"Assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Um líder estrangeiro, que foi um bom presidente"

Giba

Giba

15/09/2025 - 06h00
Até aliados acham que o governador Romeu Zema anda "rodando feito biruta" (cone que indica a direção e intensidade do vento) em relação ao futuro da Cemig. Enquanto isso, a companhia mineira prepara a venda de novo pacote de ativos na área de geração.

Mais: o combo deverá incluir, entre outras usinas, as PCHS Joaquim e Tronqueiras. Prováveis compradores já vêm sendo sondados pela estatal. Desde o início do governo Zema, em 2019, a companhia já levantou mais de R$ 9 bilhões com a venda de ativos e de participações societárias.

Jantar estrelado

Pelo quarto ano a Fundação Kering, fundada em 2008 por François-Henri Pinault organiza um jantar  batizado de Kering for Women Gala, realizado na quinta-feira (11) no restaurante The Pool, em Nova York. O evento foi criado para arrecadar dinheiro para garantir que mulheres e crianças possam viver livres da violência de gênero e se compromete a fornecer às sobreviventes recursos e o apoio necessários para reconstruir suas vidas com autonomia e segurança.

E este ano o evento ganhou uma proporção maior para sua realização. Sendo uma organização sem fins lucrativos as doações  foram abruptamente cortadas pelo governo Trump este ano, assim como outras instituições do mesmo gênero. Para a felicidade de seu fundador e presidente  o evento arrecadou cerca de US$ 4,5 milhões,  bem acima dos US$ 3 milhões do ano passado.  

Para quem não sabe François-Henri Pinault é o marido da atriz Salma Hayek. “Cada ano é um novo nível de caos, e este ano, definitivamente foi. Ao mesmo tempo, isso inspira ainda mais. Este é um evento que foca em união e comunidade.

E esse é o tema deste ano: comunidade. Mas comunidade não significa isolar-se com pessoas que compartilham apenas as mesmas opiniões que você. É por isso que tentamos ter todos os tipos de pessoas. Há todos os tipos de personalidades lá. E não é político; é apenas uma noite significativa e inspiradora”, disse Salma.

Além dos anfitriões também estava presente, entre tantos, Dakota Johnson, Anna Wintour, Demi Moore, Linda Evangelista, Diane von Furstenberg, Julianne Moore, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez, Jessica Chastain e Winnie Harlow.

COP30 para vender projetos de Lula

O governo Lula quer aproveitar a visibilidade da COP30 para vender alguns dos principais projetos de infraestrutura da Amazônia e do Norte do país. A estratégia, conduzida pela Casa Civil em articulação com os Ministérios dos Transportes e dos Portos e Aeroportos, é reenquadrar empreendimentos tro de uma moldura ESG, de modo a atrair investimento de bancos multilaterais como Banco Mundial, Banco dos Brics e CAF - Corporación Andina de Fomento.

O governo já convidou formalmente para a COP o vice-presidente de área de infraestrutura do Banco Mundial, o chinês Guanzhe Chen. A instituição soma  cerca de US$ 1,8 bilhão em recursos disponibilizados ao Brasil vinculados a metas de sustentabilidade. O Planalto vislumbra a oportunidade de alavancar esse número sob a atmosfera política e diplomática da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

Virar pelo avesso

Não é um movimento trivial: o desafio do governo é virar pelo avesso projetos historicamente associados a controvérsias ambientais, reposicionando-os como oportunidades de desenvolvimento sustentável a partir de ajustes na sua concepção.

As discussões envolvem empreendimentos que somam mais de R$ 50 bilhões. Entre eles, está a polêmica Ferrogrão, orçada em mais de R$ 25 bilhões e as concessões das hidrovias do Tocantins e do Madeira, que prometem ganhos logísticos expressivos, mas suscitam questionamentos sobre impactos nos ecossistemas aquáticos e comunidades ribeirinhas.

Desprendendo dos padrões

A atriz Samara Felippo, hoje com 46 anos revelou em entrevista à revista Quem, que está se desprendendo dos padrões impostos pela sociedade, no qual ficou presa por muitos anos. “A sociedade te impõe um padrão estético, de beleza, para mulheres, principalmente. Aí você vai amadurecendo e percebe que é muito mais importante sair dessa caixa e fazer algo que te faça sentir bem consigo mesma. Desde a alimentação até uma atividade física para envelhecer bem. Meu objetivo é passar meus 80 anos fazendo minhas festas. Mas a atividade física, hoje em dia, para mim, é saúde sobretudo”.

