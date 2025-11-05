Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Até a defesa é paga com dinheiro roubado dos aposentados"

Deputado Luiz Lima (Novo-RJ) querendo saber quem paga advogados na CPMI do INSS

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

05/11/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lula se omite e autoridade climática mofa na Câmara

Diante do mais absoluto desinteresse de Lula (PT) e da falta de empenho do Palácio do Planalto, o projeto criando uma certa Autoridade Climática não avançou um só milímetro na Câmara dos Deputados. Enquanto a proposta mofa, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente), finge-se de morta para não antecipar sua esperada demissão. A situação do projeto é tão ruim que a deputada Socorro Neri (PP-AC), segunda maior interessada, fez algo incomum: renunciou à relatoria do texto.

Esqueceram de mim

Os deputados até “esqueceram” do prazo aberto em 23 de dezembro de 2023 para apresentação de emendas ao substitutivo. Zero emendas.

Falta é interesse

O texto dormita na Comissão do Meio Ambiente, dominada pelo governo. A presidente é Elcione Barbalho (MDB-PA), mãe de Helder Barbalho.

Apoio de sobra

Além de mãe do lulista governador do Pará, Estado sede da Cop30, Elcione tem outro filho ilustre: o atual ministro das Cidades, Jader Filho.

Cara de paisagem

À coluna o Ministério do Meio Ambiente disse que a bronca não é com ele, mas com a Presidência, também procurada, mas que nada disse.

Lula anula propaganda oficial vitimizando bandido

O ministro da Propaganda, Sidônio Palmeira, deve ter perdido mais fios dos cabelos que lhe restam, após Lula anular seus “esforços” de comunicação, bancados com dinheiro público, para espalhar a versão fake de que ele teria adotado iniciativas contra o crime. Tudo virou pó, como diriam os traficantes que petistas chamam de “meninos”, quando Lula voltou a vitimizar criminosos e atacar a polícia, recebida a bala durante cumprimento de dezenas de mandados judiciais de prisão.

Não sabe o que diz

Desinformado sobre o que se passou no morro da Penha e no Complexo do Alemão, Lula diz que a ordem judicial “era para prender e não matar.”

Bandidos de sorte

Lula também não sabe que, para além dos bandidos mortos, mais de oitenta foram presos com vida porque depuseram seus 87 fuzis.

Lorotas milionárias

Usando dinheiro público, o ministro da Propaganda usa espaço pago nas redes sociais para a lorota de que Lula adotou iniciativas contra facções.

Ele merece

O ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, especialista em segurança, merece um Nobel da Paciência: passou os últimos dias respondendo a perguntas particularmente cretinas de militantes, durante entrevistas.

Pimentel lembrou

Lula, em 2008, emprestou blindados ao ex-governador ladrão Sergio Cabral, negados ao atual, Cláudio Castro. “Não se combate o tráfico com pétalas de rosa”, disse Lula na época, após 25 mortos no Alemão.

Lorotas macabras

Benedita da Silva (PT) disse que em seu governo, no Rio de Janeiro, a polícia agira com inteligência e planejamento. Lorota. Foi a mais letal da História: matou 1.194 em um ano, contra 612 do atual governo, em 2024.

Hoffman na CPMI

O sindicalista Abraão Cruz, que saiu preso da CPMI do INSS por mentir muito, confirmou ao relator Alfredo Gaspar haver se reunido com Gleisi Hoffmann em 1º de julho, na sala 94 do 4º andar do Planalto. Hum...

Celina no primeiro

Pesquisa Real Time Big Data no DF aponta a vice-governadora Celina Leão (PP) com 40% das intenções de votos. Com brancos, nulos e indecisos, o instituto indica possibilidade de vitória no primeiro turno.

Quase novela

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL) garante que “não sobraria pedra sobre pedra” se o tal Careca do INSS fechasse uma delação premiada. Se ele “abrir a boca e revelar tudo que sabe, a República cai”, disse.

