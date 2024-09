MS ganha 479 novos policiais militares a partir desta quarta-feira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul ganha centenas de novos policiais militares a partir desta quarta-feira (18).

Ao todo, 479 soldados, do 37º Curso de Formação de Soldados (CFSD) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), se formaram na manhã desta quarta-feira (18), no Comando Geral da Polícia Militar, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1203, Jardim Veraneio, Campo Grande.

Durante a solenidade militar, houve desfile da tropa e guarda de honra. Ao todo, três mil pessoas, entre civis e militares, compareceram no evento.

Os militares formados são do último concurso público , realizado entre setembro de 2022 e agosto de 2023.

Esta é a maior turma feminina de soldados já formada na história da PMMS e a primeira a exigir curso de nível superior.

Primeiro colocado do curso prestando continência ao governador. Foto: Marcelo Victor

Grande parte dos policiais serão lotados em Campo Grande e os demais em áreas especializadas, como Batalhão de Choque (BPMChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Polícia Militar Ambiental (PMA), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Militar Rodoviária (BPMrv), entre outros.

O curso de formação dos novos soldados ocorreu de 15 de janeiro a 16 de setembro de 2024 no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (CEFAP).

Ao todo, foram oito meses e 2.192 horas-aula de instruções teóricas e práticas militares. O curso de formação custou R$ 2.367.000,00 aos cofres públicos.

Algumas das disciplinas teóricas que constaram na grade curricular são Direitos Humanos, Direito Constitucional e Administrativo, Direito Penal, Defesa Pessoal, Atendimento Pré-Hospitalar, Psicologia e Saúde Mental, Educação Física, Policiamento de Choque, entre outras.

O salário de soldado da Polícia Militar é de R$ 5.451,00.

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o policial militar, em uma operação, cai atirando e se levanta trocando o carregador da arma.

“Vocês saíram da condição de civil para se tornarem policiais militares do estado que tem a honra de ser sim a melhor polícia militar do Brasil e a gente fala isso com muito orgulho. A segurança pública é fundamental para tudo o que realizamos no Estado, não tenho medo de errar em investir na segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul”, saudou o governador.

De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, os policiais têm a missão de proporcionar segurança pública a toda a população de Mato Grosso do Sul.

“Eu fico orgulhoso de ter esses novos policiais nesse nível de excelência. Vocês são a melhor polícia militar do Brasil, certamente. Nós os recebemos civis, vocês nos emprestaram seus filhos, esposos e familiares e estão recebendo um policial que tem a missão não apenas de defender vocês, mas a toda família do Mato Grosso do Sul”, ressaltou o secretário.

O primeiro colocado do curso de formação o SD PM Jean Fernando Vernaschi Lemes, o segundo é o SD PM Afonso Henrique Rocha Perrupato e o terceiro é o SD PM Rodrigo Monteiro Gomes de Moura.