E completa falando que atualmente já se pode falar de assuntos que antes eram considerados como tabu, como menopausa, envelhecimento, liberdade feminina, mas garante que ainda existe uma certa blindagem. “A cobrança ainda é muito sobre a mulher. A mulher está muito numa caixinha de ter que ficar jovem para sempre. É uma cobrança cruel”.

Olho nos militares

Para a ministra Cármen Lúcia, o julgamento de Jair Bolsonaro ficará na história, ressaltando que mandará para a cadeia três generais e um almirante que desonraram a farda. O ministro Flávio Dino, do seu lado, enfatizou que as Forças Armadas devem obediência ao poder civil. Para analistas, uma lembrança oportuna num país que precisa espantar de vez o fantasma das quarteladas e da tutela militar. E mais:  agora reforçado por sanções, o STF não se  curvou. 

Receio da Papuda

O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de oito anos de prisão (foram 27) , terá de cumprir pena em regime fechado. Ele tem manifestado a aliados o receio de ser levado à Papuda. Aliados tentam acalmá-lo, consideram que é improvável que isso ocorra. Uma sala (cela) da Polícia Federal é considerada o destino mais certo. Seria na Superintendência da PF no Distrito Federal. O Comando Militar do Planalto é um local também analisado. Advogados pedirão prisão domiciliar, por problemas de saúde mesmo idade.

Pérola

"Assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Um líder estrangeiro, que foi um bom presidente para o Brasil. É surpreendente que tenha acontecido", 
de Donald Trump, embarcando no helicóptero oficial para  um jogo de beisebol em Nova York.

Quatro ex-presidentes

Condenado pelo STF na ação da trama golpista, Jair Bolsonaro é o quarto ex-presidente a ser detido desde a redemocratização do país. Além dele, já foram presos o atual presidente Lula, Michel Temer e Fernando Collor de Mello, que em diferentes contextos responderam ações relativas à corrupção. Todos foram detidos em momentos em que não ocupavam a Presidência. Temer, depois de duas prisões (quatro dias cada uma) foi absolvido em 2022.

Agarrados em Fux

A maioria dos advogados dos que acabaram de ser condenados pelo Supremo e praticamente agarrados em tudo o que o ministro Luiz Fux falou pela absolvição, acham que ele "pavimentou recursos para as Cortes Internacionais por levantar cerceamento de defesa".

Surgiram alternativas que eles jamais tinham pensado anteriormente. Bolsonaristas acham Fux um "herói" (?) e insistirão com a possibilidade de anistia, sabendo que o mesmo STF está pronto para derrubá-la.

A salvo

Ministros do STF, advogados de condenados, juristas, ninguém entendeu a condenação de Mauro Cid por Luiz Fux que destacou "a comprovação de participação em etapas do plano  golpista, como reuniões preparatórias, obtenção de financiamento para sua execução e pedido de monitoramento de Alexandre de Moraes".

O próprio ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ficou atônito e desesperado por horas. Acabou salvo o que os outros quatro ministros do Supremo lhe reservaram: dois anos em regime aberto, sem previsão de multa. Já os demais réus acabaram condenando o general Braga Netto, que tinha sido brindado com "condenação parcial" por Fux.

"Imensidão de provas"

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que estava no julgamento da semana passada sentado na primeira fila (depois, foi chamado por Cristiano Zanin para se sentar ao seu lado) fez um rápido discurso no final. Cumprimentou Paulo Gonet (PGR) e "sobretudo o relator" Alexandre de Moraes pelo "trabalho hercúleo", um "divisor de águas na História do Brasil". E também destacou a "imensidão de provas". Encerrou rechaçando a hipótese de "perseguição política".

Recebe Bolsa família

Presa na semana passada acusada de desempenhar as funções do irmão chefe do tráfico na favela do Moinho, em São Paulo, Alessandra Moja Cunha arrancou mais de R$ 55,5 mil do contribuinte em programas sociais.

Alessandra usufrui das regalias assistencialistas ao menos recebendo, desde 2013, valores do Bolsa Família e o Auxílio emergencial. Entre 2013 e outubro de 2021, a traficante também acusada de extorsão embolsou R$ 21.997. Na pandemia ganhou 15 parcelas do Auxílio Emergencial, faturando R$ 9.938.