Pizzaria Senado

O PT ter faturado a presidência da CPI do Crime Organizado não surpreendeu o senador Eduardo Girão (Novo-CE), que antes mesmo do resultado já denunciava “movimentos estranhos” na véspera da votação.

Maresia

Como não tem hotel para todo mundo, comitivas que se amontoarem em barcos improvisados para a COP30 vão gastar 30 minutos para chegar ao evento. Quem marcou foi Rui Costa (Casa Civil). E ficou orgulhoso...

Pensando bem...

...mal do desembarque virou mais que uma síndrome de quem dorme em barco.

PODER SEM PUDOR

Lógica brizolista

O então presidente José Sarney e seu ministro Dilson Funaro empolgavam o País com o Plano Cruzado quando o governador do Rio, Leonel Brizola, tomou a decisão – equivocada – de fechar questão contra as medidas. “Esse Plano Cruzado é uma imposição do FMI!”, proclamou. O deputado e economista Tito Ryff divergiu, mas Brizola insistiu na lógica: “Para o povo, FMI é uma coisa ruim. Nós achamos que o Plano Cruzado é uma coisa ruim. Então, o plano é coisa do FMI”.

Giba Um

"Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas o que me dá orgulho é que não tem ninguém que...

...já tenha demarcado mais terra indígena do que nós", de Lula, visitando a Aldeia Vista Alegre, no Pará e anunciando a criação de uma universidade indígena com sede em Brasília

04/11/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Dois apartamentos no bairro de Embaré, em Santos (SP), foram penhorados pela Justiça em virtude de dívidas referentes à taxa de condomínio. Os imóveis estão no espólio de Pelé. A dívida está em R$ 9 mil referente aos meses de abril a junho de cada unidade.

MAIS: o  nome do condomínio é Residencial Dondinho, e homenagem ao apelido do pai de Pelé, o famoso Dondinho. O juiz nomeou Edson Chalbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, como representante do espólio, como depositário do bem.

Giba Um

Mais uma vez assustadora

Uma das mais aguardadas festas de Halloween, não pela festa em si, mas pela fantasia usada pela anfitriã, da modelo e apresentadora Heidi Klum, aconteceu na sexta-feira (31). A modelo reuniu muitos convidados no Hard Rock Hotel, no centro de Manhattan, Nova York. A anfitriã mais uma vez ousou, misturando uma cobra com a cabeça de medusa, com as pequenas serpentes em sua cabeça com movimento. “Eu sempre tento encontrar coisas que as pessoas naturalmente não fariam. Muitas pessoas vão de enfermeira ou policial, mas eu sempre procuro algo que eu nunca tenha visto". E completou: “Quando me mudei para os Estados Unidos, me apaixonei imediatamente pelo Halloween e por toda a sua atmosfera assustadora. Só faltava uma festa fantástica”. Então Heidi decidiu fazer a sua própria festa e deu certo, este ano foi a 24ª edição. “Deu certo porque, ao longo dos anos, as pessoas têm se tornado cada vez mais extravagantes com suas fantasias. A festa se tornou quase lendária. É épica. Sinto que meu amor pelo Halloween fez com que outras pessoas também se apaixonassem pelo feriado."  O marido de Klum,  Tom Kaulitz, também não esquiva de se fantasiar. E sua fantasia é quase sempre algo ligada à da amada. Este ano músico do Tokio Hotel era um homem de pedra, sugerindo que ele havia se transformado numa estátua ao olhar para a medusa.  Quem também encantou  foi a filha Leni Klum, que se vestiu de Camilla Cream, personagem do livro infantil "A Bad Case of the Stripes", (1988) escrito e ilustrado por David Shannon. E teve brasileiras também na festa. A cantora Ludmilla teve sua fantasia inspirada no personagem Shuri, de "Pantera Negra", da Marvel, enquanto a modelo trans Valentina Sampaio se vestiu de Leeloo  personagem de "O Quinto Elemento".

