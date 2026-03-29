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CLAÚDIO HUMBERTO

"Já ganhou!"

Jason Miller, conselheiro de Donald Trump sobre candidatura de Flávio Bolsonaro

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

29/03/2026 - 07h00
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Água de ‘pets’ da gestão de Lula custa R$1,6 milhão

Enquanto Lula abusa de piadas contra chineses e culpa cachorrinhos para justificar o estrangulado orçamento do brasileiro, que não suporta as mais de 20 iniciativas para criar ou subir impostos desde o início da gestão do petista, o presidente não dá qualquer justificativa sobre a cifra milionária que empurrou no pagador de impostos para sustentar o zoológico particular que ostenta no Palácio do Planalto: são 4.445 animais entre emas, papagaios, araras, pavão, jabutis, carpas etc.

Só o começo

A gastança com o viveiro este ano, fica pior. Em 2026, tem só o mês de janeiro: R$ 28,2 mil. A conta não inclui os bichos da Granja do Torto.

Recorde da gastança

Desde o retorno de Lula à Presidência, 2025 foi o ano com a fatura d’água do viveiro palaciano mais cara; R$ 636.930,46 por nossa conta.

Caça-vazamento

Em 2024, os giros do hidrômetro nos custaram mais R$ 482,5 mil. Além dos R$ 465,5 mil cobrados no primeiro ano da terceira gestão de Lula.

Ponta do iceberg

O valor milionário não inclui os 6.233 animais da Granja do Torto, tampouco gastos veterinários ou com alimentação, pagos por nós.

Senado é plano do PL para manter eleitorado em SP

A cúpula do PL não pretende abrir mão de indicar um candidato ao Senado em São Paulo, ainda que divida os eleitores conservadores. O cenário nas eleições deste ano não ajuda o partido de Valdemar da Costa Neto no Estado. O único senador liberal é o Astronauta Marcos Pontes, que se afastou de Jair Bolsonaro. A cadeira na Casa Alta é fundamental para o partido manter proximidade do governo estadual, já que o governador Tarcísio de Freitas não pensa no PL como vice.

Caminhão de votos

Nas eleições de 2022, dos quatro deputados federais mais bem votados, três eram do PL, que somaram 2.328.863 votos para o partido.

Zero chance

Carla Zambelli está presa na Itália e não pode concorrer. Eduardo Bolsonaro, fora do País, também virou alvo do Supremo Tribunal Federal.

Vazou

Ficha limpa, o terceiro nome é Ricardo Salles, que é pré-candidato ao Senado, mas se mandou do PL e deve concorrer pelo partido Novo.

Impostos recorde

Economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses de Gamboa lista nove novas tributações ou aumento de impostos do governo Lula que contribuíram para brasileiros pagarem R$ 1 trilhão em impostos em tempo recorde, em 2026. Foram três dias a menos, em relação a 2025.

Mistério continua

Segue o mistério sobre como Lulinha se sustenta em Madri. Circula entre brasileiros na cidade que ele trabalharia na área de tecnologia da Telefonica de Espanha. A controladora da Vivo demorou a responder, mas negou que o enrolado filho de Lula seja funcionário ou terceirizado.

Tendência

Na última semana, plataformas como Polymarket e a Kalshi, de apostas de previsões, registraram pela primeira vez maior probabilidade de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) do que de Lula (PT), na eleição presidencial.

Realidade cruel

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) definiu como “retrato cruel da realidade” a decisão do STF de enterrar a comissão, cuja prorrogação havia sido determinada horas antes.

Ícaro

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante lamentou o encerramento “antes do fim” da CPMI do INSS determinado pelo STF. “Quando a investigação começa a chegar perto, ela é interrompida”, disse.

Majoritária definida?

Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a candidata do seu partido, o PSB, ao Senado em São Paulo deve ser a ministra Simone Tebet (Planejamento). Falta só combinar com o PT paulista.

Saída marcada

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que deve deixar o cargo de ministro da Indústria e Comércio na próxima quinta-feira (2), último dia útil antes do fim do prazo de desincompatibilização.

Empacou

Um dos cotados do PL para disputar o Senado por São Paulo é o vice-prefeito da capital paulista Mello Araújo (SP), que tinha agenda com Bolsonaro em abril, cancelada por ordem de Alexandre de Moraes.

Pergunta suprema

Vem aí a “pizza Master”?

PODER SEM PUDOR

Prefeito chorão

O então prefeito de Salvador, João Henrique (PDT), que sob a menor pressão caía no choro, enfrentou uma saia justa no Teatro Castro Alves, na entrega do prêmio Dodô & Osmar aos destaques do carnaval. Ele subiu ao palco para entregar o prêmio a Ivete Salgalo e foi vaiado por cinco minutos, sob gritos de “chorão!” ou “sai daí, chorão!” Ivete tentou socorrer: “Ele é chorão, minha gente, mas é gente boa...” O prefeito foi embora e depois, claro, desabou em um pranto interminável.

CLAÚDIO HUMBERTO

"A liberdade sendo, dia após dia, cerceada"

Carlos Bolsonaro (PL) sobre o isolamento forçado de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

26/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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STF terá de optar entre Alcolumbre e a coerência

Ao solicitar referendo dos colegas da decisão que prorrogou a CPMI do INSS, o ministro André Mendonça acabou aplicando involuntário “xeque-mate” no xadrez político em que se transformou o Supremo Tribunal Federal (STF). A maioria tem interesse em neutralizar o Congresso como instância investigadora e zero interesse em desapontar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, única autoridade com a prerrogativa de decidir sobre abertura de processos de impeachment de... ministros do STF.

Serviços prestados

Na pressão contra Mendonça, aliados lembram os serviços prestados por Alcolumbre como engavetador-geral de pedidos de impeachment.

Como o diabo da cruz

Alcolumbre quer o fim da CPMI que tenta investigar seu ex-chefe de gabinete por receber R$ 3 milhões do esquema que roubou aposentados.

E o precedente?

A maioria não quer a CPMI, mas para isso terá de jogar no lixo o próprio precedente: o STF apoiou a liminar de Barroso criando a CPMI da Covid.

Aos amigos, tudo

O STF já mudou de ideia pelo interesse político, como quando recuou da após condenação em 2ª instância e nas descondenações na Lava Lato.

Projeto da licença-paternidade oculta ‘cavalo de troia’

O projeto de lei complementar (PLP) 77/2026, aprovado a toque de caixa pelo Senado esta semana, foi vendido como projeto para “garantir a licença-paternidade”, mas na verdade serve principalmente para conceder benefícios fiscais às áreas de livre comércio da região Norte, incluindo as de Macapá e Santana (AP), no estado do autor do projeto e líder do governo Lula no Senado, Randolfe Rodrigues (PT), além de Estado natal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União).

Vapt-vupt

O projeto foi apresentado por Randolfe na terça (24). Na quarta (25) já havia sido aprovado no plenário do Senado.

Noves fora

Na prática, o projeto suspende regras fiscais que o Congresso aprovou em 2025, como exigir estudo prévio para a concessão de benefício fiscal.

Jabuticaba

O projeto também concede benefício ao setor de reciclagem. A licença paternidade figura em só um artigo da lei, que segue para a Câmara.

Torta de climão

O PSD planejou oficializar logo cedo Ronaldo Caiado como nome do partido ao Planalto e virar a notícia do dia, ontem (25). Esqueceram de combinar com o governador gaúcho Eduardo Leite, que, em reunião com a cúpula do partido, bateu o pé para se manter na disputa.

Bazucando o pé

Flávio Bolsonaro avalizou a destituição do bem avaliado prefeito de Maceió, JHC, do comando do PL. Além de haver garantido a única derrota de Lula em uma capital do Nordeste, JHC era a certeza de vitória contra o clã Calheiros. Que não para de comemorar a crise no PL.

Gaspar no PL

O PL de Alagoas tem novo presidente: o deputado Alfredo Gaspar, que ganhou holofote nacional pelo trabalho como relator da CPMI do INSS. Gaspar estava no União Brasil desde 2022, agora é do PL.

Alento

Marcel van Hattem (Novo-RS) comemorou a sanção da lei antifacção com sua emenda que proíbe o voto de presos provisórios. “Um motivo pra gente comemorar: bandidos não vão mais decidir as eleições”, disse.

Só protelação

Pré-candidatura de Cláudio Castro ao Senado incomoda nomes do PL que também querem o posto. Avaliam que a condenação de Castro no TSE vai acabar com um eventual mandato.

Sabotador

É clara para Eduardo Girão (Novo-CE) a razão pela qual Davi Alcolumbre (União-AP) não prorrogou a CPMI do INSS; a “sabotagem”, diz o senador, é por “conflito de interesses” do presidente do Senado.

Dedos e anéis

Sem petistas na disputa pelo governo de Minas Gerais, o PT tenta ao menos emplacar uma das vagas para o Senado, na eventual chapa do MDB ou PSB. A preferida é Marília Campos, prefeita de Contagem (MG).

Olhar de fora

Sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o advogado da Trump Media nos EUA, Martin De Luca, avaliou que o ministro do STF Alexandre de Moraes “percebeu para onde as coisas estão caminhando e não quer ser responsabilizado caso aconteça algo” com o ex-presidente.

Pergunta na decisão

Humanidade pode ser temporária?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Assinatura que vale

José Maria Alkmim, enquanto secretário de Educação de Israel Pinheiro, em Minas Gerais, tinha técnica. Nomeou uma jovem para um importante departamento. A pedido dela, ele fez uma portaria que provocou grandes problemas políticos. Alkmim quis rever a decisão e a moça não gostou:

– Com relação a isto, eu permaneço absolutamente irredutível.

– Olha bem, minha jovem – respondeu Alkmim, com doçura – A senhora pode ser intransigente com a sua assinatura. Com a minha, não.

Giba Um

"Não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo o que fizeram, dando um rombo de...

...$ 50 bilhões neste país", de Lula, sobre o caso do Master, aproveitando um ano que a compra de banco foi anunciada pelo BRB e querendo tirar do colo qualquer respingo do escândalo.

26/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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O senador Sérgio Moro oficializou sua adesão ao Partido Liberal com a intenção de se candidatar ao governo do Paraná em outubro. Durante sua apresentação, Moro enalteceu o governa Ratinho Jr, mas enfatizou a necessidade de mudanças no estado.

MAIS: filiação sugere também um distanciamento do PL em relação ao governador, que impactou a decisão de Ratinho Junior de não participar da corrida presidencial. Barros e Deltan Dallagnol serão os concorrentes ao Senado na chapa de Moro.

500 clientes em um ano

O advogado Kevin de Carvalho Marques, de 25 anos, filho do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, teria conquistado, no primeiro ano na advocacia, mais de 500 clientes e "resolvido" pelo menos mil processos. O próprio Kevin anunciou o feito (o pai, segundo alguns, teria se escondido atrás da toga) e seu site oficial, apagando a história depois de apenas poucas horas. O feito teria ido ao ar por uma versão publicada por engano, e uma nova página será republicada assim que a construção estiver concluída. Nos corredores, alguns irônicos diziam que "o rapaz promete".

Imóveis antigos 1

O plano dos Correios de levantar R$ 1,5 bilhão com a venda de imóveis começa a ser tratado dentro da própria estatal como "impossível de acontecer". O ceticismo decorre do descompasso entre a meta financeira e a qualidade do portfólio disponível para alienação. Um primeiro levantamento mostrou que uma parcela expressiva de imóveis é antiga, exige reformas pesadas e está localizada em áreas  que perderam o valor de mercado ao longo do tempo. Uma amostra: nas próximas semanas, os Correios pretendem levar a leilão o primeiro lote de prédios e terrenos estimados em R$ 600 milhões.

Imóveis antigos 2

A própria companhia prevê um um deságio que poderá chegar a 80%. Ou seja, as cifras levantadas não passarão de R$ 120 milhões. O problema é que o plano de desinvestimento imobiliário é um dos pilares da estratégia de reestruturação dos Correios. Outras medidas em curso não são a renegociação das dívidas com credores financeiros e fornecedores , é um plano de demissões voluntárias que tem como meta reduzir o efetivo em até 10 mil funcionários. Comperdas recorrentes no ano passado estimadas em R$ 9 bilhões , a estatal tornou-se uma "caloteira" contumaz. No ano passado, os Correios não quitaram R$ 3,7 bilhões, distribuídos em várias áreas.

Recuo

Com Ratinho Jr. desistindo do Planalto e permanecendo no governo do Paraná até o fim para tentar impedir que Sergio Moro vire o futuro governador do Paraná, o PSD de Gilberto Kassab deverá lançar Ronaldo Caiado à presidência da República. Há dias, Flávio Bolsonaro anunciou apoio ao ex-desafeto Sérgio Moro e o ex-juiz agora filiado ao PL para a disputa (Ratinho Jr. que quer fazer o secretário estadual Guto Silva seu sucessor). Se Ronaldo Caiado for mesmo o candidato do PSD, a primeira coisa que fará será não repetir que "se eleito, assinará o indulto para o ex-presidente preso."

Ainda quer

Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, anunciou que  sua pretensão de se candidatar à presidência continua viva. Essa declaração aconteceu após Ratinho Jr., governador do Paraná e também do PSD, revelar que não irá participar do pleito, decidindo permanecer à frente do estado até o final de seu mandato. Leite manifestou seu respeito pela escolha do colega e destacou que Ratinho poderá contribuir na elaboração do projeto partidário para as próximas eleições. O governador gaúcho sublinhou seu empenho em ser a voz de uma opção centrista, com o objetivo de reduzir a polarização política no Brasil.

Giba Um

2026 à todo vapor

Apontada como  novo affair da cantora Anitta, a atriz Alice Carvalho, que também é roterista, dramaturga e escritor, ganhou fama internacional ao integrar o elenco de “O agente secreto”, onde fez uma participação especial, aparecendo somente por quatro minutos. Para se ter  noção do impacto  provocado pela atriz, o diretor de Pecadores e Pantera Negra, Ryan Coogler, fez questão de saber quem era a atriz aclamada por toda a sala de cinema em Cannes. Capa da Glamour Brasil digital,  contou que é uma pessoa superativa, mas reconhece que os amigos e sua família sempre serão seu porto seguro. Diagnosticada com TDAH ainda criança, sente a necessidade de expressar. “Eu vou buscando, nas diferentes formas de expressão, a linguagem que me faça ser mais clara no momento do discurso”.  Em momentos (raros) de pausa, que sempre busca para se reconectar, confessa: “Eu desenho muito. E o violão. Sempre, sempre, sempre. Eles me desligam do pensamento, me evocam uma presença que me tira do nervosismo. Desenhar, principalmente”.

Criada pelos avôs no Rio Grande do Norte, ela credita ao avô, professor universitário, grande parte da formação de seu caráter, que a ajudou na forma como ela navega pelo mundo, com consciência de classe, raça e gênero. Assumidamente como bissexual, um aspecto que compartilhou com sua família aos 17 anos, hoje apoia abertamente a vivência de relacionamentos não monogâmicos. Quanto à carreira, 2026 está repleto de projetos. Ela dará vida a Marta, a rainha do futebol, na cinebiografia dirigida por Andrucha Waddington, um trabalho mantido em sigilo tanto por ela quanto pela própria Marta por meses. Além disso, participará de Nara Normande, adaptação da obra Oração para Desaparecer, e se apresentará com a banda Baiana System no Navio Pirata em turnê pelo Brasil. Alice também marca presença na sexta temporada de Sessão de Terapia e está envolvida na produção de um novo disco em parceria com seus antigos amigos, Russo Passapusso e o produtor musical Gabriel Souto. "Me comprometi com eles. Espero não amarelar".

Lula fora de si: ameaça de derrota

A expressão não poderia ser outra: Lula anda apoplético. Ministros e auxiliares se queixam do nervosismo e descontrole que ataca o presidente, mais ainda pelas subidas de intenções de voto de Flávio Bolsonaro nas últimas semanas. O desgaste gerado pelo preço do diesel, apurado em tracking diário, deixou o chefe do Governo literalmente fora de si. Lula não entende exatamente o que está ocorrendo e culpa os "incompetentes" que o cercam. Ministros até tentaram explicar o caso do aumento dos combustíveis e ele quase chegou a urrar, incluindo um festival de palavrões. O presidente também culpa a Secom por não ter conseguido garantir os dividendos eleitorais que imaginava com a "benção do Imposto de Renda". Lula vê contaminação eleitoral e acha que o caso do diesel ainda pode provocar uma greve dos caminhoneiros. E, claro, o pior não é o fracasso do governo, mas da reeleição. Perde o prumo diante do risco de derrota para Flávio Bolsonaro.

Surra esperada

Sem histórico de vitórias em São Paulo, o PT não conta que Fernando Haddad, com carisma duvidoso, vença Tarcisio de Freitas. A meta é não apanhar tão feio e ter um palanque para Lula. Carta de dentro do PSol sugerindo que Guilherme Boulos vai meter o pé no partido e se filiar ao PT mostra como anda o clima na sigla. Ele já negou e fica na legenda. Agora, tomou conta das redes sociais o cancelamento do voo com André Mendonça (STF), relator do caso Master. A turma lembrou logo de Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo.

Giba Um

Atacando como modelo

A influenciadora, atriz e empresária Jade Picon é a protagonista da nova campanha da Hope. Jade ficou nacionalmente conhecida após sua participação no Big Brother Brasil 22 e por estrear como atriz em Travessia. A nova coleção que apresenta uma abordagem moderna para o uso da renda no dia a dia. A marca busca unir a elegância desse tecido clássico com tecnologia de ponta, garantindo peças sem marcas no corpo e reafirmando seu compromisso com a inovação no mercado de lingerie. Duas décadas após lançar sua icônica linha de lingerie de microfibra sem costura, projetada para ser invisível sob a roupa, a Hope apresenta a coleção Nude Lace. Essa nova linha utiliza renda com acabamento flat, criada para oferecer discrição e conforto. Jade, como estrela da campanha, simboliza a praticidade e a modernidade das peças pensadas para acompanhar a rotina. Essa iniciativa reflete uma transformação no comportamento do consumidor: antes restrita a momentos especiais, a renda agora se consolida como parte do vestuário diário, combinando beleza e funcionalidade. Disponível nas lojas por R$ 59,90, a linha Nude Lace oferece modelos fio dental e biquíni, em tons sofisticados como preto, rosa collant, caramelo sallon e bege ballet.

Giba Um

Última turnê

Assim como outros grandes da música brasileira, como Milton Nascimento e Gilberto Gil, também Martinho da Vila fará neste ano sua última grande turnê. Serão shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Salvador, além das principais cidades do Nordeste. As duas primeiras apresentações serão em maio, em São Paulo e Rio de Janeiro. Martinho, aos 88 anos, subirá aos palcos acompanhado de Mart'nalia. Pai e filha já se apresentaram juntos, mas numa turnê, será a primeira vez.

Pole position da BYD 1

Os planos da BYD de entrar no automobilismo, notadamente na Fórmula 1, passam obrigatoriamente pelo Brasil. O projeto envolve a contratação de um piloto brasileiro. O alvo principal seria Gabriel Bortoleto, que está no segundo ano da categoria e que tem contrato com a Audi até o fim do ano. Outro nome seria o de Rafael Câmara, piloto de Fórmula 2. A BYD amadurece a ideia de ter sua própria equipe de F-1, com aquisição de uma escuderia ou criação de um time do zero.

Pole position da BYD 2

O Brasil tornou-se peça central na engrenagem de negócios da BYD. O país é o pilar da estratégia global da montadora. Trata-se do segundo maior mercado da companhia, atrás apenas da própria China. No ano passado, a companhia comercializou cerca de 113 mil veículos no Brasil. Seu market share no segmento de automóveis elétricos é de 70%. Esse peso não é apenas comercial. A companhia fez no Brasil uma de suas principais apostas industriais fora da China, com a fábrica de Camaçari (BA), projetada para produzir inicialmente 150 mil veículos por ano. Soma-se ainda o retorno dos direitos da F-1 ao maior conglomerado de mídia da América Latina, com transmissões tanto na Globo quanto na Sportv.

Mistura Fina

Desde que foi lançado candidato, Flávio Bolsonaro passa tanto tempo no exterior quanto no Brasil. A estratégia do candidato invisível  está dando certo, a se julgar pelas pesquisas. Sem dar entrevistas, fugindo de questionamentos sobre o que seria seu governo e gastando mais tempo na composição de chapas nos estados, Flávio se privilegia de ser o maior beneficiário dos erros do governo Lula. Por enquanto, tem dado certo, dizem os analistas, mas apenas uma vez um candidato venceu sem nenhum escrutínio público. Foi de Jair Bolsonaro, em 2018.

A relicitação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, prevista para o próximo dia 30, é um voo que se cruza com o cenário político e eleitoral do estado. A Changi, de Cingapura, atual concessionária, e a espanhola Aerne procuraram escutar do  próprio Eduardo Paes quais são seus planos para o Galeão em caso de vitória pelo governo do Rio. Gostaram do que ouviram: sobre a mesa planos para aumentar a movimentação do terminal para 25 milhões de passageiros em até dois anos.

Na avaliação das duas empresas, o potencial de expansão do aeroporto está, em razoável medida, indexado à eleição de Paes. Como prefeito, Paes empenhou-se pessoalmente para restringir o movimento no Santos Dumont e redirecionar voos para o Galeão (o fluxo de passageiros subiu de oito milhões para 17 milhões entre 2023 e 2025). Além da Changi, que não vai participar do leilão ao lado da Vinci Compass, sua sócia, e da Aena, concessionária de Congonhas, a Zurich Air or também é apontada como candidata à relicitação do aeroporto carioca.

 O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão, que tem validade de 90 dias, será revisada ao término desse período. Bolsonaro poderá cumprir a medida em casa assim que receber alta hospitalar, necessária para sua recuperação de uma broncopneumonia. Internado no Hospital DF Star desde o dia 13 de março, após passar mal enquanto estava preso, os médicos informaram que ele já saiu da UTI, mas ainda não há previsão para sua alta definitiva.

In - Braços torneados (nova moda)

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