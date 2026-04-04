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CLÁUDIO HUMBERTO

"Se dependesse só dos brasileiros, jamais seria ministro do STF"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre indicação de Jorge Messias ao Supremo

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

04/04/2026 - 07h00
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Alcolumbre ‘segura’ 18 indicações de embaixadores

Estão prontas para serem apreciadas no Senado 18 indicações de embaixadores para representações diplomáticas brasileiras mundo afora, que seguem acéfalas. As indicações estão na gaveta do senador Davi Alcolumbre (União-AP) desde setembro, como os casos dos diplomatas indicados para as embaixadas em Finlândia, Tailândia/Laos e Barbados. Do total, 14 estão na “espera” desde 2025, quando Alcolumbre ficou mal-humorado com Lula (PT), que não atendeu a sua indicação para o STF.

Não anda

Também dormitam na gaveta de Alcolumbre indicações de embaixadores do Brasil na Austrália, Quênia, Coreia do Norte e Nova Zelândia.

Tudo parado

Também estão na “espera” os indicados para Polônia, Coreia do Sul, Síria, Jamaica, Grécia, Togo, Congo, Namíbia, Iraque, Nepal e Sri Lanka.

Muitos outros países

Muitos cargos, como o embaixador no Quênia, acumula a representação brasileira em outros países; no caso, Uganda, Burundi e Somália.

Processo

Embaixadores são indicados pelo presidente da República, passam por sabatina na Comissão de Relações Exteriores e são votados no plenário.

Deputados torram R$20,2 milhões com propaganda

Deputados federais já torraram mais de R$41,8 milhões com o “cotão parlamentar”, verba utilizada para bancar despesas diversas dos integrantes da Câmara, incluindo aluguéis, combustível, assessoria e até lanchinhos. Entretanto, o maior gasto do cotão é com a “divulgação da atividade parlamentar”: foram R$20,2 milhões este ano para que suas excelências façam propaganda do “trabalho” exercido até agora.

Veículos e escritórios

O aluguel de carros já consumiu R$8 milhões, é o segundo maior gasto com o cotão. Outros R$6,7 milhões bancam “manutenção de escritórios”.

Gasolina cara

Só o abastecimento dos carros dos deputados custou R$4,4 milhões aos pagadores de impostos. 

Ano passado

Em 2025, deputados gastaram quase R$102 milhões dos pagadores de impostos para fazer a “divulgação da atividade parlamentar”.

Só falta assinar

Há 20 projetos de lei aprovados no Congresso que aguardam a sanção do presidente Lula (PT); do Plano Nacional de Educação à criação de centenas de cargos e funções comissionadas na Justiça Eleitoral.

Verifica às vezes

O Senado Federal faz propaganda nas redes sociais sobre seu “serviço de checagem de informações”, o Senado Verifica. A última vez que o tal serviço publicou uma informação foi em 23 de março.

Sem comparação

A empresa SpaceX de Elon Musk foi responsável por 83% de todos os lançamentos de foguetes no mundo, no último trimestre de 2025: 1.159. A chinesa CASC, segunda colocada, fez 89 lançamentos.

Descontrole

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) reagiu ao rombo de R$568 milhões das estatais (só em fevereiro): “pior resultado para o mês desde 2015. O descontrole das contas públicas só aumenta nesse governo do PT”.

Para que serve?

A ONG Transparência Internacional listou investigações da imprensa no caso Master, como contrato de R$129 milhões da mulher do ministro do STF e pergunta: “O que a Procuradoria-Geral da República investigou?”.

Casa nova

O Psol perdeu a vereadora mais votada do Rio Grande do Norte. Thabatta Pimenta se mandou do puxadinho do PT e vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados este ano pelo PV. Não muda muito.

Mendonça é PL

A federação União Progressista já tem a primeira baixa expressiva em Pernambuco. O deputado federal Mendonça Filho meteu o pé e deixou o União Brasil para trás. O parlamentar se filiou ao PL.

Vai ou racha

As próximas pesquisas eleitorais serão decisivas para o PT decidir se é mesmo Elmano de Freitas o candidato do partido no Ceará. O atual governador está passando sufoco contra Ciro Gomes (PSDB).

Pensando bem...

...há males que vêm para as pesquisas.

PODER SEM PUDOR

Reserva capilar

Então ministro do Desenvolvimento, Luiz Furlan apareceu na antessala de Lula, certa vez, e encontrou o presidente da Infraero, José Carlos Pereira, coçando a calva avançada. E foi logo pilheriando:

– E aí, perdendo os últimos fios de cabelo com a crise nos aeroportos?

O brigadeiro parece não ter apreciado a piada:

– Na verdade, ministro, eu estou perdendo só os penúltimos...

CLAÚDIO HUMBERTO

"O crime compensa desde que cometido por menor de idade"

Deputada Rosana Valle (PL-SP) certeira na defesa da redução da maioridade penal

02/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula não cumpriu promessa de indicar Pacheco

Fontes próximas a Lula (PT) confirmam que reservadamente ele havia sinalizado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que o atenderia na indicação do aliado Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), como forma de recompensar o senador amapaense pelo “rabo preso”, como se define o alinhamento em política. Por isso, o gesto de Lula indicando o aliado petista Jorge Messias representou o descumprimento de um compromisso político.

Sim, político mente

O “ingênuo” Alcolumbre parece surpreso com a constatação de que Lula é apenas mais um político que mente para obter o que deseja.

Aval desnecessário

Mas há o óbvio constitucional: indicação ao STF é prerrogativa do presidente da República, sem a necessidade de aval prévio do Senado.

Puro fisiologismo

Lula e Alcolumbre, com seu primarismo fisiológico, criaram um vácuo de governabilidade que fragiliza o próprio sistema de freios e contrapesos.

Ambos erraram

Nessa relação fisiológica, o Senado não pode vetar Messias previamente e nem o Planalto pode gerar o custo político de ignorar o Senado.

Alckmin como vice foi troféu consolação de Lula

Lula tentou até os 45 do segundo tempo fechar com o MDB a composição da chapa eleitoral deste ano, ignorando escaldados petistas que não esquecem o desfecho da dobradinha Dilma/Temer. A negociação não deu certo por causa do MDB, que nem de longe teve consenso para apoiar o petista nas nacionais. Diretórios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste se recusaram a fechar com Lula. A situação foi ainda pior em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, que deve até pedir votos contra o petista.

Não compensa

A conta eleitoral foi simples: Lula iria se indispor com o PSB, que fechou com o PT no âmbito nacional, para ficar com o MDB fragmentado.

Azedou

Atuação de Lula para esvaziar quadros do MDB, tipo Simone Tebet (que foi para o PSB), apesar dos pesares, também ajudou a melar a aliança.

Minas indefinida

Outro colégio eleitoral importante e que não está disposto a fechar porteira com Lula é Minas Gerais, crucial para a campanha petista.

Quem lacra não lucra

Exaurido por lacrações imbecilizadas que afugentam investidores e clientes, o Banco do Brasil trocou 9 das 12 diretorias. Chamou quem sabe o que faz para tentar reverter o declínio do BB no governo petista.

Dia do Lula

Este ano os usuários do X trocaram o “ParabénsLula” pela hashtag “Dia do Lula”, em “homenagem” ao petista pelo 1º de abril, Dia da Mentira. A turma conseguiu colocar a expressão nos assuntos do dia.

Agenda

Com agenda de Lula em Salvador (BA), o decreto com a regulamentação da subvenção à venda do diesel deve esperar o retorno do petista à capital federal. Metade da conta, cerca de R$1,5 bilhão, é dos estados.

Senador censurado

Crítico feroz do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Eduardo Girão (Novo-CE) diz que nem entrevista ao vivo a TV Senado faz com ele. Conversa com o senador cearense, só gravada e editada.

Acerto baiano

Na passagem por Salvador (BA), nesta quinta-feira (2), Lula deve acertar com Jerônimo Rodrigues (PT) o nome do vice que vai compor a chapa petista para tentar a reeleição ao governo da Bahia.

Às moscas

Ainda que o PL leve adiante o pedido de cassação de Soraya Thronicke (Pode-MS), o andar do processo é outra história. O Conselho de Ética do Senado nem mesmo foi instalado. A última sessão foi em julho de 2024.

Flávio em vantagem

Curioso resultado da Atlas (BR-05686/2026) em Minas Gerais sobre eventual segundo turno contra Lula (PT): em confronto direto com o petista, Flávio Bolsonaro (46,9%) performa melhor do que o pai (46%).

Começou de novo

A bancada republicana na Comissão Judiciária da Câmara dos EUA divulgou novo relatório sobre “ordens secretas de censura” do ministro Alexandre de Moraes. “Nossa conclusão: Moraes e outros funcionários brasileiros tentam censurar a liberdade de expressão americana”.

Pensando bem...

...não tem segundo turno para Jorge Messias.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

De política e virgindade

O então ministro Geddel Vieira Lima (Integração Nacional), exímio frasista, reuniu a bancada federal da Bahia, na Câmara, logo após a sua posse e de o presidente Lula propor a George W. Bush a busca do “ponto G”. Ao explicar por que evoluiu para uma aliança com Lula, Geddel tascou:

- Em tempo de citações eróticas, devo dizer que aos 18 anos eu definia o caráter da mulher pela virgindade; aos 48, considero isso uma besteira.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Fiz mais que o Ministério das Mulheres todinho"

Ministro José Múcio Monteiro (Defesa) traído pelo microfone na reunião ministerial

01/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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MPF: penduricalhos somam R$ 458 milhões desde 2025

Generosos penduricalhos, fartamente distribuídos no Ministério Público Federal (MPF), custaram ao pagador de impostos mais de R$ 458,3 milhões entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, conforme levantamento da coluna com dados do próprio MPF. A fatura considera coisas do tipo “Abono de permanência”, quando o servidor já pode aposentar, mas escolhe permanecer na labuta; as famigeradas “verbas indenizatórias”, até obscuras “outras remunerações temporárias”.