Colapso anunciado da Agência da Mineração

A Agência Nacional de Mineração (ANM) está sob jogo cruzado. O tiroteio combina pressões políticas, cerco de órgãos de controle, notadamente do TCU, e suspeitas criminais, tudo em meio à ameaça de colapso operacional. Há uma articulação de parlamentares e prefeitos de Minas Gerais e Pará, com apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para defenestrar o diretor-geral da ANM, Mauro Henrique Sousa. Por trás da ofensiva, está a urgência dos municípios em aumentar sua arrecadação. Prefeitos mineiros e paraenses, estados que concentram mais de 75% da produção mineral do Brasil, acusam a direção da ANM de negligência da cobrança e no repasse dos fundos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais. A conspiração dos prefeitos contra o comando da agência é potencializada pelas "escavações" feitas pelo TCU no órgão regulador.

Perda de arrecadação

De acordo com auditoria divulgada no ano passado, o volume de sonegação no recolhimento da CFEM chegou a 70% entre 2017 e 2022. A perda de arrecadação estimada é da ordem de R$ 20 bilhões. Significa dizer que os municípios mineradores aos quais cabe a fatia de 60% do CFEM, deixaram de receber algo em torno de R$ 12 bilhões. Há duas semanas, o TCU deu nova estocada na ANM. E apontou "fragilidades estruturais persistentes" em áreas essenciais como "integridade e controle interno".

Giba Um

Halloween à brasileira

Por aqui nas terras brasileiras aconteceu também  a 4ª edição da Elleween , festa promovida pela revista Elle Brasil. Com o tema “Convenção de Monstros” o hotel Rosewood, na Bela Vista, em São Paulo reuniu cerca de 400 convidados na sexta-feira (31) que contou com  DJ, projeções de filmes clássicos de terror, iluminação cênica e performers caracterizados, para animar a festa, com patrocínio de Chevrolet, Natura e M&Ms, e apoio de Fini e Blue Moon. Horas antes do evento a publicação divulgou a capa da edição digital com o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank  já no clima de Halloween, onde o ator aparece quase irreconhecível numa versão de Frankenstein e Edward mão de tesoura. Em entrevista os atores falam sobre o primeiro projeto em conjunto, a comédia “Quem casa quer casa”. “Hoje eu só quero fazer projetos que façam sentido na minha vida. O maior legado que eu posso deixar para os meus filhos são as escolhas que eu faço, profissionais, de vida, de tudo”, diz Gagliasso. O casal também falou do casamento de 15 anos e da renovação feita este ano. “Foi um jeito de dizer que seguimos juntos, mas diferentes, mais maduros, mais conscientes do que é amar e escolher o outro todos os dias", derrete Ewbank.

Giba Um

Ainda a carnificina

Caberá ao ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) explicar o sumiço do governo e "histórias" para não ajudar o Rio. Ele é alvo de nada menos do que 12 requerimentos de deputados federais de vários partidos. Por outro lado, diplomatas de Nova York avisam que as manifestações "da ONU" sobre a operação no Rio são obra de brasileiros que ocupam boquinhas de consultores e assessores, inclusive de imprensa, na área de "direitos humanos". Não pertencem aos quadros da ONU. E armas: nenhuma das apreendidas pertencem a colecionadores ou perseguidos por Lula Algumas foram adquiridas: muitas eram das forças armadas do Brasil e da Venezuela.

Promessa quebrada

A cinco dias do Segundo Turno da eleição de 2022, o então candidato Lula garantiu até por escrito que, vencendo a disputa com  Jair Bolsonaro, não tentaria a reeleição. "Se for eleito, serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população" disse no "X" (Ex-Twitter). Pelo que se vê, Lula mentiu. Na semana passada, lançou sua candidatura à reeleição em 2026 no primeiro dia de visita à Ásia. Quatro dias depois, chamou de "um lapso" e "erro" lançar candidatura na Indonésia: "Afinal, não tenho voto lá" (foi lá que avisou que iria concorrer, com "energia de 30 anos” e irá disputar "o quarto mandato”).

