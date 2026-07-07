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Giba Um

"Precisamos acabar com essa ideia de que o pobre não gosta de coisa boa...

... Aqui para eles (mostrando o dedo do meio). Nós gostamos de coisa boa, queremos tudo de primeira"

Giba Um

Giba Um

07/07/2026 - 06h00
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O IBGE informou, na semana passada, que, em 2025, 95% dos lares contavam com nove em cada dez brasileiros com acesso à internet. A proporção alcança entre 95% e 96% nas faixas etárias entre 20 e 49 anos; entre os maiores de 60 anos, cai para 75%. 

Mais:   desde 2016, triplicou o percentual de idosos acessando a web, mas dois terços dos que estão fora do mundo virtual alegam desconhecimento. Para analistas, a falta de letramento digital é a nova face do analfabetismo — e ninguém faz nada por eles.

Livre das inseguranças

Seis anos depois de se destacar no BBB 20, Manu Gavassi confirmou que não planeja retornar ao reality. Ela declarou que sua participação foi um capítulo encerrado.

"De jeito nenhum. Deu certo uma vez. Não vou mexer nisso nunca mais. Nunca mais vai dar tão certo quanto deu." Inicialmente, Manu recusou o convite para o programa, mas acabou mudando de ideia após conversar com seus empresários.

A estratégia de vídeos gravados antes do confinamento se tornou um dos grandes destaques da temporada. "Quando saí, percebi que as pessoas entenderam exatamente o que eu queria transmitir com os vídeos e a metalinguagem. Foi uma intuição que deu muito certo."

A artista está em uma fase diferente da vida. Mãe de Nara, de 1 ano, fruto do relacionamento com o ator Jullio Reis, ela celebra as surpresas diárias da maternidade.

Afirma que a chegada da filha trouxe mais liberdade e equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. "Tenho meu trabalho, mas também minha vida pessoal. A maternidade traz presença e faz você redescobrir coisas."

Quanto às inseguranças, a cantora acredita ter encontrado mais liberdade. "Sempre tive essa insegurança por causa do trabalho. Agora, me sinto livre de inseguranças. Conquistei a liberdade de ser eu mesma e não apenas uma profissional."

Outra hipótese é o "Dia do Perdão"

A cada dia surge uma nova versão (hipotética, claro) sobre o que o futuro guarda depois da turbulenta crise Michelle-Flávio. Agora, o novo delírio que balança entre as partes interessadas fala em conspiração, ousadia e "novela bíblica".

Essa versão aproxima a campanha presidencial de 2026 no Brasil de Florença, na virada do século XV para o XVI. Nesse enredo ao feitio de Maquiavel, tudo não passaria de um grande teatro familiar.

A briga seria encenada para produzir comoção, reorganizar o bolsonarismo e depois desembocar em uma reconciliação pública, quase épica: o "Dia do Perdão". Michelle, Flávio e os enteados apareceriam juntos, em nome de um "projeto maior", da agenda conservadora e da união da direita. Desvario total ou uma fronteira da arquitetura política, não se sabe.

Para analistas, seria a esfinge dentro da esfinge. Bolsonarismo,  o vídeo de Michelle, os enteados, a renúncia ao PL Mulher e um eventual encontro público poderiam compor uma narrativa de queda, expiação e redenção. Ou seja: nada mais bíblico. Façam suas apostas!

Mais uma

Depois de participar do evento para mulheres organizado por Flávio Bolsonaro, em Brasília (que não teve o volume de presenças desejado), e fazer um discurso de conciliação, a deputada federal Priscila Costa (PL-CE) passou a ser considerada pela equipe do senador como uma das preferidas para assumir o posto de vice em sua campanha.

A rejeição dela para a campanha ao Senado em seu estado foi um dos motivos que levaram Michelle Bolsonaro a gravar o vídeo que expôs a crise na família. Até aí, nada de novo: Flávio e assessores já consideraram "favorita" para a vice, pelo menos, mais seis nomes femininos, e o "favoritismo" nunca avançou.

Mil convidados

Na sexta (3), Taylor Swift e Travis Kelce oficializaram sua união em um dos casamentos mais comentados e elegantes dos últimos tempos.

A cerimônia aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York, e teve a presença de cerca de mil convidados, todos sob um rigoroso esquema de segurança que integrou mais de 70 seguranças, proibição de celulares e acordos de sigilo para evitar qualquer tipo de vazamento de informações.

Entre os assuntos que geraram debates, a ausência de Blake Lively, amiga íntima da cantora, chamou bastante atenção, assim como a lista de convidados repleta de figuras famosas.

Em vez de padrinhos ou madrinhas convencionais, o casal decidiu escolher Austin Swift e Jason Kelce, respectivos irmãos, como "homens de honra". A cerimônia foi celebrada por Adam Sandler, enquanto Stevie Nicks e Tim McGraw comandaram os shows.

O espaço foi transformado em um grande jardim decorativo, repleto de flores e árvores iluminadas. Especialistas calcularam que o custo do casamento ultrapassou US$ 10 milhões. Ao final da festa, a frase “Just Married” foi projetada no telão. Entre tos mil convidados estavam, Gigi Hadid, Jennifer Lopes, Selena Gomes e Karlie Kloss. 

Escreva a legenda aqui

Elogio a Lula

Na semana passada, em São João do Piauí (PI), o senador e pré-candidato à reeleição Ciro Nogueira, agora afastado de Flávio Bolsonaro e na mira da PF, elogiou o presidente Lula, que vinha atacando nos últimos tempos e com quem trabalhou em gestões passadas. "Tenho admiração enorme pelo presidente Lula, que foi uma pessoa que enfrentou a questão da fome no país".

Ele tem atuado para que seu partido e o União Brasil, que formam uma federação, não apoiem Flávio Bolsonaro, adotando a neutralidade.


Começou mal

Começou mal a pré-campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, há dias. A primeira agenda após anunciar a chapa já teve desfalques.

Vice do petista, Márcio França (PSB) não deu as caras no evento. Ele está a contragosto nessa posição: sabe que a chapa de Tarcísio de Freitas será reeleita e acha também que Marina Silva e Simone Tebet se elegem para o Senado. Se Lula emplacar o quarto mandato, contudo, ganha nova boquinha por sua colaboração.

Pérola

"Precisamos acabar com essa ideia de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles (mostrando o dedo do meio). Nós gostamos de coisa boa, queremos tudo de primeira",

 de Lula, defendendo o acesso da população de baixa renda a tratamentos de saúde dos ricos.
Reclamando dos EUA 1

A crítica, um tanto constrangedora, do governo Lula às sanções dos EUA contra cúmplices do PCC, em nome da "soberania", reitera sua recusa à cooperação no combate ao crime transnacional. Enquanto isso, o PCC baila, com ramificações nos Estados Unidos, Europa, África e Ásia, financiando-se com narcotráfico e lavagem de dinheiro.

As sanções americanas contra o PCC mostram, na prática, o que a designação terrorista permite: bloqueio de ativos, restrições a transações em dólar e ataque às estruturas da facção.

Reclamando dos EUA 2

A reação de Lula revela preocupação maior com a possibilidade de sanções atingirem bancos ou empresas do que com o fato de estarem a serviço do PCC.

Combater o PCC de forma séria exige cooperação internacional robusta, especialmente no rastreamento de recursos em dólar e criptomoedas. A soberania não se defende com retórica contra Washington.

Defende-se contra o desmantelamento de quem, no Brasil, usurpa a autoridade do Estado todos os dias.

Em ano eleitoral, Lula prefere a narrativa da "soberania" a aceitar ajuda concreta contra um inimigo interno que já a viola diariamente.

"Vamos lá, Lula lá" 

Há alguns dias, Lula percorreu várias cidades do Nordeste de uma só vez, consideradas admiradoras do presidente petista.

Em Quixeramobim, no Ceará, inaugurou um trecho da Ferrovia Transnordestina, que havia prometido inaugurar em 2010. E foi saudado por novos elogios, desta vez pelo senador Camilo Santana, como "o maior presidente da história deste país".

Depois, em Juazeiro do Norte, entregou ambulâncias e ônibus escolares e, por volta das 20h, reclamou que ainda não tinha almoçado. Ainda em Juazeiro, Lula enumerou feitos, comparou-se a Getúlio Vargas e perguntou se algum outro governante "é mais respeitado hoje no estrangeiro".

