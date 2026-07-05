Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLÁUDIO HUMBERTO

"Já vencemos uma vez, venceremos de novo"

Nikolas Ferreira (PL-MG) ao reforçar apoio a Flávio Bolsonaro em evento do PL

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

05/07/2026 - 06h58
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lula recua e vai segurar nova indicação de Messias

Lula foi demovido da ideia, que sustentava até o mês passado, de reenviar o nome de Jorge Messias para a vaga aberta de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Os cenários hoje são: enviar logo após a eleição ou deixar para fevereiro. As bravatas de Lula, sugerindo reenvio imediato, vieram depois dos "trackings" do Planalto captarem ligeira melhora na desgastada popularidade do petista após confronto, sobretudo, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Olho na urna

Eventual reenvio este ano vai depender do resultado eleitoral, com envio caso Lula seja derrotado, já contando que a questão vai parar no STF.

Outro clima

Hoje, o cenário mais provável é que fique para fevereiro, após o fim da legislatura, com possibilidade de troca da presidência do Senado.

Água no chopp

Lula não vai admitir, mas o recuo veio após Alcolumbre segurar votações que o petista está de olho, como o projeto do fim da escala 6x1.

Caminho complicado

Além da má vontade de Alcolumbre, regra interna do Senado impede que uma mesma nomeação seja votada duas vezes em um ano.

Congresso precisa analisar 96 vetos presidenciais

Estão pendentes de análise do Congresso 96 vetos presidenciais. Alguns estão parados há mais de três anos, como veto nº9/2023, feito por Lula (PT) em junho do primeiro ano do mandato, sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

Do total, 84 vetos estão "sobrestando a pauta", ou seja, deveriam ser votados antes de qualquer outra matéria.

Alívio para bandido

Lula vetou aumentar pena de roubo qualificado por lesão corporal grave, pois a pena mínima seria superior à pena para homicídio qualificado.

Ajudar para quê?

Lula vetou integralmente a lei que reconhece estágios como experiência profissional pois "compromete seleção de concursos públicos".

Barrou

Existem 16 vetos totais de Lula a leis aprovadas, os demais são parciais, como um sobre o projeto da Copa do Mundo Feminina, em 2027.

Bebeu?

Mauricio Marcon (PL-RS) criticou o gesto obsceno de Lula ao mostrar o dedo do meio durante discurso em Brasília: "Quanta classe para um presidente. Será que estava bêbado?", indagou o deputado federal.

Depoimento muda tudo

Reviravolta no caso Marco Buzzi, ministro do STJ acusado de assédio sexual: uma das supostas vítimas diz que não houve nada e que ele sempre foi respeitoso. O depoimento em cartório será juntado aos autos.

Propaganda, não

A partir deste sábado (4), conteúdos de sites governamentais pararam de ser atualizados. É o tal "defeso eleitoral", que proíbe conteúdo, mesmo digital, que possa favorecer campanha de autoridades. Incluiu a Polícia Federal, antes considerada órgão de Estado e não de governo.

Redesenho

A eventual desistência de Michelle Bolsonaro (PL) de disputar cargo eleitoral este ano já movimenta a política do Distrito Federal. Inimigos (e especialmente aliados) refazem estratégias para o caso de mudança.

Desgosto vs. ação

O senador Jorge Seif (PL-SC) avalia que enquanto Lula e cia. se preocupam com as sanções dos EUA sobre o crime organizado, a oposição avança para construir parcerias reais para enfrentar facções.

Fundos e fundos

Eduardo Bolsonaro denuncia elo entre filho de Lula e o PCC. Para o ex-deputado "é provavelmente por isso" que o petista fez "lobby a favor do PCC", contra a ideia de os EUA designarem o grupo como terroristas.

Tudo pronto

Presidente do TSE, Kássio Nunes Marques promove reunião ainda nesta quinzena para enquadrar representantes de plataformas digitais e de institutos de pesquisa. Quer afinar tudo antes das eleições.

Vai indo

Sobre eventual reenvio da indicação ao STF, Jorge Messias não mostrou resistência, mas também não está trabalhando para isso. Vai deixar o grosso para a articulação de Lula e só depois parte para outro beija-mão.

Pergunta na indicação

Rejeição histórica por duas vezes seria o quê?

PODER SEM PUDOR

Croquis voador

Estudantes de engenharia curitibanos, do saudoso Projeto Rondon, mudaram a face de João Câmara (RN). Reformaram o coreto, a praça, até construíram um chafariz.

Deixaram saudades. Meses depois, o prefeito recebeu um recado: os estudantes precisavam de um croqui das obras que ajudaram a realizar, para um trabalho de conclusão de curso.

O prefeito não entendeu direito, mas, solícito, foi aos Correios e ditou um telegrama: "Impossível encontrar conquis, mas segue a melhor craúna da região." Em Curitiba, estudantes perplexos receberam do prefeito um pássaro preto.

