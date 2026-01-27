A guerra pela energia: por que MS precisa decidir seu lugar na economia da IA e da bioeconomia

Giba Um

Voltamos a um mundo de antes de 1914. Trump é a maior ameaça que a democracia americana enfrenta desde a Guerra Civil, em 1865", de Rubens Ricupero, ex-ministro e ex-diplomata, que por 10 anos dirigiu a Unctad, braço da ONU

A Justiça de São Paulo considerou irregular a cobrança de R$ 50,7 milhões feita pelo escritório Nelson Wilians Advogados, para representar uma das herdeiras do Bradesco, Ana Luiza Aguiar, no inventário de sua mãe, Maria Ângela Aguiar. Filha adotiva de Amador Aguiar, fundador do Bradesco.

MAIS: Maria Ângela morreu em janeiro de 2025 e deixou cinco filhos. Ana Luiza herdou R$ 383,1 milhões. Em sua decisão, o juiz Baiardo de Brito Pereira Junior, da 14ª Vara Cível do Foro Central, reduziu os honorários a serem pagos por ela a Nelson Wilians para R$ 19,1 milhões. Cabe recurso.

Uma japonesa no samba

A apresentadora e ex-BBB Sabrina Sato que é uma das novas queridinhas da Globo, desde que passou a integrar o elenco da emissora carioca já esteve a frente de vários programas, sem falar nas participações especiais em outros programas. Só que para quem não sabe a penapolense (nome que se dá para quem nasce em Penápolis interior de São Paulo) na época do Carnaval procura se dedicar, quase que basicamente a festa. No ano seguinte de sua participação no Big Brother Brasil, em 2004, Sabrina já foi alçada a musa da escola de samba paulista Gaviões da Fiel. Em 2010 foi nomeada madrinha de bateria e em 2018 assumiu o posto de rainha de onde não saiu mais. E não para por aí, entre 2005 e 2010 também foi musa do Salgueiro. Já entre 2011 e 2019 assumiu o posto de rainha de bateria da Vila Isabel, se afastando por dois anos. Em 2020 foi substituída por Aline Riscado, mas Sabrina não ficou de fora do desfile, ocupou o cargo de “Musa da escola”. Em 2021, por conta da pandemia, não houve desfile, e em 2022, a apresentadora assumiu novamente o posto de rainha da bateria da Unidos de Vila Isabel onde permanece até hoje. Esta paixão pelo Carnaval, fez com que ela resolvesse a dividir sua rotina de preparação num programa chamado “Carnaval da Sabrina” que já está na sua décima temporada. As primeiras foram exibidas em seu canal no Youtube, só em 2022 começou a ser exibido no GNT e no Globoplay. “Essa nova temporada é muito especial pra mim. São 22 anos de Gaviões da Fiel, 15 anos de Vila Isabel e dez anos contando essa história por meio do reality Carnaval da Sabrina. Quando a gente começou, era quase um sonho sendo construído. Hoje, o programa chega à sua décima temporada, já consolidado, sendo a quinta temporada exibida no GNT e no Globoplay".

Solução no Ceará é Camilo contra Ciro

A recomposição do orçamento das instituições federais de ensino deve ser interpretada como mais um sinal de peso de Camilo Santana no tabuleiro eleitoral do PT no Nordeste. O esforço do governo em devolver R$ 977 milhões a verbas que haviam sido suprimidos teve um forte cálculo político, que deve ser capitalizado não apenas por Lula, mas também por Santana. Para todos os efeitos, o ministro da Educação vai deixar o cargo em abril para trabalhar pela reeleição do atual governador do Ceará, Elmano Freitas. No entanto, dentro do próprio PT ganha corpo a tese de que Santana é que deve ser o candidato do partido ao governo cearense. O receio é perder o estado para Ciro Gomes (PSDB). Nas últimas pesquisas, Elmano tem aparecido atrás de Ciro nas intenções de voto. No levantamento Ipsos-Ipec, por exemplo, a distância chegou a 10 pontos percentuais.

Solução no Ceará

Ainda de olho nas eleições do Ceará: desde já, a ordem do partido é fortalecer Santana, vislumbrando a possibilidade dele sair do banco de reservas para entrar no campo de disputa contra Ciro Gomes, que já governou o estado e tem uma parte do eleitorado quase cativa. O próprio Lula conversa com chegados sobre a situação lá em cima. Por outro lado, petistas também sonham com o surgimento de um nome do partido para suceder Lula em 2030. Com a desistência anunciada de Fernando Haddad, Camilo Santana é o mais cotado.

