Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"É recesso master que se chama?"

Eduardo Girão (Novo-CE) sobre apatia do Senado no escândalo do Banco Master

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

03/07/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Governo Lula isola o Brasil no combate ao crime

A crítica constrangedora do governo Lula (PT) às sanções dos EUA a cúmplices do PCC, em nome de “soberania”, reitera sua recusa de cooperação no combate ao crime transnacional. Enquanto isso, o PCC baila, com ramificações nos EUA, na Europa, África e Ásia, financiando-se com narcotráfico e lavagem. As sanções americanas contra o PCC mostram na prática o que a designação terrorista permite: bloqueio de ativos, restrições a transações em dólar e ataque a estruturas da facção.

Crime virou detalhe

A reação de Lula revela preocupação maior de sanções atingirem bancos ou empresas brasileiras do que com o fato de estarem a serviço do PCC.

O que o Brasil recusa

Combater o PCC de forma séria exige cooperação internacional robusta, especialmente no rastreamento de recursos em dólar e criptomoedas.

Soberania usurpada aqui

A soberania não se defende com retórica contra Washington. Defende-se desmantelando quem, dentro do Brasil, a usurpa todos os dias.

Ajuda recusada

Em ano eleitoral, Lula prefere a narrativa da “soberania” a aceitar ajuda concreta contra um inimigo interno que já a viola diariamente.

PT tenta resolver palanque mineiro até o fim do mês

O PT tenta resolver, em menos de um mês, a celeuma que se arrasta há semanas em Minas Gerais: criar um palanque para Lula no estado que tem histórico de ser decisivo na eleição. Lula se reuniu com nomes do PT mineiro, incluindo o deputado Reginaldo Lopes, um dos cotados para assumir a missão ingrata. O partido corre contra o tempo para definir a situação antes da convenção que vai lançar Lula à reeleição, marcada para 2 de agosto. Há preocupação até com o partido perder tamanho.

Bateu o desespero

Há chance de sobrar para Rogério Correia, para a estadual Beatriz Cerqueira ou algum desavisado do movimento sindical.

Tudo para dar ruim

O páreo é duro para Lula em Minas Gerais, com pesquisas apontando para vantagem folgada do senador opositor Cleitinho (Republicanos).

Barco furado

Lula já recebeu não de Rodrigo Pacheco (PSB). Marília Campos (PT) também não quis entrar na fria e Josué Alencar (PSB) não se empolgou.

Rara verdade

No Ceará, Lula admitiu que o Nordeste “sempre foi tratado com muito desprezo pelas pessoas que governaram esse País”. Sincericídio. Desde o ano 2000, Lula e PT governaram o Brasil por 18 anos (66% do tempo).

Tem coisa aí

“O mais revelador é o que não apareceu nela”, é a conclusão de Deltan Dallagnol sobre a conversa entre Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes (STF), e o enrolado banqueiro Daniel Vorcaro.

Fiscalize

A partir de sábado (4), sites, redes e outros meios oficiais do governo devem retirar nomes, slogans, símbolos, imagens ou qualquer elemento que promovam autoridades ou governos para não influenciar na eleição.

Sem propaganda

A Polícia Federal anunciou a suspensão do seu perfil oficial no X (ex-Twitter) durante todo o período eleitoral, 4 de julho a 25 de outubro. Para seguir a regra eleitoral, também já desativou o perfil no Facebook.

Master PT

Os petistas Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e os senadores Rui Costa e Jaques Wagner foram recebidos com imensa vaia, ontem, em Lapinha (BA). Tinha até cartaz “Jaques Master”.

Plano B

Diz o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que se Michelle Bolsonaro não lançar candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, o que ela não confirmou, a vaga será ocupada pelo correligionário Izalci Lucas.

Nu, assim, não

Clientes do Nubank reclamam ao Baco Central de assédio com avisos de “boletos proposta” emitidos por empresas picaretas apostando que correntista distraído pagará. Não sem deixar beirada para o Nu, claro.

Cegueira

Carlos Jordy (PL-RJ) estranha nada acontecer após flagrante troca de mensagens entre a esposa de Alexandre de Moraes e o enrolado Daniel Vorcaro, do Master, que até preso está. “Surreal”, alfineta o deputado.

Pensando bem...

...pior que o tarifaço, só o eleitoraço.

PODER SEM PUDOR

Coreto tombado

A história é conhecida nas rodas políticas de Minas. Nos anos 50, a prefeitura de Muzambinho recebeu uma mensagem do órgão estadual de defesa do patrimônio histórico: diante de murmúrios chegados a Belo Horizonte, a municipalidade ficava advertida de que o antigo coreto da praça era considerado “de interesse histórico”, e que uma comissão iria até lá para tombá-lo. O prefeito reagiu com um telegrama urgente: “Desnecessária vinda da comissão. Já que era para tombar, mandei derrubar o coreto”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Ridículo. Governo de mentira"

Marcel van Hattem (Novo-RS) critica factoide de Lula (PT) sobre o projeto de ampliar o MEI

30/06/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Marcos Valério já denunciava ligação PT-PCC

A oposição sempre denuncia as relações do PT de Lula com o PCC para explicar as omissões do governo no combate ao crime organizado, mas a primeira acusação não é recente. O operador do mensalão Marcos Valério, das entranhas do petismo, contou à PF ter ouvido do ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira que o prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel foi morto em 2002 após seu dossiê sobre financiamento eleitoral ilegal petista via bingos e empresas de ônibus ligados ao PCC.

