"A esquerda quer ditar como o venezuelano deve agir"

Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a lacração após prisão do ditador Nicolás Maduro

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

06/01/2026 - 07h00
Negócios de Joesley com Maduro complicam Lula

Após insinuar suposta proximidade com a Casa Branca, os irmãos Joesley e Wesley Batista agora devem enfrentar a ira norte-americana, em razão dos seus negócios na Venezuela que podem ter ajudado a prolongar a narcoditadura de Nicolás Maduro, criminoso finalmente atrás das grades. Também causou estupefação no governo de Donald Trump a notícia de que os negócios dessa dupla com Maduro, que contaram com a interveniência do governo petista, foi colocada sob sigilo por Lula (PT).

Nervosismo explicado

Na oposição há a certeza de que não foram razões ideológicas que deixaram Lula nervoso, com a prisão do amigo e parceiro Maduro.

Dólares para o PT

Além de negócios secretos de Joesley com o narcoditador, voltaram à tona os dólares de Maduro para a campanha presidencial do PT.

Dinheiroduto sujo

Em depoimento de 24 de fevereiro de 2016, Mônica Moura relatou em vídeo como recebia os milhões entregues a ela por Maduro.

Malas de dinheiro’

Esposa e sócia de Santana, Mônica disse que recebia dinheiro das mãos do próprio Maduro “malas de dinheiro, várias” e “quase semanalmente”.

Lula injetou quase R$1 bilhão do Brasil na ONU

Funcionando basicamente como palco para lacração, a Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiu colocar no bolso mais de US$170,3 milhões dos esfolados brasileiros apenas nos últimos três anos de Lula (PT) na presidência do Brasil. Em conversão direta, usando ferramenta disponibilizada pelo Banco Central (BC), o montante supera os R$925,6 milhões. O caminhão de dinheiro não é suficiente para garantir o sonho do petista de ser membro permanente do Conselho de Segurança.

Quarto de bilhão

Enquanto o governo Lula espreme para arrancar até a última gota do salário do brasileiro, doou, em 2025, US$48 milhões (R$260,9 milhões).

Sem dó

Em 2024, o brasileiro levou a maior estocada para bancar a ONU, mais de US$63,4 milhões, que convertidos ultrapassam os R$344,6 milhões.

Nosso dinheiro

Primeiro ano do Lula 3, o petista já mostrou (com o bolso alheio) que seria generoso e deu US$58,8 milhões; mais de R$320 milhões.

Tudo estranho

Já tem pedido de impeachment do prefeito, João Campos (PSB), após estranhíssima manobra para nomeação em concurso para procurador do Recife (PE). A ofensiva é assinada pelo vereador Eduardo Moura (Novo).

No pote

Ao contrário do Brasil, onde audiência de custódia é como porta giratória que libera criminosos presos, os Estados Unidos mantiveram a prisão de Nicolás Maduro. A próxima audiência do ditador será dia 17 março.

Algo estranho

Major Araújo (PL-GO) estranha ofensiva do Tribunal de Contas da União contra o Banco Central no caso Master, “O TCU não exerce função de órgão regulador do sistema bancário”, lembra o deputado estadual.

Explica como

Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga ironizou o atual chefão da pasta Alexandre Padilha, que prometeu cuidar dos venezuelanos, "Mas não cuida nem dos brasileiros”, lembrou ao citar as quilométricas filas.

Operação abafa

Nikolas Ferreira (PL-MG) celebra a queda do ditador venezuelano, mas chama atenção para não desviar o foco das mazelas nacionais, “Show de bola, agora voltemos: escândalo do Banco Master"

Vice dos sonhos

O Paraná Pesquisas revela o “vice perfeito” para a chapa presidencial que, somadas as características, batem quase 50% da preferência do eleitor: ser mulher (24,4%) e um nome do agronegócio (22,3%).

Só com CPI

Carlos Jordy (PL-RJ) expõe a arbitrariedade do TCU em descarada ofensiva contra o Banco Central, “O TCU não é regulador bancário”. O deputado não tem dúvidas, “CPMI do Banco Master é imprescindível!”.

No voto

Blindagem governista a aliados na CPMI do INSS não deve sair impune, avalia o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), “O desgaste é crescente e a resposta virá nas urnas!”

Pensando bem...

... caiu de Maduro.

PODER SEM PUDOR

Pelada política

Durante almoço, o senador Ney Suassuna (PB), então líder do PMDB, enumerava as agruras que enfrenta no seu dia-a-dia. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ouviu o relato com espanto e depois desabafou, arrancando gargalhadas:

- E eu achava que futebol era complicado...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Que a Gestapo faça o que bem entender com meu concurso"

Eduardo Bolsonaro, que é policial federal concursado, após 'ordem' para voltar a atuar na PF

03/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo Lula ganhou 90% dos casos no STF

Balanço das decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o ano de 2025 revela foco desproporcional em investigações e condenações ligadas à oposição a Lula (PT), enquanto ações contra aliados do Planalto, quase inexistentes, na maior parte dos casos foram favoráveis aos governistas. Mesmo excluindo centenas de condenações no badernaço de 8 de janeiro, levantamentos divulgados mostram que o STF tem decidido em linha com Lula em nove de cada dez casos.

