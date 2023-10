Entre 1970 e 2020, 250 longas-metragens brasileiros superaram a marca de um milhão de espectadores nas salas de cinema, em média cinco produções por ano, segundo dados da Ancine. Entre março de 2020 e outubro de 2023, contudo, o enredo mudou.

Mais: o número de filmes nacionais a atingir essa marca de espectadores é zero. Turma da Mônica: lições (2021) e Tô ryca 2 (2022), tiveram público de cerca de 500 mil, muito distante dos 11,6 milhões que assistiram Minha mãe é uma peça 3 entre o final de 2019 e começo de 2020.

In – Cinema: Plauto, um Sopro Musical

Out – Cinema: Oficina do Diabo

O direito de ser autêntica

A atriz Nanda Costa está aguardando ansiosamente para a chegada de 2024 que será movimentado. Primeiro porque dará vida a Milena na segunda temporada da série Justiça. Sua personagem se envolverá romanticamente com Jordana vivido por Paolla Oliveira.

E ainda voltará ao cinema numa adaptação do livro de Milly Lacombe O Ano em que Morri em Nova York. Assumidamente homossexual e casada com a percussionista e cantora Lan Lan confessou que todas as coisas que ela fez até hoje, inclusive se assumir foi com medo. “Tinha medo de assumir, medo de me tirarem do armário à força, medo de abraçar as minhas amigas. Sentia como se estivesse sendo vigiada, mas isso já faz muito tempo. Achava que não era possível ter filho. Como ia ter filho com outra mulher? Entendi que a gente é amor, é uma família. Assumi isso publicamente e minha vida não parou, pelo contrário”.

Ela disse que sonhou em ser jogadora de futebol e que cada trabalho, e principalmente prêmio que recebe dedica ao seu avô, que foi fundamental para trilhar seu caminho de autenticidade e perseverança. “Meu avô foi a pessoa que me ensinou a sonhar”. Mãe das gêmeas Kim e Tiê, não romantiza a gravidez, disse que tudo é difícil principalmente porque são duas vidas e revelou também que teve depressão pós parto, mesmo assim diz que a maternidade trouxe benefícios. “A maternidade me trouxe uma paciência maior”.

Parte do PT apoia o Hamas

“Resistência não é terrorismo” – é assim que começa o manifesto de apoio ao Hamas assinado por grupo de deputados do PT e outros simpatizantes do Movimento de Resistência Islâmico, em 2021 protestando contra declaração de Priti Patel, secretária do Interior da Inglaterra, chamando o grupo de “organização terrorista” e “radicalmente antissemita”.

E acentuam: “A resistência é um legitimo direito dos palestinos contra a ocupação e as reiteradas violações dos direitos humanos, bem como os crimes de guerra”. Lula classificou como “terrorista” o bloco que atacou Israel sem citar o Hamas e o embaixador de Israel, Daniel Zinshine, reclamou que o governo deveria ter “posição mais firme contra o movimento”.

Algumas redes exibiram nas últimas horas (e depois, retiraram do ar) corpos de crianças degoladas e houve muitos bombardeios de Israel com os vizinhos Líbano e Síria. Dois ministros de Lula, Paulo Pimenta (Comunicação) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) estavam entre os parlamentares que assinaram o manifesto contra a secretária britânica. Da lista ainda constam os deputados petistas Zeca Dirceu (PR), Erika Kokay (DF), Professora Rosa Neide (MT), Ênio Verri (PR), Helder Salomão (ES), Nilto Tatto (SP), Padre João (MG) e Paulão (AL). Ainda Lula: ele chamou de “falecimento” a morte de um brasileiro atingido pelos radicais do Hamas.

Herdeiros no futuro

Ainda debaixo de muita crítica, não pela criação em si, mas pelo uso indevido, a inteligência artificial vem cada vez ganhando mais espaço, principalmente para recriação de imagens e projeções de pessoas no futuro, ou até mesmo de como seriam seus filhos com determinado parceiro. Nesta febre algumas mídias divulgaram algumas projeções de como serão os futuros herdeiros do trono britânico: o príncipe George (segundo na linha sucessória depois do pai o príncipe Willians), a princesa Charlotte (terceira na linha sucessória) e príncipe Louis, o quarto da linha sucessória que está à frente de seu tio o príncipe Harry, que abriu mão do título da realeza.

203 tiroteios

Em setembro, Salvador registrou 203 tiroteios – uma média de um a cada três horas e meia. O levantamento é do Instituto Fogo Cruzado, que registrou a morte de 143 pessoas e outras 43 feridas com as trocas de tiros na cidade. A maior parte dos tiroteios nasceu em operações policiais (74), disputa entre grupos armados (20) e perseguições (1), que paralisaram o funcionamento de partes de Salvador em determinados momentos do dia.

Muito longas

333 A Faria Lima até votaria em Fernando Haddad se ele trocasse de partido. Mesmo achando que a mistura de ortodoxia e heterodoxia tem uma combinação além do recomendável. Há senões: a insuficiência do corte de gastos é um deles. Outros são a reforma tributária da renda, a que mexe com dividendos, redução do IR para pessoas física e outros. No entanto, o que incomoda mais a banca é o timing. Executivos acham que Haddad perde muito tempo em longas negociações de medidas que exigem rapidez.