Pérola

"Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas o que me dá orgulho é que não tem ninguém que já tenha demarcado mais terra indígena do que nós",

de Lula, visitando a Aldeia Vista Alegre, no Pará e anunciando a criação de uma universidade indígena com sede em Brasília.

Férias sem volta

O tenente-coronel Mauro Cid, afastado do Exército devido ao envolvimento na trama golpista, deveria se apresentar hoje, mas resolveu tirar 60 dias de férias para evitar constrangimento. A expectativa é que ele não retorne mais às fileiras da Força por falta de ambiente entre os pares. Cid pediu transferência para a reserva  remunerada com provento constitucional ao tempo de serviço, o que deverá ser autorizado pelo Exército, a partir de janeiro. Ele tem 29 anos de serviço e precisaria ter 31 anos para ser transferido para a reserva com proventos integrais. Receberá, contudo, o soldo de seu posto e adicionais.

Bandeira vermelha

Neste mês, a bandeira tarifária vermelha, patamar 1 estará de volta. A Aneel segue com a tendência iniciada em junho passado, mantendo a cobrança entre os patamares 1 e 2, os mais caros do sistema elétrico. O acréscimo corresponderá a R$ 4,46 extras a cada 100  MWh, consumidos, já em vigor. A decisão se deve ao reduzido nível dos reservatórios, especialmente nos subsistemas Sudeste-Centro-Oeste e Nordeste. O primeiro está em 44,6% de sua capacidade; o segundo, 48,96%. Nos dois casos, são os índices mais baixos em quase três anos. Se a chuva não voltar em novembro, a agência volta com a bandeira ao patamar 2 (R$ 6,24/100 MWh) em dezembro.

Coleção de títulos

Em outubro, Lula sancionou a lei aprovada pelo Congresso que confere ao município de Antonina, no Paraná, o título de Capital Nacional da Bala de Banana. Foi a 43a. cidade brasileira que ganhou uma honraria desse tipo só nesse mandato de Lula. Tem de tudo e para todos os gostos, dependendo dos brasileiros e suas cidades. A lista (não dá para publicar tudo) é grande - e das mais originais, se é que se pode chamar assim: Boa Vista é a Capital da Paçoca de Carne com Farinha; Jaraguá do Sul é Capital dos Atiradores e Florianópolis é a Capital das Startups. Tem mais: Panambi é a Capital da Pós-Colheita de Grãos, Friburgo, da Moda Íntima e Cruzeiro, da Revolução Constitucionalista de 1932. Com todos seus títulos publicados no Diário Oficial da União.

Virou moda

Agora, nos finais de semana, a Globo resolveu colocar no ar "reflexões" de dois apresentadores de programas de entretenimento no final de seu programa, Marcos Mion dedica muitos minutos sobre como viver com muita espiritualidade e Luciano Huck, também no final de seu "Domingão", analisa a vida dos brasileiros, como sobrevivem e ações políticas condenáveis. O primeiro é chamado, ironicamente, nos bastidores de" "pastor" ou "profeta; já o segundo é rotulado de "candidato" - mesmo fora de época. Mion (contratado até 2027) recebe R$ 400 milhões (e pode chegar a mais de milhão com campanhas) e Huck ganha R$ 4 bilhões e pode alcançar R$ 6 milhões com publicidade e participação nos lucros.

Olho no Corinthians

Ronaldo Fenômeno confessou num podcast esportivo que gostaria de transformar o Corinthians numa SAF Sociedade Anônima de Futebol. Perguntado, onde arrumaria o dinheiro, o ex-jogador não deixou por menos: "Arrumo dinheiro no mercado. Vou adorar envolver torcedores". Hoje, para Ronaldo, o Timão atravessa uma fase difícil "com muita bagunça e dívida alta", mais afastamento do presidente por  suspeitas na administração. Mesmo assim, gostaria de topar o desafio: "Bem administrado, o Corinthians é uma máquina", Ele é dono de uma fortuna de R$ 1 bilhão, à qual os quatro filhos não terão direito - e é acionista do Real Valladolid , da Espanha e do Fort Lauderdale Strikes.

Mistura Fina

No próximo dia 11, o Congresso promove uma sessão solene pelos 70 anos do movimento que impediu um golpe em andamento protagonizado por militares e políticos contra a posse de JK. Diziam que ele não havia obtido maioria absoluta de votos. . A ação foi chamada de "Movimento de 11 de Novembro de 1955" e foi liderada pelo marechal Henrique Teixeira Lott, então ministro da Guerra, que colocou tanques e 25 mil soldados nas ruas. A ideia era proteger a democracia, não derrubá-la.

No livro-biografia de Lotto autor Wagner William diz que os mesmos golpistas tentaram o golpe de novo nos anos 1956 e 1959. Voltaram a tentar em 1961 e em 1964, conseguiram, depois de anistiados. William diz que "se Lott tivesse sido eleito em 1960, quando disputou a Presidência, os militares não teriam conseguido impor sua ditadura" Ele perdeu para Jânio Quadros, que logo renunciou.

Ainda o movimento vitorioso comandado por Lott contra militares que garantiu a posse de JK: na época, o jornalista Carlos Lacerda, um dos conspiradores civis, pediu asilo em Cuba, comandada pelo ditador Fulgencio Batista. Lacerda chegou a apoiar o golpe, rompeu com militares em 1968 e fundou a Frente Ampla, com JK e Jango. Com o AI-5, foi preso e cassado, perdendo direitos políticos por 10 anos.

O anúncio da parceria entre a Casas Bahia e o Mercado Livre colocou o Magazine Luiza na berlinda. O mercado tem questionado o acordo similar assinado entre a rede Magazine Luiza e a chinesa AliExpress. Aos olhos dos minoritários, o negócio tornou-se uma zona um tanto cinzenta. Os investidores se ressentem da escassez de informações sobre os resultados da aliança, que envolve a venda cruzada de produtos das duas plataformas de e-commerce.

Há poucos dados disponíveis sobre o fluxo de pedidos, participação do cross border, volume de faturamento e até mesmo sobre o portfólio ofertado de parte a parte. No mercado, há uma percepção de assimetria. A leitura é que o Magazine Luiza abriu sua vitrine e assumiu parte do ônus logístico do parceiro, sem comprovar o retorno. Já a AliExpress teria capturado tráfego e base local. 

In – Risoto de palmito
Out – Risoto de limão

Giba Um

"A esquerda não dá certo. Me mostra onde deu certo! Pega esses livros de Marx. Na teoria, uma...

...delícia, todo mundo igual. Vai lá em Cuba ver se todo mundo é igual", de Ratinho (pai), conselheiro da campanha do filho Ratinho Junior à Presidência, embora ache que Tarcísio é o melhor candidato

03/11/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A saída de Marcelo Pimentel da presidência do Grupo Pão de Açúcar é apenas a ponta do iceberg. A família Coelho Diniz, hoje a maior acionista da companhia, prepara mais mudanças. O clã busca um nome para assumir a área financeira. No momento, o CFO do Pão , Rafael Russowsky, acumula o cargo de CEO. Os Coelho Diniz planejam uma reestruturação operacional.

MAIS: esta restruturação  terá como base fechamento de lojas e reposicionamento das bandeiras do grupo. Os acionistas pressionam para que a gestão agilize metas de desalavancagem e reduza custos fixos. No mercado, há quem diga que, nos últimos anos da gestão Casino, o Pão de Açúcar perdeu competitividade frente a players digitais.

Giba Um

Reconhecimento do audiovisual brasileiro

O Palacete da Sé, localizado no centro antigo de São Paulo, foi o palco de uma noite inesquecível, organizada por Marina Ruy Barbosa, que recebeu uma verdadeira legião de famosos na quarta-feira (29) para celebrar o audiovisual brasileiro. Com o tema, “all black”, (totalmente preto), Marina chegou na companhia do noivo, o empresário Abdul Fares, mostrando uma atmosfera de perfeita harmonia. O visual em preto e branco escolhido pela anfitriã, composto por um vestido branco e uma jaqueta de couro preta, com seus cabelos ruivos em cachos ondulados, se destacou na festa. Mas isso não foi tudo: durante a celebração, Marina fez uma troca de roupa, optando por uma minissaia preta e uma blusa de renda com um decote profundo.  Na chegada Marina explicou o motivo da festa: "Celebrar a arte brasileira como um todo. Estou feliz de reunir pessoas que eu admiro, que eu gosto, pessoas que eu já troco ideia também, pra gente se divertir, celebrar o momento do audiovisual brasileiro. E a ideia surgiu por conta dos últimos projetos que eu tenho feito e eu acho que do momento também que a gente está vivendo, de tantos projetos incríveis”. Entre os convidados estavam  Alessandra Negrini, Reynaldo Gianecchini, Ingrid Guimarães, Cleo Pires, Arieta Corrêa, Fabio Porchat,  Leona Cavalli, Mônica Martelli, Fernanda Motta, Júlio Andrade, Bianca Comparato, Linn da Quebrada, Isabel Wilker, Anttónia Morais, Isabella Santoni e Mariana Ximenes que fez uma declaração especial: ‘Nós somos amigas e estamos celebrando aqui o cinema brasileiro, que está em uma excelente fase, e vai continuar assim. A dramaturgia está criando e nós sempre tivemos muita força. Agora as produções brasileiras estão cada vez mais ligadas". O DJ Pedro Sampaio, encarregado de animar a noite com uma seleção de funk e músicas eletrônicas, contou que recebeu o convite diretamente da atriz e expressou sua satisfação em fazer parte da celebração. Giulia Be também soltou a voz ao lado da anfitriã da festa.

Oito empresas querem a Medley

Adibe Marques, controlador da Cimed, está em conversações com o GIC, fundo soberano de Cingapura, em torno da possibilidade de um novo aporte de capital na companhia. Em março, os asiáticos montaram uma posição minoritária no laboratório. O tamanho da participação é estimado em torno de R$ 1 bilhão para ficar com 12,5% das ações. Agora, qualquer semelhança entre a possível capitalização adicional da Cimed e as negociações para a compra da Medley não seria mera coincidência. A empresa da família Marques é uma das candidatas à aquisição da Medley, braço de genéricos da francesa Sanofi no Brasil. A nova injeção de capital da GIC - um potentado de quase US$ 1 trilhão em ativos - daria à Cimed a dosagem financeira necessária para a investida. No mercado, a Medley é avaliada em US$ 500 milhões. Com a compra,  o laboratório de João Marques saltaria de R$ 2,7 bilhões para mais de R$ 4 bilhões em vendas.

Disputa acirrada

Além da Cimed, outras sete empresas do setor farmacêutico já manifestaram interesse na compra da Medley. No meio de corrida, um duelo consanguíneo. A União Química, controlada por Fernando Marques, tio de João Marques, figura entre os candidatos à aquisição. Por sinal, as duas parecem seguir a mesma bula. Assim como a Cimed, a União Química também busca uma capitalização no mercado. A companhia contratou a UBS BB com o objetivo de levantar R$ 1 bilhão, mediante a venda de parte do seu capital.

Giba Um

Roubando a cena

Nos últimos  episódios de "Três Graças", Gabriela Loran tem se destacado na pele da farmacêutica Viviane, amiga próxima e conselheira de Gerluce (Sophie Charlotte). Ainda química entre sua personagem e Leonardo (Pedro Novaes), filho do vilão da novela, se tornou evidente e em breve, um  romance irá florescer entre eles. A atriz transexual,  é também modelo,  palestrante, outuber e influenciadora e vem ganhando relevância nas redes sociais. Esse reconhecimento aumentou ainda mais quando publicou imagens de um ensaio sensual e elegante que fez. "Confiança é silenciosa", ela postou em inglês. Gabriela foi a pioneira entre atrizes trans a interpretar um papel trans em Malhação: Vidas Brasileiras (2018), onde surgiu como a professora de dança Priscilla. Também interpretou Giovana em Arcanjo Renegado, série do Globoplay, e Luana na novela Cara e Coragem (2022). Fez ainda uma participação no remake de Renascer (2024) como Maitê, amiga de Buba (Gabriela Medeiros). Para a atriz, seu atual personagem toca em um aspecto íntimo, uma vez que ela trabalhou em farmácias durante anos antes de dar início à sua trajetória na televisão. "Comecei como repositora e fui até a subgerência. Quando li a Viviane, eu vi que ela cabia em mim como uma luva”

Giba Um

Atrás de Michelle

Se essa novela de lançar Michelle Bolsonaro à Presidência da República não avançar, a ex-primeira-dama poderá se eleger senadora pelo Distrito Federal. Novo levantamento do Paraná Pesquisas sobre nomes que estão na lista dos cotados para uma cadeira no Senado, coloca Michelle em primeiro lugar com34,1%  de intenções de voto, tendo o governador Ibaneis Rocha (MDB) atrás com 30,2% (a situação é de empate técnico). A mesma pesquisa mostra a atual vice-governadora Celina Leão (PP) em primeiro lugar para a sucessão de Ibaneis.

Blindar militares

Na conversa entre Rui Costa (Casa Civil) e Claudio Castro, governador (ainda) do Rio, ficaram acertados dois pontos-chaves dos discursos do chefe do Executivo carioca e do presidente Lula ou qualquer representante que venha a vocalizar o governo central. O primeiro é não mencionar a possibilidade, em qualquer hipótese, de intervenção federal, prevista na Constituição nessas situações. O segundo é evitar a citação às Forças Armadas, especialmente o nome dos comandantes militares. Essa última recomendação foi seguida à risco no caso da explicação de uso de blindados da Marinha, encaminhada, em janeiro, ao ministro José Múcio (defesa). Por enquanto, o projeto é blindar e sumir com os militares na tragédia do Rio.

Pérola

"A esquerda não dá certo. Me mostra onde deu certo! Pega esses livros de Marx. Na teoria, uma delícia, todo mundo igual. Vai lá em Cuba ver se todo mundo é igual”,

de Ratinho (pai), conselheiro da campanha do filho Ratinho Junior à Presidência, embora ache que Tarcísio é o melhor candidato.

A ONU "horrorizada" 1

O chanceler Mauro Vieira foi encarregado da missão de convocar o embaixador do Brasil na ONU, Sérgio França Danese, para que preste explicações à agência multilateral sobre o morticídio da cidade brasileira mais conhecida do mundo. A ONU divulgou nota se dizendo "horrorizada" com a operação no Rio. Para efeito externo, o governo brasileiro fere direitos humanos, é assassino e usa práticas ineficientes contra o crime que assola o país.

A ONU "horrorizada" 2

Ainda a "guerra" no Rio: os resultados são mais mortes, mais mortes e mais mortes. Caberá a Danese cavar um espaço para dar as explicações do governo brasileiro. A recomendação do embaixador brasileiro na ONU é que consiga extrair do Alto Comissariado de Direitos Humanos da entidade algum pronunciamento capaz de reduzir ainda que minimamente, o tom da nota divulgada. O risco é que a situação assuma um papel de maior preponderância entre os temas que serão discutidos na COP30.

Guerra de territórios

Lula sabe pouco sobre grupos criminosos no Rio que não percebe que está em curso uma autêntica "guerra civil" deflagrada por gangues como o “Comando Vermelho" contra o Estado que ele chefia. Especialistas em segurança como o ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, roteirista do filme "Tropa de elite", alertam que não é mais uma briga por pontos de venda de drogas, é guerra pelo controle de territórios. As facções dominam e passam até a governar essas localidades. O "CV" tem até uma rede de padarias.

