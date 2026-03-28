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CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem acordo com quem quer blindar bandido"

Deputado Evair de Melo (PP-ES) sobre manobra governista para melar a CPMI do INSS

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

28/03/2026 - 07h00
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Até o pescoço: relatório cita Lulinha 118 vezes

Familiares do presidente Lula são citados ao menos 214 vezes no relatório final da CPMI que investigou a gatunagem que lesou mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O robusto documento, com 4.340 páginas, tem o termo “Fábio Luís” registrado por 118 vezes. É o nome de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, que teve indiciamento pedido pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). O termo Lulinha, alcunha do herdeiro petista, aparece 71 vezes.

Pelegão é 13

José Ferreira da Silva, pelegão irmão de Lula, foi citado 13 vezes. O apelido, Frei Chico, outras 12. Mas escapou do indiciamento.

Entorno lulista

“Luchsinger”, sobrenome de Roberta, amiga íntima de Lulinha, é outro termo bem recorrente: 99 vezes. A lobista teve indiciamento pedido.

Pizzaria aberta

Responsável pela blindagem dos convocados, “STF” foi citado 353 vezes no documento. O termo “habeas corpus” registrou 68 repetições

STF representado

Dos ministros do Supremo, os mais citados foram André Mendonça (87), Flávio Dino (22), Toffoli (27) e Alexandre de Moraes (8).

Mais quatro anos de PT aniquilam o País, diz Salles

O deputado Ricardo Salles (Novo-SP) acredita que a disputa eleitoral de 2026 vai ser a “eleição do vale tudo” para o PT de Lula e cia; “eleição de golpes abaixo da linha da cintura”, disse o parlamentar em entrevista ao podcast Diário do Poder. Pré-candidato ao Senado em São Paulo, Salles também criticou “candidaturas forasteiras” de Simone Tebet, que “não se elege nem síndica de prédio” no Mato Grosso do Sul, seu estado natal, e Marina Silva, que “não tem legitimidade para ser candidata”.

Morte anunciada

“O PT já deveria ter perdido a relevância por conta dos escândalos,” avalia Salles. “Sem Lula, o PT é acéfalo”.

Demais é menos

Salles acredita que é um “erro brutal” a direita lançar três candidatos ao Senado em São Paulo, pois pode diluir o eleitorado conservador.

Inércia

Salles também criticou o Senado, órgão responsável por eventuais processos contra ministros do STF: “Que moral tem o Senado?”.

Basta um pretexto

As primeiras imagens de Jair Bolsonaro em casa, capturadas por drones de emissoras, acionaram o alerta. Aliados calejados dizem que isso pode usado como pretexto para suspender a domiciliar do ex-presidente.

Morando no MDB

Ex-prefeito de São Bernardo e secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Orlando Morando se filia ao MDB neste sábado (28), com a presença de Michel Temer e do prefeito Ricardo Nunes.

Trabalho não parou

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar concluiu o relatório final da comissão às 2h da manhã de sexta (27), poucas horas antes do início da apresentação que pediu indiciamento de Lulinha e outros 217 enrolados.

Faltam 190 dias

Após a virada inédita de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Lula (PT) nas chances de vitória na eleição presidencial da plataforma Polymarket, a diferença aumentou: passou de 42,5% a 42% para 44,1% a 42%.

Caldo entornou

A chapa esquentou na CPMI do INSS. Ofendido pelo petista Lindbergh Farias (RJ), Alfredo Gaspar (PL-AL) devolveu em alto e bom som, “ um bandido que está no mandato”, “usuário de drogas” e daí pra baixo.

Memória de elefante

Coube a Luiz Fux (STF) relembrar aos ministros do STF que a corte já prorrogou trabalhos de CPIs, inclusive com aguerrida defesa do decano Gilmar Mendes, que, agora, vê o ato como inconstitucional.

Claro no escuro

Clientes da Claro ficaram sem internet em diversos bairros de Brasília, esta semana, por mais de 12 horas. Até algumas repartições públicas foram atingidas pelo blecaute de sinal da operadora.

Sistema forte

Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o deputado Zucco (PL) disse que “estamos diante de um cenário em eu o sistema se recusa a seguir investigando as fraudes do INSS”.

Pensando bem...

...aprovado ou rejeitado, o relatório da CPMI do INSS está à disposição do Ministério Público.

PODER SEM PUDOR

Acontece que ela é baiana

Presidente da sessão de ontem na Câmara, o deputado José Linhares (PP-CE) anunciou às 15h06, o discurso do “nobre deputado Jumari Oliveira”.

- É deputada, senhor presidente – retrucou Jumari (sem partido-BA).

- Desculpe, não olhei para a esquerda – tentou justificar-se Linhares.

Ela, na bucha:

- O senhor tem quatro anos para aprender que eu sou Jumari, mulher e baiana. 

Giba Um

"Não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo o que fizeram, dando um rombo de...

...$ 50 bilhões neste país", de Lula, sobre o caso do Master, aproveitando um ano que a compra de banco foi anunciada pelo BRB e querendo tirar do colo qualquer respingo do escândalo.

26/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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O senador Sérgio Moro oficializou sua adesão ao Partido Liberal com a intenção de se candidatar ao governo do Paraná em outubro. Durante sua apresentação, Moro enalteceu o governa Ratinho Jr, mas enfatizou a necessidade de mudanças no estado.

MAIS: filiação sugere também um distanciamento do PL em relação ao governador, que impactou a decisão de Ratinho Junior de não participar da corrida presidencial. Barros e Deltan Dallagnol serão os concorrentes ao Senado na chapa de Moro.

500 clientes em um ano

O advogado Kevin de Carvalho Marques, de 25 anos, filho do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, teria conquistado, no primeiro ano na advocacia, mais de 500 clientes e "resolvido" pelo menos mil processos. O próprio Kevin anunciou o feito (o pai, segundo alguns, teria se escondido atrás da toga) e seu site oficial, apagando a história depois de apenas poucas horas. O feito teria ido ao ar por uma versão publicada por engano, e uma nova página será republicada assim que a construção estiver concluída. Nos corredores, alguns irônicos diziam que "o rapaz promete".

Imóveis antigos 1

O plano dos Correios de levantar R$ 1,5 bilhão com a venda de imóveis começa a ser tratado dentro da própria estatal como "impossível de acontecer". O ceticismo decorre do descompasso entre a meta financeira e a qualidade do portfólio disponível para alienação. Um primeiro levantamento mostrou que uma parcela expressiva de imóveis é antiga, exige reformas pesadas e está localizada em áreas  que perderam o valor de mercado ao longo do tempo. Uma amostra: nas próximas semanas, os Correios pretendem levar a leilão o primeiro lote de prédios e terrenos estimados em R$ 600 milhões.

Imóveis antigos 2

A própria companhia prevê um um deságio que poderá chegar a 80%. Ou seja, as cifras levantadas não passarão de R$ 120 milhões. O problema é que o plano de desinvestimento imobiliário é um dos pilares da estratégia de reestruturação dos Correios. Outras medidas em curso não são a renegociação das dívidas com credores financeiros e fornecedores , é um plano de demissões voluntárias que tem como meta reduzir o efetivo em até 10 mil funcionários. Comperdas recorrentes no ano passado estimadas em R$ 9 bilhões , a estatal tornou-se uma "caloteira" contumaz. No ano passado, os Correios não quitaram R$ 3,7 bilhões, distribuídos em várias áreas.

Recuo

Com Ratinho Jr. desistindo do Planalto e permanecendo no governo do Paraná até o fim para tentar impedir que Sergio Moro vire o futuro governador do Paraná, o PSD de Gilberto Kassab deverá lançar Ronaldo Caiado à presidência da República. Há dias, Flávio Bolsonaro anunciou apoio ao ex-desafeto Sérgio Moro e o ex-juiz agora filiado ao PL para a disputa (Ratinho Jr. que quer fazer o secretário estadual Guto Silva seu sucessor). Se Ronaldo Caiado for mesmo o candidato do PSD, a primeira coisa que fará será não repetir que "se eleito, assinará o indulto para o ex-presidente preso."

Ainda quer

Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, anunciou que  sua pretensão de se candidatar à presidência continua viva. Essa declaração aconteceu após Ratinho Jr., governador do Paraná e também do PSD, revelar que não irá participar do pleito, decidindo permanecer à frente do estado até o final de seu mandato. Leite manifestou seu respeito pela escolha do colega e destacou que Ratinho poderá contribuir na elaboração do projeto partidário para as próximas eleições. O governador gaúcho sublinhou seu empenho em ser a voz de uma opção centrista, com o objetivo de reduzir a polarização política no Brasil.

