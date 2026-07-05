"Já vencemos uma vez, venceremos de novo"

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Lula recua e vai segurar nova indicação de Messias

Lula foi demovido da ideia, que sustentava até o mês passado, de reenviar o nome de Jorge Messias para a vaga aberta de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Os cenários hoje são: enviar logo após a eleição ou deixar para fevereiro. As bravatas de Lula, sugerindo reenvio imediato, vieram depois dos "trackings" do Planalto captarem ligeira melhora na desgastada popularidade do petista após confronto, sobretudo, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Olho na urna

Eventual reenvio este ano vai depender do resultado eleitoral, com envio caso Lula seja derrotado, já contando que a questão vai parar no STF.

Outro clima

Hoje, o cenário mais provável é que fique para fevereiro, após o fim da legislatura, com possibilidade de troca da presidência do Senado.

Água no chopp

Lula não vai admitir, mas o recuo veio após Alcolumbre segurar votações que o petista está de olho, como o projeto do fim da escala 6x1.

Caminho complicado

Além da má vontade de Alcolumbre, regra interna do Senado impede que uma mesma nomeação seja votada duas vezes em um ano.

Congresso precisa analisar 96 vetos presidenciais

Estão pendentes de análise do Congresso 96 vetos presidenciais. Alguns estão parados há mais de três anos, como veto nº9/2023, feito por Lula (PT) em junho do primeiro ano do mandato, sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

Do total, 84 vetos estão "sobrestando a pauta", ou seja, deveriam ser votados antes de qualquer outra matéria.

Alívio para bandido

Lula vetou aumentar pena de roubo qualificado por lesão corporal grave, pois a pena mínima seria superior à pena para homicídio qualificado.

Ajudar para quê?

Lula vetou integralmente a lei que reconhece estágios como experiência profissional pois "compromete seleção de concursos públicos".

Barrou

Existem 16 vetos totais de Lula a leis aprovadas, os demais são parciais, como um sobre o projeto da Copa do Mundo Feminina, em 2027.

Bebeu?

Mauricio Marcon (PL-RS) criticou o gesto obsceno de Lula ao mostrar o dedo do meio durante discurso em Brasília: "Quanta classe para um presidente. Será que estava bêbado?", indagou o deputado federal.

Depoimento muda tudo

Reviravolta no caso Marco Buzzi, ministro do STJ acusado de assédio sexual: uma das supostas vítimas diz que não houve nada e que ele sempre foi respeitoso. O depoimento em cartório será juntado aos autos.

Propaganda, não

A partir deste sábado (4), conteúdos de sites governamentais pararam de ser atualizados. É o tal "defeso eleitoral", que proíbe conteúdo, mesmo digital, que possa favorecer campanha de autoridades. Incluiu a Polícia Federal, antes considerada órgão de Estado e não de governo.

Redesenho

A eventual desistência de Michelle Bolsonaro (PL) de disputar cargo eleitoral este ano já movimenta a política do Distrito Federal. Inimigos (e especialmente aliados) refazem estratégias para o caso de mudança.

Desgosto vs. ação

O senador Jorge Seif (PL-SC) avalia que enquanto Lula e cia. se preocupam com as sanções dos EUA sobre o crime organizado, a oposição avança para construir parcerias reais para enfrentar facções.

Fundos e fundos

Eduardo Bolsonaro denuncia elo entre filho de Lula e o PCC. Para o ex-deputado "é provavelmente por isso" que o petista fez "lobby a favor do PCC", contra a ideia de os EUA designarem o grupo como terroristas.

Tudo pronto

Presidente do TSE, Kássio Nunes Marques promove reunião ainda nesta quinzena para enquadrar representantes de plataformas digitais e de institutos de pesquisa. Quer afinar tudo antes das eleições.

Vai indo

Sobre eventual reenvio da indicação ao STF, Jorge Messias não mostrou resistência, mas também não está trabalhando para isso. Vai deixar o grosso para a articulação de Lula e só depois parte para outro beija-mão.

Pergunta na indicação

Rejeição histórica por duas vezes seria o quê?

PODER SEM PUDOR

Croquis voador

Estudantes de engenharia curitibanos, do saudoso Projeto Rondon, mudaram a face de João Câmara (RN). Reformaram o coreto, a praça, até construíram um chafariz.

Deixaram saudades. Meses depois, o prefeito recebeu um recado: os estudantes precisavam de um croqui das obras que ajudaram a realizar, para um trabalho de conclusão de curso.

O prefeito não entendeu direito, mas, solícito, foi aos Correios e ditou um telegrama: "Impossível encontrar conquis, mas segue a melhor craúna da região." Em Curitiba, estudantes perplexos receberam do prefeito um pássaro preto.

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