Senival, a missão

A prisão semana passada do vereador Senival Moura (PT), suspeito de submissão ao PCC desde 2014, pode indicar que a ligação se manteve.

Ligação cabulosa

Em 2019, áudios de presos do PCC mencionaram “diálogo cabuloso” dos integrantes da organização criminosa com governos do PT.

Companheirada protegida

Em 2006, nos ataques do PCC em SP, presos grampeados indicaram em conversas telefônicas que não atacariam alvos do PT.

Sob controle do PCC

Dirigentes do PT já foram acusados de ligação a perueiros e empresas controladas pelo PCC para lavagem de dinheiro e contratos públicos.

Congresso só tem mais nove dias de trabalho

A partir desta terça-feira (15), a Câmara dos Deputados e o Senado têm apenas nove dias úteis de trabalho este semestre, antes do recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho. Tanto a Copa do Mundo, quanto o São João e as festas juninas interferem no calendário do Legislativo, mas o principal empecilho é a falta de vontade dos parlamentares de aprovarem projetos importantes antes da eleição.

Eleição atropela

O recesso parlamentar vai até 4 de agosto, no dia seguinte é a data limite para partidos realizarem convenções e definirem coligações.

Missão: difícil

Está marcada para hoje reunião de líderes da Câmara para o presidente da Casa, Hugo Motta, tentar convencer deputados da sua pauta.

Outro ritmo

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre colocou de molho projetos queridinhos do governo Lula (PT), como o fim da escala 6x1.

Sushi Moriyasu

A Seleção acabou por derrotar a seleção japonesa por 2x1, de virada, caprichosamente nos acréscimos, calando a boca do arrogante treinador Hajime Moriyasu, para quem o time brasileiro “já não é aquele de antes”.

Imprescritível e inafiançável

O governador catarinense Jorginho Mello (PL) denunciou Lula (PT) à PGR por xenofobia, crime equiparado ao racismo (inafiançável e imprescritível), que pode render até 5 anos de prisão e multa ao petista. Lula ofendeu todo um povo, chamando os catarinenses de “racistas”.

Xenofobia é racismo

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, “racismo é crime grave com penalidades severas na Lei Brasileira”

e ensina: “o crime de racismo é direcionado a uma coletividade”.

Disque 100

O próprio governo federal oferece serviço de denúncia por violações de direitos humanos, o Disque 100, que recebe, entre outras, denúncias contra “discriminação étnica ou racial”... como xenofobia.

Cabeças feitas

A menos de 100 dias da eleição, a Nexus/BTG (BR-08521/26) aponta alto grau de definição dos eleitores: 74% já decidiram em quem vão votar não mudarão de ideia. Só 25% ainda admitem mudar o voto.

Tucano depenado

A pesquisa Nexus/BTG Pactual diz que o pré-candidato a presidente mais rejeitado é Aécio Neves: 60% não votam no tucano “de jeito nenhum”, mais que Lula, Flávio Bolsonaro e até Cabo Daciolo.

Mídia sem resultado

Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga criticou o governo Lula por inflar propagandas e esquecer do principal: “Saúde Pública não se faz com marketing milionário, e sim com planejamento e gestão”, disse.

Bolso dos políticos

Após Lula cair cinco pontos no Nordeste, seu principal reduto eleitoral, o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol avaliou que o caso do Banco Master “começou a pesar onde mais dói ao Lula: a urna”.

Pergunta no pano

Xenofobia agora também é “gafe”?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Senador não é lastro

O senador Marco Maciel sobrevoava o interior do Rio Grande do Sul, em meados de 1989, quando o pequeno avião Piper começou a ser sacudido por fortes rajadas de vento. Preocupado, o piloto fez um pouso em Júlio de Castilhos, longe do destino, que era o município de Cruz Alta. Maciel se fez de mouco, mas contou depois a amigos, achando muita graça, que ouviu o piloto olhar para seu porte de fiapo e murmurar: “Faltou lastro...”

Cláudio Humberto

"Nenhum homem é maior que a Justiça"

Helio Lopes (PL-RJ) sobre chance de Alexandre de Moraes ter atos analisados fora do Brasil

29/06/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula triplica gastos com propaganda no Facebook

Passam de R$18,7 milhões as despesas do governo Lula (PT) com propaganda no Facebook e Instagram, nos últimos três meses. É o maior valor do ano. Entre novembro e janeiro, a gestão petista gastava R$2,3 milhões por mês nas redes sociais, em média. Entre abril e junho, os gastos dispararam para mais de R$6,2 milhões a cada trinta dias. O governo Lula é, de longe, o maior anunciante do grupo Meta no Brasil.

PT derrama milhões

O segundo maior anunciante do Facebook é o PT: R$2,7 milhões em três meses, quase 100% com propaganda para Fernando Haddad (PT).

Grana não falta

Um “Instituto Conhecimento Liberta” ficou em terceiro; torrou R$755 mil em anúncios. Com seus perfis ‘associados’, gastos vão a R$1,8 milhão.

Na conta carioca

A Prefeitura do Rio de Janeiro disparou para a quarta posição entre os maiores anunciantes do Facebook, em 2026: R$656 mil em 90 dias.

Números oficiais

O levantamento foi feito na plataforma da própria Meta, que divulga todos os pagamentos feitos por anunciantes de cunho político, social etc.
 

Intérprete para Lula em Paris custou R$ 41,9 mil

O Ministério das Relações Exteriores solta a conta gotas os gastos de Lula durante vergonhosa participação na reunião do G7, grupo das sete maiores economias ocidentais, como convidado e que nada rendeu além de fotos com acenos para o vazio. A coluna acompanha as faturas do período em que, mais uma vez, Lula não se constrangeu e esbanjou o quanto deu. Só com intérprete para o orgulhoso monoglota petista, o esfolado brasileiro vai se virar para pagar a conta de R$41.979,46.

Só uma parte

A hospedagem da equipe que prepara a chegada do presidente também custou uma fortuna: R$112,9 mil. Não inclui a de Lula, sempre mais cara.

Sem dó

A coluna antecipou o valor do aluguel das luxuosas limosines para carregar Lula para cima e para baixo: mais R$480 mil na nossa conta.

No pix

Também bancamos R$39,1 mil pelo aluguel de duas salas para reunião dos aspones. Ainda rolou uma diária adicional, mais R$3,1 mil.

Bom lembrar

Na opulenta passagem por Paris, em 2025, o casal Lula e Janja, que até rendeu à primeira-dama o apelido de Esbanja, só a hospedagem passou de R$1,2 milhão. Tudo por conta dos pagadores de impostos, claro.

Suspeita ligação

Alfredo Gaspar (PL-AL) reagiu à operação da PF que aponta o vereador petista Senival Moura (SP) ligado ao PCC: “O partido do presidente da República está cada vez mais amarrado ao crime organizado”.

Só no sapatinho

Enquanto pagava de “gente como a gente”, com casacão da Petrobras, em agenda em Santa Catarina, Lula tirou do armário mais um modelo dos luxuosos sapatos Zegna, que passa dos R$10 mil o par.

Diferenças regionais

Com 12 políticos na corrida, o Piauí é o estado com o maior número de pré-candidatos confirmados ao governo, todos de partidos diferentes. São Paulo, o maior estado brasileiro, tem só dois confirmados na disputa; o atual governador Tarcísio de Freitas (Rep) e Fernando Haddad (PT).

Faça as contas

Segundo a divisão do TSE, cada senador rendeu quase R$9,2 milhões do fundão eleitoral aos partidos para a eleição deste ano, e cada deputado rendeu R$4,6 milhões. São 513 deputados e 81 senadores.

29 reais

O número de votos recebidos pelos deputados federais representa 35% na partilha do fundão eleitoral de R$5 bilhões. Isso quer dizer que cada voto em deputado federal “vale” cerca de R$29,63 para os partidos.

Para americano ver

Até a embaixada de Cuba nos EUA anunciou, em inglês, as tais “176 reformas”. Só não falou que não há de qualquer mudança no sistema político; o Partido Comunista permanece o único permitido na ilha.

Estratégias

Após a reunião do PT que viralizou com o discurso de André Janones dando dicas de como enrolar o eleitor, o PL realiza seu próprio encontro, o “3º seminário nacional de comunicação do PL”, dia 3 de julho, no Rio.

Pensando bem...

...ano eleitoral faz milagre só nas propagandas.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O amor é lindo

O senador Gilvam Borges (PMDB-AP) discursava no Senado quando se dirigiu ao colega Valter Pereira (PMDB-MS): “Senador, com todo o respeito, a solidariedade e o amor que existe entre nós dois... Falo do amor fraterno, não do amor que vossa excelência está imaginando...”.

E concluiu: “Vou parar com isso, porque quando falamos em amor já somos cerceados”. Os presentes deram apenas leves sorrisos.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7055, quinta-feira (02/07)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7055, quinta-feira (02/07)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3725, de quinta-feira (02/07)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3725, de quinta-feira (02/07)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3026, quinta-feira (02/07)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3026, quinta-feira (02/07)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3025, terça-feira (30/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3025, terça-feira (30/06): veja o rateio

5

Operação com Exército é proposta para enfrentar crise dos buracos em Campo Grande
Proposta

/ 1 dia

Operação com Exército é proposta para enfrentar crise dos buracos em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 12 horas

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 1 dia

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 1 semana

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro