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CLAÚDIO HUMBERTO

"Moraes transformou seu projeto de vingança em condenação"

Deputada Carol de Toni (PL-SC), sobre STF condenar Eduardo Bolsonaro por 'coação'

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

18/06/2026 - 07h00
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Suíte em hotel que Vorcaro bancou a Motta tem 247m²

Um dos endereços mais prestigiosos de Portugal, o Four Seasons Hotel Ritz Libon, que o enroladíssimo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado por fraude contra o sistema financeiro, bancou para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), oferece uma exclusiva suíte presidencial maior que muitos apartamentos brasileiros: 247 m². O chão da mansão, que fica no 10º andar, é outra extravagância que só endinheirados podem bancar, todo em mármore de primeira linha.

Conta direito

Chama atenção o, acredite, baixo valor que Vorcaro teria pagado nas cinco diárias para Motta e senador Ciro Nogueira, R$90 mil.

Só ricaços

O hotel faz questão de exaltar as excentricidades para hóspedes tipo Ciro e Motta, como spa premiado e restaurante com estrela Michelin.

Petistas adoram

O luxuoso hotel recebeu Dilma em um pernoite em janeiro de 2014. À época, 12 anos atrás, a fatura da noitada saiu por R$73,5 mil.

Caminhão de dinheiro

A coluna cotou a segunda suíte mais cara para amanhã (19), a presidencial estava indisponível, o valor: R$32.369. E não é a mais cara.

Pão de Açúcar esfola mais as vítimas do seu calotex

Após lhes ser empurrados títulos de dívida (COE, debêntures, CRI) do Pão de Açucar, quando o mercado já sabia que o grupo estava “micado”, clientes de bancões como Itaú receberam “proposta” que deveria virar caso de polícia: ficar quieto e perder de cara 70% do que investiram. Ou continuar bancando otário e investir mais ainda na empresa oficialmente quebrada, aportando 20% de tudo o que já foi perdido. Por que fariam isso? Para “manter a chance” (remota) de receber algum valor no futuro.

Vítimas esfoladas

Trocando em miúdos, a “recuperação extrajudicial” do Pão de Açucar tenta arrancar ainda mais dinheiro dos credores, vítimas do seu calote.

É um golpe antigo

Investidores notam tardiamente que, quanto mais micada a empresa, maiores as comissões e spreads para quem indica seus títulos de dívida.

Coisas do Brasil

Emprestar a empresas é investimento comum, como os bonds nos EUA. Mas, lá, ninguém banca a esperto porque acaba na cadeia.

É resistência

Condenado pelo STF, Eduardo Bolsonaro afirma que a permanência dele nos EUA não se traduz a uma vida mais confortável: “Minha atuação é de combate e articulação internacional contra os abusos judiciais ditatoriais”

Estilo petista

Não tem nada de “química” a relação do governo Lula com os EUA. Na cúpula do G7, Donald Trump afirmou que se encontrou com o petista, mas ressaltou que a relação com o Brasil é uma “bagunça”.

É hoje

Pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) lança nesta quinta-feira (18) o plano de ação para a segurança pública em um eventual governo. Vai ser em São Paulo, no Teatro B32.

Tempos bons

João Otávio de Noronha, ministro do STJ, arrancou risadas dos colegas ao dizer sentir saudades do tempo de diretor jurídico do Banco Brasil, ao lembrar dos honorários disse, “advogados estão milionários e eu pobre”.

O mínimo

A ida de Dario Durigan (Fazenda) à Câmara rendeu ao menos um elogio de Mauricio Marcon (PL-RS). Disse que o ministro ao menos responde as perguntas, já que o outro “fugiu”, talvez por “limitação intelectual”.

Silêncio sepulcral

Veio de onde pouco se espera a cobrança sobre o silêncio após menção dos favores que Vorcaro bancou ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Chico Alencar (Psol-RJ) lembrou: não há almoço grátis.

Deu em nada

A ministra Estela Aranha (TSE) esclareceu à coluna que a ação por suposta infração disciplinar no CNJ, como noticiado pela coluna ontem (17), foi arquivada e que, diferente do publicado, não foi impetrada pelo PSD, mas pelo (agora) deputado Adelmo Soares (Republicanos).

Pinóquio

A turma da comunicação de Lula se desdobra para colar a fantasiosa versão de que o petista deu gelo em Trump, no G7. Na verdade, a diplomacia brasileira que nem mesmo conseguiu um papo de corredor.