Vazia

Com o vice-presidente Geraldo Alckmin, Rodrigo Pacheco (presidente do Senado), Arthur Lira (presidente da Câmara), boa parte dos ministros do Supremo (o novo presidente Luís Roberto Barroso está na Europa), Fernando Haddad e até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, viajando cada um para um canto do mundo, associando feriadão e vários eventos, não sobrou ninguém em Brasília – além de Lula e Janja. Nem havia pessoal para articulações por cadeiras vagas na PGR e no STF e tampouco para a agenda econômica da Fazenda andar no Congresso. Arthur Lira nomeou o relator de projetos para incrementar a arrecadação, mas logo voou para um demorado tour entre China e Índia (fica fora também na semana que vem).

ÍNDIA-MERCOSUL

333 O Brasil tentará um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Índia. A iniciativa defendida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O acordo atual foi celebrado em 2004 e vigente desde 2009, mais ainda considerado tímido diante do potencial de comércio entre as partes. Em 2022, a corrente comercial entre Mercosul e Índia somou apenas US$ 23,2 bilhões, representando 2,7% do comércio do bloco com o mundo. Alckmin quer aumentar a lista de produtos que integram o comércio bilateral entre os dois países. Hoje, são apenas óleo de soja, petróleo e ouro.

Direitos fundamentais

Depois de batalhas envolvendo porte de drogas, direito ao aborto e demarcação de terras indígenas, a cruzada parlamentar teve novo round esta semana. A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara aprovou projeto de lei que proíbe o casamento de pessoas do mesmo sexo. Muitos parlamentares, antes da votação, reclamavam “da interferência do Judiciário” e que “juízes não teriam direito de se contrapor à vontade do Congresso”. Juristas e analistas dizem que a democracia não se resume à regra da maioria. A defesa dos direitos fundamentais de todos inclui minorias políticas e sociais. E mais: em países democráticos, quem cuida disso são as cortes constitucionais – que é o caso do Supremo.

CONGELADO

A reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) marcada para hoje poderá ser suspensa pelo governo. A pauta é a polêmica definição do novo teto de juros para empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do INSS. A proposta é do Ministério da Fazenda e a ideia é que o encontro aconteça apenas na primeira semana de novembro. Com isso o teto dos juros do consignado permaneceria congelado até a próxima reunião do Copom, em 31 de outubro, como querem os bancos. Carlos Lupi, ministro do Trabalho, batalha pela redução de juros do consignado de 1,91% para 1,84%.

É o Brasil!

Enquanto Lula se omite da decapitação de crianças e bebês e da execução de jovens brasileiros, seu assistente de Assuntos Internacionais Celso Amorim defende o Hamas e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em turnê pelo Pacífico Sul. Já visitou Jacarta e Camboja. Também Comissões da Câmara e do Senado que tratam de temas internacionais nem pensam em convocar reuniões para discutir o terror em Israel. Na Câmara, a única reunião prevista, dia 19, será para discutir “importação de laticínios” e no Senado, a última reunião da Comissão de Relações Exteriores foi em setembro e não há nada de novo marcado.

NOVAS AÇÕES

Novas conversas entre Lula (por videoconferência) e assessores de política externa teriam aprovada novas ações para definir um posicionamento do Brasil diante do confronto Israel-Hamas. Uma seria o envio de uma carta aberta de Lula a todos os 193 países membros da ONU, o que já aconteceu. Outra ideia é uma manifestação do presidente por meio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, temporariamente presidido pelo Brasil. A terceira hipótese poderia ser um posicionamento de Lula ao G20. Essa não emplacará: afinal trata-se de um clube de ministros da Fazenda e autoridades monetárias.

MISTURA FINA

A GALAXY Entertainment, de Macau, está avisando o ministro do Turismo, Celso Sabino, que tem interesse em operar no Brasil. representantes da companhia acenam com um investimento da ordem de R$ 200 milhões para instalação de um resort e um cassino no Nordeste. Um dos interlocutores do grupo no Congresso seria o senador Irajá (PSD-GO) e a Galaxy chegou na hora certa. Sabino é reconhecidamente defensor da reabertura dos cassinos, jogos eletrônicos e apostas esportivas.

A PETROBRAS quer recomprar a Liquigás, que pertence à Copa Energia, mas que carrega ainda grande associação da estatal com as camadas mais baixas da população, histórica base de Lula. E mais: a operação seria vital para posicionar a Petrobras na direção da sustentabilidade. E não foi por outro motivo que Jair Bolsonaro instituiu o Auxílio Gás no apagar das luzes em 2021, ano anterior às eleições presidenciais, o que, inclusive, lhe valeu uma investigação do TCU.

GILBERTO Kassab, presidente do PSD, está batalhando para conseguir uma cadeira no Banco do Brasil e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ajuda. Querem indicar Gustavo Junqueira para vice-presidência do agronegócio, dona de um orçamento de R$ 240 bilhões a valores de 2023. Atualmente, Gustavo é conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, entidade que já comandou.

O GRUPO Sada e a chinesa BYD estão se aproximando. O conglomerado mineiro, que reúne negócios na área de logística, autopeças, revenda de veículos e biocombustíveis, saiu na frente na disputa pela operação de transporte e distribuição dos veículos que serão produzidos em Camaçari. A Sada “está em casa”: com faturamento anual superior a R$ 6 bilhões era responsável pela logística de grande parte da produção da Ford na fábrica baiana, vendida à BYD. Os “caminhões cegonhas” constituem um dos segmentos mais concorridos desse mercado. No ano passado, faturou R$ 10,7 bilhões. Fiat, Volkswagen e General Motors desembolsam por ano mais de R$ 4,5 bilhões nesse tipo de transporte.