Giba Um

2026 à todo vapor

Apontada como  novo affair da cantora Anitta, a atriz Alice Carvalho, que também é roterista, dramaturga e escritor, ganhou fama internacional ao integrar o elenco de “O agente secreto”, onde fez uma participação especial, aparecendo somente por quatro minutos. Para se ter  noção do impacto  provocado pela atriz, o diretor de Pecadores e Pantera Negra, Ryan Coogler, fez questão de saber quem era a atriz aclamada por toda a sala de cinema em Cannes. Capa da Glamour Brasil digital,  contou que é uma pessoa superativa, mas reconhece que os amigos e sua família sempre serão seu porto seguro. Diagnosticada com TDAH ainda criança, sente a necessidade de expressar. “Eu vou buscando, nas diferentes formas de expressão, a linguagem que me faça ser mais clara no momento do discurso”.  Em momentos (raros) de pausa, que sempre busca para se reconectar, confessa: “Eu desenho muito. E o violão. Sempre, sempre, sempre. Eles me desligam do pensamento, me evocam uma presença que me tira do nervosismo. Desenhar, principalmente”.

Criada pelos avôs no Rio Grande do Norte, ela credita ao avô, professor universitário, grande parte da formação de seu caráter, que a ajudou na forma como ela navega pelo mundo, com consciência de classe, raça e gênero. Assumidamente como bissexual, um aspecto que compartilhou com sua família aos 17 anos, hoje apoia abertamente a vivência de relacionamentos não monogâmicos. Quanto à carreira, 2026 está repleto de projetos. Ela dará vida a Marta, a rainha do futebol, na cinebiografia dirigida por Andrucha Waddington, um trabalho mantido em sigilo tanto por ela quanto pela própria Marta por meses. Além disso, participará de Nara Normande, adaptação da obra Oração para Desaparecer, e se apresentará com a banda Baiana System no Navio Pirata em turnê pelo Brasil. Alice também marca presença na sexta temporada de Sessão de Terapia e está envolvida na produção de um novo disco em parceria com seus antigos amigos, Russo Passapusso e o produtor musical Gabriel Souto. "Me comprometi com eles. Espero não amarelar".

Lula fora de si: ameaça de derrota

A expressão não poderia ser outra: Lula anda apoplético. Ministros e auxiliares se queixam do nervosismo e descontrole que ataca o presidente, mais ainda pelas subidas de intenções de voto de Flávio Bolsonaro nas últimas semanas. O desgaste gerado pelo preço do diesel, apurado em tracking diário, deixou o chefe do Governo literalmente fora de si. Lula não entende exatamente o que está ocorrendo e culpa os "incompetentes" que o cercam. Ministros até tentaram explicar o caso do aumento dos combustíveis e ele quase chegou a urrar, incluindo um festival de palavrões. O presidente também culpa a Secom por não ter conseguido garantir os dividendos eleitorais que imaginava com a "benção do Imposto de Renda". Lula vê contaminação eleitoral e acha que o caso do diesel ainda pode provocar uma greve dos caminhoneiros. E, claro, o pior não é o fracasso do governo, mas da reeleição. Perde o prumo diante do risco de derrota para Flávio Bolsonaro.

Surra esperada

Sem histórico de vitórias em São Paulo, o PT não conta que Fernando Haddad, com carisma duvidoso, vença Tarcisio de Freitas. A meta é não apanhar tão feio e ter um palanque para Lula. Carta de dentro do PSol sugerindo que Guilherme Boulos vai meter o pé no partido e se filiar ao PT mostra como anda o clima na sigla. Ele já negou e fica na legenda. Agora, tomou conta das redes sociais o cancelamento do voo com André Mendonça (STF), relator do caso Master. A turma lembrou logo de Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo.

Giba Um

Atacando como modelo

A influenciadora, atriz e empresária Jade Picon é a protagonista da nova campanha da Hope. Jade ficou nacionalmente conhecida após sua participação no Big Brother Brasil 22 e por estrear como atriz em Travessia. A nova coleção que apresenta uma abordagem moderna para o uso da renda no dia a dia. A marca busca unir a elegância desse tecido clássico com tecnologia de ponta, garantindo peças sem marcas no corpo e reafirmando seu compromisso com a inovação no mercado de lingerie. Duas décadas após lançar sua icônica linha de lingerie de microfibra sem costura, projetada para ser invisível sob a roupa, a Hope apresenta a coleção Nude Lace. Essa nova linha utiliza renda com acabamento flat, criada para oferecer discrição e conforto. Jade, como estrela da campanha, simboliza a praticidade e a modernidade das peças pensadas para acompanhar a rotina. Essa iniciativa reflete uma transformação no comportamento do consumidor: antes restrita a momentos especiais, a renda agora se consolida como parte do vestuário diário, combinando beleza e funcionalidade. Disponível nas lojas por R$ 59,90, a linha Nude Lace oferece modelos fio dental e biquíni, em tons sofisticados como preto, rosa collant, caramelo sallon e bege ballet.