Pensando bem...

... cara mesmo foi a conta que o brasileiro pagou da fatura Vorcaro.

PODER SEM PUDOR

Latindo por votos

Latindo por votos

Na campanha de Tancredo Neves ao governo de Minas, em 1982, o deputado Ronan Tito espalmava a mão e perguntava que número era aquele. O povão respondia “Cachorro!”, numa alusão ao jogo do bicho.

- Pois Tancredo será o cachorro que vai expulsar os ladrões do Palácio da Liberdade! – exclamava Tito.

A estratégia de gosto duvidoso preocupava os amigos de Tancredo, que provocaram uma reunião sobre o assunto. O vice Hélio Garcia discordou:

- Se for para ganhar a eleição, tem até que latir...

Giba Um

"Não pedimos oficialmente uma reunião com o presidente Trump, mas isso não...

...significa que não possamos conversar com ele casualmente durante a cúpula. Mesmo assim, falarei sobre o unilateralismo e o desmonte da Organização Mundial do Comércio", de Lula, na França, convidado especial do G7

16/06/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Enquanto emissoras de televisão exibem vídeos do ex-governador Ronaldo Caiado, pré-candidato ao Planalto, nos quais ele relata suas realizações em Goiás, o político articula uma viagem à China para uma rodada de encontros com empresas locais.

Mais: vislumbra a possibilidade de capitalizar politicamente as relações institucionais que construiu durante sua gestão em Goiás, utilizando-as para reforçar a promessa de novos investimentos chineses no Brasil. Em outras palavras, pretende fazer campanha de fora para dentro do país.

Giba Um

Mudanças na vida

A atriz Isabel Teixeira, aos 52 anos, vive um momento significativo em sua trajetória profissional. Atualmente, interpreta a vilã Pilar Brandão na novela "Quem Ama Cuida" e demonstra grande entusiasmo por sua primeira parceria com Tony Ramos, artista que admira profundamente. "Agradeço todos os dias por trabalhar ao seu lado". Filha de Renato Teixeira e Alexandra Corrêa (1949–2006), Isabel iniciou sua trajetória artística ainda na infância, no teatro, e construiu uma carreira sólida, tornando-se amplamente conhecida ao interpretar Maria Bruaca no remake de "Pantanal". Em 2020, recebeu o diagnóstico da Síndrome de Li-Fraumeni, condição genética que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Desde então, promoveu mudanças significativas em seu estilo de vida, abandonando o tabagismo e o consumo de álcool, além de adotar uma rotina rigorosa de autocuidado. Mãe de Diego e Flora (ambos do casamento com o fotógrafo Roberto Setton), ela menciona ter uma relação enriquecedora e interativa com eles. Atualmente solteira, brinca ao dizer que está "namorando o trabalho". "Outro dia, fiz uma brincadeira dizendo que sempre fui bígama por estar casada com meus companheiros de vida e com o trabalho. Agora estou um pouquinho monogâmica. E tem sido muito legal." Ao refletir sobre o passar do tempo, Isabel prefere enxergá-lo como um processo de transformação, e não de perda. Com coragem, leveza e disposição para recomeçar, encara cada nova etapa da vida como uma oportunidade de crescimento.

Daniela, ex-CEF, é Guedes de saias

Na arquitetura idealizada no entorno de Flávio Bolsonaro, a presença de Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, à frente do Ministério da Economia criaria as condições, praticamente por osmose, para que Paulo Guedes tivesse ascendência na condução da política econômica. A sintonia entre ambos vem de longa data e precede a convivência no governo Bolsonaro. Daniela e Paulo Guedes foram sócios na Bozano Investimentos, hoje Crescera Capital. Antes disso, a economista havia sido sócia da Mercatto, uma das gestoras que se fundiram para formar a Bozano. Posteriormente, já no Ministério da Economia, Daniela chefiou a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, sendo a única mulher entre os 21 "supersecretários" nomeados por Guedes. Ela também passou pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade antes de assumir a presidência da Caixa. Com Daniela no Ministério, Guedes estaria próximo o suficiente para influenciar as diretrizes da área econômica, caso Flávio vença as eleições.

Sob proteção da PF

Preso desde o início de março, em Brasília, Daniel Vorcaro tem recebido ameaças de integrantes do crime organizado, incluindo bicheiros e milicianos, segundo investigadores da Polícia Federal. De acordo com os agentes, também existe preocupação com a segurança do banqueiro por ele possuir informações capazes de comprometer a reputação de diversas autoridades da República. Por esse motivo, deverá permanecer preso sob proteção da Polícia Federal.

Giba Um

Cheia de emoção

A nova turnê de Ariana Grande, chamada "Eternal Sunshine Tour", tem sido um desfile de profundas emoções. Enquanto se prepara para o lançamento de seu oitavo álbum, "petal", agendado para 31 de julho, a cantora tem proporcionado aos seus fãs apresentações eletrizantes e momentos memoráveis. No domingo (14), durante seu show na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Ariana não conseguiu segurar as lágrimas ao demonstrar sua gratidão pelo apoio dos "arianators". Após um longo intervalo longe dos palcos em razão dos filmes da série "Wicked", ela se sentiu emocionada com a acolhida calorosa do público. "Eu nunca na minha vida experimentei uma plateia como essa. Isso é tão impressionante da forma mais linda possível" . Ela também expressou agradecimentos aos fãs que a acompanharam desde o tempo de "Honeymoon Avenue" até "Hampstead". Para amenizar o clima carregado de emoção, Ariana trouxe risadas ao mencionar: "Também preciso dizer que esta é a minha primeira turnê usando lentes de contato. É tão bom ver vocês de verdade pela primeira vez na vida".

Giba Um

Bíblia na cabeceira

Daniel Vorcaro tem confidenciado a pessoas que o visitaram nos últimos dias que teme perder o direito à cela especial na Superintendência da Polícia Federal, condição conquistada para ter mais tempo de conversar com advogados sobre sua delação. Na cela, ele alterna momentos dedicados a exercícios físicos e leituras com períodos de tensão, angústia, solidão e até episódios de choro. Sem televisão, Vorcaro passa o tempo lendo diversos livros, em sua maioria biografias e obras sobre crises no mercado financeiro. A Bíblia também não sai de sua cabeceira.

Também Rui Costa

O senador Davi Alcolumbre nega ter recebido R$ 30 milhões de Daniel Vorcaro, conforme relato atribuído ao ex-banqueiro. Alcolumbre afirma estar tranquilo e sustenta que não existe qualquer prova da acusação, embora Vorcaro alegue que o dinheiro foi depositado em uma conta secreta e posteriormente repassado ao parlamentar em razão de apoio a uma demanda de interesse do Banco Master, operação conduzida por Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. O ex-banqueiro agora pretende falar também sobre supostos negócios nebulosos envolvendo Rui Costa, ex-ministro-chefe da Casa Civil, com o PT da Bahia.

Pérola

"Não pedimos oficialmente uma reunião com o presidente Trump, mas isso não significa que não possamos conversar com ele casualmente durante a cúpula. Mesmo assim, falarei sobre o unilateralismo e o desmonte da Organização Mundial do Comércio",

de Lula, na França, convidado especial do G7.

Cópia de Collor

No Paraná, Flávio Bolsonaro vestiu uma camiseta com a inscrição "A Amazônia é nossa". Dois dias antes, na Bahia, desfilou com a mensagem "Lula taxa. A gente planta". A estratégia de marketing baseada em estampas foi inspirada em Fernando Collor, que popularizou esse recurso durante suas corridas matinais ao redor da Casa da Dinda. Entre os slogans da época estavam: "O tempo é o senhor da razão", "Fé roxa no Brasil", "Não fale em crise. Trabalhe" e "Deixe meu ozônio livre". Algumas dessas frases tiveram a colaboração do jornalista Cláudio Humberto, então responsável pela comunicação do governo Collor.

Fé e família

A pré-campanha de Flávio Bolsonaro lançou recentemente um vídeo em inglês com foco nos temas fé e família. A peça apresenta o pré-candidato em diferentes eventos, inclusive realizando suas tradicionais dancinhas. Há cenas ao lado do pai, Jair Bolsonaro, dos irmãos e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mostrando momentos de trabalho, oração e mobilização. Michelle também aparece em campanhas de incentivo à atuação de mesários nas eleições. Em ritmo sertanejo, o jingle "Vem com Fé" promete, segundo analistas, um futuro melhor. O vídeo anterior era repleto de lugares-comuns. A produção é assinada pelo PL, embora o material de campanha ainda não esteja oficialmente liberado.

Troca de nome

A mais recente pesquisa Genial/Quaest reforça o momento de dificuldade enfrentado pela campanha de Flávio Bolsonaro após as controvérsias envolvendo a produção do filme "Dark Horse", que também vem encontrando dificuldades para ser exibido em circuitos convencionais antes de outubro. A pesquisa apresentou a seguinte pergunta: "Para você, o presidente Bolsonaro deveria escolher outro candidato à Presidência ou continuar apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro?". Entre os chamados independentes (eleitores que não se identificam nem com o lulismo nem com o bolsonarismo), 46% defendem a troca do candidato, enquanto 35% preferem a manutenção do "Zero Um".

Acusado de fraude

Em meio aos preparativos para a estreia da Seleção Brasileira na Copa e à decepção com o resultado diante do Marrocos, as redes sociais e páginas esportivas estão repletas de informações sobre o processo contra o presidente da CBF, Samir Xaud, acusado de supostas fraudes quando era diretor-geral do Hospital Geral do Estado, em Roraima. Médico de formação, Xaud responde a um processo que tramita há três anos e envolve outros seis ex-gestores da unidade hospitalar, acusados de falsificar documentos, causando um prejuízo de R$ 1,4 milhão ao governo. Na CBF, para quem não sabe, ele recebe R$ 338 mil por mês.

Unanimidade

A torcida brasileira ficou profundamente frustrada com o resultado da partida entre Brasil e Marrocos. Os torcedores criticaram a atuação da equipe, consideraram que Ancelotti errou nas substituições e apontaram Vini Jr. como o responsável por evitar um resultado ainda pior, graças à sua jogada individual que originou o lance decisivo. Agora, parte da torcida demonstra preocupação com o próximo compromisso da Seleção diante do Haiti, marcado para sexta-feira, dia 19, na Filadélfia.

Mistura Fina

No final da semana passada, Lula afirmou ter realizado a última sessão de radioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para tratar um câncer de pele no couro cabeludo. Durante um evento de lançamento de uma linha de crédito para motociclistas, comemorou o resultado do tratamento. As sessões tiveram início em 25 de maio e, desde então, o presidente passou a utilizar chapéu em eventos públicos. As aplicações ocorreram diariamente. Assessores próximos aderiram, por alguns dias, ao uso do acessório.

O governo brasileiro trabalha com o prazo de 15 de julho para tentar reverter o primeiro pacote de tarifas imposto pelos Estados Unidos. O Brasil já está sujeito a uma tarifa global de 10% desde o ano passado. Agora, tenta evitar também a aplicação de uma sobretaxa de 25%. Além disso, uma terceira ofensiva norte-americana, que prevê uma taxação adicional de 12,5% sobre exportações relacionadas a denúncias de trabalho forçado, ainda nem entrou na conta. Integrantes do governo não descartam um prazo maior para as negociações.

Com a maior fatia dos recursos públicos destinados aos partidos políticos, o PL desembolsou R$ 484 mil entre janeiro e abril deste ano para remunerar integrantes do grupo ligado a Jair Bolsonaro. Os pagamentos constam da prestação de contas da legenda e incluem nomes da família do ex-presidente, como Michelle e Carlos Bolsonaro, além do ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Trata-se de um retrato parcial dos gastos, já que os partidos têm até o fim de junho para concluir a prestação de contas junto ao TSE.

A maior remuneração ficou com Michelle Bolsonaro, que recebeu R$ 101,5 mil nos primeiros três meses do ano, com repasses mensais de R$ 33,8 mil. O segundo maior valor foi destinado a Carlos Bolsonaro, que recebeu R$ 83,5 mil no período por "serviços técnico-profissionais". Já o ex-ministro Marcelo Queiroga recebeu R$ 65,9 mil em três parcelas. Cláudio Castro, recebe R$ 38 mil brutos (R$ 27,8 mil líquidos).

In - Botas slouch
Out - Botas coturno

CLAÚDIO HUMBERTO

"Expõe a ditadura do judiciário no Brasil"

Carlos Jordy (PL-RJ), após Justiça da Itália declarar parcialidade no caso Carla Zambelli

15/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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PT avalia liberar bancada na redução da maioridade

No improvável cenário de votação em plenário da Câmara da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, antes das eleições deste ano, petistas pressionam o partido para que a bancada seja liberada para votar como quiser. A movimentação ainda é incipiente e, por ora, com pouca chance de sucesso, mas existe. A conta é simples: alto desgaste em ano eleitoral. Petistas ouvidos pela coluna contam que, apesar de ser uma bandeira do partido, a sigla precisa do eleitor de centro e indeciso.

