"Agora que Vorcaro está preso, a sua advogada já foi visitá-lo?"

Carlos Portinho (PL-RJ), lembra contrato milionário da esposa de Moraes e o banqueiro

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

10/03/2026 - 07h00
Repasse de Lula a Lulinha vira alvo da oposição

A grana que Lula despejou nas contas de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, virou alvo da oposição, que quer escrutinar a movimentação financeira do filho do presidente, que tem uma amiga enrolada na falcatrua do INSS. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado já tramita pedido à Polícia Federal para investigar “cifra aproximada de R$25 milhões” do herdeiro de Lula. No bolo, mais de R$720 mil são de transferências entre o petista e Lulinha.

 

Alô, Receita

Na declaração de bens de Lula, tem R$7,4 milhões. Mas a maior parte, R$5,5 milhões, está imobilizada em uma espécie de previdência privada.

 

Mérito da CPMI

Foi a CPMI do INSS que aprovou a quebra do sigilo bancário de Lulinha e revelou que o presidente repassou o caminhão de dinheiro ao filho.

 

2+2

Somando o dinheiro em espécie (declarado), com créditos que aparecem nos bens assumidos à Justiça Eleitoral, faltam ainda R$266 mil.

 

Coisa de milionário

A movimentação financeira de Lulinha é na casa dos milhões. Mais de

R$4 milhões por ano em 2022 e 2023 e mais de R$7,2 milhões em 2024.

 

Brasil se isola do combate ao tráfico por ‘ideologia’

O governo Lula (PT) optou por um isolamento vergonhoso e fugiu da coalizão “Escudo das Américas” de 13 países contra o tráfico e cartéis de narcotraficantes. O Brasil preferiu se unir a Colômbia e México, governos lenientes nesse combate, e ficou de fora. Ainda paga o mico de defender a não inclusão de PCC e Comando Vermelho na lista de entidades terroristas proposta pelos EUA. Na prática, protege as gangues da ação conjunta para desarticular redes criminosas por meio de cooperação em inteligência, forças policiais e finanças dos 13 países dessa iniciativa.

 

Ideologia ignorante

O governo do Brasil expõe priorização ideológica que beira a insanidade. E Lula não quer desagradar seu novo ídolo, o colombiano Gustavo Petro.

 

Petro, o leniente

Sancionado pelos EUA no ano passado por “envolvimento no tráfico ilícito de drogas”, Petro defende “diálogo” com narcotraficantes e cartéis.

 

Auge do sectarismo

Lula coloca a ideologia acima do interesse coletivo, ignorando pesquisas nacionais apontando segurança como a maior preocupação do brasileiro.

 

Terror ignorado

Ao governo Trump, em maio de 2025, o governo Lula fez uma distinção semântica conveniente, ignorando o terror real imposto por PCC, CV etc. à sociedade. Alegou que “não são terroristas” por não terem viés ideológico e sim motivações lucrativas via tráfico de drogas e armas.

 

Nada de CPI

O plenário do Senado Federal realiza, nesta terça-feira (10), a primeira das duas sessões – semipresenciais –desta semana. Mais uma vez não há previsão de análise do pedido de abertura da CPI do Banco Master.

 

Movimentação

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, viajou a Brasília para participar da entrega do pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes elaborado pelo Novo, seu partido.

 

Domínio da estupidez

“A estupidez tomou conta do governo e mais grave da esquerda lulopetista, que endoidou na insana defesa de Vorcaro, do Master, seus guardiões, entorno e comparsas”, cravou o ex-deputado Roberto Freire.

 

STF vai decidir

A oposição a Lula (PT) detalha hoje (10) o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir a instalação da CPMI do Banco Master e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

 

Interesse despertou

“Daniel Vorcaro” e “Vorcaro” entraram para a lista dos assuntos mais buscados na internet no Brasil, nos últimos sete dias. “Sicário” também entrou para a lista, segundo o Google Trends.

 

Na pressão

A oposição anuncia hoje (10) que vai tentar um mandado de segurança para garantir a instalação da CPMI do Banco Master, além do pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

 

Tem que explicar

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) assinou o pedido de CPI do Banco Master e avisou que vai pedir ampliação da investigação. O senador quer incluir o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e Gabriel Galípolo (Banco Central).

 

Pensando bem...

...para o governo Lula, gasolina alta só não é pior que o Banco Master, roubo no INSS, pesquisas em queda, aliados pulando do barco...

 

PODER SEM PUDOR

Uísque do santo

Prefeito de São Simão (SP), Padre Plínio Toldo (PFL) agradava autoridades às quais pedia recursos. Certa vez, ao receber dele uma garrafa de uísque, um secretário paulista brincou: “O sr. está querendo me comprar, padre?”

- Nada disso, meu filho – respondeu Toldo – Esse uísque é feito lá mesmo em São Simão. E eu vou lhe contar um segredo: se Jesus soubesse que a gente produz esse uísque, tinha feito a Santa Ceia lá na minha cidade.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Pelo visto, Vorcaro trocava mensagens com todo mundo, menos com a sua advogada, mulher de Moraes"

André Marsiglia, jurista e comentarista, sobre o escândalo das mensagens reveladoras

08/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI enrola e oposição leva Master para comissões

A oposição tem certeza de que uma CPI para apurar cambalachos do Banco Master vai arrastar de vez o governo Lula para o epicentro do escândalo. O pedido para criar a CPMI cozinha na gaveta do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), há mais de um mês. Para não deixar o assunto esfriar, parlamentares entopem as comissões da Câmara e do Senado com pedidos de convocação e requerimentos de informação, além de pedidos à Procuradoria-Geral da República.

Queima de arquivo

Na Câmara, a tentativa na PF de autoextermínio do Sicário, da milícia de Daniel Vorcaro, dono do Master, rendeu quase 10 requerimentos.

Cobra geral

São pedidos de convocação do ministro da Justiça, do diretor-geral da Polícia Federal, e providências ao PGR, Paulo Gonet.

Pode esquecer

Nesta terça (10), a oposição protocola mais um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes (STF). Para andar, depende de Alcolumbre.

Siga o dinheiro

A Amprev, que foi alvo da PF, injetou grana em investimentos do Master. A cúpula do Instituo de Previdência do Amapá foi indicada por Alcolumbre.

PL pressiona por filiação ou vice de Tarcísio

A insistência de Gilberto Kassab em manter pré-candidaturas do PSD à Presidência da República tem irritado a cúpula do PL, que esperava apoio a Flávio Bolsonaro (PL). Os liberais queriam ao menos que o cacique não tivesse candidatos pelo partido. O “troco” no PSD pode sair em São Paulo. O PL vai reivindicar a filiação do governador Tarcísio de Freitas, hoje no Republicanos. Já contando com a negativa, o PL vai atrás da cadeira de vice de Tarcísio, hoje com Felicio Ramuth, do PSD.

Fator Bolsonaro

Na nova investida para atrair o governador, os liberais devem apostar no emocional e lembrar que foi Jair Bolsonaro que alçou Tarcísio ao posto.

Só chegar

Convite a Tarcísio para filiação já foi feito pelo próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas sempre com recusa de Tarcísio.

Não desce

Deputados contam que Tarcísio se dá bem com boa parte do PL, com parlamentares estaduais e federais. O problema é a cúpula do partido.

Trolha no horizonte

O Portal da Transparência vai completar um mês sem atualizar despesas do governo Lula (PT) com viagens. Apenas nos primeiros 40 dias de 2026, a gestão petista gastou R$33,5 milhões com diárias e passagens.

Construção gaúcha

O Republicanos já anunciou apoio à pré-candidatura do deputado Zucco (PL) ao governo do Rio Grande do Sul. Além do seu partido, PL, ele já conta com o apoio do Novo e Podemos e mais partidos são esperados.

Venezuela estável

O presidente dos EUA, Donald Trump, avalia que “a Venezuela está indo muito bem, foi estabilizada” e elogiou Delcy Rodrigues, presidente que substituiu o narcoditador Nicolás Maduro: “pessoa maravilhosa”.

Enquanto isso, em Minas...

Marcel van Hattem (Novo-RS) denunciou que Lula (PT) deu ordem para a base governista na Câmara tentar adiar para semana que vem a votação do socorro a empresas mineiras atingidas pela chuva e cheias.

Master além-mar

A prisão de Daniel Vorcaro virou notícia nas principais agências e veículos de imprensa internacionais, como Reuters e Bloomberg, que destacam a “reviravolta violenta” no escândalo do Banco Master.

Apostas abertas

Segundo a plataforma de previsão e apostas Polymarket, a chance de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ser removido do cargo por impeachment antes de 2027 voltou a subir nos últimos dias: 21%.

Esquece

Flávio Dino (STF) será chamado à CPMI do INSS para explicar canetada que livrou Lulinha da quebra de sigilo, diz o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Pode-MG). É convite, o ministro vai só se quiser.

PP com PL

O PP caminha para apoiar a candidatura do deputado Luciano Zucco (PL) ao governo do Rio Grande do Sul. A pré-candidatura de Ernani Polo (PP) foi interrompida e o político deve apoiar Zucco.

Pergunta no STF

Vai ter ministro visitando Daniel Vorcaro?

PODER SEM PUDOR

PODER SEM PUDOR

Deputado plural

O falecido deputado Luiz Eduardo Magalhães (PFL-BA) presidia as sessões da Câmara com instantes de bom humor. Certa vez, ele se dirigiu assim ao deputado Fernando Gabeira (RJ), na época o único representante do PV:

- Deputado, use a palavra para orientar sua bancada!

- Presidente – respondeu Gabeira – minha bancada sou apenas eu, uma pessoa muito dividida. Nem sempre posso me orientar bem.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O governo Lula faz politicagem com a desgraça alheia"

Marcel van Hattem (Novo-RS), sobre a conduta de Lula e a tragédia em Minas Gerais

07/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Mensagem sugere que Moraes frequentava Vorcaro

Entre as mensagens apontando intrigante proximidade entre o banqueiro Daniel Vorcaero e Alexandre de Moraes, uma não escapou a políticos de oposição porque indica que o ministro do STF era visitante habitual em endereços do dono do Banco Master. Em troca de mensagens com a namorada Martha Graeff, em 29 de abril de 2024, Vorcaro diz estar recebendo Moraes em sua nova casa em Campos (do Jordão) e que o ministro havia gostado do que viu, observando: “E ele adorava (o) apto”.

Visita habitual

Para a oposição, esse trecho mostra que Moraes costumava visitar o investigado Vorcaro, cliente do escritório de advocacia da esposa.

Impeachment

A ligação de Vorcaro a Moraes está entre as alegações do governador de Minas, Romeu Zema, para pedir impeachment do ministro do STF.

Caso é grave

“Não é possível tratar um caso dessa gravidade com silêncio ou omissão”, diz o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, um dos signatários do impeachment.

Reação a críticas

A iniciativa de Zema e suas críticas ao STF fez o decano Gilmar Mendes reagir fortemente, atacando o governador e falando em “hipocrisia”.

Brasileiros já pagaram R$ 800 bilhões em impostos

Os brasileiros amargam, neste sábado (7), a marca de R$ 800 bilhões pagos em impostos, somente em 2026. A conta é do “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo, que inclui todas as taxas tomadas dos cidadãos no âmbito federal, estadual e municipal. Foram R$ 100 bilhões em apenas dez dias. Em 26 de fevereiro, o Impostômetro apontava R$ 700 bilhões tomados dos brasileiros em impostos, este ano.

No vermelho

Esta semana, a plataforma Gasto Brasil registrou que as despesas do governo já superaram R$ 1 trilhão no mesmo período.

Só de paulistas

A arrecadação de impostos no estado de São Paulo responde por 37,4% de tudo tomado pelo governo: mais de R$ 286 bilhões, até agora.

Até o dia 17

A estimativa do Impostômetro é que sejam tomados outros R$ 100 bilhões dos brasileiros apenas nos próximos dez dias.

Uma por ano

O Brasil perdeu três posições entre as maiores economias do mundo, desde que Lula (PT) voltou à Presidência. Os dados são Austin Ratings, que mede o desempenho das economias mundiais em dólar. O País subiu à 8ª colocação em 2022 e perdeu uma posição por ano. Até agora.

Nem o vice sabe

O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) avisou publicamente que a chapa presidencial de Lula (PT) não está fechada. “Essa é uma definição mais para frente”, disse o ex-PSDB e ex-adversário do petista.

Sinais claros

Ao receber Lionel Messi e o time Inter Miami, Donald Trump citou Cuba oito vezes. Disse que vai “esperar duas semanas”, “resolver este antes” e que é “questão de tempo” até haver fluxo de pessoas entre os países.

Pode mesmo?

Simone Tebet (Planejamento) pode se candidatar em São Paulo, disse Geraldo Alckin, que não se aprofundou sobre a qual cargo. No Paraná Pesquisas de fevereiro (04650/26) ela aparece apenas nos cenários espontâneos com 1,1% para o Governo e 0,8% para o Senado.

Vorcaro-USA

Martin de Luca, advogado da rede de vídeos Rumble, avalia que à medida que forem descobertos vínculos do banqueiro Daniel Vorcaro nos EUA, o interesse das autoridades americanas no caso vai aumentar.

Vale lembrar

Diante do escândalo do Banco Master, Carlos Bolsonaro lembra que “enfiaram” Jair Bolsonaro na cadeia por 28 anos “sob a justificativa boçal e canalha de tentativa de golpe…. para a democracia ser mantida!”.

Brasil escanteado

Donald Trump recebe 12 chefes de Estado e governo latino-americanos, neste sábado (7), em Miami, para o encontro “Escudo das Américas”, incluindo Javier Milei (Argentina). O Brasil nem sequer foi mencionado.

Esquerda rachada

O Psol decide hoje (7) se vai formar federação com o PT. O partido de Guilherme Boulos já está associado ao Rede, mas está rachado quanto ao PT. A maioria deve ser contra casar-se com petistas até 2030.

Pensando bem...

...preso em Brasília, Daniel Vorcaro fica ainda mais perto do STF.

PODER SEM PUDOR

PODER SEM PUDOR

Senador cabeleira

Ao iniciar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que preside, o senador ACM (PFL-BA) fazia a chamada dos presentes quando alfinetou: “Roseana Wellington...” Wellington Salgado (PMDB-MG) chiou:

- “Roseana Wellington”, senador?

- São os seus cabelos longos... – respondeu ACM, irônico, referindo-se à cabeleira de gosto duvidoso, tipo anos 60, do suplente de Hélio Costa.

