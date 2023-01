Caminhos da vida

giba um

de MARINA SILVA // em sua posse no Ministério do Meio Ambiente, numa alusão à famosa frase de Ricardo Salles, no mesmo ministério

A nova equipe ministerial, rateada em 37 partes para abrigar petistas e novos aliados em maioria, terá um custo de R$ 101,1 milhões em quatro anos, fora assessores, mordomias, carros oficiais e demais generosidades.

Mais: a conta considera somente o salário, que fechará o governo em R$ 46,3 mil, férias, décimo terceiro e auxílio moradia, hoje em R$ 7,7 mil. E só para ministros do estado, nada de secretário-executivo, adjunto e assessores especiais.

IN: Biquíni meia taça

OUT: Biquíni top

Olho no futuro

Silvio Almeida, que acaba de tomar posse no Ministério dos Direitos Humanos, continuará atuando no universo acadêmico, escrevendo seus livros (é autor de Racismo Estrutural) e dando aulas. E o PT já estendeu um tapete vermelho para que ele se filie à legenda. Desde já, o partido já enxerga em Almeida um ativo eleitoral para o futuro. Seu discurso de posse ganhou grande repercussão na mídia e redes sociais. Há algum tempo (ele tem proximidade com o PSOL), chegou a ser cotado para vice de Guilherme Boulos numa possível candidatura ao governo de São Paulo, que acabou não se consumando.

"MISSÃO OFICIAL"

Deputados federais, usando o pretexto de "missão oficial", fizeram um grande tour no ano passado por 20 países, tendo como destino favorito Nova York e Las Vegas. No segundo bloco, formaram Lisboa, Paris e o circuito Milão/ Madri/ Barcelona, tudo pago com dinheiro do contribuinte. Também sobraram visitas para países ricos como Suíça, Bélgica, Holanda, Japão e Mônaco. Nas viagens, eles recebem diárias em dólar que variam entre US$ 391 (R$ 2.142) e US$ 428 (R$ 2.350). O valor médio de uma diária no Brasil é de R$ 524.

Correndo atrás

Advogados de Dilma Rousseff vão entrar com recurso junto à Comissão de Anistia, não desativada. Em abril do ano passado, o colegiado negou pedido de indenização feito pela ex-presidente por perseguição durante a ditadura militar. A Comissão entendeu que ela já recebia benefício similar do governo do Rio de Janeiro. Dilma alega que o julgamento foi político. A Comissão de Anistia está vinculado ao antigo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que era comandado por Damares Alves.

NA GELADEIRA

Nos círculos chegados a Lula, há iniciativas que revelam um certo desinteresse no ingresso do Brasil na OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma batalha de duas décadas e agora o presidente extinguiu a secretaria responsável pelo processo de aceitação do país no organismo. No ano passado, o Brasil mandou memorando de 1,1 mil páginas detalhando o grau de alinhamento às normas exigidas pela OCDE. E já cumpre mais da metade das 208 normas imprescindíveis exigidas.

Com trabalhadores

Geraldo Alckmin convidou dirigentes das maiores centrais sindicais do país para sua posse no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esta semana. O novo ministro e vice-presidente quer reforçar a ideia de que representantes da classe trabalhadora serão chamados a participar das discussões no âmbito de sua Pasta, notadamente da formulação de propostas para a indústria. Alckmin se aproximou dessas entidades na campanha e um de seus principais interlocutores é o vice-presidente da Força Sindical, Sérgio Leite.

Aproveitando o tempo

A atriz e apresentador Juliana Paes, 43 anos, que não tem mais contrato com a Globo, mas está super cotada para assumir um papel na próxima novela da 21h, de Walcyr Carrasco, que substituirá Travessia. A novela ainda está sem nome definido poderá ser "Terra Bruta" ou "Terra Mãe", a possibilidade de ser "Terra vermelha" como queria o autor sai de cena porque existe um livro homônimo de Domingos Pellegrini. As gravações devem começar ainda este mês e a estreia da trama ainda nesse semestre. Enquanto isso Juliana aproveita seus dias com a família, de preferência na praia, algo que já confessou que ama.

E ela dá dicas para cuidados com a beleza durante período na praia: "A minha dica não é nada surpreendente, é super básica, mas importante: Não abro mão do filtro solar de jeito nenhum! Hoje mais do que nunca! É essencial em qualquer estação e no verão se torna redobrado. Também tem algo que tem feito muita diferença no meu metabolismo: os probióticos e o magnésio antes de dormir". Juliana se tornou a nova embaixadora da grife italiana Calzedonia, na linha de moda praia e acaba de lançar uma nova coleção de esmaltes em parceira com a Impala.

Até Heleno presidente

No domingo (1º) durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) espalharam nas redes um verdadeiro festival de fake news. Só no Telegram, quase 100 mil mensagens sobre falsas informações foram trocadas por grupo bolsonaristas. Uma delas fazia convocação para greve geral que anularia a eleição de 2022 e apresentava o general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do GSI e um dos mais próximo de Bolsonaro, como novo presidente, usando faixa e por tempo indeterminado. Era a distorção de um trecho do Diário Oficial da União sobre a transferência de um servidor da Abin para a Câmara dos Deputados.

No Facebook, a mentira foi compartilhada três mil vezes e com bolsonaristas menos lúcidos acreditando. Mais: bolsonaristas mais fanáticos ainda permanecem, em menor quantidade, nos acampamentos contra Lula e a favor da volta de Jair Bolsonaro, com intervenção das Forças Armadas e não desistem de suas ideias. Esta semana distribuíram pela internet uma convocação que dizia: "Comunicado Tomada de poder pelo próprio povo Dia 7 e 8 de janeiro Local: Congresso Nacional". À título de prevenção, já foram tomadas providências de segurança. Nos comentários, alguém ironizava dizendo que "eles querem brincar de Capitólio à brasileira".

Chegou ao trinta

A cantora, compositora, atriz, dubladora, apresentadora, escritora, e influenciadora digital Manu Gavassi, acaba de completar 30 anos, apesar da aparência de ser mais jovem. Filha do apresentador e radialista Zé Luiz e da psicóloga e artista plástica Daniela Gavassi, foi reconhecida pelo talento após sua passagem pelo BBB20. Ao chegar aos trinta anos, sempre de uma forma surpreendente no Instagram ao postar uma carta escrita para ela mesmo.

Em entre trechos diz: "Querida eu, de trinta anos. Acho que você sempre quis ter trinta anos desde que aprendeu a contar. O que é estranho porque agora sei que hoje em dia te olham esquisito e perguntam "Nossa, 30? Ahhh... Mas 30 ainda é nova!" Como se envelhecer me assustasse e como se essa observação não existisse só para mulheres mas isso é papo para outro textão... Voltando: Não. Crescer nunca me assustou. Muito pelo contrário. Já fico feliz pensando em mim como uma Senhora absolutamente foda de 70 e com um legado. Trinta é trinta e tudo ótimo por mim não ser mais referência em juventude".

De volta

O grande quadro "Orixás", da pintora Djanira, com a divindades africanas, que foi retirado por Michelle Bolsonaro no governo do marido do Salão Nobre do Planalto voltará seu lugar, segundo a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. O Salão Nobre é o maior espaço do Planalto e é usado para grandes eventos, como posse de ministros e recepções a chefes de Estado. "Orixás" foi pintado em 1966 e teria valor estimado atualmente entre R$ 1 milhão e R$ 4 milhões.

Novo cargo

Trabalhando com Lula há duas década, o único brasileiro que subiu a rampa ao lado do presidente por três vezes, Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do petista, assumirá novo cargo no governo, a Secretaria de Audiovisual, que ficará dentro da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Além das fotos, vai cuidar das transmissões ao vivo e da produção de vídeos para as redes sociais e site da Presidência. Agora, prepara um documentário para contar a história de pessoas que viajaram longas distâncias para acompanhar a posse de Lula em Brasília.

Fãs da Resistência

Muita gente achou exagero a cachorrinha Resistência, que apareceu (e ficou) no acampamento em frente à PF de Curitiba, quando Lula estava preso, na cerimônia de posse do novo presidente. Ao contrário, integrantes de movimentos de proteção animal aplaudiram o desfile da Primeira Cã, como chamou Cora Ronai. Acharam que animais fazem parte da vida dos humanos. Nas redes sociais, festejos e ironias. Numa delas, havia um diálogo: "Ela é o segundo animal a subir a rampa!", dizia um. E respondia outro: "É, mas ela está com todas as vacinas em dia".

VIA WHATSAPP

A Mastercard pretende lançar até o fim deste semestre o novo serviço de pagamentos de compras via WhatsApp no Brasil. A administradora do cartão de crédito já recebeu autorização do Banco Central para implantar a modalidade de transação financeira no país. Será um passo no cardápio de operações por meio da plataforma de mensagens: desde o ano passado, os clientes já podem fazer transferências usando o aplicativo.

MISTURA FINA

O DEPUTADO federal Jilmar Tato (PT-SP), um dos integrantes do famoso clã Tato, quer integrar a equipe de Renan Filho (MDB-AL) no Ministério dos Transportes. Petistas de São Paulo batalham para que ele assuma a Secretaria Executiva da Pasta. Tato é chegado na área: foi secretário dos Transportes da cidade de São Paulo nas gestões de Marta Suplicy e Fernando Haddad.

O PRESIDENTE Lula quer agendar para os próximos dias uma série de encontros com governadores para discutir a grave crise fiscal dos estados: a bola de neve não para de crescer. Entre janeiro e outubro de 2022, a arrecadação das unidades federativas caiu 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao passo que as despesas correntes cresceram 6,2%.

A NORUEGA também deve anunciar logo a liberação de recursos para o Fundo Amazônia. Vai se juntar à Alemanha, que acaba de autorizar o repasse equivalente a R$ 200 milhões. O governo Lula trabalha com a expectativa de obter, até o final de janeiro, cerca de R$ 3 bilhões junto aos governos dos dois países.

O NOVO ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Carvalho, que acaba de ser empossado, já criou grupo de trabalho para reavaliar o sigilo dos 100 anos imposto por Jair Bolsonaro em vários terrenos. A retirada dos sigilos poderá acontecer apenas caso a caso porque a revogação em bloco, segundo Carvalho, contradiz o princípio da lei, que é de interesse público. O grupo tem 30 dias para apresentar as primeiras conclusões.

O SENADOR Jean Paul Prates (PT-RN) ganha um upgrade e tanto ao assumir o comando da principal estatal brasileira, a Petrobras. Seu salário será quase triplicado para R$ 103 mil mensais, sem perder benefícios como plano de saúde, previdência, verbas especiais, viagens e demais "auxílios".

COM juros na estratosfera, os considerados clientes private (em geral, investidores com mais de R$ 5 milhões) vão receber uma renda extra muito generosa. Os analistas estimam que, apenas com a taxa Selic, os titulares dessas contas cerca de 146 mil felizardos poderão, sem correr riscos, engordar suas contas em mais de R$ 230 bilhões, líquidos de IR ou R$ 128 bilhões se descontada a inflação esperada.

O FUNDO de real estate canadense Walkerville está procurando prédios antigos no velho centro de São Paulo, notadamente hotéis. A ideia seria modernizá-los, transformando-os em edifícios residenciais. Especializado em retrofit, o Walkerville já está à frente de um investimento no Rio de Janeiro: o fundo comprou o imóvel do antigo Hotel Aimoré, no centro da cidade. Os 48 quartos originais darão lugar a 25 apartamentos.

HÁ uma articulação em curso para um processo conta a Delta Airlines. O projeto é juntar 100 brasileiros para assinarem a ação contra a empresa aérea. A acusação é de prática de overbooking com danos à saúde de idosos e deficientes físicos. Esta semana, no voo 2580, em Orlando, as filas chegavam a se estender por mais de quatro horas. Todos os passageiros perderam o voo e muitos passaram mal (e sem socorro). A Delta é "especialista" em maus tratos com clientes.