Prêmio Framboesa

Criado em 1981 o Prêmio Framboesa de Ouro (Golden Raspberry Awards) é uma sátira ao Oscar, ou melhor, uma premiação bem-humorada dos Estados Unidos que “premia” os piores filmes e atuações do ano, que são escolhidos por membros da Golden Raspberry Foundation, composta por críticos, jornalistas e cinéfilos. E na edição deste ano a atriz brasileira Isis Valverde está concorrendo na categoria Pior atriz coadjuvante por sua atuação no filme “Código Alarum”, no qual Sylvester Stallone também foi indicado como pior ator coadjuvante. A ‘suposta rival’ de Isis é Scarlet Rose Stallone, que por coincidência é a filha caçula de Sylvester , por sua atuação em “Gunslingers”. Depois que Isis tomou conhecimento do que é o prêmio, conseguiu relaxar. “O prêmio-paródia é famoso pelo humor e pela sátira, e eu só consigo levar na brincadeira. Estou competindo com ninguém menos que Robert De Niro. Vi também que a Natalie Portman está na lista, que eu amo e sou apaixonada. O Francis Ford Coppola foi eleito por eles, no ano passado, como o pior diretor. Quando vi os nomes, falei: ‘peraí, gente, que estranho!’. E, depois, descobri ser um prêmio-sátira e levei na brincadeira também”.

Chegando à Nasdaq

A J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, já tem demanda garantida para a totalidade dos papéis do PicPay que serão colocados na Nasdaq. A procura das ações já teria superado em cerca de 20% o valor de oferta. Ao todo, a J&F planeja levantar US$ 434 milhões, o que significa um valuation de US$2,6 bilhões para a fintech. Um personagem importante da operação é Marcelo Claure, híbrido de megainvestidor e principal executivo da chinesa Shein na América Latina. Além de Bicycle, sua gestora, ter se comprometido a aportar US$ 75 milhões no IPO do PicPay, o próprio Claure se envolveu diretamente nas sondagens junto a fundos internacionais, ajudando a construir o book antes mesmo da fase final da precificação.

Alcolumbre em campo

Membros da oposição na CPI do INSS prometem recorrer ao Supremo se o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (sempre ele!) não prorrogar a comissão que termina em 28 de março. Querem que a CPI estique por mais 120 dias. A extensão é automática se houver requerimento com número mínimo de assinaturas. Há uma interpretação ainda que Alcolumbre deve ler o pedido de extensão em plenário e ele não se anima com essa hipótese. O pessoal da CPI quer mais tempo para investigar empréstimos consignados de bancos e mirar nas relações entre Antônio Carlos Antunes, o "Careca do INSS" com um dos filhos de Lula.

Pérola

A Guerra interna

Desde o primeiro ano do mandato de Tarcísio de Freitas, deputados reclamam da relação entre os secretários Arthur Lima, da Casa Civil, amigo de infância do governador, e Gilberto Kassab, de Governo e Relações Institucionais, dono do PSD. A queixa é que acordos fechados com assessores ligados à Casa Civil não avançam quando os processos chegam à Secretaria do Governo, o que atrasa assinatura de convênios e liberação de recursos. Ao todo, 17 secretarias liberaram recursos para as prefeituras em 2025 e cerca de 65% ficaram na Secretaria do Governo.

Em família

Irmão do ministro Dias Toffoli (STF), José Ticiano Dias Toffoli enfrenta problemas com o Judiciário desde que deixou a administração de Marília, interior de São Paulo, onde foi prefeito durante pouco menos de um ano, em 2012. O contratempo mais recente é de setembro, quando um juiz o condenou e outras autoridades municipais a devolverem R$ 180 mil aos cofres públicos pela contratação irregular de recapeamento asfáltico. A Justiça concluiu que os valores estavam superfaturados. Cabe recurso.

