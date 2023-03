"Cadê a sessão, Pacheco?"

Oposição quer instalar CPI do MST nesta semana

A CPI para apurar a bandalheira do MST, que multiplicou as invasões criminosas desde o início do governo Lula, acelerou na Câmara dos Deputados e o autor do pedido, deputado federal Tenente-Coronel Zucco (Rep-RS) tenta instalar a comissão já nesta semana.

O requerimento, que bateu 60 assinaturas no primeiro dia, passou de 100 em menos de 48 horas. O pedido deve alcançar o número necessário na reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

Quase lá

Para que a comissão seja instalada, o requerimento precisa ter o apoio de 1/3 dos deputados, ou seja, 171 assinaturas.

Querem o que?

Zucco levanta suspeitas sobre o propósito e quem financia o MST: “são resposta que só uma CPI pode nos dar”, avalia o parlamentar.

Dois meses em 4 anos

O deputado destaca como os invasores estão à vontade, foram 14 invasões em 4 anos de Bolsonaro, número já superado na gestão Lula.

Já o MST...

Alvo recorrente do MST, a Suzano, falsamente acusada de abandonar terras, é uma gigante da celulose e gera cerca de 35 mil empregos.

Gleisi, MST e Janja ofuscam opositores de Lula

Políticos de oposição estão inconformados com a dificuldade... para fazer oposição.

“Assim fica difícil”, ironiza um experiente senador da base de apoio ao governo anterior, “quem tem aliados como Lula não precisa de ninguém fazendo oposição”. Parlamentares do PL que se sentem “inúteis” na tarefa, citam a presidente petista Gleisi Hoffmann como a principal “líder da oposição”, em seu trabalho sem trégua de provocar crises no governo, inclusive pedindo a demissão de ministros.

PL em 4º lugar

O senador concluiu que a “oposição formal”, de políticos filiados ao PL, disputam o 4º lugar entre os principais opositores do atual governo.

MST é o vice-líder

Além de Gleisi, “líder” da “oposição”, bolsonaristas se ressentem da rivalidade dos “amigos do alheio” do MST, provocando desgaste de Lula.

Janja faz das suas

A deslumbrada Janja também bate maior bolão contra Lula, inclusive ao sambar no carnaval enquanto o litoral paulista contava seus mortos.

Bolsonaro na pauta

O clã Bolsonaro se reuniu, na semana passada, com o cacique do Partido Liberal, Valdermar Costa Neto. O encontro, no prédio da sede do partido, em Brasília, tratou do retorno do ex-presidente ao Brasil.

Roda presa

Parlamentares que conseguiram o número para instalar a CPMI do 8 de janeiro penam por uma audiência com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Não há interesse de Pacheco.

Vamos lembrar

Em 2015, primeiro ano do segundo governo Dilma (PT), o desemprego disparou 38 % e passou a atingir (até então inéditos) 10 milhões de brasileiros. No Sul, o desemprego disparou mais de 66% em só um ano.

Picanha possível

Faz sucesso no Whatsapp vídeo de um vendedor num ônibus do Rio de Janeiro que oferece a passageiros a “picanha do Lula, só dez reais!”. Na verdade, é só um pacote de ovos. “Faz o ‘L’!”, decreta o ambulante.

Sonho petista

Após receber 2.952 votos em eleição (indireta) no Congresso da China, o presidente chinês Xi Jinping vai passar um total de 15 anos no poder.

Foram zero abstenções e zero votos contrários na sua “eleição”.

Vai dar ruim

A federação do PSB, PDT e Solidariedade ligou o alerta em Marília Arraes (SDD). Com o voraz apetite do PSB, sobretudo em Pernambuco, dificilmente Marília terá o nome na disputa pelo Executivo outra vez.

Missão ingrata

Coube ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) defender Lula do óbvio: a falta de base no Congresso. Timidamente, o líder do governo do Congresso, jura que no Senado a situação é melhor que na Câmara.

Lorota verde

Com a divulgação detalhada do sistema de desmatamento, cai de vez a lorota de Marina Silva sobre suposta “queda no desmatamento”. Foram 322 focos em fevereiro. No ano passado, foram 199.

Pensando bem...

...quem tem base, não tem medo.

PODER SEM PUDOR

Bush, um absurdo

O ministro Sepúlveda Pertence presidia o Supremo Tribunal Federal, em 1996, quando visitou a Universidade do Texas, em Austin.

Ao ser recebido pelo então governador, George W. Bush reclamou das dificuldades da democracia e relatou um diálogo áspero com parlamentares texanos sobre a fixação de idade penal mínima para alguém ser preso e processado.

“Eu queria que fosse 10 anos”, vangloriou-se Bush ao perplexo Pertence, “mas eles insistiram e eu transigi, aceitando a idade mínima de 14 anos!”. À saída da audiência, o ministro Sepúlveda Pertence desabafou: “E pensar que viajei tantas horas para ouvir uma coisa tão absurda assim...”