Naco do PGR

Desses penduricalhos citados, R$ 751,7 mil foram pagos a Paulo Gonet, mas boa parte ficou retida nos descontos, que o governo não perdoou.

Teto pra quem?

Gonet furou o teto duas vezes, sempre nos meses de janeiro. Recebeu, líquido, R$ 82,2 mil (jan/2025) e R$ 82,7 mil (jan/2026).

Bolo esmiuçado

Verbas indenizatórias foi o que mais custou: R$ 374,9 milhões, seguido por “outras remunerações temporárias” (R$ 66 mi) e o abono (R$ 17,3 mi).

Todo ouvidos

À coluna, o MPF diz que os pagamentos seguem leis federais, decisões do STF e STJ, resoluções do CNMP e que respeita o teto constitucional.

Rejeição de Lula se equipara a Bolsonaro em 2022

A rejeição crescente do eleitorado ao governo e ao próprio presidente Lula (PT) é motivo de pânico na pré-campanha presidencial. O governo petista já registra 52% de reprovação, segundo o Paraná Pesquisas (BR-00873/2026), e 53,3% dos eleitores dizem que Lula “não merece um novo mandato” à frente da Presidência. Em março de 2022, o Datafolha apontava rejeição de 55% ao então presidente Jair Bolsonaro (PL).

De jeito nenhum

O Paraná Pesquisas identificou no mesmo levantamento que 47% dos brasileiros não votam em Lula “de jeito nenhum”.

Pior que Dilma

Em maio de 2014, o Datafolha apontou que 35% dos eleitores não votariam na então candidata à reeleição Dilma “de jeito nenhum”.

Comparação

A alguns meses da eleição de 2022, a rejeição a Lula, segundo o Datafolha, ficou entre 33% e 35% entre março e maio.

Terra arrasada, Brasil

Dados oficiais mostram que nos dois primeiros meses de 2026 as estatais federais registraram o pior prejuízo da História: R$ 4,1 bilhões. O deputado Ricardo Salles (Novo-SP) parecia adivinhar quando disse no podcast Diário do Poder que a reeleição de Lula (PT) aniquilaria o Brasil.

Conversas adiantadas

Dr. Furlan, pré-candidato ao governo do Amapá, tem o apoio do PL, PSD, Podemos e do Republicanos, partido que recebeu boa parte dos parlamentares do Estado que abandonaram o União de Davi Alcolumbre.

Números devastadores

Vídeo de Janja atacando Nikolas Ferreira rendeu 900 mil visualizações. Impressionante para alguém como ela, de imagem tão ruim. O problema foi a resposta demolidora do deputado do PL-MG: passou de 23 milhões.

Barreiras outras

Foram 131 dias entre a “indicação” ao STF do advogado-geral Jorge Messias pelo presidente Lula (PT) e o anúncio do envio da mensagem oficial ao Senado, que fica a três minutos de distância... a pé.

Parabéns, Lula

Sempre atentos e prontos para a zoeira, há um ano usuários do X conseguiram subir a hashtag “ParabénsLula” aos assuntos do dia. Não perderam a chance de associar o petista ao Dia da Mentira, 1º de abril.

Pedra cantada

Saiu só agora a oficialização, mas leitores da coluna souberam com bastante antecedência, desde 21 de janeiro, que seria Miriam Belchior a substituta de Rui Costa na Casa Civil.

Moreira de volta

Dono de uma das carreiras políticas mais completas do País, o ex-ministro Moreira Franco retorna a Brasília na próxima quarta (8), para lançar seu livro “A Política como Destino” (ed. Topbooks, Rio).

Tereza no Senado

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a senadora Tereza Cristina afirmou a ele que não pretender ser candidata a vice-presidente: “ela não será candidata à vice, eu tenho certeza, ela não quer”.

Pensando bem...

...18 ministros vão deixar o cargo e não representam nem metade da Esplanada.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Souza Dantas, o breve

O jornalista Raimundo de Souza Dantas era um discreto funcionário do Ministério da Fazenda, no Rio, e tinha algo que o diferenciava dos colegas: era amigo do presidente Jânio Quadros. Sonhava com a diplomacia. Jânio o nomeou embaixador em Gana (África), mas, três meses depois, renunciaria ao mandato, devolvendo Souza Dantas a sua salinha na antiga repartição. Do contínuo ao chefe, os cruéis colegas não paravam de ironizar:

- Bom dia, embaixador!

- Já bateu o ponto, embaixador?

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