Assine o Correio do Estado

CLAÚDIO HUMBERTO

"O governo esconde"

Rogério Marinho (PL-RN) e consequências do fim da jornada 6x1, como alta de preços e inflação

01/07/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Kassab vice de Caiado tenta evitar implosão do PSD

Beneficiado de chapa puro-sangue, decorrente da falta de aliança com outro partido, Gilberto Kassab (PSD) deve ser oficializado nesta quarta-feira (1º) como vice na chapa de Ronaldo Caiado. No partido também havia o temor de que apoio obrigatório ao ex-governador goiano levaria a traições e debandada após a campanha. Liderança forte do PSD, Kassab resolveu preencher a vaga que persistia aberta, aglutinar o partido e coordenar negociações para eventual apoio no 2º turno para presidente.

Diz que não estou

Caiado só teve apoio público de Ratinho Jr, governador do Paraná. Já o gaúcho Eduardo Leite, preterido por Caiado, faz corpo mole.

Inconfidência

Em Minas Gerais, importante colégio eleitoral, o cenário é ainda pior. Mateus Simões deve pedir votos para Romeu Zema, do Partido Novo.

Chegou tarde

Kassab até tentou atrair partidos como PP e União Brasil, que pendem mais para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), e as tratativas não avançaram.

Vice não dá

Zema também foi sondado, mas a aliança empacou porque Caiado e o mineiro bateram o pé e ninguém quis ser o vice na chapa.

Hang é mais um que poderá investir no Paraguai

O Paraguai não tem empolgado só pelo futebol na Copa. A exemplo de outros grandes empreendedores brasileiros, que buscam a porta de saída do ambiente asfixiante de negócios imposto pelo governo Lula (PT), o empresário Luciano Hang poderá estrear sua rede de lojas Havan no Paraguai. Ele diz que mais de 250 empreendedores brasileiros, muitos deles seus fornecedores, já se mudaram para o país vizinho, onde impostos são tão reduzidos quanto a burocracia.

Atraindo investidores

O ex-presidente Horacio Cartes foi quem primeiro convidou Hang, anos atrás, mas investir em outro país nunca lhe passou pela cabeça.

Governo não atrapalha

Hang contou em entrevista a definição marcante de Cartes sobre seu país: “aqui, o empresário não paga pela ineficiência do governo”.

Tapete vermelho

Em seguida, Hang recebeu ligações do presidente Santiago Peña e do ministro Javier Giménez, reforçando o convite. Resolveu ir conferir.

É fria

Começou mal a pré-campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. A primeira agenda após anunciar a chapa já teve desfalque. Vice do petista, Márcio França (PSB) não deu as caras no evento.

Prioridades

Rápido para definir e confirmar penduricalhos no Judiciário, o STF deve deixar para agosto a retomada do julgamento no STF do mandato-tampão para o governo do Rio de Janeiro, onde ignora-se a Constituição e se mantém interino o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto.

Toga pendurada

O Supremo Tribunal Federal abre a temporada de recesso de meio de ano em Brasília. A Corte passa o cadeado nos portões já nesta quinta-feira (2) e só retoma os trabalhos em agosto, já que dia 31 é sexta-feira.

Na vaquinha

Com R$3,3 milhões do fundo eleitoral, merreca para o padrão brasileiro, Renan Santos, pré-candidato do Missão, aposta em vaquinha para colocar a campanha na rua. Já arrecadou mais de R$1,1 milhão.

Conversa mole

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho falou, falou e não passou disso sobre a tal “festa das astronautas”, de Daniel Vorcaro, cujos vídeos ele diz ter visto. Se os vídeos existissem, já teriam vazado.

Save the date

Políticos de todos os lados já reservam 27 de agosto para o lançamento e Brasília de “O Parnaíba tem feitiço”, livro de memórias de Hugo Napoleão, ex-governador do Piauí, ex-ministro de Estado e ex-senador.

Votação só depois

Será realizada amanhã (1º) a primeira sessão de “debates temáticos” no Senado sobre a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6 por 1. Não há previsão para votar o projeto.

Limites

Não há expectativa de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, este semestre. Por lei, deveria ser analisada e aprovada até 17 de julho e o recesso parlamentar suspenso, se não houver análise.

Pensando bem...

