDA

Depois da visita de Lula ao Uruguai, quando se encontrou com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou, o jornal El País, o primeiro de lá, estampou, em meio a uma análise: “Na Celac, o presidente Lula perdeu a chance de levantar a voz para eleições livres na Venezuela, por abertura política em Cuba e pelo fim da repressão na Nicarágua”.

E mais adiante: “O presidente brasileiro fala desses países usando a palavra soberania e não democracia”.

Olho no sangue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, quer revitalizar e ampliar a Hemobrás, fabricante de derivados de sangue criado no primeiro mandato de Lula, em 2004. A prioridade é concluir as obras de construção dos 17 prédios previstos no projeto original do complexo fabril da empresa, em Goiania (Pernambuco).

O governo planeja ainda aumentar a capacidade instalada da estatal: no caso de plasma, por exemplo, a produção de 500 mil litros para 700 mil litros por ano.

Fazer o melhor

De férias (mas nem tanto) após o final da novela Cara e Coragem, Paolla Oliveira, aproveita os dias de folga para descansar, namorar (com cantor Diogo Nogueira que está há quase dois anos) e também ensaiar à frente da bateria da Acadêmicos do Grande Rio pelo 5º ano (o 3º consecutivo).

Este ano a escola de samba carioca irá homenagear Zeca Pagodinho. Amante do Carnaval se sente muito feliz ser mais uma vez a rainha da bateria da escola: “Eles tinham essa coisa de trocar de dois em dois anos... Era uma logística deles. O que eu acho que me faz ter essa relação tão bacana com a Grande Rio é: eu gosto de Carnaval, gosto de estar ali. Acho que isso faz diferença. Sou muito grata a essa comunidade. Eu sou paulista, e ser acolhida por uma escola do Rio de Janeiro para estar nesse posto é tão importante!”.

E sobre o segredo de quebrar esta tradição de troca de rainha é direta: “Não tem nada que a gente segure por muito tempo se não gostar muito, se não fizer com o coração. Nem novela, nem Grande Rio, nem relacionamento... Você não sustenta a máscara. Me sinto linda, feliz e animada para o Carnaval desse ano. Minha única preocupação é fazer o meu melhor sempre”.

Para quem quiser acompanhar Paolla no carnaval, a grande campeã de 2023, será a segunda escola a entrar na Marques de Sapucaí, no domingo (19) por volta das 23 horas.

Sem doce de leite

Com a volta da mulher Michelle (veio ajudar a campanha de Rogério Marinho) e da filha Laura ao Brasil, Jair Bolsonaro atravessa nova fase de solidão na casa de Kissimmee. Também para ajudar Marinho, deu poucos telefonemas a senadores. Aparece cada vez menos para selfies e autógrafos para raros seguidores que aparecem.

Quando perguntam, um segurança diz que “ele está descansando”. De aliados, nem sombra: as deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis estiveram em Miami e não foram visitá-lo, bem como o ex-vice- -presidente e atual senador Hamilton Mourão (estão rompidos).

Também Ciro Nogueira e o apresentador Ratinho (tem casa no mesmo condomínio) não deram o ar da graça. E pior: acabou o doce de leite e ele ainda não se aninou a ir comprar.

Quem é Pietra?

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, está processando a comentarista e ex- -DJ Pietra Bertolazzi, por ela dizer que “ela usava drogas ilícitas e é apoiadora de ‘artistas maconhistas’”.

E esta não é primeira vez que a filha do empresário Alberto Bertolazzi (falecido em 2021) e da Cristina Ferreira Lopes, e meia-irmã do Chef Carlos Bertolazzi entra em atrito com uma primeira-dama. Em 2020 bateu boca com Bia Doria, na ocasião a primeira-dama paulista.

Bolsonarista de carteirinha Pietra já participou do reality-show Power Couple, em 2016 na época com seu namorado Mário Velloso. Ela já namorou também Caio Coppolla e Tato Malzoni. Há pouco mais de um mês ao lado do comentarista político, advogado e palestrante Marco Antônio Costa criaram o videocast “Fio Diário”.

Nem nos planos

O anúncio de Lula de que o BNDES financiaria um gasoduto entre Brasil e Argentina pegou de surpresa o próprio Banco e o Ministério do Meio Ambiente, que faz restrições ao gás de xisto, muito poluente.

Lembra 2014 quando Dilma Rousseff anunciou que o banco de fomento bancaria o aeroporto de Havana, sem projeto e sem avisar o BNDES. Quase um ano e meio depois, o BNDES enterraria em Havana US$ 150 milhões. Quanto ao gasoduto, BNDES, Ministério do Meio Ambiente e TCU estão garantindo que não há planos para as obras.