Ficou nas intenções 

Ainda os projetos de infraestrutura: no balcão, há espaço também os empreendimentos na esfera estadual. É o caso da construção da Ferrovia do Pará, estimada em mais de R$ 10 bilhões. O traçado de 1,3 km entre Marabá e o porto de Vila do Conde é a menina dos olhos do governador Helder Barbalho, aliado próximo de Lula.

Em 2019, Barbalho chegou a assinar um protocolo de intenções com a China Communication Construction Company para a implantação da ferrovia. Mas tudo ficou no campo das intenções.

Mistura Fina

A família do ministro Alexandre de Moraes (STF) comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, pelo valor de R$ 12 milhões. A compra ocorreu por meio da empresa Lex - Instituto de Estudos Jurídicos Ltda, do qual Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, é sócia junto aos três filhos do casal. A escritura foi assinada em cartório de Brasília há 15 dias. A família pagou também R$ 240 mil de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.
 
Os sinais da crise financeira da Raízen aparecem do macro – leia-se a possibilidades de venda de parte do capital - ao micro, com o esfarelamento de algumas de suas operações. É caso da Usina Santa Elisa, em Sertãozinho, interior de São Paulo. A empresa estuda o que fazer com a unidade. As hipóteses vão da negociação integral da planta até mesmo o desmonte e a venda de seus equipamentos.
 
A operação da Santa Elisa foi desativada em julho e, desde então, a Raízen demitiu mais de dois mil funcionários. Logo após a suspensão das atividades, a empresa fechou a venda de 3,6 milhões de toneladas de cana de açúcar, entre produção própria e contratos de fornecimento de terceiros por R$ 1 bilhão. Entre os compradores está a São Martinho, que teria interesse também na  aquisição da Santa Elisa. Uma única certeza: a trajetória da Santa Elisa dentro da Raízen chegou ao fim. 
 
Depois de demitir mil funcionários que trabalhavam em home office por não cumprimento, supostamente, de horários e atribuições, o Itaú decidiu fechar 227 agências em resposta ao crescente uso de canais digitais para seus clientes, comprovando que a transformação digital está moldando rapidamente a forma como os bancos estão passando a operar. Impactando tanto suas estruturas quando os seus clientes. Em 2025, no segundo trimestre, à propósito, o Itaú teve um lucro impressionante de R$ 11,5 milhões, um aumento de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2024. 

In - Sapatilha de bico fino
Out – Sapatilha Tabi

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem livro de direito que sustente isso"

Jurista e vereadora Janaína Paschoal (PP-SP) sobre penas no julgamento do "golpe"

12/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

A condenação

Valdemar foi condenado no mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Guerra política

A declaração de Valdemar parecia “homenagem”, mas petistas a usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no STF.

Como se faz

Teria sido mais fácil se unir à “tchurma” até se aposentar em 2028, mas Fux optou por julgar segundo os autos, cotejar provas, aplicar a lei.

Justiça na cabeça

Foi curioso observar, durante sua aula magna, Fux ignorando indiretas, as olhadelas de relógio, e seguir reto em seu voto de mais de 12 horas.

Troca na cúpula no STF atrasa anistia na Câmara

Um dos motivos para o atraso da votação do projeto que anistia os presos pela quebradeira do 8 de janeiro de 2023 é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o que deve ocorrer no fim deste mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, neste momento, o “passe” está muito caro, já que serviria de trunfo para Barroso até antecipar aposentadoria, o que ocorrerá compulsoriamente em 2033.

A seus pés

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), somente irá pautar o projeto de anistia após receber “ok” do STF. Morre de medo.

Vamos conversar

Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria. Acham que ele adoraria uma embaixada no circuito Helena Rubinstein.

Quem interessa

Deputados mapeiam decisões de Edson Fachin e buscam se aproximar do ministro, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

Lula ostentação

Chamado de “falso humilde” pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula sustentou outro sapado de luxo Zena na Universidade Federal do Amazonas. O modelo, agora cinza, custa R$10,5 mil.

Não houve chances

No fim do julgamento, Alexandre de Moraes contou que houve nada menos que 709 recursos dos advogados de defesa, todos rejeitados. “Mantidas todas as decisões monocráticas deste relator”, disse.

Arsenal misterioso

Ao responder ao voto demolidor de Luiz Fux, Moraes reiterou ontem que uma organização criminosa “fortemente armada” teria liderado a suposta tentativa de golpe. Armada de que mesmo?

Voto coração de mãe

O aparte de 20 minutos de Alexandre de Moraes durante o voto de Cármen Lúcia, no STF, contou com cinco minutos de vídeos com comentários do próprio relator e até do ministro Cristiano Zanin.

