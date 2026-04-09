"Alguém ganha eleição ou é nomeado pra cargo e acha que é imperador"

Giba Um

para trás é caranguejo. O presidente Lula e nós salvamos a democracia. Adversários defenderam a ditadura militar. Aliás, quem defende ditadura não deveria nem ser candidato", de Geraldo Alckmin, que permanece na vice de Lula

Segundo o estudo “Demografia Médica do Estado de São Paulo 2026”, da Associação Paulista de Medicina, da USP e da Secretaria da Saúde de São Paulo, as mulheres passaram a representar 52,2% dos médicos em atividade em 2025. Elas predominam em 55 especialidades.

MAIS: principalmente nas áreas ligadas ao cuidado contínuo. Dermatologia, alergia e imunologia, pediatria e endocrinologia têm mais de 70% de participação feminina. Também há maioria em ginecologia, obstetrícia, geriatria, reumatologia, hematologia e medicina de família.

Sempre se reinventandos

Aos 42 anos, a supermodelo Isabeli Fontana comprova que a beleza pode harmonizar-se com a maturidade e a liberdade. Neste mês, ela ocupa as capas das revistas Numéro Brasil e Forbes Life Fashion. Em entrevista, fala abertamente sobre essa nova fase de sua vida, as pressões do setor da moda e sua ligação com a família. Conhecida nas passarelas do mundo todo, Isabeli revelou que, atualmente, está vivenciando seu melhor momento em relação à autoestima, um cenário bem diferente do que experimentou no início de sua trajetória. Naquela época, como ela mesma disse, a indústria era extremamente exigente. Qualquer variação mínima em seu corpo levava à perda de uma chance. “Se eu estivesse um pouco ‘gorda’ ou com ‘seios demais’, isso era razão suficiente para não ser escolhida”. Por outro lado, a insegurança começou na infância. Sendo muito magra, a jovem modelo geralmente era alvo de zombarias. Atualmente, ela afirma ter transformado essas experiências difíceis em uma fonte de força e em uma personalidade resiliente. Isabeli também destaca que aprendeu a valorizar sua verdadeira essência. Após anos seguindo as orientações de estilistas e editores, agora faz escolhas de vestuário que realmente a representam, especialmente em seus momentos de lazer. A modelo comentou também sobre o apoio que deu ao filho Lucas durante um período complicado enfrentado por seu ex-marido, o ator Henri Castelli, que enfrentou duas crises convulsivas durante o confinamento no BBB e precisou deixar a competição. Segundo ela, o mais importante nesse momento é que Henri, esteja colocando sua saúde em primeiro lugar. Enfrentando desafios e celebrando vitórias, ela mostra que a vida, assim como na moda, consegue ela se reinventar ao longo do tempo.

GPA — credores: mais estresse com Moelis

A contratação da Moelis por credores do Grupo Pão de Açúcar (GPA) adiciona uma carga extra de tensão no processo de recuperação judicial da rede varejista. A Moelis é um banco de investimento global, que atua em fusões e aquisições, reestruturações e mercado de capitais, com 20 escritórios espalhados pelo mundo. Sua presença, por si só, é um recado de que os detentores de títulos do GPA não estão dispostos a ceder nas negociações com a companhia, espremida por uma dívida de R$ 4,5 bilhões.A Moelis tem histórico de atuação no país. O caso mais emblemático é o da Oi. O grupo passou a atuar de forma coordenada para bloquear a proposta original, contestando formalmente seus termos em assembleia e no âmbito judicial. Chegou a pressionar pela conversão de parte relevante da dívida em capital. Na Americanas, a lógica se repetiu. Diante de um rombo que a levou a uma recuperação judicial com dívida de mais de R$ 40 bilhões, a atuação foi como um trator.

Mais estresse 2

Contratada por bondholders, foi uma das líderes das tratativas que obrigaram o trio de referência — Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles — a aumentar o valor de aporte na companhia de R$ 10 bilhões para R$ 12 bilhões. A Light é outro exemplo. Credores internacionais assessorados pela Moelis questionaram a capacidade da companhia de cumprir o plano apresentado e sobretudo a alocação de perdas entre acionistas e detentores da dívida. Parte dos credores chegou a defender alternativas mais agressivas, incluindo intervenção e redistribuição de ativos.