Ano pré-eleitoral

O STF favoreceu o governo Lula condenando adversários e rejeitando alegações da oposição, por exemplo, para validar decretos presidenciais.

Parceria constante

Os ministros STF avalizaram políticas públicas e deram a mão a Lula até em questões de política econômica, como no aumento abusivo do IOF.

Hifi’ STF com Lula

Em linha com Lula e antes de decisão legislativa, o STF vedou indulto ou anistia a Bolsonaro, alegando que seus “crimes” são “imperdoáveis”.

Governo no pódio

De 94 mil decisões monocráticas, Moraes fez 7 mil, Dino 5,8 mil e Zanin 5,4 mil. André Mendonça, fora da bancada governista, em 4º, fez 5,3 mil.

Câmara reduz cotão, mas torra R$225 milhões

Ao contrário do Senado, a Câmara dos Deputados reduziu em mais de 10% as despesas com a cota para exercício da atividade parlamentar, o “cotão parlamentar”, em 2025. Foram R$225,4 milhões no ano passado, enquanto em 2024 os deputados federais torraram R$252,1 milhões. A principal despesa do cotão bancou a “divulgação da atividade parlamentar”, a propaganda para deputados; R$91,4 milhões (41%).

Pódio 2025

Os maiores gastões são Zé Adriano (PP-AC), com R$581 mil; Josenildo (PDT-AP), R$579 mil; e Pompeo de Mattos (PDT-RS), R$570 mil.

Redução expressiva

O valor destinado ao cotão dos deputados federais em 2025 foi menor até que o total gasto em 2023 (R$247 milhões).

Além-cotão

O auxílio-moradia, outro benefício dos deputados federais além do cotão parlamentar, custou R$4,8 milhões aos pagadores de impostos em 2025.

E o rombo só aumenta

O governo Lula (PT) tomou dos brasileiros R$3,98 trilhões em impostos em 2025, segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É o maior valor de todos os tempos; 10,56% a mais que 2024.

Propósito

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) reagiu à arrecadação recorde do governo, no ano passado: “Alguém tem que pagar as viagens da Janja e os bilhões roubados do INSS”, ironizou.

Regras de ficção

A Instituição Fiscal Independente volta a alertar sobre a situação fiscal no Brasil: “Nenhum dos objetivos da regra fiscal criada neste governo está sendo alcançado. O aumento da dívida pública não foi estancado e não houve investimento estatal”, diz o diretor-executivo Marcus Pestana.

Já começou

A primeira postagem do ano no ‘X’ do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi um vídeo de feliz ano novo com uma mensagem nada discreta no finalzinho: “2026, fora PT!”

Governo anti-Sol

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) prevê retração de 7% na instalação de sistemas de produção de energia solar no Brasil, em 2026. Culpa do governo Lula (PT), que criou imposto de 25% para a importação de painéis, além dos juros altos etc.

Governo anti-Sol II

Relatório XP Investimentos corrobora previsão da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar): a taxa de juros estratosférica e os impostos de 25% vão barrar o crescimento de energia solar em 2026.

Medo e cobrança

“O Ministério da Justiça está preocupado em perseguir quem posta memes criticando o Lula. No governo petista, você paga imposto para viver com medo”, diz o partido Novo sobre os 57 inquéritos de memes.

Dobro do tamanho

O grupo de mais de dez países conservadores proposto pelo presidente da Argentina, Javier Milei, faria contraposição ao convescote esquerdista ressuscitado por Lula (PT), a Celac (Estados latinos e caribenhos).

Pensando bem...

...a Praça em Brasília já pode mudar de nome.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Morando na filosofia

Reza o folclore que ao assumir o poder, em 1964, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco encomendou ao romancista baiano Adonias Filho “uma filosofia para a revolução” de março de 1964, porque, para ele, “não há revolução sem filosofia”. O escritor encerrou a conversa com uma lição: “O senhor está enganado. A revolução já tem filosofia há mais de dois mil anos. Ela se chama democracia”.

"Até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura?"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após nova decisão do ministro do STF contra prisão domiciliar para o pai, pós-cirurgia

02/01/2026 06h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo Lula agora toma dinheiro dos informais

Após dedicar seu terceiro governo a gastar sem olhar o amanhã e esfolar quem trabalha e produz, criando três dezenas de impostos abusivos, Lula (PT) começou nesta quinta-feira, primeiro dia do ano, a tomar dinheiro dos informais, que nem sequer sabem disso. Mas logo saberão, quando passarem a ser atormentados pela Receita Federal. Assim, trabalhadores autônomos como cabelereira, pedreiro, personal trainer, pintor, professor particular, eletricista ou faxineira, por exemplo, são obrigados a pagar ao governo petista um quarto do que faturam.

 

No CPF, 25% no ralo

Todos estão obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica no próprio CPF, estabelecendo o pagamento de 25% de impostos.

 

Esconde, esconde

Como aposta na desinformação, o governo Lula não divulga que, se a nota for emitida no CNPJ, essa taxação quase desaparece.

 

MEI virou salvação

Se o autônomo abrir MEI (microempresa individual) tem chance de pagar só o DAS (Documento de Arrecadação do Simples), à volta de 80 reais.

 

Estado ladrão

Isso tudo faz lembrar a sentença do presidente argentino Javier Milei: “imposto é roubo”. Considerando valores e personagens, faz sentido.

 

Senado bate recorde histórico em gastos do ‘cotão’

Em 2025, os 81 senadores conseguiram bater novamente o recorde de despesas com a cota para exercício da atividade parlamentar, o famoso “cotão parlamentar”. Foram torrados R$34,8 milhões dos pagadores de impostos com o cotão, o maior valor da História, segundo a ONG Operação Política Supervisionada, que mantém dados completos desde 2008. Em 2024, foram gastos R$32,5 milhões, o recorde até então.

 

Vai de tudo

Cada parlamentar tem entre R$ 36,6 mil e R$ 51,4 mil/mês, a depender da distância do estado de origem, para bancar despesas (bem) diversas.

 

Cotão coração de mãe

O cotão parlamentar paga aluguéis de carros ou escritórios, alimentação, consultores e até mesmo propaganda para deputados e senadores.

 

Nós pagamos

Só a propaganda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que foi quem mais gastou com isso desde 2023, custou R$1,1 milhão.

 

Estrutura de impunidade

Na cartilha do PT para a militância digital, o partido promete fornecer advogados através da Fundação Perseu Abramo (financiado pelo PT) para militantes processados por abusos no processo eleitoral de 2026.

 

Amor venceu?

A tropa jurídica prometida pelo PT para atender militantes abusivos nas redes não tem paralelo na oposição. “Se fosse na direita, a esquerda ia falar em gabinete do ódio”, anota o deputado André Fernandes (PL-CE).

 

Mundo moderno

Dispararam as chances de conflito militar aberto entre EUA e Venezuela desde o ataque em solo contra traficantes, diz plataforma de previsões (e apostas) Polymarket. Já são US$52 (R$287) milhões apostados.

 

Na nossa conta

O Portal da Transparência do governo Lula (PT) deixou de atualizar em outubro os gastos com os cartões de pagamento, os famosos cartões corporativos. Até então foram R$78 milhões no total, R$5 milhões torrados só com os 11 cartões da Presidência da República petista.

 

CPI em Recife

Após o prefeito do Recife, João Campos (PSB), nomear (e desnomear) o filho de procuradora do Tribunal de Contas para o cargo de procurador judicial do Município, a oposição já articula CPI para investigar o caso.

 

Padrão PT

Viralizou nas redes o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entregando obra com piso tátil para cegos. Além do caminho ser pequeno, quem segui-lo até o fim vai dar de cara com um poste.

 

Peixe grande

A fortuna controlada por fundos soberanos de investimentos (bancados com cofres públicos de nações como Noruega etc.) atingiu US$15 (R$83) trilhões no ano passado. Representa quase sete vezes o PIB do Brasil.

 

Recordes negativos

Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), o governo Lula acumula recordes negativos. “Recorde histórico nos pedidos de falência e recuperação judicial... ligado ao número de novos impostos implantados que oneram quem produz, quem empreende”.

 

Pergunta ao Taxxad

Ter a maior carga tributária do mundo é motivo para orgulho?

 

PODER SEM PUDOR

Vingança

Líder do PTB na Assembleia Legislativa de São Paulo anos atrás, Campos Machado fazia marcação cerrada a parlamentares ligados ao MST. Um dia, um deputado do PT ligado aos sem-terra resolveu ir à forra: “O pessoal vai invadir a sua fazenda, lá em Lins...”. “Como vocês sabem que tenho fazenda em Lins?”, perguntou. “Temos as nossas informações...” respondeu o petista, sorrindo. “Então invadam!” desafiou o líder do PTB. De fato, no dia seguinte o MST invadiu a tal fazenda em Lins, depredando tudo. Machado se divertiu muito: sua fazenda era outra, no Vale do Ribeira.