A claque não teve dúvidas. Empolgada, a prefeita de Brejo Santo, Gislaine Landim, estimulou o público a cantar o jingle de 1989: "Vamos lá, Lula lá, brilha uma estrela...". No final do roteiro, o presidente ironizou com os chegados: "Acho que deveríamos fundar um país aqui em cima. Seria mais fácil...".


Palanque mineiro 1

O PT tenta resolver, em menos de um mês, a celeuma que se arrasta há semanas em Minas Gerais: criar um palanque para Lula no estado, que tem histórico de ser decisivo na eleição. Lula já se reuniu com o PT mineiro, incluindo o deputado Reginaldo Lopes, um dos cotados para ir para o "sacrifício".

O partido corre contra o tempo para definir a situação antes da convenção que vai lançar Lula à reeleição, marcada para 2 de agosto.

Palanque mineiro 2

Há chance de sobrar também para Rogério Corrêa, para a deputada estadual Beatriz Cerqueira ou para algum desavisado do movimento sindical.

O páreo é duro para Lula em Minas Gerais: o senador opositor Cleitinho (Republicanos) tem vantagem folgada. Lula já recebeu não de Rodrigo Pacheco, Marília Campos e até Josué Gomes.

No Ceará, Lula admitiu que o Nordeste "sempre foi tratado com muito desprezo pelas pessoas que governaram este país". Desde 2000, Lula e o PT governaram o Brasil por 18 anos (66% do tempo).

Mistura Fina

No centro das suspeitas envolvendo a relação do senador Jaques Wagner (PT-BA) com o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, um apartamento de R$ 2,5 milhões em Salvador tem por trás uma empresa administrada por um ex-metalúrgico, Luiz Antonio Lombardi, que era dono de oficinas mecânicas em São Paulo.

A PF aponta que o imóvel foi destinado como "vantagem indevida" ao parlamentar em troca de atuação política no Congresso.

As suspeitas envolvendo o imóvel recaem sobre a consultoria de gestão empresarial Epitome S.A., responsável pela transação imobiliária, que não chegou a ser concluída.

A empresa tem como representante Luiz Antonio Lombardi que, em um período de cinco anos, deixou de administrar oficinas mecânicas na Zona Norte da capital paulista para se tornar executivo de empresas com capital social que somam R$ 56 milhões.

A PF aponta Lombardi como "pessoa interposta" ou "titular aparente".

A defesa do ministro Marco Buzzi, afastado do STJ por suspeita de assédio sexual, teria levantado uma série de elementos para apontar contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Foram apresentados registros de catracas, mensagens de WhatsApp e vídeos de sessões (com vários conteúdos, inclusive permitidos), que iriam de encontro aos depoimentos. Olho vivo.

Não era grande o dinheiro apreendido com um advogado ligado a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Já o relógio Patek Philippe, também recolhido pela Polícia Federal, pode ser adquirido nas boas casas do ramo, no exterior.

O modelo Calatrava, por exemplo, custa cerca de US$ 50 mil (R$ 275 mil). Modelos especiais alcançam perto de R$ 500 mil e os colecionáveis ultrapassam R$ 1 milhão.

In — Sutiã Wireless
Out — Sutiã Bralette

CLÁUDIO HUMBERTO

"Já vencemos uma vez, venceremos de novo"

Nikolas Ferreira (PL-MG) ao reforçar apoio a Flávio Bolsonaro em evento do PL

05/07/2026 06h58

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula recua e vai segurar nova indicação de Messias

Lula foi demovido da ideia, que sustentava até o mês passado, de reenviar o nome de Jorge Messias para a vaga aberta de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Os cenários hoje são: enviar logo após a eleição ou deixar para fevereiro. As bravatas de Lula, sugerindo reenvio imediato, vieram depois dos "trackings" do Planalto captarem ligeira melhora na desgastada popularidade do petista após confronto, sobretudo, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Olho na urna

Eventual reenvio este ano vai depender do resultado eleitoral, com envio caso Lula seja derrotado, já contando que a questão vai parar no STF.

Outro clima

Hoje, o cenário mais provável é que fique para fevereiro, após o fim da legislatura, com possibilidade de troca da presidência do Senado.

Água no chopp

Lula não vai admitir, mas o recuo veio após Alcolumbre segurar votações que o petista está de olho, como o projeto do fim da escala 6x1.

Caminho complicado

Além da má vontade de Alcolumbre, regra interna do Senado impede que uma mesma nomeação seja votada duas vezes em um ano.

Congresso precisa analisar 96 vetos presidenciais

Estão pendentes de análise do Congresso 96 vetos presidenciais. Alguns estão parados há mais de três anos, como veto nº9/2023, feito por Lula (PT) em junho do primeiro ano do mandato, sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

Do total, 84 vetos estão "sobrestando a pauta", ou seja, deveriam ser votados antes de qualquer outra matéria.

Alívio para bandido

Lula vetou aumentar pena de roubo qualificado por lesão corporal grave, pois a pena mínima seria superior à pena para homicídio qualificado.

Ajudar para quê?

Lula vetou integralmente a lei que reconhece estágios como experiência profissional pois "compromete seleção de concursos públicos".

Barrou

Existem 16 vetos totais de Lula a leis aprovadas, os demais são parciais, como um sobre o projeto da Copa do Mundo Feminina, em 2027.

Bebeu?

Mauricio Marcon (PL-RS) criticou o gesto obsceno de Lula ao mostrar o dedo do meio durante discurso em Brasília: "Quanta classe para um presidente. Será que estava bêbado?", indagou o deputado federal.

Depoimento muda tudo

Reviravolta no caso Marco Buzzi, ministro do STJ acusado de assédio sexual: uma das supostas vítimas diz que não houve nada e que ele sempre foi respeitoso. O depoimento em cartório será juntado aos autos.

Propaganda, não

A partir deste sábado (4), conteúdos de sites governamentais pararam de ser atualizados. É o tal "defeso eleitoral", que proíbe conteúdo, mesmo digital, que possa favorecer campanha de autoridades. Incluiu a Polícia Federal, antes considerada órgão de Estado e não de governo.

Redesenho

A eventual desistência de Michelle Bolsonaro (PL) de disputar cargo eleitoral este ano já movimenta a política do Distrito Federal. Inimigos (e especialmente aliados) refazem estratégias para o caso de mudança.

Desgosto vs. ação

O senador Jorge Seif (PL-SC) avalia que enquanto Lula e cia. se preocupam com as sanções dos EUA sobre o crime organizado, a oposição avança para construir parcerias reais para enfrentar facções.

Fundos e fundos

Eduardo Bolsonaro denuncia elo entre filho de Lula e o PCC. Para o ex-deputado "é provavelmente por isso" que o petista fez "lobby a favor do PCC", contra a ideia de os EUA designarem o grupo como terroristas.

Tudo pronto

Presidente do TSE, Kássio Nunes Marques promove reunião ainda nesta quinzena para enquadrar representantes de plataformas digitais e de institutos de pesquisa. Quer afinar tudo antes das eleições.

Vai indo

Sobre eventual reenvio da indicação ao STF, Jorge Messias não mostrou resistência, mas também não está trabalhando para isso. Vai deixar o grosso para a articulação de Lula e só depois parte para outro beija-mão.

Pergunta na indicação

Rejeição histórica por duas vezes seria o quê?

PODER SEM PUDOR

Croquis voador

Estudantes de engenharia curitibanos, do saudoso Projeto Rondon, mudaram a face de João Câmara (RN). Reformaram o coreto, a praça, até construíram um chafariz.

Deixaram saudades. Meses depois, o prefeito recebeu um recado: os estudantes precisavam de um croqui das obras que ajudaram a realizar, para um trabalho de conclusão de curso.

O prefeito não entendeu direito, mas, solícito, foi aos Correios e ditou um telegrama: "Impossível encontrar conquis, mas segue a melhor craúna da região." Em Curitiba, estudantes perplexos receberam do prefeito um pássaro preto.

Cláudio Humberto

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CLAÚDIO HUMBERTO

"É recesso master que se chama?"

Eduardo Girão (Novo-CE) sobre apatia do Senado no escândalo do Banco Master

03/07/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Governo Lula isola o Brasil no combate ao crime

A crítica constrangedora do governo Lula (PT) às sanções dos EUA a cúmplices do PCC, em nome de “soberania”, reitera sua recusa de cooperação no combate ao crime transnacional. Enquanto isso, o PCC baila, com ramificações nos EUA, na Europa, África e Ásia, financiando-se com narcotráfico e lavagem. As sanções americanas contra o PCC mostram na prática o que a designação terrorista permite: bloqueio de ativos, restrições a transações em dólar e ataque a estruturas da facção.

Crime virou detalhe

A reação de Lula revela preocupação maior de sanções atingirem bancos ou empresas brasileiras do que com o fato de estarem a serviço do PCC.

O que o Brasil recusa

Combater o PCC de forma séria exige cooperação internacional robusta, especialmente no rastreamento de recursos em dólar e criptomoedas.

Soberania usurpada aqui

A soberania não se defende com retórica contra Washington. Defende-se desmantelando quem, dentro do Brasil, a usurpa todos os dias.

Ajuda recusada

Em ano eleitoral, Lula prefere a narrativa da “soberania” a aceitar ajuda concreta contra um inimigo interno que já a viola diariamente.

PT tenta resolver palanque mineiro até o fim do mês

O PT tenta resolver, em menos de um mês, a celeuma que se arrasta há semanas em Minas Gerais: criar um palanque para Lula no estado que tem histórico de ser decisivo na eleição. Lula se reuniu com nomes do PT mineiro, incluindo o deputado Reginaldo Lopes, um dos cotados para assumir a missão ingrata. O partido corre contra o tempo para definir a situação antes da convenção que vai lançar Lula à reeleição, marcada para 2 de agosto. Há preocupação até com o partido perder tamanho.

Bateu o desespero

Há chance de sobrar para Rogério Correia, para a estadual Beatriz Cerqueira ou algum desavisado do movimento sindical.

Tudo para dar ruim

O páreo é duro para Lula em Minas Gerais, com pesquisas apontando para vantagem folgada do senador opositor Cleitinho (Republicanos).

Barco furado

Lula já recebeu não de Rodrigo Pacheco (PSB). Marília Campos (PT) também não quis entrar na fria e Josué Alencar (PSB) não se empolgou.

Rara verdade

No Ceará, Lula admitiu que o Nordeste “sempre foi tratado com muito desprezo pelas pessoas que governaram esse País”. Sincericídio. Desde o ano 2000, Lula e PT governaram o Brasil por 18 anos (66% do tempo).

Tem coisa aí

“O mais revelador é o que não apareceu nela”, é a conclusão de Deltan Dallagnol sobre a conversa entre Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes (STF), e o enrolado banqueiro Daniel Vorcaro.

Fiscalize

A partir de sábado (4), sites, redes e outros meios oficiais do governo devem retirar nomes, slogans, símbolos, imagens ou qualquer elemento que promovam autoridades ou governos para não influenciar na eleição.

Sem propaganda

A Polícia Federal anunciou a suspensão do seu perfil oficial no X (ex-Twitter) durante todo o período eleitoral, 4 de julho a 25 de outubro. Para seguir a regra eleitoral, também já desativou o perfil no Facebook.

Master PT

Os petistas Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e os senadores Rui Costa e Jaques Wagner foram recebidos com imensa vaia, ontem, em Lapinha (BA). Tinha até cartaz “Jaques Master”.

Plano B

Diz o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que se Michelle Bolsonaro não lançar candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, o que ela não confirmou, a vaga será ocupada pelo correligionário Izalci Lucas.

Nu, assim, não

Clientes do Nubank reclamam ao Baco Central de assédio com avisos de “boletos proposta” emitidos por empresas picaretas apostando que correntista distraído pagará. Não sem deixar beirada para o Nu, claro.

Cegueira

Carlos Jordy (PL-RJ) estranha nada acontecer após flagrante troca de mensagens entre a esposa de Alexandre de Moraes e o enrolado Daniel Vorcaro, do Master, que até preso está. “Surreal”, alfineta o deputado.

Pensando bem...

...pior que o tarifaço, só o eleitoraço.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Coreto tombado

A história é conhecida nas rodas políticas de Minas. Nos anos 50, a prefeitura de Muzambinho recebeu uma mensagem do órgão estadual de defesa do patrimônio histórico: diante de murmúrios chegados a Belo Horizonte, a municipalidade ficava advertida de que o antigo coreto da praça era considerado “de interesse histórico”, e que uma comissão iria até lá para tombá-lo. O prefeito reagiu com um telegrama urgente: “Desnecessária vinda da comissão. Já que era para tombar, mandei derrubar o coreto”.

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