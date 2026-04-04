"Se dependesse só dos brasileiros, jamais seria ministro do STF"

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Alcolumbre ‘segura’ 18 indicações de embaixadores

Estão prontas para serem apreciadas no Senado 18 indicações de embaixadores para representações diplomáticas brasileiras mundo afora, que seguem acéfalas. As indicações estão na gaveta do senador Davi Alcolumbre (União-AP) desde setembro, como os casos dos diplomatas indicados para as embaixadas em Finlândia, Tailândia/Laos e Barbados. Do total, 14 estão na “espera” desde 2025, quando Alcolumbre ficou mal-humorado com Lula (PT), que não atendeu a sua indicação para o STF.

Não anda

Também dormitam na gaveta de Alcolumbre indicações de embaixadores do Brasil na Austrália, Quênia, Coreia do Norte e Nova Zelândia.

Tudo parado

Também estão na “espera” os indicados para Polônia, Coreia do Sul, Síria, Jamaica, Grécia, Togo, Congo, Namíbia, Iraque, Nepal e Sri Lanka.

Muitos outros países

Muitos cargos, como o embaixador no Quênia, acumula a representação brasileira em outros países; no caso, Uganda, Burundi e Somália.

Processo

Embaixadores são indicados pelo presidente da República, passam por sabatina na Comissão de Relações Exteriores e são votados no plenário.

Deputados torram R$20,2 milhões com propaganda

Deputados federais já torraram mais de R$41,8 milhões com o “cotão parlamentar”, verba utilizada para bancar despesas diversas dos integrantes da Câmara, incluindo aluguéis, combustível, assessoria e até lanchinhos. Entretanto, o maior gasto do cotão é com a “divulgação da atividade parlamentar”: foram R$20,2 milhões este ano para que suas excelências façam propaganda do “trabalho” exercido até agora.

Veículos e escritórios

O aluguel de carros já consumiu R$8 milhões, é o segundo maior gasto com o cotão. Outros R$6,7 milhões bancam “manutenção de escritórios”.

Gasolina cara

Só o abastecimento dos carros dos deputados custou R$4,4 milhões aos pagadores de impostos.

Ano passado

Em 2025, deputados gastaram quase R$102 milhões dos pagadores de impostos para fazer a “divulgação da atividade parlamentar”.

Só falta assinar

Há 20 projetos de lei aprovados no Congresso que aguardam a sanção do presidente Lula (PT); do Plano Nacional de Educação à criação de centenas de cargos e funções comissionadas na Justiça Eleitoral.

Verifica às vezes

O Senado Federal faz propaganda nas redes sociais sobre seu “serviço de checagem de informações”, o Senado Verifica. A última vez que o tal serviço publicou uma informação foi em 23 de março.

Sem comparação

A empresa SpaceX de Elon Musk foi responsável por 83% de todos os lançamentos de foguetes no mundo, no último trimestre de 2025: 1.159. A chinesa CASC, segunda colocada, fez 89 lançamentos.

Descontrole

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) reagiu ao rombo de R$568 milhões das estatais (só em fevereiro): “pior resultado para o mês desde 2015. O descontrole das contas públicas só aumenta nesse governo do PT”.

Para que serve?

A ONG Transparência Internacional listou investigações da imprensa no caso Master, como contrato de R$129 milhões da mulher do ministro do STF e pergunta: “O que a Procuradoria-Geral da República investigou?”.

Casa nova

O Psol perdeu a vereadora mais votada do Rio Grande do Norte. Thabatta Pimenta se mandou do puxadinho do PT e vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados este ano pelo PV. Não muda muito.

Mendonça é PL

A federação União Progressista já tem a primeira baixa expressiva em Pernambuco. O deputado federal Mendonça Filho meteu o pé e deixou o União Brasil para trás. O parlamentar se filiou ao PL.

Vai ou racha

As próximas pesquisas eleitorais serão decisivas para o PT decidir se é mesmo Elmano de Freitas o candidato do partido no Ceará. O atual governador está passando sufoco contra Ciro Gomes (PSDB).

Pensando bem...

...há males que vêm para as pesquisas.

PODER SEM PUDOR

Reserva capilar

Então ministro do Desenvolvimento, Luiz Furlan apareceu na antessala de Lula, certa vez, e encontrou o presidente da Infraero, José Carlos Pereira, coçando a calva avançada. E foi logo pilheriando:

– E aí, perdendo os últimos fios de cabelo com a crise nos aeroportos?

O brigadeiro parece não ter apreciado a piada:

– Na verdade, ministro, eu estou perdendo só os penúltimos...