Bravata virou crime?

Bravata não é crime, como Luiz Fux ensinou na véspera, mas Moraes exibiu vídeo de 2021 em que Bolsonaro o xinga e exige que arquive o processo, e dias depois pediria desculpas. “Grave ameaça!”, exclamou.

Pelegão na mira

Até agora poupado de depor na CPMI, Frei Chico, pelegão irmão do Lula, teve um revés. A entidade da qual é dirigente está entre as que vão ter o sigilo bancário e fiscal quebrados.

Ojeriza a amarelinha

Sem publicar foto com a camisa da seleção desde a posse, Lula fez questão de mostrar o desprezo pelo uniforme outra vez. Recebeu as meninas da seleção de terno e nem fez de conta que vestiria a camisa.

Lula só piora

Até o sempre amigável Datafolha entregou más notícias a Lula, nesta quinta (11). A reprovação ao petista subiu e bateu nos 48%, mesmo no bondoso levantamento. Em julho, data da última pesquisa, eram 46%.

Pensando bem...

...o julgamento de Bolsonaro & cia foi tão surpreendente quanto assistir a um vídeo de jogo cujo resultado você já sabe.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Barbeiro cruel

Seis meses após assumir o cargo de ministro do Planejamento do governo FHC, Antônio Kandir percebeu que ganhara muitos cabelos brancos. Impressionado, foi ao barbeiro. Imaginou que após o corte os fios brancos diminuiriam. Ledo engano. No dia seguinte, o amigo Martus Tavares, então secretário-executivo, foi logo perguntando, para seu desalento: “Como é que seu barbeiro faz para cortar só os fios pretos?”

Giba Um

"O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela. Era Punhal Verde e Amarelo"

"Os acampamentos não foram em porta de igreja: eram na frente dos quartéis. E o que há nos quartéis são fuzis, tanques e metralhadoras", de  Flávio Dino (STF), lembrando que 8 de janeiro não era movimento de "velhinhas religiosas"

12/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Puxada pelos resultados na Argentina (podem mudar se a denúncia de corrupção  no governo de lá ganhar novos capítulos), a melhoria no poder econômico dos países da América Latina e Caribe tem impulsionado a venda de automóveis produzidos no Brasil para esses destinos.

Mais: no ano passado,exportou 68.577 veículos para a região, sendo 40 mil unidades para o país de Lionel Messi. De posse dos dados dos sete primeiros meses de 2025, a montadora japonesa projeta um aumento de 60% nas vendas para os argentinos e de 40% para os países latino-americanos.

Giba Um

Queridinha da publicidade

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa tem dedicado bastaste do seu tempo para a sua grife Ginger. Mas na versão ruiva ou loira ela continua fazendo grande sucesso na publicidade. Nos últimos temos tem feito campanhas ou publics, como são chamadas os posts para as redes sociais para diversas marcas e continua sendo uma das queridinhas das agências devido seu comprometimento e responsabilidade. Entre tantas marcas estão Truss, Sharkbeauty, Ollie, BYD, Kopenhagen, Stella Artois, Vivara, Melissa, Uza Shoes. Nesta semana fez a temperatura subir ao postar fotos de topless, cobrindo partes estratégicas, claro, para a Calzedonia, grife italiana especializada em meias-calças, peças. Em breve Marina poderá ser vista na série Tremembé, da PrimeVideo, que é baseada nos livros “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora” que irá estrear no dia 31 de outubro. Mas ela não para ela já gravando Antártida, que tem também no elenco Andréa Beltrão, Leandra Leal, Lázaro Ramos, Antônio Calloni, Gero Camilo. Mais noiva do empresário Abdul Fares, ela já sonha em ser mãe, mas sempre quer passar por todas as etapas necessárias primeiro. “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe. É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade. Mas claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada".

Moraes vs. Bananinha: declaração de guerra


Vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, sua mulher e depois dela, seus filhos vou atrás de cada um de vocês". Eduardo Bolsonaro, escondido nos Estados Unidos (nenhum oficial de justiça consegue citá-lo), exagerou na dose, já ciente de que seu pai seria condenado pela 1ª Turma do STF. A ameaça aos familiares do ministro do Supremo feita na rede social X, antigo Twitter, provocou providências jurídicas no Brasil e no exterior de Moraes contra o Bananinha (apelido criado por Hamilton Mourão, ex-vice-presidente de Bolsonaro (pai), hoje senador pelo Rio Grande do Sul). Mesmo Eduardo achando que se "excedeu no final",  Alexandre, desta vez, acha que ele poderá surtar e cometer alguma ação violenta contra seus familiares. Por conta, aumentou o número de seguranças armados. Bananinha ainda tentou justificar: "Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a opção é ser cordeiro". Não por coincidência, horas depois Trump ameaçou usar seu "poder militar".

