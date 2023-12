Em meio a um turbilhão de desafios e incertezas, vislumbrar a possibilidade de um futuro mais sólido para a democracia em nossa nação é motivo de celebração e gratidão. É com uma alegria incontida que compartilho os avanços marcantes que recentemente têm ecoado nos corredores do parlamento, demonstrando a urgência incontestável de proteger e fortalecer os pilares democráticos do nosso amado país.

A emoção transborda ao refletir sobre o primeiro e auspicioso debate na Comissão de Assuntos Legislativos, um verdadeiro triunfo para todos os defensores incansáveis da democracia. A adesão calorosa da mídia, que abraçou fervorosamente a discussão, conferiu-lhe substância, destacando-a de forma inegável nos rincões de nossa sociedade.

Foi um momento em que os corações e as mentes se uniram, quando a voz do povo foi elevada a um patamar onde não podia ser ignorada. A energia pulsante da discussão reverberou, alcançando todos os cantos do País, despertando consciências e despertando um senso coletivo de responsabilidade sobre a necessidade premente de proteger nossos alicerces democráticos.

E que momento ímpar foi a sabatina do ministro Flávio Dino! Sua defesa inabalável, alinhada às teses que incansavelmente defendemos ao longo dos últimos três meses, é um sinal inequívoco de que nossos clamores estão penetrando nos tecidos sociais mais profundos, alcançando os protagonistas do debate sobre esta questão vital.

Estamos engajados em uma articulação intensiva com as forças influentes da Câmara dos Deputados, buscando assegurar que, mesmo que um conjunto legislativo venha a ser produzido nos próximos meses, suas disposições e suas diretrizes só terão validade plena para as eleições de 2026.

Nossa proposta visa estabelecer um diálogo estreito com o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com o ministro-presidente Alexandre de Moraes, visando a harmonização das resoluções normativas do TSE com os futuros parâmetros e diretrizes a serem aprovados pelo parlamento. Alinhar tais resoluções às linhas-mestras da legislação que se encontra em processo de elaboração no âmbito Legislativo é fundamental para garantir um arcabouço jurídico congruente e coerente, fortalecendo os alicerces de um processo eleitoral mais transparente e alinhado com os anseios democráticos de nossa sociedade.

Sinto-me imensamente grato por testemunhar esses acontecimentos, que representam não apenas avanços políticos na vanguarda, mas também o despertar de uma consciência coletiva. Estamos no limiar de um capítulo crucial em nossa história, onde cada voz, cada ação, cada movimento, contribui para a construção de um futuro onde a democracia floresça e prospere.

Neste momento de fervor e esperança, celebramos não apenas conquistas isoladas, mas sim o despertar de uma nação para a importância vital da preservação democrática. A estrada é longa, mas a chama da esperança brilha intensamente, guiando-nos rumo a um horizonte onde a democracia resplandece em sua plenitude.

Que este momentum seja o catalisador de mudanças transformadoras, que nos impulsione em direção a um futuro onde a democracia não seja apenas um ideal, mas uma realidade inegável para todos os cidadãos deste grande país. Juntos, em um coro uníssono, avançaremos para um amanhã onde

a democracia seja nossa maior herança e nosso legado mais precioso.