Supresa para os fãs

Com menos de um mês restante para o evento Todo Mundo no Rio, que levará Shakira à Praia de Copacabana, Anitta resolveu aumentar a expectativa entre seus fãs. A artista carioca anunciou uma colaboração com a cantora colombiana na música “Choka Choka”, que será disponibilizada nas plataformas digitais no dia 9 de abril. O lançamento será o segundo single do álbum “EQUILIBRIVM”, o mais novo trabalho de estúdio da cantora considerado um dos projetos mais ousados de sua carreira. Com uma batida envolvente e cheia de personalidade, a canção promete fazer todo mundo dançar, especialmente com duas estrelas da música latina dividindo os vocais. Animada com a nova colaboração, Anitta expressou sua alegria e caracterizou o single como uma música forte, vibrante e cheia de energia. Sem dúvida, a participação de Shakira torna tudo ainda mais especial e icônico. O álbum “EQUILIBRIVM” será lançado por completo no dia 16 de abril e incluirá participações de outros artistas, como Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints. Uma prévia do projeto foi apresentada no programa Domingão com Huck (dia 5), aumentando ainda mais a expectativa dos fãs. Enquanto isso, Shakira se prepara para um momento memorável: no dia 2 de maio, ela se apresentará no evento Todo Mundo no Rio com sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, prometendo um dos shows mais grandiosos de sua carreira em Copacabana.

R$ 10 bilhões lá fora

Interlocutores a par dos negócios do banqueiro Daniel Vorcaro estimam que ele tenha cerca de R$ 10 bilhões escondidos fora do país. Teria, portanto, interesse em acelerar o processo de delação premiada para limitar o quanto precisaria devolver e evitar que os recursos sejam esvaziados por gestores, investidores, credores e outros atores que, eventualmente, tenham acesso aos fundos. A teia foi formada justamente com o intuito de dificultar o rastreamento das verbas e dos reais beneficiários. Detalhe: os primeiros estudos de especialistas na área estimam que Vorcaro teria de devolver R$ 12 bilhões.

Novela dos vices

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, anda tentando colocar nomes de seu partido em algumas posições estratégicas. Chegou a batalhar por André do Prado para ser vice de Tarcísio, mas ele acabou ficando com Felício Ramuth (agora no MDB).Agora, ele ficou empolgado porque Ronaldo Caiado vai disputar a Presidência pelo PSD, e Valdemar acha que seria o candidato ideal para ser vice de Flávio Bolsonaro. Acha até que “Caiado pode voltar ao estado dele e ser candidato ao Senado, porque está preparado para tudo”. Detalhe: Flávio e Caiado nunca conversaram, e o candidato do PSD acha o “01” “muito jovem e inexperiente” e que “não cabe improvisação neste momento”.

Pérola "Nós estamos extremamente preparados para, no momento adequado, fazer a comparação: o que anda para trás é caranguejo. O presidente Lula e nós salvamos a democracia. Adversários defenderam a ditadura militar. Aliás, quem defende ditadura não deveria nem ser candidato", de Geraldo Alckmin, que permanece na vice de Lula.

Para colecionar

O ministro Alexandre de Moraes (STF) e sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, tiveram um aumento de 266% no patrimônio imobiliário desde que ele passou a integrar o Supremo (março de 2017). Hoje, o casal possui 17 imóveis, avaliados em R$ 31,5 milhões. Nos últimos cinco anos, compraram à vista imóveis em Brasília e São Paulo por R$ 23,4 milhões. Antes de assumir o STF, ele tinha salário de R$ 33 mil; hoje, ganha R$ 46 mil. Desde que o marido se tornou ministro, o número de ações de Viviane em tribunais superiores saltou de 27 para 152. Nos últimos anos, o casal pagou R$ 34,8 milhões na aquisição de 27 imóveis.

Agro dividido 1

A entrada do ex-governador Ronaldo Caiado, de Goiás, na corrida presidencial vai dividir o apoio do agronegócio e travar o movimento de aproximação do setor com Flávio Bolsonaro, que esperava adesão ampla ao seu nome ainda na fase da pré-campanha. Caiado tem relação longa com o agro e, durante sua gestão, implementou políticas bem vistas pelo campo. Dados do Ministério da Agricultura mostram, por exemplo, que o estado fechou 2025 com crescimento de 23% na exportação de grãos em comparação com o ano anterior.

Agro dividido 2

Caiado é médico e pecuarista e construiu sua trajetória com atuação em prol dos interesses do campo. Foi um dos fundadores da União Democrática Ruralista (UDR), que ganhou projeção nos anos 80 na defesa da propriedade privada em meio aos conflitos fundiários. O mote deve ser usado na campanha pelo marqueteiro Paulo Vasconcelos, com o discurso de “padrinho do agro” aparecendo nas inserções na TV.

Olho na pesquisa

Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo e ministro das Micro e Pequenas Empresas, quer se reunir com Lula e pleitear ser candidato ao Senado por São Paulo. Nesse caso, haveria uma dobradinha do PSB, já que a outra vaga poderia ficar com Simone Tebet, recém-chegada ao partido. A intenção deve provocar reações de outras legendas, que também querem ser contempladas. Márcio diz que ia concorrer ao governo de São Paulo e cedeu o lugar para Fernando Haddad. Simone disputará pela primeira vez no estado e lidera as pesquisas estaduais (Márcio está em quarto lugar).

“Palavrão é fome”

A TVZero, de Roberto Berliner, que realizou, entre outros títulos, “Bruna Surfistinha” (e quer fazer a sequência), vai levar para a tela grande “A liberdade é tudo, minha filha”, sobre a comediante Dercy Gonçalves (1907–2009). O filme será escrito e dirigido por Lillah Halla. Famosa por ser campeã de palavrões, Dercy sempre se defendia dizendo que “palavrão, meu filho, é fome, é miséria, é falta de respeito, é a sacanagem que estão fazendo com o povo brasileiro”.

Mistura Fina

A rejeição crescente do eleitorado ao governo e ao próprio Lula é motivo de pânico na pré-campanha presidencial. O governo petista já registra 52% de reprovação, segundo o Paraná Pesquisas, e 53,3% dos eleitores dizem que “Lula não merece um novo mandato” à frente da Presidência. Em março de 2023, o Datafolha apontava rejeição de 55% ao então presidente Jair Bolsonaro.

O Paraná Pesquisas identificou no mesmo levantamento que 47% dos brasileiros não votariam em Lula “de jeito nenhum”. Em maio de 2014, o Datafolha apontou que 35% dos eleitores não votariam na então candidata à reeleição Dilma “de jeito nenhum”. E, a alguns meses da eleição de 2022, a rejeição a Lula, segundo o Datafolha, ficou entre 33% e 35% entre março e maio.

Generosos penduricalhos, distribuídos fartamente no Ministério Público Federal, custaram ao contribuinte mais de R$ 458,3 milhões entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026. A fatura considera itens como “abono de permanência”, quando o servidor já pode se aposentar, mas escolhe permanecer na ativa; as famigeradas “verbas indenizatórias”; e até “outras remunerações temporárias”.

Desses penduricalhos, R$ 751,7 mil foram pagos a Paulo Gonet, mas boa parte ficou retida nos descontos, que o governo não perdoou. Gonet furou o teto duas vezes, sempre nos meses de janeiro. Recebeu, líquido, R$ 82,2 mil (janeiro/2025) e R$ 82,7 mil (janeiro/2026). Verbas indenizatórias foram o que mais custou: R$ 374,9 milhões, seguidas por outras “remunerações temporárias” (R$ 66 mil) e o abono (R$ 17,3 mil).

Ainda sobre a delação de Vorcaro: o que apareceu até agora indica que nem Lula e tampouco Flávio Bolsonaro devem ser incriminados por alguma coisa. Já o mesmo não pode ser dito do Congresso, que terá uma bancada multipartidária revelada na delação. Se surgirem fatos associados a ministros do Supremo, com acusação consistente, quem decidirá sobre a abertura de investigação será o Congresso.

In – Blusa de manga longa ajustada

Out – Blusa de manga longa larga