Inspiração em Collor

A expressão "saco roxo" usada por Eduardo Bolsonaro, foi inspirada por Fernando Collor quando na presidência do país. É utilizada para indicar coragem e virilidade. Para quem tem memória curta: em abril de 1991, Collor disse ter nascido com "aquilo roxo" e no ano seguinte, sofreu impeachment no Congresso. Neste ano, o mesmo Collor foi condenado por corrupção (está doente e poderá cumprir a pena em casa). No plano de golpe do Capitão havia a possibilidade de três assassinatos: contra Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

Giba Um

Encontro de rivais

Um encontro de rivais marcou o tapete vermelho na première do filme dele, ‘Uma Batalha Após a Outra’, (One Battle After Another) em Hollywood. O encontro ou melhor o reencontro dos atores Leonardo DiCaprio e Billy Zane . Na verdade ambos atores são amigos na vida real, mas foram rivais interpretando Jack Dawson e Cal Hockley em Titanic (1997). O encontro, ou pelo menos o registro do encontro deles se deu 28 anos após a estreia do filme. Apesar de nunca ter deixado atuar Zane não é tão prestigiado quanto DiCaprio. Aliás se as expectativas se realizarem ambos irão concorrer ao prêmio de melhor ator no Oscar do ano que vem. Zane, por interpertar o lendário Marlon Brando na cinebiografia 'Waltzing with Brando', que estreia em 19 de setembro, e DiCaprio por dar vida a Bob Ferguson, no longa de Paul Thomas Anderson, que estreia em 26 de setembro.

Giba Um

"Não sobe a rampa"

O ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que não se  conforma com sua prisão por participar da chamada "Operação 42" planejada dentro do PL, tinha sobre a mesa de um assessor documento com título "Lula não sobe a rampa". Braga Netto também coordenava a pressão sobre outros comandantes militares e aparece como responsável pelo gabinete da crise que daria sustentação ao golpe.
 

Fusca revistado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está reclamando que agentes que participam do monitoramento de Bolsonaro em sua casa de Brasília, revistaram seu fusca para conferir se seu marido estaria saindo escondido da residência. E publicou foto do carro no Instagram, questionando os policiais. "Vocês acham que, na frente de um fusca, cabe um homem de 1m85? Hoje meu fusquinha foi para a oficina e tivemos de abrir a frente para ver se Jair não estava escondido lá. Do jeito que as coisas andam, daqui a pouco pedem para abrir até o porta-luvas. Vai que né?!".

Pérola

"O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela. Era Punhal Verde e Amarelo. Os acampamentos não foram em porta de igreja: eram na frente dos quartéis. E o que há nos quartéis são fuzis, tanques e metralhadoras",

de  Flávio Dino (STF), lembrando que 8 de janeiro não era movimento de "velhinhas religiosas".

Ameaças de 2021

No calhamaço de páginas do processo do STF sobre atos golpistas, estão evidenciadas ameaças de Bolsonaro, então presidente, preparando o terreno, segundo a PGR. Em agosto de 2021, Bolsonaro resolveu "dar um último recado para que eles entendam o que está acontecendo" e ataca integrantes do Judiciário. No mesmo ano, nas manifestações, ele fez novos ataques ao STF e ao TSE. E faz ameaças: diz que não vai cumprir decisões de Moraes, chama o ministro de "canalha" e afirma que "ele deveria pegar o chapéu" e deixar a Corte. De quebra, Bolsonaro deixa claro que "jamais aceitaria uma derrota nas urnas".

Na campanha de 2018

Mais memória: na campanha de 2018, Bolsonaro deixa claro, segundo analistas, que quer calar a imprensa e emparedar o Judiciário. Ainda como candidato, ameaçou "fuzilar a petralhada” e banir "os marginais vermelhos". Propôs também uma ideia para subjugar o Supremo: aumentar o número de ministros de 11 para 21, fazendo a Corte agir sob suas ordens. O truque quase foi usado na ditadura militar em 1965. Agora, Tarcísio de Freitas repete as mesmas incitações à tropa e aos brasileiros, sem o menor pudor, incluindo "tirar golpistas da cadeia".

"Saiu do corner"

Gilberto Kassab, presidente do PSD, secretário do governo de Tarcísio de Freitas e considerado uma das últimas raposas políticas do Brasil, que já dissera que Lula não se reelegeria, mudou de ideia. Agora, ele vê chances reais do presidente petista ser reeleito em 2026. "Lula saiu do corner, voltou ao ringue e sabe fazer campanha. Já ganhou cinco". Falou há algum tempo, quando Lula se reiniciava no modo "nós contra eles". SE Tarcísio deżidir tentar a Presidência, deve sair do governo em abril e os próximos meses serão complicados.

"Departamento de Guerra"

Até republicanos estão assustados: Donald Trump resolveu mudar o nome do Pentágono para  Ministério da Guerra (o Pentágono também usa o nome de Departamento da Defesa). Na prática, o secretário da Defesa, Peter Hegseth, e outros integrantes da Pasta passam a usar "secretário da Guerra" e "subsecretário da Guerra". Hegseth disse que a alteração serve para "restaurar o espírito guerreiro". O Secretário da Guerra já foi usado em outras guerras mundiais dos Estados Unidos. Trump diz que mudou"por conta da situação mundial".

No chão

A crise financeira da Band chegou a um ponto crítico: a emissora não tem dinheiro para bancar o combustível do helicóptero de seus telejornais. A aeronave, que havia sido cedida por um patrocinador, está parada mesmo com a queda do preço do querosene de aviação, prejudicando programas como o "Brasil Urgente", comandado por Joel Datena (ele é filho de José Luiz Datena, que está na Rede TV). Para amenizar a situação, a Band vendeu parte da madrugada para a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo (segundo a Fortune, fortuna de US$ 1,9 bilhão).

Recorde

A data de exibição do capítulo final da novela "Vale tudo" está prevista para o dia 17 de outubro, quando já se saberá que "Odete Roitman" (Debora Bloch) está morta e então se revelará quem foi o assassino. A Rede Globo está trabalhando noite e dia para vender, em tabela mais que especial, quanto custará a propaganda para a data, que deverá alcançar nada menos do que R$ 200 milhões. A dinheirama é praticamente igual ao custo da publicidade veiculada no Super Bowl nos Estados Unidos (final da NFL).

Mistura Fina

O entorno do Supremo seguirá, com esquema de segurança reforçado até sexta-feira (12), quando será concluído o julgamento de Bolsonaro, de militares e ex-ministros denunciados por supostos crimes para "trama golpista". A operação integrada reforça, desde a semana passada, o policiamento da Praça dos Três Poderes, com agentes da Segurança Pública do DF e a Polícia Judicial do Supremo. A segurança conta também com 30 policiais convocados de tribunais de todo o Brasil, com cães farejadores em vários locais.

Observadores atentos acham que o Congresso deveria investigar o que fazia no palanque de Lula, na favela do Moinho, a mulher que foi presa pela polícia por tráfico de drogas e por extorquir moradores. O irmão dela chefia o PCC na região central de São Paulo. Alguns aliados distribuíram fotos para congressistas, mas sem resultado: o Congresso preferiu não investigar a presença da figura denunciada.

A bancada ruralista articula uma operação trator no Congresso para acelerar o projeto de lei do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) que cria um programa de securitização de dívidas de produtores rurais gaúchos. Em jogo, a renegociação de mais de R$ 60 bilhões. Há uma costura com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que o PL seja votado até outubro. A proposta prevê a repactuação de até R$ 5 milhões por CPF, com prazo de carência de três anos e pagamento diferido ao longo de 20 anos, tudo com taxas de juros subsidiadas.

Ainda a securitização das dívidas: nos bastidores, a narrativa é de terra-arrasada. Deputados e senadores ligados ao agronegócio afirmam que a securitização "é a única solução estrutural" para evitar a quebradeira em massa dos produtores gaúchos e conter o risco de calote generalizados nos bancos públicos, em especial o Banco do Brasil, o maior credor do setor.

Com o título "Energy and Tech Fórum 2025 Brazil-US", o jornal Valor e a Amcham promovem um evento em Nova York, no próximo dia 22, reunindo lideranças empresariais e autoridades dos dois países. O fórum discutirá cooperação em energia limpa, minerais críticos, segurança alimentar e inovação digital. Os promotores vêm preferindo realizar esse tipo de encontro do que se submeter a conhecida organização Lide, de João Doria.

In –  Caipirinha de laranja

Out – Caipirinha de pitaya

