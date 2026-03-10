"Agora que Vorcaro está preso, a sua advogada já foi visitá-lo?"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Repasse de Lula a Lulinha vira alvo da oposição

A grana que Lula despejou nas contas de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, virou alvo da oposição, que quer escrutinar a movimentação financeira do filho do presidente, que tem uma amiga enrolada na falcatrua do INSS. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado já tramita pedido à Polícia Federal para investigar “cifra aproximada de R$25 milhões” do herdeiro de Lula. No bolo, mais de R$720 mil são de transferências entre o petista e Lulinha.

Alô, Receita

Na declaração de bens de Lula, tem R$7,4 milhões. Mas a maior parte, R$5,5 milhões, está imobilizada em uma espécie de previdência privada.

Mérito da CPMI

Foi a CPMI do INSS que aprovou a quebra do sigilo bancário de Lulinha e revelou que o presidente repassou o caminhão de dinheiro ao filho.

2+2

Somando o dinheiro em espécie (declarado), com créditos que aparecem nos bens assumidos à Justiça Eleitoral, faltam ainda R$266 mil.

Coisa de milionário

A movimentação financeira de Lulinha é na casa dos milhões. Mais de

R$4 milhões por ano em 2022 e 2023 e mais de R$7,2 milhões em 2024.

Brasil se isola do combate ao tráfico por ‘ideologia’

O governo Lula (PT) optou por um isolamento vergonhoso e fugiu da coalizão “Escudo das Américas” de 13 países contra o tráfico e cartéis de narcotraficantes. O Brasil preferiu se unir a Colômbia e México, governos lenientes nesse combate, e ficou de fora. Ainda paga o mico de defender a não inclusão de PCC e Comando Vermelho na lista de entidades terroristas proposta pelos EUA. Na prática, protege as gangues da ação conjunta para desarticular redes criminosas por meio de cooperação em inteligência, forças policiais e finanças dos 13 países dessa iniciativa.

Ideologia ignorante

O governo do Brasil expõe priorização ideológica que beira a insanidade. E Lula não quer desagradar seu novo ídolo, o colombiano Gustavo Petro.

Petro, o leniente

Sancionado pelos EUA no ano passado por “envolvimento no tráfico ilícito de drogas”, Petro defende “diálogo” com narcotraficantes e cartéis.

Auge do sectarismo

Lula coloca a ideologia acima do interesse coletivo, ignorando pesquisas nacionais apontando segurança como a maior preocupação do brasileiro.

Terror ignorado

Ao governo Trump, em maio de 2025, o governo Lula fez uma distinção semântica conveniente, ignorando o terror real imposto por PCC, CV etc. à sociedade. Alegou que “não são terroristas” por não terem viés ideológico e sim motivações lucrativas via tráfico de drogas e armas.

Nada de CPI

O plenário do Senado Federal realiza, nesta terça-feira (10), a primeira das duas sessões – semipresenciais –desta semana. Mais uma vez não há previsão de análise do pedido de abertura da CPI do Banco Master.

Movimentação

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, viajou a Brasília para participar da entrega do pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes elaborado pelo Novo, seu partido.

Domínio da estupidez

“A estupidez tomou conta do governo e mais grave da esquerda lulopetista, que endoidou na insana defesa de Vorcaro, do Master, seus guardiões, entorno e comparsas”, cravou o ex-deputado Roberto Freire.

STF vai decidir

A oposição a Lula (PT) detalha hoje (10) o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir a instalação da CPMI do Banco Master e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Interesse despertou

“Daniel Vorcaro” e “Vorcaro” entraram para a lista dos assuntos mais buscados na internet no Brasil, nos últimos sete dias. “Sicário” também entrou para a lista, segundo o Google Trends.

Na pressão

A oposição anuncia hoje (10) que vai tentar um mandado de segurança para garantir a instalação da CPMI do Banco Master, além do pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Tem que explicar

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) assinou o pedido de CPI do Banco Master e avisou que vai pedir ampliação da investigação. O senador quer incluir o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e Gabriel Galípolo (Banco Central).

Pensando bem...

...para o governo Lula, gasolina alta só não é pior que o Banco Master, roubo no INSS, pesquisas em queda, aliados pulando do barco...

PODER SEM PUDOR

Uísque do santo

Prefeito de São Simão (SP), Padre Plínio Toldo (PFL) agradava autoridades às quais pedia recursos. Certa vez, ao receber dele uma garrafa de uísque, um secretário paulista brincou: “O sr. está querendo me comprar, padre?”

- Nada disso, meu filho – respondeu Toldo – Esse uísque é feito lá mesmo em São Simão. E eu vou lhe contar um segredo: se Jesus soubesse que a gente produz esse uísque, tinha feito a Santa Ceia lá na minha cidade.