...penduricalho virou salário.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Conversa de bêbado

Sebastião Paes de Almeida fazia campanha para o governo de Minas Gerais, quando, no interior, viu-se diante do presidente da Liga Contra o Álcool da cidade. O homem da Liga foi logo metendo a “faca”: “Dr. Sebastião, além da nossa sede, precisamos que o senhor nos compre cinco carros. É para ensinar o povo a deixar de beber”. O candidato respondeu na bucha: “Meu amigo, por acaso você está bêbado?”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Ridículo. Governo de mentira"

Marcel van Hattem (Novo-RS) critica factoide de Lula (PT) sobre o projeto de ampliar o MEI

30/06/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Marcos Valério já denunciava ligação PT-PCC

A oposição sempre denuncia as relações do PT de Lula com o PCC para explicar as omissões do governo no combate ao crime organizado, mas a primeira acusação não é recente. O operador do mensalão Marcos Valério, das entranhas do petismo, contou à PF ter ouvido do ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira que o prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel foi morto em 2002 após seu dossiê sobre financiamento eleitoral ilegal petista via bingos e empresas de ônibus ligados ao PCC.

Senival, a missão

A prisão semana passada do vereador Senival Moura (PT), suspeito de submissão ao PCC desde 2014, pode indicar que a ligação se manteve.

Ligação cabulosa

Em 2019, áudios de presos do PCC mencionaram “diálogo cabuloso” dos integrantes da organização criminosa com governos do PT.

Companheirada protegida

Em 2006, nos ataques do PCC em SP, presos grampeados indicaram em conversas telefônicas que não atacariam alvos do PT.

Sob controle do PCC

Dirigentes do PT já foram acusados de ligação a perueiros e empresas controladas pelo PCC para lavagem de dinheiro e contratos públicos.

Congresso só tem mais nove dias de trabalho

A partir desta terça-feira (15), a Câmara dos Deputados e o Senado têm apenas nove dias úteis de trabalho este semestre, antes do recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho. Tanto a Copa do Mundo, quanto o São João e as festas juninas interferem no calendário do Legislativo, mas o principal empecilho é a falta de vontade dos parlamentares de aprovarem projetos importantes antes da eleição.

Eleição atropela

O recesso parlamentar vai até 4 de agosto, no dia seguinte é a data limite para partidos realizarem convenções e definirem coligações.

Missão: difícil

Está marcada para hoje reunião de líderes da Câmara para o presidente da Casa, Hugo Motta, tentar convencer deputados da sua pauta.

Outro ritmo

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre colocou de molho projetos queridinhos do governo Lula (PT), como o fim da escala 6x1.

Sushi Moriyasu

A Seleção acabou por derrotar a seleção japonesa por 2x1, de virada, caprichosamente nos acréscimos, calando a boca do arrogante treinador Hajime Moriyasu, para quem o time brasileiro “já não é aquele de antes”.

Imprescritível e inafiançável

O governador catarinense Jorginho Mello (PL) denunciou Lula (PT) à PGR por xenofobia, crime equiparado ao racismo (inafiançável e imprescritível), que pode render até 5 anos de prisão e multa ao petista. Lula ofendeu todo um povo, chamando os catarinenses de “racistas”.

Xenofobia é racismo

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, “racismo é crime grave com penalidades severas na Lei Brasileira”

e ensina: “o crime de racismo é direcionado a uma coletividade”.

Disque 100

O próprio governo federal oferece serviço de denúncia por violações de direitos humanos, o Disque 100, que recebe, entre outras, denúncias contra “discriminação étnica ou racial”... como xenofobia.

Cabeças feitas

A menos de 100 dias da eleição, a Nexus/BTG (BR-08521/26) aponta alto grau de definição dos eleitores: 74% já decidiram em quem vão votar não mudarão de ideia. Só 25% ainda admitem mudar o voto.

Tucano depenado

A pesquisa Nexus/BTG Pactual diz que o pré-candidato a presidente mais rejeitado é Aécio Neves: 60% não votam no tucano “de jeito nenhum”, mais que Lula, Flávio Bolsonaro e até Cabo Daciolo.

Mídia sem resultado

Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga criticou o governo Lula por inflar propagandas e esquecer do principal: “Saúde Pública não se faz com marketing milionário, e sim com planejamento e gestão”, disse.

Bolso dos políticos

Após Lula cair cinco pontos no Nordeste, seu principal reduto eleitoral, o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol avaliou que o caso do Banco Master “começou a pesar onde mais dói ao Lula: a urna”.

Pergunta no pano

Xenofobia agora também é “gafe”?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Senador não é lastro

O senador Marco Maciel sobrevoava o interior do Rio Grande do Sul, em meados de 1989, quando o pequeno avião Piper começou a ser sacudido por fortes rajadas de vento. Preocupado, o piloto fez um pouso em Júlio de Castilhos, longe do destino, que era o município de Cruz Alta. Maciel se fez de mouco, mas contou depois a amigos, achando muita graça, que ouviu o piloto olhar para seu porte de fiapo e murmurar: “Faltou lastro...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3727, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3727, sábado (04/07)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7057, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7057, sábado (04/07)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3027, sábado (04/07)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3027, sábado (04/07)

4

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2411, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2411, sábado (04/07)

5

Resultado da Loteria Federal 06080-1 de hoje, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 06080-1 de hoje, sábado (04/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 2 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 3 dias

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro