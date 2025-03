"Alguém está sacaneando as galinhas. Eu estou querendo descobrir onde é que teve um ladrão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Juan Valdez, maior rede de cafeterias da Colômbia, prepara seu desembarque no Brasil. Deverá abrir a primeira loja em São Paulo. Hoje, 25% de seu faturamento vem da operação internacional: são mais de 130 lojas na Argentina, Costa Rica, Equador, Paraguai e Peru. Detalhe: a Colômbia é uma concorrente histórica do Brasil no mercado do café.

Mais: o outro detalhe a decisão da cafeteria Juan Valdez, de investir venho no momento em que a Starbucks, agora sob gestão da Mubadala, tenta se reequilibrar por aqui, depois de um vendaval financeiro que atingiu a SouthRock, antiga responsável pela marca no mercado brasileiro.

A mesma vontade

A atriz e modelo Bella Campos interpretará Maria de Fátima no remake de Vale tudo. Ela que havia passado pelos testes da vigésima oitava temporada de Malhação, que estrearia em 2020 , acabou sendo selecionada em 2022 (dois anos depois) para a nova versão Pantanal. Seu papel seria Muda, abrindo caminho para sua primeira protagonista ao lado de Tais Araújo . E, sem dúvida, o seu terceiro papel é o mais desafiador, pois foi interpretado por uma das atrizes que ela mais admira, porém, ela ressalta uma pequena semelhança: “A vontade que tenho de fazer essa novela é similar à vontade que a Maria de Fátima tem de conquistar o que quer. Nossos objetivos são diferentes, mas admiro o foco e a obstinação que ela tem”. Uma das capas da revista Marie Claire Brasil revelou que antes de atingir o status atual, enfrentou um período de depressão. Quando se estabeleceu como uma das figuras mais reconhecidas de sua geração e atingiu o patamar pelo qual tanto lutou, algo aconteceu. A felicidade, uma característica sua, foi se perdendo na agitação da vida. No auge, ela não podia deixar escapar as chances, mas se sentia sem brilho. “A minha conexão com a arte foi genuína, sincera, não foi premeditada. Mas, quando aconteceu, eu não tinha ferramentas para lidar. A rotina que a gente leva, a hiperprodutividade, faz a gente confundir problemas de saúde mental com cansaço. Demorei para detectar que era um processo depressivo”.

Ordem é revirar fundos de pensão

A oposição prepara novo ataque ao inflamado calcanhar de Aquiles dos governos petistas. Há uma articulação no Congresso, capitaneada por parlamentares da base bolsonarista, tendo os senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho à frente, para a criação de uma CPI dos Fundos de Pensão. O objetivo é revirar as vísceras das fundações desde o início do governo Lula 3. O principal gancho é a auditoria instaurada pelo TCU para investigar a gestão do presidente da Previ, João Luiz Fukunaga, e as razões do déficit de R$ 14 bilhões do chamado Plano 1 da fundação em 2024. Outro alvo é o Postalis, fundo de pensão dos Correios. A entidade acumula um rombo de R$ 15 bilhões, com impacto direto nas contas de seu mantenedor. No fim do ano passado, os Correios firmaram um acordo comprometendo-se a assumir R$ 7,6 bilhões do déficit no Postalis. Como se a estatal já não tivesse seus problemas: em 2024 a ECT teve prejuízo de R$ 3,4 bilhões.

É a segunda

Além da costura política para a instalação da CPI, parlamentares do PL vão encaminhar requerimento ao TCU pedindo também uma investigação do fundo de pensão dos Correios. Não seria a primeira: há cinco anos, o TCU condenou ex-gestores do Postalis a pagarem R$ 104 milhões em que nomes do PT profundo de passado pouco recomendável querem interferir em entidade de previdência privada.

Mais uma para conta

A cantora e compositora Dua Lipa está mais uma vez a frente de uma capanhada de um produto da Yves Saint Laurent. Dua já posou para a marca diversas vezes, desde 2019 quando foi nomeada embaixadora da marca para perfumes. Desde então, ela esteve à frente de diversas campanhas para a Libre, que foi lançada naquele mesmo ano. Em 2024, a celebridade pop também assumiu o papel de embaixadora global de cosméticos, promovendo uma gama de produtos da marca YSL, que inclui blushes e gloss labial. Na nova campanha, a artista exibe a nova fragrância L'eau Nue, um perfume sem álcool (baseado em água) para cabelo e corpo. A fragrância combina tangerina verde, bergamota, flor de laranjeira e lavanda vibrante, criando um aroma arejado.

Mais um

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está admitindo que pretende deixar o PSDB. Depois da filiação da governadora Raquel Lyra, Eduardo foi convidado a se mudar também para o PSD, mas vem resistindo. Lá não teria espaço para disputar em 2026 a Presidência da República. Gilberto Kassab quer lançar Ratinho Jr. ou Tarcísio de Freitas ao Planalto. Podemos e Solidariedade, contudo, apoiariam Leite. O Podemos fala abertamente sobre a candidatura de Eduardo Leite.

“Volta por cima”

As peças publicitárias produzidas até agora pela equipe de Sidônio Palmeira, ministro da Secom, e alguns lances de marketing não mexeram nos números negativos das pesquisas de popularidade de Lula, ele agora está lançando um novo mote. “Brasil dando a volta por cima”, com regras para anúncios de programas e participação de ministros. Devem traduzir números de suas pastas para a população. Em abril, Lula tenta embalar o balanço de dois anos que será apresentado num evento. O mote, contudo, não substituirá o lema “União e Reconstrução”. Os mais irônicos da oposição, já pensam em perguntar “onde, como e de quem deu a volta por cima”.

PÉROLA

“Alguém está sacaneando as galinhas. Eu estou querendo descobrir onde é que teve um ladrão que passou mão no direito brasileiro de comer ovo, que não tem explicação de estar caro”,

de Lula num evento de entrega de ambulâncias, em Sorocaba (SP).

Em obras do PAC

No fim de 2024, por exemplo, o ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto, em liberdade, emplacou Gustavo Gazaneo na diretoria de Investimentos da Petros. É a velha história: sabe-se que CPI começa, mas nunca como termina. Com uma Comissão Parlamentar de Inquérito no pescoço, o governo teria ainda menos margem de manobra para tirar do ar plano de usar recursos dos fundos de pensão no PAC. Pleitos das fundações ficariam na berlinda. O Conselho Monetário Nacional pode rever a proibição a entidades de previdência privada de investir em imóveis.

Impopular

A reforma ministerial não deverá mexer no principal foco de queixas na equipe de Lula: a Casa Civil, Rui Costa é a figura mais impopular do governo. Nas redes sociais, chovem acusações de travar projetos, sabotar colegas e semear intrigas no entorno do presidente. Na semana passada, Lula falou sobre a briga pública entre Costa e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não tendo o que dizer, avisou: “Quando tiver briga entre os dois, eu sou o separador”. Ninguém achou graça. Mais: nas rodas de Brasília, outros ministros chamam a Casa Civil de “Casa Covil”.

Emperrou

O ex-presidente da Câmara Arthur Lira, vem pressionando o governo para nomeação da procuradora de Justiça de Alagoas, Maria Marluce Caldas Bezerra para o STJ na vaga destinada ao Ministério Público. Usa as armas que sabe bem manejar: já fez chegar ao Planalto a possibilidade de brecar projetos de interesse da gestão Lula no Congresso caso a indicação não saia ainda este mês. A escolha era dada como certa, mas nos últimos dias, o processo emperrou, ao que consta, por interferência do senador Renan Calheiros. Maria Marluce é tia do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, aliado de Lira.

