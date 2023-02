“Aproveito para saudar a sensibilidade e a atitude republicana de Lula. Um presidente que tem compaixão com a dor do outro”, de FÁTIMA BEZERRA // governadora do Rio Grande do Norte, sobre a aliança Lula-Tarcísio pró-vítimas de São Sebastião.

Ao parar de divulgar números 3 do vírus, não lançar campanha de conscientização, nem entregar grande número de doses nas mãos de profissionais, fez com que já tenha quem compare Lula a Jair Bolsonaro, especialmente pela demora de 35 dias das vacinas.

Mais: para o ex-presidente rendeu até inquérito no STF. O governo do PT se apressou e comprou mais Coronavac do Butantan em janeiro: 750 mil doses. O novo contrato com a Pfizer foi assinado em 30 de dezembro e as 50 milhões de doses só chegam em março.

Diárias lá fora

Com Jair Bolsonaro há quase três meses nos Estados Unidos, o governo já desembolsou R$ 432 mil apenas com diárias para a equipe de assessores que o acompanha na viagem. E os gastos continuarão: ele não deverá voltar tão cedo. Para comparar: em 2021, os ex-presidentes somados gastaram R$ 502 mil com diárias.

Nos dois primeiros meses de Bolsonaro no exterior, as diárias de seis assessores equivalem a 86% desse valor. Em 2022, ano eleitoral, o montante foi maior, de R$ 962 mil, pelo fato de dois deles terem sido candidatos: Lula para a Presidência e Fernando Collor que tentou a reeleição em Alagoas.

CAUSA PRÓPRIA

Quem esperava que Lula, em seu terceiro mandato no Planalto, fosse reunir o país, decepcionou-se até agora. O presidente está empenhado em levantar a história do PT e especialmente sua própria história – e em nível mundial. Por exemplo: ele não acredita – e defende com unhas e dentes essa tese – que não foram os petistas e tampouco os esquerdistas, mas os eleitores não petistas que preferiram votar nele (muitos pela primeira vez na vida) para evitar a permanência de Jair Bolsonaro no poder.

Reação

A presidente do PT, Gleisi Hoffman e seu namorado, Lindbergh Farias (eles reataram o romance) não deram as caras no camarote organizado por Washington Quaquá, chefe da executiva fluminense do partido.

Quaquá reuniu petistas para assistirem o desfile das escolas na Marques de Sapucaí. Entre outros, estavam lá Zeca Dirceu (PR), líder do partido na Câmara. A reação do casal foi por conta de Quaquá ter postado uma foto ao lado do ex-ministro da Saúde de Bolsonaro Eduardo Pazuello.

ABUSIVA

Decisão do STF de confiscar a CNH e passaporte de devedores já enfrenta resistências na Câmara e Kim Kataguiri (União- -SP) apresentou projeto que proíbe a prática, classificada pelo parlamentar como abusiva e sem sentido.

Retornando de Las Vegas, onde passou parte do feriado de carnaval, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também considera a medida fora de qualquer propósito e avisa que tratará de acelerar a tramitação do projeto de Kim na Casa.

Dupla ocupação

O senador Marcos Pontes (PL-SP) nomeou sua sócia, Christiane Gonçalves Corrêa, como chefe de gabinete, com salário de R$ 22,9 mil. Eles dividem o comando da Agência Marcos Pontes de Turismo de Aventuras, que na Junta Comercial de São Paulo está registrado como “empresa de viagens, organização de feiras, congressos e festas”.

A agência foi fundada em 2012 e Corrêa foi secretária de Articulação e Promoção do Ministério de Ciência e Tecnologia quando era comandado por Pontes. Foi exonerada em 2022 depois de denúncias revelarem que distribuía material de campanha de Pontes usando celular do ministério.

Último grito

Como se fosse um último grito de Carnaval o tradicional Baile da Arara criado em 2015, por Malu Barretto e Pedro Igor Alcântara é quase uma parada obrigatória para as celebridades. O evento acontece sempre na terça-feira de carnaval no casarão histórico Solar Real, em Santa Tereza (RJ).

Antes de ganhar o ar de evento mais aguardado do Carnaval era apenas uma festa intimista para amigos. Até mesmo os artistas que não gostam muito de carnaval, apreciam o baile. Quem esteve presente pôde assistir os shows de Alcione e Criolo. A festa durou até o amanhecer, onde convidados puderam ver o sol nascer e o chegar da manhã de Quarta-Feira de Cinzas.

Entre tantos foliões estavam por lá, da primeira foto a esquerda para direita, Agatha Moreira e Camila Queiroz, que se tornaram amigas desde Verdades Secretas e estão se preparando para a estreias de novos trabalhos; Marina Ruy Barbosa, que aguarda ansiosa a estreia da série Rio Connection, dia 14 de março; e em rara aparição as atrizes Maria Luiza Mendonça e Cláudia Abreu.

Outros beijos

Levantamento feito entre os principais blocos de carnaval de São Paulo e Rio revelaram conteúdos um tanto diferentes de anos anteriores. Muitos foliões foram para os blocos apostando com seus amigos mais chegados quem conseguiria beijar mais mulheres durante a folia nas ruas. E a grande maioria voltou meio decepcionado: as mulheres sem acompanhantes estavam quase sempre em pequenos grupos e muitas com adesivos nos braços que diziam “Não é não”. Ou seja: conseguir um beijo ficava mais complicado.

Já outros grupos se beijavam com facilidade e esticavam a beijação para outros foliões (muitos barbudos): integravam o contingente de gays. Fantasia, pouca, com muitos heteros fantasiados de mulher, características de blocos de antigamente.