Giba Um

Última turnê

Assim como outros grandes da música brasileira, como Milton Nascimento e Gilberto Gil, também Martinho da Vila fará neste ano sua última grande turnê. Serão shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Salvador, além das principais cidades do Nordeste. As duas primeiras apresentações serão em maio, em São Paulo e Rio de Janeiro. Martinho, aos 88 anos, subirá aos palcos acompanhado de Mart'nalia. Pai e filha já se apresentaram juntos, mas numa turnê, será a primeira vez.

Pole position da BYD 1

Os planos da BYD de entrar no automobilismo, notadamente na Fórmula 1, passam obrigatoriamente pelo Brasil. O projeto envolve a contratação de um piloto brasileiro. O alvo principal seria Gabriel Bortoleto, que está no segundo ano da categoria e que tem contrato com a Audi até o fim do ano. Outro nome seria o de Rafael Câmara, piloto de Fórmula 2. A BYD amadurece a ideia de ter sua própria equipe de F-1, com aquisição de uma escuderia ou criação de um time do zero.

Pole position da BYD 2

O Brasil tornou-se peça central na engrenagem de negócios da BYD. O país é o pilar da estratégia global da montadora. Trata-se do segundo maior mercado da companhia, atrás apenas da própria China. No ano passado, a companhia comercializou cerca de 113 mil veículos no Brasil. Seu market share no segmento de automóveis elétricos é de 70%. Esse peso não é apenas comercial. A companhia fez no Brasil uma de suas principais apostas industriais fora da China, com a fábrica de Camaçari (BA), projetada para produzir inicialmente 150 mil veículos por ano. Soma-se ainda o retorno dos direitos da F-1 ao maior conglomerado de mídia da América Latina, com transmissões tanto na Globo quanto na Sportv.

Mistura Fina

Desde que foi lançado candidato, Flávio Bolsonaro passa tanto tempo no exterior quanto no Brasil. A estratégia do candidato invisível  está dando certo, a se julgar pelas pesquisas. Sem dar entrevistas, fugindo de questionamentos sobre o que seria seu governo e gastando mais tempo na composição de chapas nos estados, Flávio se privilegia de ser o maior beneficiário dos erros do governo Lula. Por enquanto, tem dado certo, dizem os analistas, mas apenas uma vez um candidato venceu sem nenhum escrutínio público. Foi de Jair Bolsonaro, em 2018.

A relicitação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, prevista para o próximo dia 30, é um voo que se cruza com o cenário político e eleitoral do estado. A Changi, de Cingapura, atual concessionária, e a espanhola Aerne procuraram escutar do  próprio Eduardo Paes quais são seus planos para o Galeão em caso de vitória pelo governo do Rio. Gostaram do que ouviram: sobre a mesa planos para aumentar a movimentação do terminal para 25 milhões de passageiros em até dois anos.

Na avaliação das duas empresas, o potencial de expansão do aeroporto está, em razoável medida, indexado à eleição de Paes. Como prefeito, Paes empenhou-se pessoalmente para restringir o movimento no Santos Dumont e redirecionar voos para o Galeão (o fluxo de passageiros subiu de oito milhões para 17 milhões entre 2023 e 2025). Além da Changi, que não vai participar do leilão ao lado da Vinci Compass, sua sócia, e da Aena, concessionária de Congonhas, a Zurich Air or também é apontada como candidata à relicitação do aeroporto carioca.

 O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão, que tem validade de 90 dias, será revisada ao término desse período. Bolsonaro poderá cumprir a medida em casa assim que receber alta hospitalar, necessária para sua recuperação de uma broncopneumonia. Internado no Hospital DF Star desde o dia 13 de março, após passar mal enquanto estava preso, os médicos informaram que ele já saiu da UTI, mas ainda não há previsão para sua alta definitiva.

In - Braços torneados (nova moda)

Out - Braços sem músculos

CLAÚDIO HUMBERTO

"Nada é mais justo"

Governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP), sobre a concessão de prisão domiciliar a Bolsonaro

25/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Domiciliar tem preço: o isolamento de Bolsonaro

A decisão de Alexandre de Moraes de vincular a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ao estado de saúde, devido à pneumonia, deixou felizes os inimigos do ex-presidente no Planalto. É que a decisão impede que ele receba aliados políticos, limitando espaço de articulação em momento crucial para alianças com vistas as eleições no Senado, prioritárias para a direita porque é ali onde se pode deflagrar impeachment de ministros do STF. Moraes limitou as visitas só a advogados, médicos e familiares.

Tudo costurado

O ministro amarrou a domiciliar à condição de saúde e justifica a suspensão das visitas com “evitar risco de sepse e controle de infecções”

Tarde piaste

Se Começar hoje (25), a domiciliar termina a menos de um mês do início das convenções partidárias, quando partidos oficializam os candidatos.

Mãos atadas

Na Papudinha, Bolsonaro podia receber aliados. A depender da prorrogação da domiciliar, só volta após candidaturas já registradas.

Ainda pior

Sem poder receber outras visitas, eventual prorrogação da domiciliar, como apontado no despacho, segura Bolsonaro até o fim de setembro.

Lula manda PT priorizar palanque em Minas Gerais

Com o palanque em São Paulo definido, o presidente Lula quer que o PT priorize uma solução para Minas Gerais. Em agenda no Estado, semana passada, Lula esteve com Rodrigo Pacheco (PSD), que já se mostra menos resistente e deve migrar de partido, com mais chance de ir para o União Brasil ou PSB. O petista quer aproveitar a indefinição do palanque da oposição para consolidar o nome governista no Estado e “compensar” eventuais votos perdidos no palanque paulista de Fernando Haddad (PT)

Metido a independente

O “plano B” de Lula não agrada o diretório mineiro do PT: Alexandre Kalil (PDT). O partido não coloca a mão no fogo pelo ex-prefeito de BH.

Vice, ok

Kalil tem menos resistência no PT para vice de Pacheco, com quem mantém boa relação, ou até uma das vagas ao Senado.

Chama o centrão

Outra chance é o MDB ficar com a vice. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite, seria o escolhido.

Motivo real

“O motivo real é político-institucional: reduzir desgaste, aliviar a pressão sobre o Supremo”, disse à coluna, sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro o deputado príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP).

Negócios abertos

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês) dos EUA autorizou, ontem (24), transações financeiras para a Embaixada da Venezuela e outras missões diplomáticas em território americano.

De volta

Anthony Garotinho quer voltar à política. Diz que, por ora, é pré-candidato a deputado federal. Mas falou com a cúpula do Republicanos e acertou que, se crescer nas intenções de voto, tenta o governo do Rio.

Migalha celebrada

Sobre a prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro, o vice-líder do PL na Câmara, Rodolfo Nogueira, celebra “a migalha do estado totalitário”, mas avalia que “a verdadeira comemoração seria a absolvição total”.

Veja bem

Carlos Bolsonaro diz que está sim aliviado com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas cobra que isso não seja visto como justiça e diz que é um “processo repleto de ilegalidades” contra o pai.

Espelho meu

Gilberto Kassab, dono do PSD, levou 10 dias para confirmar publicamente o que leitores da coluna souberam com antecedência: o partido vai fechar o nome do candidato ao Planalto ainda este mês.

Alguém vai negar?

O Senado analisa nesta quarta (25) projeto, já aprovado na Câmara, que cria 232 cargos de analista judiciário, 242 de técnico judiciário, 75 cargos comissionados e 245 funções comissionadas na Justiça Eleitoral.

Melhora ao contrário

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), ironizou o envolvimento de Fábio Luís, filho do presidente Lula (PT), em mais um escândalo: “A coisa só ‘melhora’ para Lulinha”.

Pensando bem...

...a decisão é ‘sabor’ prisão domiciliar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ano sabático, segundo Arraes

O mítico político Miguel Arraes acumulou experiências de vida que gostava de compartilhar. Certa, durante bate-papo, o ex-senador Álvaro Dias, que governou o Paraná enquanto Arraes governava Pernambuco, confessou sua curiosidade sobre o período em que o líder nordestino esteve preso na ilha de Fernando de Noronha, durante o regime militar. Arraes respondeu, segundo contou o ex-senador ao podcast Direto de Brasília, de Magno Martins: “Acho que todo político deveria ficar preso ao menos durante um ano”. Diante do espanto de Álvaro Dias, Arraes explicou: “Nunca li tanto, nunca me preparei tanto quanto naquele período de prisão”.

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