Senador vitalício

Senadores do PL resgataram a ideia de criar o cargo de “senador vitalício” para ex-presidentes e querem tirar o foro de parlamentares do STF. Na semana passada, em reunião de líderes que buscavam beneficiar Jair Bolsonaro e aliados, o tema foi abordado. Após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula em 2022, aliados do então chefe do Executivo se movimentaram para apresentar uma PEC, que daria ao capitão reformado o cargo de senador vitalício. A ideia não foi para frente. Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado, avisou Lira que a proposta seria engavetada.

Ratinho vice

Com seu governo rejeitado até nos Estados do Nordeste e pressionado por governadores de direita, Lula começou a pensar em se mexer para dividir a oposição. Sua nova jogada é atrair o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), oferecendo-lhe a vaga de vice na chapa do PT para presidente da República em 2026, mesmo que ele próprio não pretenda a reeleição. O que explicaria o silêncio de Ratinho Jr.: é o único governador conservador que não defende Jair Bolsonaro de acusações de “golpe”. Há um preço: a candidatura de Gleisi Hoffmann a governadora do Paraná (ela até tem um certo eleitorado por lá).

Corrida

O possível voo presidencial de Tarcísio de Freitas em 2026 (ele nega e vai apoiando Jair Bolsonaro, que permanecerá inelegível, mas não abre mão de sua ‘candidatura’) está abrindo uma verdadeira corrida à sua sucessão de candidatos da direita. Alguns, ninguém conhece ou apoiaria: André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de SP, Guilherme Derrite, secretário da Segurança e cortejado pelo PP, Ricardo Nunes, prefeito da capital, Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Gilberto Kassab, presidente do PSD e braço direito de Tarcísio de Freitas no governo paulista.

Mistura Fina

Ainda sobra a ‘corrida’ de novos candidatos ao governo de São Paulo em 2026: a deputada federal Erika (PSOL-SP) passou a ser considerada pelo partido e aliados como possível candidata ao governo paulista nas eleições do próximo ano. A parlamentar e a presidente do PSOL, Paula Coradi, é uma entusiasta dessa possibilidade. Erika seria a primeira pessoa trans a concorrer ao governo do estado. Erika dividiria o palanque da esquerda com outros possíveis candidatos: Márcio França, Geraldo Alckmin e Alexandre Padilha.

Na semana passada, um dia antes do Dia Internacional das Mulheres, Jair Bolsonaro fez um comentário afirmando que as mulheres petistas são “feias” e “incomíveis”. A declaração gerou críticas por conteúdo misógino. “Você pode ver. Não tem mulher petista bonita. Às vezes acontece... Eu estou no aeroporto, alguém me xinga, mulher né... Eu olho para a cara dela e “nossa mãe! ... Incomível”, reforçou Bolsonaro.

De um lado, muitos reclamam que recursos do Plano Nacional de Comitês de Cultura foram usados para abastecer campanhas de petistas e aliados nas eleições municipais de 2024; outros acham que o STF deveria explicar notícias dos jornais, também publicadas as redes sociais, de que quatro ministros se queixam de falta de “acesso” a Lula e que “decisões importantes” são tomadas de forma isolada “compartilhadas” apenas com a primeira-dama Janja da Silva. Mais: Gleisi Hoffmann disse que a nova presidente do Tribunal de Justiça Militar, Maria Elizabeth Rocha, foi escolha de Lula; não foi. Foi eleita pelos ministros do STM.

Depois do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro para ‘Ainda estou aqui’, o filme de Walter Salles pode repetir o sucesso, em maio, no famoso festival de Cannes. A seleção sai em abril e há chance para dois filmes dirigidos por brasileiros. São ‘O Agente Secreto’ de Kleber Mendonça Filho e ‘Rosebush Pruning’, de Karim Aünouz. Até hoje, o Brasil só ganhou uma Palma de Ouro no Festival: foi com o filme ‘O pagador de promessas’, de Anselmo Duarte.

In – Beterraba

Out – Aspargos