Contra Simone

O economista Uallace Moreira, anunciado por Geraldo Alckmin como secretário do Desenvolvimento Industrial, não tolera a agora ministra Simone Tebet, que criticou já na campanha. Agora, diz que ela tem “o apoio dos viúvos simpatizantes de Aécio Neves e Sérgio Moro” e que, no passado, votou pelo impeachment de Dilma Rousseff, que prefere chamar de “golpe”. Ele permanece no ministério de Alckmin.

Saia Justa

A Frente Parlamentar da Agricultura, com 250 deputados e senadores, será recebida pelo ministro Carlos Fávaro no próximo dia 6 em Brasília. Será a primeira semana do Legislativo. Não será uma conversa relaxada. Integrantes da Frente vão cobrar do ministro seus ataques a entidades do agronegócio com acusações de apoio a atos democráticos.

No passado, o clima entre as partes era melhor. Fávaro foi homenageado pelo bloco há seis anos, quando parlamentar, reconheceu o papel da FPA para o desenvolvimento do agronegócio nacional.

CARAS MULATAS

A Advocacia-Geral da União fez um pedido à Justiça Federal para elevar para R$ 18,5 milhões o bloqueio de bens dos acusados de financiar atos golpistas de 8 de janeiro.

O Ministro da Cultura convocou especialistas e calculou o custo para restauro das obras de arte do Palácio do Planalto, incluindo a pintura “As mulatas”, de Di Cavalcanti. Para essa, os restauros devem consumir R$ 6,5 milhões.

MISTURA FINA

O PRESIDENTE do TCU, Bruno Dantas, em parceria com a CGU, mandou investigar a efetividade dos gastos do governo anterior em ações de atendimento aos Yanomami. Dantas afirma que foi empenhado R$ 1,5 bilhão na saúde indígena em 2021 e R$ 1,43 bilhão foi pago – e ninguém sabe onde foi parar. Os indígenas já passavam fome naquela época e não foram auxiliados e tratados.

LULA acaba de derrubar 18 indicações feitas por Jair Bolsonaro (após a derrota das eleições em outubro) para diretores de órgãos públicos, agências reguladoras e para o comando de embaixadas do Brasil. As indicações aguardavam aprovação do Legislativo, embora o Senado tivesse aprovado indicações para embaixadores, agora invalidadas.

A AMERICANAS está pedindo na Justiça que fornecedores de energia e de internet não possam cortar os serviços em suas operações por falta de pagamento. O grupo já foi notificado pela Enel que os estabelecimentos da marca Hortifruti seriam interrompidas a partir do próximo dia 8, tendo em vista inadimplência das faturas. Também foram enviados avisos da Light. Outras notificações de empresas do segmento poderão chegar.

O RIO de Janeiro não chega ser o primo pobre da novela, já que há estados carregando maiores passivos da rede varejistas. Não escapou, contudo, da mordida de R$ 215 milhões dos R$ 43 bilhões confessados que a Americanas tem em dívidas. E esse número podem aumentar – e muito. A Secretaria Estadual da Fazenda está atualizando as cifras, com levantamento dos autos de infração ainda não contabilizados na dívida ativa fluminense.

JORGE Paulo Lemann e Marcel Telles participavam do comando da Americanas e resolveram pular fora, há anos. Carlos Alberto Sicupira ficou até pouco tempo na presidência do conselho administrativo da rede varejista. Mesmo afastado, continua dando ordens. Agora, está contratando um esquadrão de criminalistas com o objetivo de se defender de ações criminais que deverão pipocar em curto prazo. Sua filha Cecília também foi conselheira até dois anos atrás.

A COMISSÁRIA europeia de Assuntos Internos, Yiva Johansson, vem ao Brasil em março. Entre suas atribuições, a política sueca é responsável por questões de segurança e combate ao terrorismo dentro da União Europeia. Sua vinda ao país ganha maior dimensão em razão do timing: a visita se dará dois meses após os atos criminosos em Brasília e, sobretudo, os ataques às torres de transmissão de energia.

NO ano passado, a Globo conseguiu vender apenas uma cota da cobertura do Carnaval. Este ano, até agora, nenhuma cota de publicidade conseguiu ser vendida. Pesquisas feitas por agências revelou que o consumidor, devido especialmente às tempestades golpistas das últimas semanas, não está muito interessado nesse tipo de transmissão.