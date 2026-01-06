"A esquerda quer ditar como o venezuelano deve agir"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Negócios de Joesley com Maduro complicam Lula

Após insinuar suposta proximidade com a Casa Branca, os irmãos Joesley e Wesley Batista agora devem enfrentar a ira norte-americana, em razão dos seus negócios na Venezuela que podem ter ajudado a prolongar a narcoditadura de Nicolás Maduro, criminoso finalmente atrás das grades. Também causou estupefação no governo de Donald Trump a notícia de que os negócios dessa dupla com Maduro, que contaram com a interveniência do governo petista, foi colocada sob sigilo por Lula (PT).

Nervosismo explicado

Na oposição há a certeza de que não foram razões ideológicas que deixaram Lula nervoso, com a prisão do amigo e parceiro Maduro.

Dólares para o PT

Além de negócios secretos de Joesley com o narcoditador, voltaram à tona os dólares de Maduro para a campanha presidencial do PT.

Dinheiroduto sujo

Em depoimento de 24 de fevereiro de 2016, Mônica Moura relatou em vídeo como recebia os milhões entregues a ela por Maduro.

‘Malas de dinheiro’

Esposa e sócia de Santana, Mônica disse que recebia dinheiro das mãos do próprio Maduro “malas de dinheiro, várias” e “quase semanalmente”.

Lula injetou quase R$1 bilhão do Brasil na ONU

Funcionando basicamente como palco para lacração, a Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiu colocar no bolso mais de US$170,3 milhões dos esfolados brasileiros apenas nos últimos três anos de Lula (PT) na presidência do Brasil. Em conversão direta, usando ferramenta disponibilizada pelo Banco Central (BC), o montante supera os R$925,6 milhões. O caminhão de dinheiro não é suficiente para garantir o sonho do petista de ser membro permanente do Conselho de Segurança.

Quarto de bilhão

Enquanto o governo Lula espreme para arrancar até a última gota do salário do brasileiro, doou, em 2025, US$48 milhões (R$260,9 milhões).

Sem dó

Em 2024, o brasileiro levou a maior estocada para bancar a ONU, mais de US$63,4 milhões, que convertidos ultrapassam os R$344,6 milhões.

Nosso dinheiro

Primeiro ano do Lula 3, o petista já mostrou (com o bolso alheio) que seria generoso e deu US$58,8 milhões; mais de R$320 milhões.

Tudo estranho

Já tem pedido de impeachment do prefeito, João Campos (PSB), após estranhíssima manobra para nomeação em concurso para procurador do Recife (PE). A ofensiva é assinada pelo vereador Eduardo Moura (Novo).

No pote

Ao contrário do Brasil, onde audiência de custódia é como porta giratória que libera criminosos presos, os Estados Unidos mantiveram a prisão de Nicolás Maduro. A próxima audiência do ditador será dia 17 março.

Algo estranho

Major Araújo (PL-GO) estranha ofensiva do Tribunal de Contas da União contra o Banco Central no caso Master, “O TCU não exerce função de órgão regulador do sistema bancário”, lembra o deputado estadual.

Explica como

Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga ironizou o atual chefão da pasta Alexandre Padilha, que prometeu cuidar dos venezuelanos, "Mas não cuida nem dos brasileiros”, lembrou ao citar as quilométricas filas.

Operação abafa

Nikolas Ferreira (PL-MG) celebra a queda do ditador venezuelano, mas chama atenção para não desviar o foco das mazelas nacionais, “Show de bola, agora voltemos: escândalo do Banco Master"

Vice dos sonhos

O Paraná Pesquisas revela o “vice perfeito” para a chapa presidencial que, somadas as características, batem quase 50% da preferência do eleitor: ser mulher (24,4%) e um nome do agronegócio (22,3%).

Só com CPI

Carlos Jordy (PL-RJ) expõe a arbitrariedade do TCU em descarada ofensiva contra o Banco Central, “O TCU não é regulador bancário”. O deputado não tem dúvidas, “CPMI do Banco Master é imprescindível!”.

No voto

Blindagem governista a aliados na CPMI do INSS não deve sair impune, avalia o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), “O desgaste é crescente e a resposta virá nas urnas!”

Pensando bem...

... caiu de Maduro.

PODER SEM PUDOR

Pelada política

Durante almoço, o senador Ney Suassuna (PB), então líder do PMDB, enumerava as agruras que enfrenta no seu dia-a-dia. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ouviu o relato com espanto e depois desabafou, arrancando gargalhadas:

- E eu achava que futebol era complicado...