Cinco dias de folia

A atriz e roteirista Luisa Arraes, comemorou de forma divertida o fim do (aguardado) Carnaval. Em um post a filha de Guel Arraes e Virgínia Cavendish em suas redes sociais, aparece em fotos em plena folia e na última somente com uma lingerie deitada no chão. E na legenda escreveu “Ainda bem que acabou, ninguém aguenta mais. Obrigada as companheiras de luta amor e diversão nesses cinco dias em que a gente se compromete a ser feliz”.

Luisa aproveitou o carnaval ao lado de amigas e do namorado Caio Blat, que respondeu: “Você é meu bloco”, com vários emojis de coração.

Em família

Rui Costa (PT), ex-governador e ministro da Casa Civil de Lula, está batalhando para emplacar a ex-primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, sua mulher, como conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.

Vencendo, ela ganhará um salário de R$ 41 mil até 75 anos. O currículo de Aline, segundo muitos, não condiz com o cargo pretendido: enfermeira de formação, quando era primeira-dama, presidiu as Voluntárias Sociais da Bahia, foi assessora da Secretaria da Saúde da Bahia e diretora do Hospital Geral de Ipiaú.

Outra indicação

Não é apenas pela indicação de sua mulher Aline Peixoto, para o Tribunal de Contas de Municípios da Bahia, que Rui Costa (Casa Civil) vem batalhando. O ex-governador da Bahia também trabalha pela indicação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Nilson Branco.

O magistrado, contudo, tem um adversário conterrâneo: o atual presidente do TRE-BA, Roberto Frank. Quem acompanha de perto essa verdadeira corrida e conhece bem a cabeça de Lula acha que os dois nomes não são suficientemente fortes.

Novo round

A disputa entre os herdeiros de Joseph Safra reserva ainda novo e furioso round. Alberto Safra quer transformar a ASA Inventments, sua gestora de recursos em banco. E passando a ter sua própria casa bancária lhe permitiria cooptar uma parcela dos clientes do Safra.

A história da família tem um episódio familiar: no início dos anos 2000, Joseph, pai de Alberto e David, e seu irmão Moise travaram uma briga pelo controle do Safra. Aí, Joseph abriu outra instituição financeira, o J.Safra e carregou grande volume de clientes do Safra. Em 2006, Joseph comprou a parte de Moise.

ETERNO

Uma megacompanhia paulista – ou melhor, do mundo – discute campanha para que todos os brasileiros tenham um retrato de Pelé em sua casa. O conceito é que o maior jogador da história não pode ser esquecido jamais.

A ausência de registro perene faz com que a memória de Pelé vá se esmaecendo com o tempo na lembrança da população. O nome (provisório) da campanha é “Pelé, o Eterno”. A ideia (discutível) é do presidente da empresa, fanático pelo Rei.

MISTURA FINA

NA largada do terceiro mandato, Lula recriou o Ministério das Cidades e tratou de ressuscitar o Minha Casa, Minha Vida, prevendo voltar a financiar habitação para família de renda mais baixa. Implantado em 2009, aplicou R$ 552,8 bilhões na construção de mais de cinco milhões de casas até 2020. Mas, a faixa de renda mais baixa, que concentrou a maior parte do recurso no início, acabou recebendo um terço do total de financiamento. Entre 2009 e 2020, o déficit habitacional do Brasil piorou.

A PRESIDENTE do PT, Gleisi Hoffmann, que permanece no cargo até 2025, está costurando uma espécie de Tratado de Tordesilhas de Itaipu, com o objetivo de dividir a estatal entre os partidos da base aliada. MDB e PSD já indicaram nomes para as diretorias jurídica e financeira. O PT ficaria com as diretorias administrativas e de coordenação. O partido já emplacou o deputado Enio Verri no comando do lado brasileiro da usina binacional.

O MINISTRO Luís Roberto Barroso (STF) é o único membro da Justiça na lista dos 71 participantes do fórum da Unesco sobre regulação, interpretada como tentativa de controle ou censura à mídia e às redes sociais. Não há juiz de corte superior de qualquer outro país no evento. Só políticos e personalidades de esquerda foram convidados, incluindo Lula, que não irá. Um dos palestrantes é Nizar Yaiche, da PwC, auditora da Americanas acusada de esconder a super fraude da rede varejista.

A MINISTRA do Turismo, Daniela Carneiro, cuja nomeação provocou grande polêmica (e Lula não recuou), não apareceu em nenhum dos grandes eventos de carnaval. Ficou fora da folia do Rio, São Paulo, Salvador, Recife e Belo Horizonte, capitais onde esteve nas últimas semanas para “visitas técnicas”. Segundo cálculos o calendário do carnaval brasileiro movimenta mais de R$ 8,1 bilhões na economia.

O PRESIDENTE do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dará uma palestra em abril em novo evento do Lide, grupo do ex-governador de São Paulo, João Doria, em Londres. Também deverão participar da nova conferência sobre o destino do país, ministros do Superior Tribunal Federal e Doria insistirá no convite à ministra Simone Tebet (Planejamento). Ela teve de cancelar sua ida ao evento de Portugal, em cima da hora.

NO meio do Carnaval, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, divulgou carta nas redes sociais afirmando que “hoje se sente em segurança para trabalhar pelo meu país”. Resumo da ópera, vai se candidatar, de novo, à Presidência (em 2015, teve 49% dos votos e foi derrotado por pouco por Mauricio Macri). Contudo, deixa claro seu respeito pelo presidente Alberto Fernández que deverá disputar sua reeleição.