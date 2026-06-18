"Moraes transformou seu projeto de vingança em condenação"

Giba Um

...significa que não possamos conversar com ele casualmente durante a cúpula. Mesmo assim, falarei sobre o unilateralismo e o desmonte da Organização Mundial do Comércio", de Lula, na França, convidado especial do G7

Enquanto emissoras de televisão exibem vídeos do ex-governador Ronaldo Caiado, pré-candidato ao Planalto, nos quais ele relata suas realizações em Goiás, o político articula uma viagem à China para uma rodada de encontros com empresas locais.

Mais: vislumbra a possibilidade de capitalizar politicamente as relações institucionais que construiu durante sua gestão em Goiás, utilizando-as para reforçar a promessa de novos investimentos chineses no Brasil. Em outras palavras, pretende fazer campanha de fora para dentro do país.

Mudanças na vida

A atriz Isabel Teixeira, aos 52 anos, vive um momento significativo em sua trajetória profissional. Atualmente, interpreta a vilã Pilar Brandão na novela "Quem Ama Cuida" e demonstra grande entusiasmo por sua primeira parceria com Tony Ramos, artista que admira profundamente. "Agradeço todos os dias por trabalhar ao seu lado". Filha de Renato Teixeira e Alexandra Corrêa (1949–2006), Isabel iniciou sua trajetória artística ainda na infância, no teatro, e construiu uma carreira sólida, tornando-se amplamente conhecida ao interpretar Maria Bruaca no remake de "Pantanal". Em 2020, recebeu o diagnóstico da Síndrome de Li-Fraumeni, condição genética que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Desde então, promoveu mudanças significativas em seu estilo de vida, abandonando o tabagismo e o consumo de álcool, além de adotar uma rotina rigorosa de autocuidado. Mãe de Diego e Flora (ambos do casamento com o fotógrafo Roberto Setton), ela menciona ter uma relação enriquecedora e interativa com eles. Atualmente solteira, brinca ao dizer que está "namorando o trabalho". "Outro dia, fiz uma brincadeira dizendo que sempre fui bígama por estar casada com meus companheiros de vida e com o trabalho. Agora estou um pouquinho monogâmica. E tem sido muito legal." Ao refletir sobre o passar do tempo, Isabel prefere enxergá-lo como um processo de transformação, e não de perda. Com coragem, leveza e disposição para recomeçar, encara cada nova etapa da vida como uma oportunidade de crescimento.

Daniela, ex-CEF, é Guedes de saias

Na arquitetura idealizada no entorno de Flávio Bolsonaro, a presença de Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, à frente do Ministério da Economia criaria as condições, praticamente por osmose, para que Paulo Guedes tivesse ascendência na condução da política econômica. A sintonia entre ambos vem de longa data e precede a convivência no governo Bolsonaro. Daniela e Paulo Guedes foram sócios na Bozano Investimentos, hoje Crescera Capital. Antes disso, a economista havia sido sócia da Mercatto, uma das gestoras que se fundiram para formar a Bozano. Posteriormente, já no Ministério da Economia, Daniela chefiou a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, sendo a única mulher entre os 21 "supersecretários" nomeados por Guedes. Ela também passou pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade antes de assumir a presidência da Caixa. Com Daniela no Ministério, Guedes estaria próximo o suficiente para influenciar as diretrizes da área econômica, caso Flávio vença as eleições.

Sob proteção da PF

Preso desde o início de março, em Brasília, Daniel Vorcaro tem recebido ameaças de integrantes do crime organizado, incluindo bicheiros e milicianos, segundo investigadores da Polícia Federal. De acordo com os agentes, também existe preocupação com a segurança do banqueiro por ele possuir informações capazes de comprometer a reputação de diversas autoridades da República. Por esse motivo, deverá permanecer preso sob proteção da Polícia Federal.