Morrer na praia

No PT, a conta é que a proposta, se chegar ao Plenário, deve ser aprovada. O partido não deve ter 100% do apoio da base governista.

Base dividida

Mesmo no projeto da anistia, com apoio do PSB, PCdoB, Psol, PDT, PV e Rede; o governo tomou uma sova e a proposta foi aprovada.

Queima o filme

A pressão maior vem daqueles que querem disputar chapa majoritária, ou seja, governos estaduais e uma cadeira no Senado.

Amigo Supremo

O partido quer segurar a votação e ameaça apelar, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal. Diz que a proposta é inconstitucional.

Arrecadação com IPVA sobe e supera R$90 bilhões

Governadores riem atoa com tabelas que mostram a arrecadação estadual com o pagamento do IPVA, que cresceu em 2025 e ultrapassou a inescrupulosa marca de R$90,6 bilhões. Estado governado pelo PT há décadas, a Bahia lidera o ranking com maior crescimento real da arrecadação com o imposto, a gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) engordou os cofres em 19,69% a mais do que em 2024. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação.

Sobe

Seguem a Bahia no ranking, Amazonas (alta de 9,61%), Maranhão (alta de 9,68%) e Acre (alta de 6,23%).

Desce

Nove estados registraram queda na arrecadação real, as maiores foram em Pernambuco (-5,20%), Espírito Santo (-3,81%) e Paraíba (-2,82%).

Ficou mais caro

O estudo aponta ainda que a média nacional do valor do imposto por habitante subiu. Passou de R$698,79 (2024) para R$702,42 (2025).

Haja bolso

Tem reclamação de sobra sobre o “preço dinâmico” que a Fifa inventou para precificar os ingressos da Copa. A ferramenta pode catapultar o valor de um bilhete para a final a impressionantes R$169 mil.

Compor e crescer

A campanha de Flávio Bolsonaro busca um nome fora do PL para a vaga de vice-presidente na chapa que vai disputar o Planalto. Quer agregar tempo e inserções na TV, além de aumentar a capilaridade eleitoral.

Um vexame

A Coca-Cola precisou alterar as garrafas do refrigerante. Com o sucesso da ação promocional que colocou figurinhas do álbum da Copa no rótulo, a bebida virou alvo de marginais que violavam e furtavam o produto.

Objetivo: manchetes

O senador Hamilton Mourão (Rep-RS) criticou a decisão de Lula (PT) de bloquear R$800 milhões do programa de compra do caças suecos, após anunciar novos investimentos e compras de novos jatos. “o plano nunca foi fortalecer a Defesa Nacional, mas apenas produzir manchetes”.

Nova comissão

O Tribunal Superior Eleitoral quer blindar eleições da Inteligência Artificial. Comissão criada por Nunes Marques vai combater a desinformação e as fake news, especialmente no contexto eleitoral.

Pode falar?

Nikolas Ferreira (PL-MG) emplacou a sexta vitória seguida na Justiça na ação movida pelo PT que pedia sua condenação por ter afirmado que Domingos Brazão, condenado no caso Marielle, era aliado petista.

Pode isso?

Ao publicar a decisão de absolvição da ex-deputada Carla Zambelli, a Justiça da Itália afirmou que o ministro do STF Alexandre de Moraes foi vítima e juiz, violando os princípios da imparcialidade e independência.

Sem regalia

Rodrigo Valadares (PL-SE) propõe vetar benefícios penais a condenados por crimes contra menores de 12 anos. Segundo o deputado, a proposta “abrange deliberadamente os crimes culposos e não apenas os dolosos”.

Pensando bem...

...o calaboca já morreu, mas vira zumbi durante as eleições.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Livros em alta

Após a última reunião do Conselho de Ética do Senado, quando Demóstenes Torres (DEM-TO) garantiu mais alguns minutos de fama também às custas do corregedor, senador Romeu Tuma (DEM-SP), o ex-deputado Robson Tuma não se conteve e ironizou o parlamentar:

- Vou presentear o senhor com um livro de Direito...

Torres respondeu:

- E eu vou presentear o senhor com uma biblioteca inteira.

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