Generosas doações 1

Um dos advogados de Daniel Vorcaro, Walfrido Warde Júnior, é conhecido por seu bom trânsito no PT e entre os poderosos de Brasília e pelas generosas doações. Em 2022, foi o maior doador individual de campanha que elegeu Guilherme Boulos (Psol-SP), deputado federal, hoje ministro da Secretaria Geral de Lula: um cheque de R$ 200 mil. Também aparece como doador de campanha do petista Paulo Teixeira (SP), hoje ministro do Desenvolvimento Agrário, R$ 50 mil.

Generosas doações 2

Walfrido já foi sócio (2021) do escritório de Roberta Maria Rangel, ex-mulher de Dias Toffoli, relator do processo de Vorcaro no Supremo. Também já atuou na defesa de Dilma Rousseff, que sofreu impeachment e dos irmãos Batista na Operação Lava Jato. Warde debutou nas doações de 2014 com mais de R$ 40,7 mil para a campanha de Moreira Mendes (RO) ao Senado. Ele acaba de deixar a defesa de Vorcaro, depois da delação premiada do dono do Banco Master que estaria sendo costurada.

Aplicativo da Globo

A Globo vai entrar no mercado de vídeos curtos. A empresa vai lançar, ainda este ano, uma plataforma para concorrer com o TikTok (só com esforço se aguenta espiar) e Kwai, líderes do mercado nessa área. A ideia é misturar imagens que viralizam nas redes com conteúdo original produzido pela Globo, como as novelas verticais. Internamente, o projeto vem sendo chamado de "Globopop", referência ao que é popular na internet. Já existe uma equipe inteiramente dedicada a montagem da tecnologia do serviço, que deverá ser gratuito. O lucro virá de patrocinadores.

Novo barco

O apresentador José Luiz Datena, que já pediu demissão da Rede TV, onde permaneceu alguns meses com bom salário, mas sem audiência e patrocinador e já se prepara, com equipe e tudo mais, para os programas que comandará na EBC (Empresa Brasil de Comunicação). Lá se dividirá entre a TV Brasil, onde terá um programa semanal de entrevistas e, provavelmente, um diário na Rádio Nacional, com muito conteúdo de política. Quem quis levar Datena para a EBC foi o presidente Lula: eles são amigos há muito tempo.

Mistura Fina

O ministro do TCU Augusto Nardes, está impressionado com o aumento do tráfico de drogas via portos brasileiros apesar do país não produzir um só grama de drogas de elevado consumo em todo o mundo como cocaína, por exemplo. A constatação do ministro do TCU decorre de auditoria de governança que ele determinou cujos dados estão sendo consolidados e deverão ser divulgados logo.

Nardes diz que "os portos brasileiros servem de base para exportação da América Latina". Historicamente, as drogas produzidas em países vizinhos entram sem dificuldades por fronteiras desguarnecidas, para serem exportadas. O Brasil é hoje o segundo maior exportador de cocaína do mundo, segundo denúncia de Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo.

A tuberculose é uma doença endêmica no Brasil e problema de saúde pública há séculos. Entre 2013 e 2019 o coeficiente de mortalidade por TB manteve-se relativamente estável no país. No entanto, a partir de 2020, com a pandemia da Covid, os números têm aumentado progressivamente retornando para seis mil óbitos, com 2,8 mortes por 100 mil habitantes.

Em 2024, o Brasil notificou mais de 84 mil novas ocorrências, o que corresponde a uma incidência de 39,7 casos por 100 mil pessoas. O Rio de Janeiro é um dos estados mais preocupantes, por conta do pequeno tamanho territorial enquanto é um dos mais populosos do país, além de grande concentração de pessoas em favelas. Com a incidência de 75,3 casos por 100 mil habitantes, o indicador estadual é quase duas vezes maior do que o nacional.

A Record vai voltar a produzir uma temporada do programa “Canta comigo" neste ano. Fará uma edição com cantores jovens, de 8 a 17 anos, e as inscrições já estão abertas na emissora de Edir Macedo. O programa já foi feito no passado por Gugu Liberato (1959-2019) e por Rodrigo Faro, mas ficará a cargo de uma dupla desta vez. O casal Felipe Andreoli (ele apresentou o "Globo Esporte" na Globo durante anos) e Rafa Brites comandará a atração, mais uma, na festa de programas de calouros que infesta as TVs, Deverá ocupar um horário nobre durante a semana. "The Voice Brasil" (SBT) e "Estrela da Casa" (Globo) também poderão voltar em abril.

In – Unha quadrada

Out – Unha pontiaguda