Cheia de emoção

A nova turnê de Ariana Grande, chamada "Eternal Sunshine Tour", tem sido um desfile de profundas emoções. Enquanto se prepara para o lançamento de seu oitavo álbum, "petal", agendado para 31 de julho, a cantora tem proporcionado aos seus fãs apresentações eletrizantes e momentos memoráveis. No domingo (14), durante seu show na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Ariana não conseguiu segurar as lágrimas ao demonstrar sua gratidão pelo apoio dos "arianators". Após um longo intervalo longe dos palcos em razão dos filmes da série "Wicked", ela se sentiu emocionada com a acolhida calorosa do público. "Eu nunca na minha vida experimentei uma plateia como essa. Isso é tão impressionante da forma mais linda possível" . Ela também expressou agradecimentos aos fãs que a acompanharam desde o tempo de "Honeymoon Avenue" até "Hampstead". Para amenizar o clima carregado de emoção, Ariana trouxe risadas ao mencionar: "Também preciso dizer que esta é a minha primeira turnê usando lentes de contato. É tão bom ver vocês de verdade pela primeira vez na vida".

Bíblia na cabeceira

Daniel Vorcaro tem confidenciado a pessoas que o visitaram nos últimos dias que teme perder o direito à cela especial na Superintendência da Polícia Federal, condição conquistada para ter mais tempo de conversar com advogados sobre sua delação. Na cela, ele alterna momentos dedicados a exercícios físicos e leituras com períodos de tensão, angústia, solidão e até episódios de choro. Sem televisão, Vorcaro passa o tempo lendo diversos livros, em sua maioria biografias e obras sobre crises no mercado financeiro. A Bíblia também não sai de sua cabeceira.

Também Rui Costa

O senador Davi Alcolumbre nega ter recebido R$ 30 milhões de Daniel Vorcaro, conforme relato atribuído ao ex-banqueiro. Alcolumbre afirma estar tranquilo e sustenta que não existe qualquer prova da acusação, embora Vorcaro alegue que o dinheiro foi depositado em uma conta secreta e posteriormente repassado ao parlamentar em razão de apoio a uma demanda de interesse do Banco Master, operação conduzida por Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. O ex-banqueiro agora pretende falar também sobre supostos negócios nebulosos envolvendo Rui Costa, ex-ministro-chefe da Casa Civil, com o PT da Bahia.

Pérola "Não pedimos oficialmente uma reunião com o presidente Trump, mas isso não significa que não possamos conversar com ele casualmente durante a cúpula. Mesmo assim, falarei sobre o unilateralismo e o desmonte da Organização Mundial do Comércio", de Lula, na França, convidado especial do G7.

Cópia de Collor

No Paraná, Flávio Bolsonaro vestiu uma camiseta com a inscrição "A Amazônia é nossa". Dois dias antes, na Bahia, desfilou com a mensagem "Lula taxa. A gente planta". A estratégia de marketing baseada em estampas foi inspirada em Fernando Collor, que popularizou esse recurso durante suas corridas matinais ao redor da Casa da Dinda. Entre os slogans da época estavam: "O tempo é o senhor da razão", "Fé roxa no Brasil", "Não fale em crise. Trabalhe" e "Deixe meu ozônio livre". Algumas dessas frases tiveram a colaboração do jornalista Cláudio Humberto, então responsável pela comunicação do governo Collor.

Fé e família

A pré-campanha de Flávio Bolsonaro lançou recentemente um vídeo em inglês com foco nos temas fé e família. A peça apresenta o pré-candidato em diferentes eventos, inclusive realizando suas tradicionais dancinhas. Há cenas ao lado do pai, Jair Bolsonaro, dos irmãos e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mostrando momentos de trabalho, oração e mobilização. Michelle também aparece em campanhas de incentivo à atuação de mesários nas eleições. Em ritmo sertanejo, o jingle "Vem com Fé" promete, segundo analistas, um futuro melhor. O vídeo anterior era repleto de lugares-comuns. A produção é assinada pelo PL, embora o material de campanha ainda não esteja oficialmente liberado.

Troca de nome

A mais recente pesquisa Genial/Quaest reforça o momento de dificuldade enfrentado pela campanha de Flávio Bolsonaro após as controvérsias envolvendo a produção do filme "Dark Horse", que também vem encontrando dificuldades para ser exibido em circuitos convencionais antes de outubro. A pesquisa apresentou a seguinte pergunta: "Para você, o presidente Bolsonaro deveria escolher outro candidato à Presidência ou continuar apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro?". Entre os chamados independentes (eleitores que não se identificam nem com o lulismo nem com o bolsonarismo), 46% defendem a troca do candidato, enquanto 35% preferem a manutenção do "Zero Um".

Acusado de fraude

Em meio aos preparativos para a estreia da Seleção Brasileira na Copa e à decepção com o resultado diante do Marrocos, as redes sociais e páginas esportivas estão repletas de informações sobre o processo contra o presidente da CBF, Samir Xaud, acusado de supostas fraudes quando era diretor-geral do Hospital Geral do Estado, em Roraima. Médico de formação, Xaud responde a um processo que tramita há três anos e envolve outros seis ex-gestores da unidade hospitalar, acusados de falsificar documentos, causando um prejuízo de R$ 1,4 milhão ao governo. Na CBF, para quem não sabe, ele recebe R$ 338 mil por mês.

Unanimidade

A torcida brasileira ficou profundamente frustrada com o resultado da partida entre Brasil e Marrocos. Os torcedores criticaram a atuação da equipe, consideraram que Ancelotti errou nas substituições e apontaram Vini Jr. como o responsável por evitar um resultado ainda pior, graças à sua jogada individual que originou o lance decisivo. Agora, parte da torcida demonstra preocupação com o próximo compromisso da Seleção diante do Haiti, marcado para sexta-feira, dia 19, na Filadélfia.

Mistura Fina

No final da semana passada, Lula afirmou ter realizado a última sessão de radioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para tratar um câncer de pele no couro cabeludo. Durante um evento de lançamento de uma linha de crédito para motociclistas, comemorou o resultado do tratamento. As sessões tiveram início em 25 de maio e, desde então, o presidente passou a utilizar chapéu em eventos públicos. As aplicações ocorreram diariamente. Assessores próximos aderiram, por alguns dias, ao uso do acessório.

O governo brasileiro trabalha com o prazo de 15 de julho para tentar reverter o primeiro pacote de tarifas imposto pelos Estados Unidos. O Brasil já está sujeito a uma tarifa global de 10% desde o ano passado. Agora, tenta evitar também a aplicação de uma sobretaxa de 25%. Além disso, uma terceira ofensiva norte-americana, que prevê uma taxação adicional de 12,5% sobre exportações relacionadas a denúncias de trabalho forçado, ainda nem entrou na conta. Integrantes do governo não descartam um prazo maior para as negociações.

Com a maior fatia dos recursos públicos destinados aos partidos políticos, o PL desembolsou R$ 484 mil entre janeiro e abril deste ano para remunerar integrantes do grupo ligado a Jair Bolsonaro. Os pagamentos constam da prestação de contas da legenda e incluem nomes da família do ex-presidente, como Michelle e Carlos Bolsonaro, além do ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Trata-se de um retrato parcial dos gastos, já que os partidos têm até o fim de junho para concluir a prestação de contas junto ao TSE.

A maior remuneração ficou com Michelle Bolsonaro, que recebeu R$ 101,5 mil nos primeiros três meses do ano, com repasses mensais de R$ 33,8 mil. O segundo maior valor foi destinado a Carlos Bolsonaro, que recebeu R$ 83,5 mil no período por "serviços técnico-profissionais". Já o ex-ministro Marcelo Queiroga recebeu R$ 65,9 mil em três parcelas. Cláudio Castro, recebe R$ 38 mil brutos (R$ 27,8 mil líquidos).

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