Avaliando o estrago

Sidônio Palmeira (Secom) continua monitorando a cobertura da mídia internacional sobre a tragédia do Rio, às vésperas da abertura da COP30, que trará mais de cem governantes ao país. O estrago na imprensa estrangeira foi grande. Levantamento feito em mais de 2.600 veículos jornalísticos de 190 países aponta 27.721 menções à tragédia entre a data da verdadeira guerra e o dia seguinte. Em média, são mais de 145 citações por país ou dez registros por publicação. Significa dizer que, no intervalo de tempo analisado, a mídia internacional produziu 1.066 reportagens por hora sobre a violência no Rio - ou seja, uma catástrofe.

Matança aplaudida

Dois dias depois da tragédia do Rio de Janeiro, um grupo de governadores da direita foram manifestar apoio ao governador Cláudio Castro. Os presidenciáveis Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que não estão bem nas pesquisas, afirmaram que a operação que deixou 121 mortos foi "um sucesso" e "um divisor de águas". Zema disse que era um erro a ação policial ter sido descrita como "a mais letal". Para ele, deveria ter sido considerada "a mais bem sucedida". Já Caiado garantiu que ficou "orgulhoso" do "banho de sangue nas favelas". E emendou: "Ô, Claudio, meus parabéns!". Não deixou por menos.

Memória

Ainda na reunião de Governadores da direita com Claudio Castro: Caiado aproveitou para vender seu passe, dizendo que "lá em Goiás, bandido não se cria". Pré-candidato ao Planalto, ele aposta na imagem de xerife (em seu governo, a bandidagem foi muito reduzida). Não quer repetir o que aconteceu em sua primeira tentativa de ser Presidente da República, em 1989. Caiado teve menos de 1% dos votos e ficou em décimo lugar. Agora, está tentando ser conhecido pelo Brasil.

Mistura Fina

Hoje no governo Lula a palavra de ordem é "atenção à classe média”. O presidente determinou aos ministros que criem iniciativas voltadas para essa faixa da população, os que têm renda mensal entre R$ 3,4 mil e R$ 8,1 em média. Programas de financiamento habitacional já estão na rua e está chegando crédito facilitado para compra de motos para trabalhadores de aplicativos. E Sidônio Palmeira (Secom) deverá caprichar nas campanhas de maneira bem barulhenta. Lula acha que esse segmento é que lhe dará o quarto mandato.

Novas pesquisas estão mostrando que a corrida de João Campos (PSB) para o governo de Pernambuco por enquanto, ele é o ultrafavorito - poderá não ser o "passeio" que imagina. Bem avaliada, a governadora Raquel Lyra (PSD) cresce. A seu lado, a veterana raposa e presidente do partido, Gilberto Kassab. No palanque de João, o presidente Lula. A campanha eleitoral pernambucana promete ainda fortes emoções: Marília Arraes desponta como favorita a uma das vagas para o Senado e Humberto Costa (PT) corre o risco de não se eleger.

Campeão de críticas de todos os lados, o ex-chanceler da gestão de Bolsonaro, Eduardo Araújo tomou chá de sumiço. Ele ganhou fama pela frase "que sejamos pária" ao se referir à posição do Brasil no mundo. Araujo hoje vive no Cairo. Acompanha sua mulher, Maria Eduarda de Seixas Corrêa, conselheira da embaixada do Brasil no Egito. E o que faz lá? Nada, literalmente. Está de licença há quatro anos.

Do alto de seus 1,50 metro de altura, Claudete Soares está comemorando seus 90 anos de idade com um álbum comemorativo e com um show que pretende mostrar em várias cidades brasileiras. E não pensa em se aposentar: "Ainda tenho voz, saúde e salto alto". E acrescenta:" Canto desde os 10 anos de idade. Não parece que foi tudo isso. Tem gente que vive do passado. É uma perda de tempo. Tenho orgulho do que vivi, mas não vivo do que passou". Estou firme e "com sapato". Jô Soares dizia que eu nasci de sapato - e de salto alto".

In –Tendência: salto bloco
Out – Tendência: salto agulha

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 1 dia

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 1 dia

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

4

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 28/10/2025

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho